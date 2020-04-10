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Koronavirüs, Şanlıurfa, Polis, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ - 17

Şanlıurfa'da metruk ev çöktü: 2 kardeş yaralandıŞANLIURFA'da, metruk haldeki tek katlı ev çöktü.

10.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:30
DHA YURT BÜLTENİ - 17

Şanlıurfa'da metruk ev çöktü: 2 kardeş yaralandı

ŞANLIURFA'da, metruk haldeki tek katlı ev çöktü. Evin önünde oturan 2 kardeş, molozların altında kalarak yaralandı.

İpekyolu Mahallesi'nde bulunan ve yapımı devam eden Karakoyun Köprülü Kavşak Projesi kapsamında kamulaştırılan tek katlı metruk ev, öğle saatlerinde aniden çöktü. Çökme anında evin önünde oturan Sekan Şimşek (11) ve ağabeyi Serhat Şimşek (16), molozlar arasında kaldı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Göçük altından kurtarılan kardeşler, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan kardeşlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Görgü tanığı vatandaş, "Burası uzun zamandır tehlike saçıyor. İki kardeş göçük altında kalarak yaralandıö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Göçük altındaki kardeşlere müdahale eden sağlık ekipleriAmbulansa alınan yaralılarYıkılan ev etrafa saçılan molozlarGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK - Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA     

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Çorlu'nun meydanı yayalara kapatıldı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde koronovirüs tedbirleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı vatandaşların giriş ve çıkışlarına kapatıldı.Çorlu'da koronovirüs tedbirleri kapsamında  belediye binası önünde bulunan diye önünde bulunan Cumhuriyet Meydanı, zabıta ekipleri tarafından vatandaşların giriş ve çıkışlarına emniyet şeridi çekerek  kapatıldı. Meydanda özellikle vatandaşların sosyal mesafeyi korumadığı ve bunun içinde böyle bir karar alındığı belirtildi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de meydanda sosyal mesafeyi korumadığı gerekçesiyle 25 kişiye para cezası uyguladı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Meydandan görüntü-Muhabir Mehmet Yirun Anons-Meydan da bulunan köpek ve güvercinlerden görüntü-Meydandan detaylar

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

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Koronavirüsü yenen Mahmut Özkan: En çok bel ve vücut ağrılarım oldu

BURSA'da, koronavirüse yakalanan İnegöl Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Mahmut Özkan (53), hastanedeki 7 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak, taburcu edildi. Koronavirüsü zorlanmadan yendiğini belirten Özkan, "Hastalık sürecinde en çok bel ve vücut ağrılarım oldu" dedi.İnegöl Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Mahmut Özkan, yüksek ateş ve kuru öksürük şikayetiyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Özkan, 3 Nisan'da tedaviye alındı. 7 günün sonunda koronavirüsü yenen Mahmut Özkan, taburcu edildi.'AKŞAMLARI AĞRILARIM ARTIYORDU'Yaptığı açıklamada koronavirüsü zorlanmadan yendiğini  belirten Mahmut Özkan, şunları söyledi: "Hastalığın tahribatı kişiye bağlı. Koronavirüs kimi insana az bir rahatsızlık veriyor, kimisinde zorlu oluyor. Benim çok zorlandığım zamanlar olmadı. Benim en çok bel ve vücut ağrılarım oldu. Bir gün ateşim oldu. Çok az bir öksürüğüm oldu. Akşamları, biraz rahatsız ediyordu, ağrılarım artıyordu. Allah herkese şifa versin.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Mahmut Özkan ile röportaj-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Kahramanmaraş'ta Polis Haftası 5 kişiyle kutlandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümü, koronavirüs tedbirleri kapsamında emniyetten 5 kişinin katıldığı törenle kutlandı.Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile müdür yardımcıları katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 kişinin katılımıyla gerçekleşen törende Doğan inci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gazetecilere açıklama yapan İnci, "Türk Polis Teşkilatı devletinin emrinde, milletinin hizmetindedir. Milletinden güç alarak 175 yıldır bu görevi layıkıyla yerine getirmiştir ve bundan sonra da yüzyıllarca yerine getirecektir. Suç ve suçlularla mücadelede Türk Polis Teşkilatı diğer emsal polis teşkilatları arasında saygın bir yere sahiptir" dedi.ESNAFLA SOHBET ETTİDoğan İnci, törenin ardından Trabzon Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Ziyaret sırasında sosyal mesafeye dikkat edip iş yerine girmeden esnafla sohbet eden İnci, koronavirüs nedeniyle yaşanan bu sıkıntılı sürecin bir gün biteceğini, bunu da bir ve beraber olarak atlatacaklarını söyledi.  Esnaf da Doğan İnci ve beraberindekilere ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Doğan İnci'nin tören alanına gelmesiÇelenk sunulmasıİstiklal Marşı'nın okunmasıİnci'nin esnafı ziyaret etmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ

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Sakarya Valisi Nayir polisleri ziyaret etti 

