DHA YURT BÜLTENİ - 17 İstanbul girişinde 'koronavirüs' önlemleri araç kuyruğu oluşturduTRAKYA'dan İstanbul'a giden araçlar koronavirüs önlemleri kapsamında kent girişinde sıkı kontrolden geçirilirken, uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul girişinde 'koronavirüs' önlemleri araç kuyruğu oluşturdu

TRAKYA'dan İstanbul'a giden araçlar koronavirüs önlemleri kapsamında kent girişinde sıkı kontrolden geçirilirken, uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul'un Silivri ilçesi TEM otoyolunun Kınalı mevkiinde oluşturulan kontrol noktasında polis, sağlık ve jandarma ekipleri İstanbul'a giriş yapacak araçlara tek tek aranmaya aldı. Özel araçlarla yolculuk yapan vatandaşların kimlik kontrolleri yapıldı, ateşleri ölçüldükten sonra geçişlerine izin verildi. Kontroller sırasında 65 yaş üstü 4 kişiye idari para cezası uygulandı.

Denetim sırasında İstanbul'dan Trakya yönüne gidiş ve gelişlerde uzun araç kuyrukları oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İstanbul girişindeki araç kuyrukları

-Muhabir Mehmet Yirun anons-Araçlardakilere ateş kontrolüVatandaşlar ile röp.-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/SİLİVRİ(İstanbul),

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Bartın'da Hasankadı beldesi karantinaya alındı (2)4 KİŞİ TEDAVİYE ALINDI

Bartın Valiliği tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında Hasankadı beldesi karantinaya alındı. Merkez ilçeye bağlı 2 bin 104 nüfuslu Hasankadı beldesinde beldeye ulaşımı sağlayan Bartın ve Karabük Yenice ilçesi Yortanpazarı beldelerindeki yollar jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışa kapatıldı.

Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu yaptığı açıklamada, "Beldemiz karantina altına alındı. 2 vakamız vardı. 1 amcamız İstanbul'dan gelmişti, 80-85 yaşlarında. Bartın'da sağlık ekipleri 2 gün boyunca kontrol altına aldılar, sonrasında hastaneye kaldırıldı. Orada koronavirüs olduğu tespit edildi. Umreden bir amcamız geldi. Zaten rahatsızlığı vardı, onun da sonradan koronavirüs teşhisi konuldu. Bu şekilde 2 tane vakamız olmuştu. Sonra dün akşam saatlerinde bu hasta yakınlarında burada sağlık müdürlüğü teşhis yaptı. 2 kişide daha koronavirüs olduğu görüldü. Şu anda beldemiz karantina altına alındı. Bartın Valiliğimizin aldığı karara saygılıyız. Beldemizde şu anda yaşayan insanlar açısından herhangi bir sıkıntı yokö dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Ayhan ACAR, (Bartın),

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Katar'dan gelen 63 Türk vatandaşı, Bursa'da yurtta karantinaya alındı

Katar'dan dönen 63 Türk vatandaşı, koronavirüsü tedbirleri kapsamında boşaltılan Bursa'daki bir öğrenci yurdunda 14 günlük karantinaya alındı.

Dünya genelinde etkili olan koronavirüsü (Kovid-19) nedeniyle yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye'ye dönmeye devam ediyor. Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesinin ardından, koronavirüsü tedbirleri kapsamında boşaltılan öğrenci yurtlarında yurt dışından gelenler karantina altına alınıyor. Bu tedbirler kapsamında bu sabah Katar'dan gelen Türk vatandaşı 63 kişi, Bursa'ya getirilerek, 14 gün önce boşaltılıp, karantina yurdu yapılan Emir Sultan Öğrenci Yurdu'na getirildi. 2 otobüsle Bursa'ya getirilen vatandaşlar, yurt girişinde valizleriyle sıraya girerek tek tek sağlık kontrolünden geçirilirken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Bu kapsamda karantinaya alınan vatandaşlar, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.Yurtlarda, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Karantinaya alınan vatandaşların ilk sağlık kontrolleri-Ekiplerin ilaçlama yapması-Polis ekiplerinin güvenlik tedbiri alması-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Vali Okay Memiş: Erzurum'da koronavirüsten ölüm vakası yok

