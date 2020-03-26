DHA YURT BÜLTENİ - 17 Kasaptan koronavirüse karşı cam bölmeli önlem AFYONKARAHİSA'ın Sandıklı ilçesinde kasap İsmail Melikoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerinde çalışma alanını cam bölmeyle ayırdı.

Kasaptan koronavirüse karşı cam bölmeli önlem

AFYONKARAHİSA'ın Sandıklı ilçesinde kasap İsmail Melikoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerinde çalışma alanını cam bölmeyle ayırdı. Bu sayede çalışanlarla müşteri arasındaki teması kesen kasap, kapı girişine de dezenfektan koydu. Melikoğlu, "Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliği için böyle bir tedbir aldıkö dedi.

Sandıklı ilçesinde kasap işletmecisi İsmail Melikoğlu, koronavirüse karşı müşteri ve çalışanların temasını kesmek amaçlı iş yeri içerisini cam bölmeyle ayırdı. Kapı girişine de dezenfekte koyan kasap, hem diğer personel hem de kasa çalışanıyla müşterinin temasını önledi. Kasa çalışanı da önlem amacıyla eldivenle görev yapmaya başladı.

Koronavirüse karşı tedbirli olunması gerektiğini söyleyen İsmail Melikoğlu, "Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliği için böyle bir tedbir aldık. Et işlediğimiz alan ile müşterilerimizin bulunduğu alanı cam ile böldük. Daha temiz, daha korunaklı bir alan elde etmiş olduk. Koronavirüs konusunda herkes çok dikkatli olsun. Evden mümkün olduğunca çıkmasın, biz siparişleri evlere kadar götürebiliyoruz. Herkes elinden geleni yapsın, bu belayı savalım inşallahö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------İş yeri dışarıdan kaplanan bölge görüntüsü-İş yeri kapı önüne konan dezenfektan ve kaplanan yerden görüntü-İş yeri sahibi İsmail Melikoğlu kapanan bölgeyi göstererek bilgi verirken-RÖP: İsmail Melikoğlu (iş yeri sahibi)

HABER-KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar),

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Cenaze namazında koronavirüs tedbiri

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde yaşamını yitiren Oktay Tüncer'in (81) cenaze namazında, koronavirüs tedbiri amaçlı, namaza katılanlar maske takıp, yaklaşık 1 metre aralıklarla saf tuttu.

Ermenek ilçesinde yaşamını yitiren Oktay Tuncer'in cenaze namazı Sipas Cami'nde kılındı. Namaza katılanlar koronavirüs tedbiri amacıyla yaklaşık 1 metre aralıklarla saf tutup, maske taktı. Tuncer'in cenazesi de namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------------------Cenaze namazının kılınması -Saf tutulması ve tabutun taşınması Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN

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Bozcaada'da 180 hanenin pazar ihtiyacı karşılandı ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında halk pazarı kurulmadı. Bozcaada Belediyesi ekipleri, 180 ailenin siparişlerini alıp, evlerine götürdü.

Bozcaada Belediyesi kararıyla, adada koronavirüs tedbirleri kapsamında, halk pazarı kurulmadı. Ada halkı da ihtiyaçlarını sıraladıkları listeleri belediye ekiplerine ulaştırdı. 180 ailenin siparişleri, belediye ekiplerince alınıp, evlerine götürülerek teslim edildi.

Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Viral salgın tehdidi dolayısıyla belediye başkanlığımız tarafından geçici olarak durdurulan halk pazarı, belediye vasıtasıyla halkımızın evlerine kadar ulaştı. Sosyal yalıtımı desteklemek için ve vatandaşlarımızın toplu olarak bir alanda bulunmasından kaynaklanabilecek riskleri ortadan kaldırmak için alınan karar sonrası, söz verdiğimiz gibi, yaklaşık 180 hanenin pazar ihtiyaçları toplanan siparişlere göre evlerine kadar götürüp teslim edildi. Hem tedarikçimiz hem de dağıtımda görevli belediye çalışanları hijyen kurallarına tamamen uymuştur. Halkımızın hijyen kurallarına tamamen uymalarını önemle tavsiye ediyorum. Hem tedarikcimize hem de gün boyu ter döken belediye personelimize halkım ve şahsım adına teşekkürü borç bilirim. Herkesin emeğine sağlık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Ada halkına pazar ihtiyaçlarının dağıtılmasından görüntü.