SAKARYA Valisi Ahmet Hamdi Nayir, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulamada bulunan polisleri ziyaret ederek, verdikleri emekten dolayı teşekkür edip, Polis Haftasını kutladı. Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, D-100 Karayolu üzerinde uygulamada bulunan polisleri ziyaret etti. Polis memurlarından bilgi alan ve Polis Haftalarını kutlayan Vali Nayir, koronavirüs salgını sürecinde en önemli görevlerden birinin kolluk kuvvetleri tarafından yürütüldüğünü belirtti. Vali Nayir, Emniyet Teşkilatının 175'inci kuruluş yıldönümü etkinliklerinin koronavirüs nedeniyle iptal edildiğini belirterek, "Bütün bu bulaşmayı önleyecek tedbirlerin uygulanmasında kolluk birimlerimize önemli görevler düşüyor. Arkadaşlarımız da burada onu yapıyorlar. 30 büyük ilimiz ve Zonguldak ilimiz giriş çıkışa kapatıldı. Ticari faaliyetler, sanayi faaliyetler ve zirai faaliyetler haricinde, elzem işler dışındaki girişler ve çıkışlar kapatıldı. Arkadaşlarımız burada yapmış olduğu kontrol ile buna uyulup uyulmadığını görmeye çalışıyorlar. Maalesef bulaşma devam ediyor. İlimizde de devam ediyor. Halkımızın daha dikkatli olup, daha az sokağa çıkıp, daha çok evinde kalması lazım ki biz bu işin üstesinden gelelim.ö dedi.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜUygulama noktası detay Geri çevrilen araç detayı Vali Nayir gelişi Vali Nayir açıklama Emniyet Müdürü konuşma 

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/SAKARYA,  

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Polis Günü'nde, 3 polis darbedildi Denizli'de, 10 Nisan Polis Günü'nde 3 polis memurunu darp edip, yaralayan 3 kişi gözaltına alındı.

Merkezefendi ilçesinde, 155 Polis İmdat' ihbar hattına saat 04.00 sıralarında, Değirmenönü Mahallesi 1386 Sokak'ta içki içip, çevreyi rahatsız eden 3 kişi olduğu ihbarı yapıldı. Olay yerine 3 kişilik polis ekibi sevk edildi. Polis, çevreye rahatsızlık veren kişileri, evlerine dönmeleri için uyardı. Ancak, alkollü 3 kişi, iddiaya göre, uyarıya aldırış etmedi. Bu nedenle arbede yaşandı. Şüpheliler, 3 polis memurunu darp etti. Polis memuru Eşref K.'nin yüzüne aldığı yumruk darbesi nedeniyle burnu kırıldı. Olayın büyümesi üzerine bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Takviye ekiplerin gelmesiyle polis memurlarını darp eden Ahmet K., Mustafa B., ve Bülent Y. gözaltına alındı. Yaralanan 3 polis memuru, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.10 Nisan Polis Günü'nde 3 polis memurunu darp edip, 1'inin burnunu kıran şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi-Adliyeden görüntüHaber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Belen semt pazarlarında ücretsiz sebze ve meyve standı açıldı

Hatay'ın Belen ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik semt pazarlarında ücretsiz sebze meyve standı kuruldu.

Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül tarafından başlatılan kampanya ile ilçede kurulan semt pazarlarında sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz sebze ve meyvelerden oluşan gıda yardımı yapılıyor. Belen ve Gedik mahallerinde kurulan 3 semt pazarında üreticilerden temin edilen sebze, meyve gibi gıda maddesinden oluşan yardımlar günde yaklaşık 150 kişiye dağıtılıyor. Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, bu uygulamayla hem üreticiye hem ihtiyaç sahibi vatandaşa destek olmayı amaçladıklarını belirterek, "Belen Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında koronavirüs (covit-19) tehlikesi geçinceye kadar ilçemizde kurulan semt pazarlarında maddi durumu yetersiz vatandaşlarımıza destek amaçlı olarak ücretsiz olarak alabilecekleri sebze, meyve standı oluşturduk. Hem üreticilerimize katkı manasında hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yararlanmaları için standımıza gelen vatandaşlarımız ücretsiz olarak sebze ve meyve alıp evlerine götürebiliyor" diye konuştu.  

Vatandaşları zorunlu olmadıkça evle kalmalarını öneren Başkan Gül, "Bu süreç içerisinde biz belediye olarak vatandaşlarımızın yanındayız. Yeter ki vatandaşlarımız gerekli olmadıkça evlerinden çıkmasınlar, sosyal mesafe kurallarına riayet etsinler. İlçe kaymakamlığımız ve vefa destek gruplarımız ile birlikte sistem oluşturduk. Talep gelmesi durumunda tüm malzemeleri vatandaşlarımızın evlerine kadar götürüp teslim ediyoruz. İnşallah bu süreci hep birlikte kazasız belasız atlatacağız" dedi.

Kaynak: DHA

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