ERZURUM Pandemi Kurulu'na başkanlık eden Vali Okay Memiş, koronavirüs salgını sebebiyle Erzurum'da ölüm vakası olmadığını, sosyal medyada dolaşan iddiaların yalan olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda oluşturulan 'İl Pandemi Kurulu' Vali Okay Memiş'in başkanlığında toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, ilçe belediye başkanları, ilgili kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda Erzurum'da alınan ve bundan sonra alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Toplantının ardından basın açıklaması yapan Vali Okay Memiş, virüsle mücadeleyi milli mücadele ve terörle mücadeleye benzeterek, "Bunu bir adeta milli mücadele gibi değerlendirmek lazım. Adeta terörle mücadele gibi değerlendiriyoruz. Virüste bir öldürücü bir gerçek ve hakikaten işin şakası yok. Şu ana kadar ciddi tedbirler alındı. Bu tedbirlere bütün vatandaşların uyması en büyük dileğimiz" dedi.

VİRÜSTEN ÖLÜM YOKErzurum'un sağlık alt yapısı bakımından çok iyi olduğunu ve 300'ün üstünde yoğun bakımı bulunduğunu belirten Vali Memiş, "Genel anlamda iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Risk çok yüksek, hepimiz kendi OHAL'imizi mutlaka almak durumundayız. Evimizde kalmalı, biraz sabırlı olmalıyız. Şu anda karantinaya alınmış bir bölge, yerleşim birimi yok. İhtiyaç olursa bu kararı uygulayabiliriz. İlimizde koronavirüsten ölüm vakası da yok. Sosyal medyada dolaşıyor, böyle bir şey yok. Bunu söyleyebilirim" diye konuştu.

8 BİN 500 TALEP GELDİVirüsle mücadele kapsamında bölgedeki uçak seferlerinin sadece Erzurum'dan yapılacak olacağını belirten Vali Memiş, Erzurum ve bölge illerinden 8 bin 500'e yakın müracaat geldiğini söyledi. Ankara ve İstanbul'a yapılacak seferlere ciddi talep olduğunu kaydeden Memiş, şunları ifade etti:

"Bundan sonra Ankara ve İstanbul'a uçuşlar Erzurum'dan olacak. Bize verilen talimatlar çerçevesinde seyahatleri zapturapt altına alacağız. Eğer birinci derece yakının vefatı, hastalığı gibi sebep yoksa bunu sınırlandıracağız. Uçakla yolculuk için 8 bin 500 civarında talep var. Bu çok ciddi bir talep. Erzincan, Bayburt, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Kars'tan taleplerin hepsi bize geliyor. Uçuşlarını bizden yapacaklar, izinleri biz vereceğiz. Karayollarında tedbirleri artırdık. Polis,jandarma sıkı kontrol yapacak. Ateş ölçerleri var, sağlık çalışanları gerekirse yardımcı olacaklar. Biz bu seyahatler artık kısıtlanması istiyoruz."

Vali Memiş, Pandemi Kurulu'nda elektrik ve doğalgaz ücretlerinin de ertelenmesi yönünde tavsiye kararı aldıklarını, ETSO ve Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği'nin talebi olan kredi ertelemelerini de ilgili bakanlığa ileteceklerini kaydetti. Vali Memiş, İstanbul'daki gibi ticari taksilerin çalışmalarının da kısıtlanmasıyla ilgili kararları olduğunu belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Basın toplantısından detay -Gazetecilerin maskeli ve eldivenli görüntüsü-Vali Okay Memiş'in basın açıklaması

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Koronavirüs hamilelik sırasında bebeğe bulaşmıyor

KOCAELİ'de bir hastanede görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Yıldız Ayhan Tunçay, koronavirüsle ilgili genel kuralların gebeler için de geçerli olduğunu belirterek, "Bugüne kadar gebelik sırasında Covid-19'a yakalananlarda anne karnında hastalığın bebeğe geçtiği henüz saptanmamıştır" dedi.

