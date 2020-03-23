DHA YURT BÜLTENİ-17 Plastik malzeme deposunda yangınIsparta'da bir işyerine ait plastik malzemelerin bulunduğu depoda yangın çıktı.

Plastik malzeme deposunda yangın

Isparta'da bir işyerine ait plastik malzemelerin bulunduğu depoda yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Olay saat 12.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Orma Fabrikası yanında bulunan, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanlarından Eyüp Avcılar'a ait depoda meydana geldi. Geçen hafta yaşanan kuvvetli fırtınada zarar gören deponun çatısında onarım yapan işçiler, kaynak makinesi ile çalıştıkları sırada yere dökülen kıvılcımlar, depoda bulunan plastik boruları tutuşturdu. İşçiler bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan itfaiyeye haber verdi. Şans eseri bir başka yangından dönen 3 itfaiye aracı, hemen olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Yangında bazı plastik borular zarar görürken depoyu yoğun duman kapladı.

Soğutma çalışmalarının ardından yangının meydana geldiği bölümde kalan malzemeler tahliye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------İtfaiyenin söndürme çalışmalarıDepo dışarıdan genel görüntüDepo iç kısımdan görüntüler

HABER -KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA, -

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Hayvan pazarı kaldırıldı

MERSİN'de Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri, Mersin Valiliği Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar neticesinde Tırmıl Hayvan Pazarı'nın kaldırılması için gerekli işlemleri başlattı.

Küçükbaş hayvancılığın satışının yapıldığı Tırmıl Hayvan Pazarı'nda çevreden gelen şikayetler ve korona (Covid-19) virüsüne tedbir amaçlı Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri, hayvan sahiplerine verdiği sürenin bitmesiyle alanı boşaltma çalışmalarına başladı. Zabıta ekipleri hayvan sahiplerinin kurmuş olduğu çadırları kaldırması yönünde anons geçtikten sonra kaldırılmasını sağladı. Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, "Özgürlük Mahallesi tırmıl tepe mevkisinde bulunan sağlıksız koşullarda hayvan satışı ve kesimi yapılan alanda, çevredeki vatandaşların CİMER'e yapmış olduğu şikayetler üzerine çadırlar sahipleri tarafından söktürülmüştür ve orada bulunan hayvanların başka bir yere taşınması zabıta ekiplerimiz tarafından sağlanmıştır" dedi.Hayvan pazarının yaratmış olduğu sağlıksız koşullar çevreye yayılan koku, fare ve sinek gibi haşerelerin mahalle sakinlerini rahatsız ettiği yönünde gelen şikayetler doğrultusunda Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri hayvan sahiplerine verdiği sürenin bitmesiyle birlikte bölgede anons yaparak bölgenin boşaltılması yönünde uyarılarda bulundu. Hayvan pazarının ivedilikle boşaltılmasının ardından Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapılacak.

Görüntü Dökümü------------------------------Ekipler pazara gelirkenEkipler ve pazar çalışanları çadırları sökmesiHayvan Pazarından genel görüntü

SÜRE: 02'31" BOYUT: 282 MBHaber-Kamera: MERSİN,

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Maske fiyatları katlanınca, terziden çıkma bez maskelere talep arttı

