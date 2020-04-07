DHA YURT BÜLTENİ - 17 Gülistan ve uzman çavuş aranırken Esma'nın cansız bedeni bulundu TUNCELİ'de 94 gündür kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) ile Munzur Nehri'nde eğitim yaptıkları sırada akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in bulunması için arama...

Gülistan ve uzman çavuş aranırken Esma'nın cansız bedeni bulundu

TUNCELİ'de 94 gündür kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) ile Munzur Nehri'nde eğitim yaptıkları sırada akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in bulunması için arama çalışmaların sürdüren ekipler, bugün Uzunçayır Barajı Gölü'nde 21 Mart'tan beri kayıp olan Esma Kılıçarslan'ın (27) cansız bedenini buldu.Tunceli'de 17 Mart günü Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin Munzur Nehri'nde yaptığı eğitim sırasında botun yan yatması sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ve 5 Ocak gündün beri kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için sürdürülen arama çalışmaları yürüten ekipler, Uzunçayır Baraj Gölü'nde bir ceset buldu. Jandarma Bölge Komutanlığı ekiplerinin, helikopterle Uzunçayır Baraj Gölü üzerinde uçuş yaptıkları sırada tespit ettikleri ceset, arama ekipleri tarafından sudan çıkarıldı.Cansız bedenin sudan çıkarılmasından sonra bölgeye gelen savcı eşliğinde inceleme yapan jandarma ekipleri, bulunan kadın cesedinin boyuna asılı çanta ve çandaki notlardan yola çıkarak 21 Mart gününden beri kayıp olan Esma Kılıçarslan'a ait olduğunu belirledi. Kılıçarslan'ın cansız bedeni, ailesi tarafından teşhis edilmesi için Tunceli Devlet Hastanesi' morguna götürüldü. 'DÜĞÜNE GİDİYORUM' DİYEREK EVDEN AYRILMIŞTITunceli'de yaşayan Esma Kılıçarslan, 21 Mart günü, arkadaşının düğününe gideceğini belirtip, evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Kızlarından haber alamayan Kılıçarslan ailesinin, polise kayıp başvurusunda da bulunduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü--------Uzunçayır Baraj GölüBaraj gölünde çıkarılan cesetGüvenlik önlemleriOlay yeri incele ekiplerinin çalışmasıGenel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİHABER: Ferit DEMİR/TUNCELİ,

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Köy girişine tabela asıp, kendilerini karantinaya aldılar

HAKKARi'nin Yüksekova ilçesine bağlı Adaklı köyünde yaşayanlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında köylerine kimsenin gelmemesi için kendilerini karantinaya aldı. Köyün girişine "Covid 19 nedeniyle köye girişler yasaktır" tabelası bırakılırken, kontroler ise güvenlik korucuları tarafından yapılıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle köylerini ve köy sakinlerini virüsten korumaya çalışan ilçeye 12 kilometre uzaklıkta bulunan Adaklı köyü halkı, aldıkları karar ile köyün giriş ve çıkış noktalarını kapattı. Köylüler, salgın bitene kadar kimseyi köylerine kabul edemeyeceklerini belirtirken, girişe ise "Covid 19 nedeniyle köye girişler yasaktır" tabelası bırakıldı. Köy grişindeki kontroller ise güvenlik korucuları tarafından yapılıyor. Köy muhtarı Hamza Han, "Vatandaşlarımızın sağlığı için köyümüzü karantinaya aldık. İstanbul'dan gelen birkaç ailemizi ise evlerinde karantinaya aldık. Şu an herhangi bir sorunumuz yok. Biz de kendi tedbirlerimizi aldık. Köyün girişine tabela astık. İki güvenlik korucusunu da bu noktaya bıraktık. Böylece tedbirlerimizi almış olduk" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Adaklı Köyün girişine bırakılan tabela-Köye gelen araçların kontrol eden güvenlik korucuları-Köye girmeden dönen araçlar-Köyden detaylar-Köy çeşmesinde su alan vatandaşlardan detaylar-Köy Muhtarı Hamza Han ile röp-Genel detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA(Hakkari)

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Adana'da seyyar satıcılar maske satmaya devam ediyor