VM Medikal Park Kocaeli Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yıldız Ayhan Tunçay, anne adaylarının koronavirüs semptomlarını göstermeleri durumunda hastaneye başvurmaları gerektiğini söyledi. Anne adaylarının kendilerini korumak için sosyal izolasyona önem vermesi gerektiğini belirten Dr. Tunçay, "Çin'in Wuhan kentinden çıkan Covid-19 enfeksiyonu tüm dünyaya yayılarak pandemi haline geldi. Türkiye'de de hastalarımız var. Bu hastalık ile ilgili genel kurallar gebeler için de geçerli. Seyahatler yasak, eve ziyaretçi kabulü yasaktır. Temaslı kişilerden uzak durmaya, kalabalık yerlerde bulunmamaya özellikle dikkat etmeliler. Eğer hasta kişiyle şüpheli bir temas olursa ve semptom da yoksa evde 14 gün kendilerini izole etmelidirler. Bu izolasyon sırasında kendisine bir oda ayrılmalı ve kişisel eşyalarını evdeki diğer kişilerden ayırmalıdır. Havlular, tabaklar veya yemek yediği çatal, bıçaklar gibi şeylerin tamamı ayrılmalıdır. Evdeki diğer kişilerle temasının olmamasına özellikle dikkat edilmelidir." dedi.

"GEBELERDE TÜM ENFEKSİYONLAR ÇOK DAHA AĞIR SEYREDER" Hamile kadınların tüm enfeksiyon hastalıklarını hamile olmayanlara göre daha ağır geçirdiğini söyleyen Dr. Tunçay, "Gebelerde ateş, öksürük, halsizlik gibi bir belirti görülmesi halinde hastaneye başvurmaları gerekir. Hastanede yapılan testlerde gerekli görülürse hastanede yatırılabilirler. Gebelerde enfeksiyon tedavisi aynı gebe olmayanlar gibi yapılır. Biz gebelerde tüm enfeksiyonların gebe olmayanlara kıyasla çok daha ağır seyrettiğini ve daha ilerleyici olduğunu biliyoruz. Bu nedenle enfeksiyon tedavisi çok daha önem kazanmaktadır. Eğer enfeksiyon ilerlerse, gerekirse yoğun bakıma alınır ve entübe edilebilir. Yani solunum cihazına bağlanabilir. Bugüne kadar gebelik sırasında Covid-19'a yakalananlarda anne karnında hastalığın bebeğe geçtiği henüz saptanmamıştır." diye konuştu.

"DOĞUMDAN SONRA BEBEĞİN HASTA OLMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR" Dr. Tunçay dünya genelinde yapılan çalışmalarda bebeklere anne karnında virüs bulaşmadığının tespit edildiğini açıklayarak, şöyle konuştu: "Bu şekilde olan vakaların çok az olması, dolayısıyla bilgilerimiz çok sınırlı olmakla birlikte, genellikle bebekler doğduktan sonra yapılan çalışmalarda bebeğin virüs almadığı, hasta olmadığı tespit edilmiştir. Bazı çalışmalarda ise, doğumdan sonra çıkarılan plasenta ve kordonda da virüs tespit edilmemiştir. Bu da bizim açımızdan tabii ki sevindirici bir yöndür. Tedavide kullanılan ilaçların da bebeğe bir etkisi yoktur. Gebe olmayanlar ile aynı ilaç tedavisi uygulanmaktadır."

"EMZİRME KONUSUNDA SÜTTE VİRÜS SAPTANMAMIŞTIR" Çin'de yapılan çalışmaların gebelik sırasında koronavirüse yakalananların takibinde önemli yer tuttuğunu ifade eden Dr. Tunçay, "İlk zamanlardan bu yana en fazla vaka Çin'de görüldü. Dolayısıyla orada enfeksiyon kapan 9 gebe ile yapılan çalışmalarda bu bilgileri elde etmişler. Bunun yayınlanması ile biz de bilgi sahibi olduk. Biz de onların tespit ettiği yöntemler ile gebeleri takip etmekteyiz. Doğum sonrasında emzirme konusunda ise yine sütte de virüs saptanmamıştır. Bu sebeple annelerin bebeklerini emzirmeleri tavsiye edilmektedir. Tabii ki maske kullanılmalı ve hijyene dikkat edilmelidir. Eğer pompa kullanılıyorsa pompaların da izolasyonuna özellikle dikkat edilmelidir" dedi.

