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Koronavirüs, Ethem Koç, PTT, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ - 17

Sosyal mesafeye uymadı, yazılan cezaya tepki gösterince gözaltına alındıADIYAMAN'da, PTT şubesinde uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uymayan Sinan K., kendisine ceza kesen polise de tepki gösterince gözaltına alındı.

09.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:22
DHA YURT BÜLTENİ - 17

Sosyal mesafeye uymadı, yazılan cezaya tepki gösterince gözaltına alındı

ADIYAMAN'da, PTT şubesinde uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uymayan Sinan K., kendisine ceza kesen polise de tepki gösterince gözaltına alındı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan PTT şubesine gelen Sinan K.,  polisin uyarılarına rağmen sosyal mesafe kuralını ihlal etti. Tüm uyarılara rağmen diğer vatandaşlar ile görevliler arasına mesafe koymayan Sinan K.'ye Kabahatler Kanunu kapsamında 392 lira idari para cezası kesildi. Ceza kesilmesi üzerine polisler ile tartışarak, sosyal mesafe kuralını ihlale devam eden Sinan K., gözaltına alındı. Sinan K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------PTT şubesi-Ceza yazılması-Ceza yazılan kişi ile polisin tartışması-Şahısın gözaltına alınması-Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN

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Koronavirüs tedbirlerine uymayanlara hapse varan cezalar verilebilir (TEKRAR)

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin kurallara uymamaları halinde hapse varan cezalar alabileceklerini belirten hukukçular, kamuoyuna ilan edilen tüm tedbirlere herkesin uyması gerektiği uyarısında bulundu.Hukukçular, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkması yasaklanan vatandaşların kurallara uymamaları halinde hapse varan cezalar alabileceklerini belirtti. Samsun Barosu avukatlarından Eren Aykut Akçay, alınan tedbirlerin koronavirüs salgını ile mücadele için hayati önem taşıdığını belirterek, vatandaşların uymaması halinde hapse varacak cezalar alabileceklerini hatırlattı. Konunun önemi gereği daha ağır cezaların verilmesinin kanun kapsamında düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Akçay, "İlgili kanunun 66'ncı maddesinde, kararlara uymayan vatandaşlara yönelik hem idari para cezası hem de 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilebileceği öngörülmektedir" dedi.'TCK 195 UYGULANAMAZ'Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesinin başlığının, 'Bulaşıcı hastalıklara karşı alınan tedbirlere aykırı davranma' şeklinde olduğunu belirten Akçay, "Maddenin içeriğine baktığımızda, 'Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıktan ölmüş kişilerin bulunduğu yerlerin karantina altına alınmasına karşı alınan tedbirlere uyulmaması' olarak tanımlanmıştır. Bu madde kapsamında kişiye 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilebileceği yer almaktadır. Fakat kanun kapsamında sokakta gezen 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olan veya 20 yaş altı birine bu ceza uygulanamaz" diye konuştu.'JANDARMANIN SABRI TAKDİR EDİLESİDİR'Sosyal medyada paylaşılan ve görevlilere zorluk çıkaranların olduğu görüntüleri değerlendiren Akçay, şunları dedi: "Jandarma ekiplerinin kurul kararlarına uymayan vatandaşlara yönelik uygulama yaptıkları görüntüler görülmektedir. Görüntüyü çeken vatandaşın kamu görevlilerine işlem yaptırmama ve mukavemet göstermek yönünde bir eyleminin olduğu açıkça görülmektedir. Bu anlamda o vatandaşın gözaltına alınması da kanuna uygundur. Aynı zamanda jandarmanın sabırlı tutumu ise ayrıca takdir edilesidir."'UYARIYA GEREK OLMAKSIZIN CEZAİ İŞLEM YAPILABİLİR'Alınan tedbir kararlarının yerel ve ulusal basın yoluyla tüm halka bildirildiğini söyleyen Akçay, "Bir vatandaşın tedbirlere karşı, 'Ben bilmiyordum' deme hakkı bulunmamaktadır. TCK'da yer alan fiillere karşı suçun bilinmemesi gibi bir kavram göze alınmamakta ve ceza uygulanmaktadır. Bu anlamda kolluk kuvvetlerinin önceden bir uyarıda bulunmadan ceza yazması uygundur. Bu tedbirler zaten tüm halka tebliğ edilmiştir. Yeniden bir uyarıya gerek yoktur" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------DetaylarAvukat Eren Aykut Akçay röportajıJandarmaya mukavemet gösterilen sosyal medya görüntüleri

Tayfur KARA- Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN,

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İnşaat malzemesi üzerine devrilen minik Hira öldü, ablası ağır yaralandı