ADANA'da satışı yasaklanmasına rağmen seyyar satıcılar maske satmaya devam ediyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından yeni tip koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla ücretli maske satışının yasaklandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskelerin ücretsiz dağıtılması için çağrıda bulundu. Ancak yasağa rağmen Adana'da seyyar satıcıların maske satmaya devam ettiği görüldü. Kentin işlek caddelerinde tezgah açan seyyar satıcılar, maskeleri 3-10 TL arası fiyatla satması dikkat çekti. İsmini açıklamak istemeyen genç bir seyyar satıcı, virüs salgınından önce fotokopi dükkanında çalıştığını ancak virüs nedeniyle kapattıklarını belirterek, "Ekmeğimizin peşindeyim o yüzden satış yapıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Maske satan vatandaş ile röp.Maske satan engelli kadın Maskesinden detaylarTezgahta bez maske satanlarSokakta maske ile gezenlerden görüntüler

Haber: Nuri PİR-Kamera: Anıl ATAR/ ADANA, ==========================

Eskişehir'de sokaklar uyarı ve çağrılara rağmen doldu

ESKİŞEHİR'de İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını tehdidine yönelik getirdiği 20 yaş ve altı, 65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağı ile 'evde kal' çağrılarına rağmen sokaklar doldu. Özellikle banka önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, sosyal mesafe kuralına da uyulmadığı görüldü.İçişleri Bakanlığı, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de yayılmasını engellemek için 'evlerinizde kalın' çağrılarına rağmen sokağa çıkmaya devam eden ve risk altındaki 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü kişiler için sokağa çıkma yasağı getirdi. Yaklaşık 875 bin nüfusa sahip olan Eskişehir'de yaş sınırlamasına ve 'evde kal' çağrılarına rağmen bugün sokakların dolu olduğu gözlendi. Kentin trafiğe kapalı olan İki Eylül Caddesi'nde insan kalabalığı gözlenirken, polis ekiplerince sürekli anonslar yapılarak, "Banka, PTT, market gibi benzeri yerlerde bekleyen değerli Eskişehirliler salgın nedeniyle sıra beklerken güvenli mesafe kuralına uymanız kendiniz ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Salgın nedeniyle çocuklarınızı market, pazar ve halkın yoğun olduğu yerlere götürmeyin. Çocuklarınızla birlikte toplu taşıma araçlarını kullanmayın. Bu kural çocuğunuzun sağlığı için hayati derecede önemli olmakla birlikte cezai yaptırımları da bulunmaktadır" denildi.Özellikle banka önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, sosyal mesafe kuralına da uyulmadığı gözlendi. Devriye gezen polis ekipleri kuyrukta bekleyenleri sık sık uyarıp mesafelerine dikkat etmelerini istedi.SOKAKTA ATEŞ ÖLÇÜMÜ DEVAM EDİYOROdunpazar Kaymakamlığı, İki Eylül Caddesi'nde sağlık memuru ve polis ekipleri eşliğinde ateş ölçümlerine devam ediyor. Yaş sınırlamasına rağmen sokakta yakalanan bir çok kişiye de Kabahatler Kanunu gereğince 392 ve 3150 lira idari para cezası yazılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Sokaklardaki kalabalık-Sağlık ekibinin ateş ölçmesi-Polis aracından anonslar-Sokakta kimlik kontrolü-Devriye gezen polis ekipleri-Maske takanlar-Kalabalıktan görüntüler-Banka önlerindeki kalabalık-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN - Caner AKSU/ ESKİŞEHİR

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Koronavirüs tedavisi ardından taburcu oldu, komşuları alkışlarla karşıladı (2)

'EVİNİZDE KALIN'Osmaniye'de koronavirüs tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra yaşadığı mahallede komşuları tarafından alkışlarla karşılanan İbrahim Sevmez, evinde çektiği video ile uyarılarda bulundu. Sevmez, "Çok şükür korona virüsü yendim. Akşam taburcu oldum evime geldim. 15 gün evde karantinada kalacağım. Allah hiç kimseye bu derdi göstermesin. Şu an sağlık durumum iyi. Yoğun bakım görmedim. Ama en hafifi bile çok kötü. Sizlerden ricam evinizde kalın. Kimseyle temas halinde bulunmayın. Bu eşiniz çocuğunuz dahi olsa temas etmeyin. Dışarı çıkacaklar mutlaka maske taksın ve suyla sabunla sık sık mutlaka ellerinizi yıkayın. Herkes bu virüse yakalanabilir. Özellikle karşınızdaki insanların virüs taşıyıcı olduğunu düşünün. Özellikle devletimizin aldığı tedbirlere harfiyen uyalım. Mesafe kurallarına mutlaka uyun. Çok şükür ben atlattım" dedi.'TEREDDÜT ETMEDEN HASTANEYE GİDİN'Koronavirüsün vücutta nasıl belirtiler verdiğini de anlatan İbrahim Sevmez, "İnşallah bir daha tekrarını görmem. Virüs başlangıcı ateş, vücutta ağrı ve ciğerden gelen bir öksürük. Eğer bunlar varsa mutlaka hastaneye gidin tereddüt dahi etmeyin. Yoğun bakıma düşene kadar beklemeyin. Yoğun bakım şartları çok daha zor" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Koronavirüsü yenen İbrahim Sevmez'in konuşması