"DOĞUM EYLEMİ SIKI BİR ŞEKİLDE MULTİDİSİPLİNER BİR TAKİP YAPILMALIDIR" Koronavirüse yakalanan hamilelerin doğum yapması esnasında birçok disiplinden doktorun doğumu takip etmesi gerektiğini belirten Dr. Tunçay, şu açıklamada bulundu: "Gebelik esnasında enfeksiyon kapan 9 vakadan 2 tanesinden birinin suyunun erken geldiği, birinin de bebek sıkıntıya girdiği için doğumun erken gerçekleştiği görülmüştür. Yani prematüre doğum ve bebeğin sıkıntıya girmesi gibi problemler görülmüştür. Ancak bunların enfeksiyona mı bağlı olduğu veya başka bir faktörden dolayı mı olduğu konusunda henüz bir ayrım yapılmadı. Fakat diğer enfeksiyonlarda gördüğümüz gibi erken doğum ve fetel sıkıntı dediğimiz bebeğin sıkıntıya girmesi söz konusu olabilir. Bu durumda doğum eyleminin çok uzun sürmemesi tavsiye edilmektedir. Tam teşekküllü bir hastanede sıkı monitörize edilerek enfeksiyon hastalıkları, dahiliye uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanı ve anestezi uzmanı eşliğinde sıkı bir şekilde multidisipliner bir takip yapılmalıdır. Eğer doğum eylemi uzun sürerse, bebek sıkıntıya girerse ya da başka bir durum yaşanırsa sezaryenden de kaçınılmamalıdır. Ancak genel anestezi yerine daha çok lokal anestezi tavsiye etmekteyiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Op. Dr. Yıldız Ayhan Tunçay ile röp. -Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Şanlıurfa'da il dışına çıkmak isteyenler seyahat izni alıyor

ŞANLIURFA'da il dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, otogarda "Seyhat İzin Kurulu"na başvurup yolculuk yaptı.

Türkiye'de ve dünyada etkisini sürdüren koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan şehirler arası seyahat kısıtlaması kararının ardından Şanlıurfa'da şehir dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, otogardaki "Seyhat İzin Kurulu"na başvurdu. Kurul üyeleri ve otogar yetkilileri şehir dışına çıkmak isteyenlere şehirler arası seyahat kısıtlaması hakkında bilgilendirme yaptı. Müracaatları inceleyen Seyahat İzin Kurulu, gerekli şartları taşıyanlara izin verip gidecekleri illere yolculuk yaptı.

PTT ŞUBELERİ SIRALI SİSTEME GEÇTİ VEZNELER DEZENFEKTE EDİLDİ

Kent genelinde alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında PTT şubelerinde yaşanan yoğunluk üzerine Vali Abdullah Erin, sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla kent genelinde PTT işlemlerinde sıralı sisteme geçildiğini bildirdi.Vatandaşlara sağlanan sosyal yardımların bir kısmının PTT aracılığıyla verildiğini anımsatan Erin, PTT şubelerinde bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son rakamı 2 ile biten vatandaşlara pazartesi, 4 ile bitenlere salı, 6 ile bitenlere çarşamba, 8 ile bitenlere perşembe, 0 ile bitenlere cuma günü hizmet verileceğini kaydetti. Belediye ekipleri ise vatandaşların yoğunlukla kullandığı meydanlar, parklar, iş yerleri, marketler, sokaklar ile ŞUSKİ, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ vezneleri, kurumlar ve iş yerleri dezenfekte edildi. Polis ekipleri ise sık sık araçlardan evde kal anonusu yaparak 65 yaş üstü vatandaşlara evlerine gitmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Otogarda il dışına çıkmak isteyenlerİzin belgesi almaya çalışan yolcularPolis aracında evde kal anonusu yapılmasıVezneler ve kurumlar ilaçlanmasıGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

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Emniyet müdürü evde kalmaları için, halkı uyardı

AĞRI Emniyet Müdürü Nihat Özen, koronavirüs salgını nedeniyle ekiplerle birlikte gezip halka, "Evde kal" çağrısında bulundu.

Kentte, koronavirüs kapsamında alınan kararlar ve tedbirler konusunda vatandaşları aralıksız bir şekilde uyarmaya devam eden polis ekiplerine İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'de eşlik etti. Ekipler polis otolarından şehir merkezini dolaşarak anonslarla vatandaşlara, evde kalmaları yönünde çağrıda bulunurken kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde İl Emniyet Müdürü Nihat Özen esnafı dolaşarak, bilgilendirme çalışmalarına katıldı. Cadde de toplu bir şekilde yürüyen vatandaşları uyaran Özen, kendilerini sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Emniyet Müdürünün halkı uyarması-İşyerine girip müşterileri uyarması-Polislerin evde kal çağrısı yapması

Haber-Kamera: AĞRI,

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Tunceli'de 1 köy karantina altına alındı

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyünde 2 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından köy karantinaya alınarak, giriş ve çıkışlara kapatıldı.