BATMAN'ın Sason ilçesinde, Sedat Özcan'ın (47) TIR'dan indirdiği inşaat malzemeleri, kızları Hira (5) ile Sema'nın (8) üzerine devrildi. Hira, yaşamını yitirdi, ablası Sema ağır yaralandı.Olay, dün akşam saatlerinde Sason ilçesinde meydana geldi. İlçede yük taşımacılığı yapan 4 çocuk babası Sedat Özcan, inşaat için TIR'la getirilen malzemeleri indirmeye başladı. Bu sırada Özcan'ın kızları Hira ve Sema, babalarını izlemeye geldi. Kız kardeşler, Özcan'ı izlerken, TIR'da yüklü olan malzemeler devrildi. İki kız kardeş, devrilen malzemelerin altında kaldı. Olayda Hira Özcan yaşamını yitirirken, ablası Sema Özcan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri Sema'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sema'nın hastanedeki tedavisi sürerken, Hira'nın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Olay yerinden görüntüHastaneden görüntüGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Sayım ÖZMEN/SASON(Batman),

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Marangozdan, işyerine giren hırsıza ilginç tepki

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde işyerinden kabloları çalınan marangoz Ethem Koç (50), kapısına "Kablo hırsızı arkadaş, dükkana girip kabloları kesip çalma. Her hafta sonu gel, 5 dükkan sana 50'şer lira vereceğiz" yazılı karton asarak ve yazıhanesinin kapısına tahtalar çakarak, tepki gösterdi.Olay, İspat Cami Mahallesi'ndeki Keşan Küçük Sanayi Sitesi 25'inci blokta meydana geldi. Sanayide 16 yıldır marangozluk yapan Ethem Koç'a ait marangozhaneye giren şüpheli yada şüphelilerce 800 lira değerinde elektrik kablosu çalındı. Koç'la aynı blokta yer alan 3 işyerine de belirli aralıklarla 5 kez hırsız girerek, kablo çaldı.Ethem Koç, yaşanan hırsızlık olayına ilginç bir tepki gösterdi. Koç, marangozhanenin sürgülü demir kapısına "Kablo hırsızı arkadaş, dükkana girip kabloları kesip çalma. Her hafta sonu gel, 5 dükkan sana 50'şer lira vereceğiz" yazılı karton asarken, yazıhanesinin kapısını ise tahtalar çakarak, kapattı.'TEPKİ İÇİN BÖYLE BİR YAZI YAZDIM'Ethem Koç, aynı blokta yer alan 3 işyerine son 1.5 aylık sürede 6 kez hırsız girdiğini ve elektrik kablolarının çalındığını belirterek, "Genelde marangoz ve plastikçi dükkanlarına giriyor. Sadece kabloları çalıyor. Başka bir şey almıyor. Poliste çağırdım ancak henüz herhangi bir şey çıkmadı. Demir parmaklıklarda yaptırdık. Komşularımda yaptırdı. Ama en son komşumun da demir tellerini kesip içeri girmişler. Bu kabloları yakıp içindeki bakırı hurdacılara satıyorlar. Hurdacıların bu bakırı almamaları lazım. Bende tepki için böyle bir yazı yazdım. Ben parasını veririm. Gelip kabloları çalmasın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Kapıya asılan tepki yazısı-Tahtalar çakılı kapı-Kırık cam-Demir parmaklıklı kapı-Marangoz Ethem Koç röp.-İşyeri içi genel gör.-İşyerindeki kablolar-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

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Derik'te 1 mahalle ve 1 mezra karantinaya alındı

MARDİN'in Derik ilçesine bağlı Kovalı Mahallesi ile Tepecik mezrası, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Derik ilçesi kırsal Kovalı Mahallesi ve mahalleye bağlı Tepecik mezrasında koronavirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak, salgının yayılmasını önlemek ve kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla Derik İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca, 8 Nisan günü itibariyle ikinci bir karara kadar istisnai durumlar dışında giriş ve çıkışlara izin verilmemesi, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir" denildi.KARANTİNA BÖLGESİNE GIDA VE TEMİZLİK MALZEMESİ Koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla karantina uygulamasının sürdürüldüğü kırsal Kovanlı Mahallesi ile Tepecik mezrasındakilere gıda ve temizlik malzemesi ulaştırıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, mahalle ve mezrada yaşayanların ateşini ölçerken, jandarma ekipleri ise evde kalınmasının önemli olduğunu belirterek, anons yaptı. Giriş ve çıkışların yasak olduğu mahalle ve mezradakiler, eldiven ve maske talebinde bulundu. 

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas, karantinaya alınan mahalle ve mezraya, en kısa sürede maske ve eldivenlerin ulaştırılacağını belirterek, gerekli dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. 

Kaynak: DHA

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