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ (Osmaniye)

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TIR kavşakta dönerken devrildi

KARABÜK'te, kavşaktan dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iplik yüklü TIR devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.Kaza, öğle saatlerinde Kardemir Kavşağında meydana geldi. Özbekistan uyruklu Rasulbek Sharıpov (33) idaresindeki 95881UAA plakalı iplik yüklü TIR kavşaktan döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gelirken, TIR iş vinç ile yol kenarına çekildi. Kazayla ilgili tutanak tutuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜDevrilen TIR'dan görüntüTrafikten görüntüTIR sürücüsünün görüntüsüVinç ile çalışma yapılması

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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60 yaşında koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu

SİVAS'ta Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde (ÇAGEM) bir hafta boyunca koronavirüs tedavisi gören Ali Varol (60) sağlığına kavuşarak taburcu oldu.Akıncılar ilçesine bağlı Şenbağlar köyünde yaşayan 6 çocuk sahibi Ali Varol'un evine İstanbul'dan ağabeyi Hasan ile yengesi Hatice Varol misafirliğe geldi. Birkaç gün sonra Hasan-Hatice Varol çifti köyde rahatsızlandı. Köye gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Hasan ve Hatice Varol'un koronavirüs testleri pozitif çıktı. Birkaç gün sonra fenalaşan Ali Varol'un da hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Yengesi ve ağabeyinden virüsü kaptığı sanılan Varol, Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde bir hafta süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Taburcu edilerek Şenbağlar köyüne dönen Varol evinde karantina altında yaşamını sürdürüyor. Varol'un kendisi gibi koronavirüse yakalanan eşi Hatem Varol'un (58) ise hastanede tedavisi devam ediyor. 'AİLEMDEN 10 KİŞİ VİRÜSE YAKALANDI'Ailesinde herkesin koronavirüse yakalandığını söyleyen Ali Varol, "Benim ailem koronavirüse yakalandı. Büyük abimiz KOAH hastasıydı. Ona yardımcı olurken ailemde bir çok kişi bu hastalığa yakalandı. Sivas Numune Hastanesinde tedavi olduk. Ben ve iki yeğenim tedavi olarak köyümüze döndük. Ama ailemizden 4 kişi hastanede yatmakta. Allah herkese acil şifalar versin. Allah doktorlardan, hemşirelerden sağlıkçılardan razı olsun. Herkese tavsiyem kimse evinden çıkmasın. Kendilerini iyi izole etsinler. Çok zor bir süreç hastanede bulunmak, o sıkıntıları yaşamak. Evde her türlü vakit geçirilebilir. Evinizde kalın diyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Ali Varol'un görnütüsü-Konuşmaları

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Sivas'ta, belediyeden maske dağıtımı

SİVAS'ta zabıta ekipleri, perakende sebze halinde, kent meydanında ve halk otobüslerini kullananlara maske dağıttı. Sivas Belediyesi'nce koronavirüse karşı tedbirler yoğunlaştırıldı. Kamu kurumları ve özel kuruluşlar başta olmak üzere halk otobüslerinde, camilerde ve birçok toplu kullanım alanında dezenfekte çalışmaları yapılırken, zabıta ekipleri de esnafa yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri tarafından bu süreçte özellikle maske kullanımı ve yüksek fiyatlandırmaya yönelik denetimler yapılırken, hem esnafa hem de halka maske dağıtımı yapılıyor. Bu çerçevede perakende sebze halinde, kent meydanında ve halk otobüslerini kullananlara maske dağıtımı gerçekleştirildi.Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, "Koronavirüse karşı bir dizi önlem alınıyor. Bilindiği üzere pazarlarda, marketlerde maskesiz alışveriş yapmak yasaklandı. Bu noktada ekiplerimiz maske dağıtımı yapıyor. Vatandaşlarımız bundan sonra toplu taşıma araçlarında da maskesiz yolculuk yapamayacak. Hemşehrilerimizin anlayışına sığınıyor, açıklanan tedbirlere uymaya davet ediyoruz. Evde kalın, sağlıklı kalın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Ekiplerin denetimi-Esnaflara ve vatandaşlara maske dağıtımı

-Başkan yardımısı Işık'ın açıklaması

Haber: SİVAS,

Kaynak: DHA