Haber-Kamera: Serkan İLİK/BOZCAADA(Çanakkale),

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Bariyere devrilen kamyonda sıkışan sürücü ağır yaralandı KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarakr bariyerin üzerine devrilen kamyonun şoförü Güvenç Harmankaya (45) sıkıştı. Harmankaya, itfaiye görevlilerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün Ermenek- Sarıveliler karayolu 20 kilometresinde meydana geldi. Güvenç Harmankaya yönetimindeki 42 FJC 43 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan virajlı yolda kontrelden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, bariyetlerin üzerine devrildi. Kazayı görev diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonet ile demir barıyer arasında sıkışan sürücü Harmankaya, itfaiye ekibinin müdahalesiyle çıkarıldı. İlk tedavisi olay yerinde yapılan Harmankaya, ardından ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------------Ambulansın gelişi-Yaralının ambulanstan indirilmesi Hastane dışından detayOlay yeri fotoğrafı

Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN DHA))

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Ceyhan Belediye Başkanı CHP'li Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi (2)AYDAR'DAN AÇIKLAMA

YSK tarafından mazbatası iptal edilen Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar açıklama yaptı. Ceyhan Adliye Binasına gelen Aydar çıkışta yaptığı basın açıklamasında, "Hukuksuz bir kararla mazbatam iptal edildi. Başım dik, alnım ak. Ben bu kararı vatandaşların vicdanına bırakıyorum. Bizim makamımızın bir önemi yok. Millet İttifakı'nın 19 meclis üyesi ile ekibimle yine yolumuza devam edeceğiz. Beni Ceyhan halkı seçti. Mazbata onların olsun. Söz verdiğimiz ne varsa partili, partisiz gözetmeden yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Aydar'a, CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Orhan Sümer, Burhanettin Bulut ve Müzeyyen Şevkin'de eşlik etti.

Görüntü Dökümü--------------------Vatandaşların adliye binasına yürümesiCeyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın konuşması

Haber-Kamera: CEYHAN/DHA

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Ülkelerine dönemediler, Karabük'te misafir edilecekler (2)

KARABÜK VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI Karabük Valiliği, Cezayir vatandaşlarının Necati Necati Efendi Yurdunda misafir edildiğini belirterek, şu açıklamada bulundu:

"Cezayir hükümetinin uçuş izni vermemesi nedeniyle İstanbul Havalimanında bekleyen ve mağdur duruma düşen Cezayir vatandaşları, İsmail Necati Efendi Yurdunda barınmaları kararlaştırılmış ve Valiliğimizce, planlanan yurdumuz gelecek misafirlere uygun hale getirilmiştir. Bu şahıslar ülkemize turist olarak önceden gelmiş kişiler olup, bu şahısların ülkelerine en kısa zamanda dönebilmeleri için hükümetimizce en üst düzeyde görüşmeler yapılmaktadır. Havalimanında mahsur kalan Cezayir uyruklu şahıslar kısa bir süre ilimizde misafir edilecektir. Söz konusu kişiler, tamamen izole şekilde belirlenen yurda getirilerek hiçbir şekilde çıkışlarına müsaade edilmeyecek, gözlem süresi boyunca tüm sağlık kontrolleri burada gerçekleştirilecek olup gerekli izinler alınınca hemen ülkelerine gidişi sağlanacaktır."

Haber: KARABÜK,

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Hakkari'de toprağa gömülü eroin ve 10 bin tıbbi maske ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan arazi arama faliyetlerinde toprağa gömülü halde 117 kilo eroin, 10 bin tıbbi maske ve 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi yönelik çalışmalarını sürdürürken, Yüksekova'ya bağlı Akpınar Köyü Golegiri Mezrası kırsalında yapılan arazi arama tarama faaliyeti sırasında toprağa gizlenmiş vaziyette 177 kilo eroin, 10 bin tıbbi maske, 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -

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Hakkari'de tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ele geçirildi

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi'nde yapılan arazi arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK'ya ait tuzaklanmış 4 adet el yapımı patlayıcı ele geçirilirdi. Patlayıcılar olay yerinde imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Şemdinli İlçesi Altınsu Mahallesi kırsal alanında yapılan operasyonda 4 adet tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi. Tespit edilen el yapımı patlayıcılar olay yerinde imha edildi.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

Kaynak: DHA