İstanbul'dan 1 hafta önce Mazgirt ilçesine bağlı 80 haneli Geçitveren köyüne dönen 6 kişilik aile fertlerinden 2'sine yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Geçitveren köyünde 2 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından köy karantinaya alındı. Karantinaya ilişkin valilik tarafından yazılı açıklama yapılarak kararın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alındığı belirtildi.

KÖYDE BİRÇOK KİŞİ İLE TEMAS ETMİŞLERGeçitveren köyünde 2 kişide kronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra köye giden sağlık ekiplerince yapılan incelemede, İstanbul'dan Geçitveren köyüne gelen 6 kişilik aile bireylerinin köyde birçok kişiyle temas ettikleri belirlendi. Köyde sağlık görevleri bekletilirken, giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından zırhlı araçlarla kapatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Geçitveren köyünün tabelasıKöy girişinde askerlerin zırhlı araçla beklemesiKöy girişine oluşturulan barikatKöyün uzaktan görünümüMuhabir Ferit Demir anonsuGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Adana Büyükşehir Belediyesi Bandosu'ndan sokakta moral konseri

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bando takımı koronavirüs tedbirleri sebebiyle evde kalan vatandaşlar için sokakta moral konseri verdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Bandosu koronavirüs tedbirleri sebebiyle evde kalan vatandaşlar için sokakta moral konseri verdi. Çukurova ilçesinde bir mahallede eğlenceli marşlar çalan bando takımına vatandaşlar da balkonlarından alkış ve ıslıklarla eşlik etti. Bando takımındaki üyelerin de sosyal mesafeyi koruyarak şarkı ve marşlar çaldığı o anlar kameralar yansıdı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Bando takımının şarkı çaldığı anlar

Haber-Kamera: Elif YAVUZ/İSTANBUL, DHA

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Tunceli'de kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de iz yok

TUNCELİ'deki Munzur Nehri'nde, 17 Mart'ta arama- kurtarma eğitimi yaptıkları botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılıp kaybolan JAK timi görevlisi Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ile 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için yapılan arama çalışmalarına bugün de devam edildi ancak bir ize rastlanmadı. Bu arada Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce oda arkadaşıyla şaka yaparken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde genç kızın balon patlatması yer aldı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin, Munzur Nehri'nde 17 Mart günü yaptığı arama- kurtarma eğitimi sırasında bot devrildi. Botta bulunan 4 JAK timi görevlisinden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kayboldu. Güneş'in bulunması için bölgeye bölgeye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Su altı Arama Timi (SAT) ile Ankara, Van ve Diyarbakır İl Jandarma komutanlıkları bünyesindeki JAK timleri, Elazığ ve Rize İl Emniyet Müdürlükleri bünyesindeki su altı arama kurtarma polisleri ile Tunceli AFAD ekipleri sevk edildi.

Güneş için arama çalışmaları bugün 14'üncü gününde de sürdürüldü. Ekiplerce, bugün Munzur Nehri ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde yapılan arama çalışmalarında Güneş'in izine rastlanmadı.

AİLESİ ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP ETTİUzman Çavuş Yılmaz Güneş'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen babası Emin Güneş, annesi Aysel Güneş ve eşi Gülnur Ortakçı Güneş sabah saatlerinden itibaren çalışmaları yerinde takip etti. Arama çalışmaları yürüten yetkililer, Güneş'in ailesi yapılan çalışma hakkında bilgilendirdi.

GÜLİSTAN DOKU'DAN DA İZ YOK5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için de arama çalışmaları sürdürüldü. 86'ncı gündeki arama çalışmalarında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki SAT timi, robot kamerayla Uzunçayır Baraj Gölü'nün dibini taradı. Diğer ekipler de botla su yüzeyi ile su kıyısında arama çalışmalarını sürdürdü. Bugünkü arama çalışmalarında da Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlamadı.

GÜLİSTAN'IN YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTIÖte yandan, Gülistan Doku kaybolmadan bir süre önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Gülistan kaldığı yurtta oda arkadaşıyla şakalaşarak, balonları patlatma anları yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Munzur NehriArama çalışmalarıGülistan Doku'nun yeni görüntüleriGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

Kaynak: DHA