** Dünyada koronavirüs salgının ortaya çıkması, maske satışını her geçen daha da artırdı.

** Antalya'daki medikalciler, satacak maske bulmakta zorlanırken gelen talepleri terzi elinden çıkmış, iki-üç katlı bez maskelerle karşılamaya çalışıyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyada tehlikeli bir salgın haline gelen koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Virüs nedeniyle yaşamını yitiren ve etkilenenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Uzmanların, virüsten korunmanın en etkili yolunun filtre özellikli maske takılması, olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulması ve el temizliğine dikkat edilmesi olduğu yönündeki uyarıları ise maskelere olan ilgiyi artırdı. Ancak, talep fazla olunca medikalcilerin elindeki ürünler de kısa sürede tükendi.7.5 TL'DEN 125 TL'YE ÇIKTIMedikal ürün satışı yapan Akay Medikal sahibi Ali Akay, çok kötü günlerden geçtiklerini belirterek, "Ortalıkta müthiş dedikodular dolaşıyor. Tabi bu dedikodular da maskelerin fahiş fiyatlarla satışa sunulmasına neden oluyor. Paketinde 50 adet bulunan cerrahi maskeyi iki ay önce 7,5 TL'ye alırken, şimdi 125 TL'ye alıyoruz. Perakendecilerin elinde zaten stoklu ürün yoktu. Elimizdeki 3-5 bin TL'lik ürünlerde bu olay çıkar çıkmaz birden tükendi. Daha sonra almak istediğimizde 7,5 TL'ik ürünü 125 TL'ye vermeye başladılar. Bu durum, hem bizi hem de vatandaşı da zor duruma soktu. Çünkü kronik hastalığı olan insanlar 10 TL'ye aldıkları maskeyi 200 TL almak zorunda kaldılar. Bu durum özellikle onlar için çok zor" dedi. KULLAN YIKA, TEKRAR KULLANMedikalcilerde çok farklı maske ürünlerinin de satıldığını sözlerine ekleyen Ali Akay, "Kaliteli oldukları söylenen maskeler piyasada 150 TL'ye alıcı buluyor ama onları da akşama kadar kullandığınızda enfekte olur. Dolayısıyla onu da uzun süre kullanma şansınız yok. Son günlerde tekstilcilerin, normal bezden ürettikleri maskeler var. Terzinin diktiği, iki katlı bez bunlar. Akşama kadar kullandıktan sonra, yıkayıp sıcak ütü ile mikrobu öldürdükten sonra ertesi gün yine kullanabilirsiniz. 15 ile 35 TL arasında satılan bu maskeler de koruyucudur. Uzmanlar maskenin amacını enfekte olan kişilerin mikrobu yaymaması için kullanıldığını söylüyorlar. Amaç bu olduğu için de elimizdeki bu bez de o mikrobun dışarıya yayılmasını önler. Bu maskelere cep dostu da denebilir" diye konuştu Bu arada, kentteki eczaneler de sık sık çalışanlar tarafından dezenfekte ediliyor. İşyerinin içerisini sık sık havalandıran ve ilaçlayan eczacılar, dükkan önlerini de deterjanla yıkıyorlar. Eczacı kalfası Mehmet Arat da eczaneye genellikle hastaneden çıkanların geldiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Bunun için işyerimizi temizlemek zorunda kalıyoruz. Herkesin dikkat etmesi gereken bir dönemdeyiz. Mümkün olduğunca kimsenin evinden çıkmaması gerekiyor. Özellikle yaşlıların evden çıkmamasını öneriyoruz. Bazen görüyoruz. Hastaneye ufak tefek gribal enfeksiyon nedeniyle gelenler de var. Burada boşuna kalabalık yapıyorlar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------Maskelerin görüntüsüRÖP 1: Ali AkayEczanenin önünü dezenfektanlı su ile temizleyen kalfanın görüntüsüRÖP 2: Mehmet AratDetaylar

432 MB -- 03.54// HD

HABER: Süleyman EKİN -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Vatandaşlar uyarıları dikkate almayınca banklar toplandı

Afyonkarahisar'da, koronavirüs nedeniyle 'Evde Kal' uyarılarını dikkate almayan vatandaşlar park ve bahçeleri mesken haline getirince, kent merkezindeki park ve bahçelerdeki banklar topladı.

Koronavirüs vakalarının ardından Türkiye'de birçok önlemler alınmaya başlandı. Vatandaşların bir arada durmaması ve evlerinde vakit geçirmeleri çağrısı yapıldı. Salgına karşı 'Evde Kal' çağrısı yapılmasına karşın uyarıları dikkate almayıp park ve bahçelerde bulunan banklarda vakit geçiren vatandaş sayısının fazlalığı, Afyonkarahisar Belediyesi'ni harekete geçirdi. Bu kapsamda kent merkezinde bulunan oturma banklarında gün boyu zaman geçiren vatandaşların can güvenliği nedeniyle salgın tehlikesi geçene kadar banklar belediye ekipleri tarafından toplandı. Anıtpark, Yeşilpark başta olmak üzere İmaret Cami bahçesindeki toplanan tüm banklar salgın geçene kadar depolarda muhafaza edilecek. Yine parklarda yere sabit şekilde bulunan banklar toplanarak depolara götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------İmaret Camii bahçesinden detaylarYeşil Camii bahçesinde belediye personellerinin bankları kaldırma anları

HABER -KAMERA: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR, -

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Sakarya Üniversitesi'nde uzaktan eğitim başladı

SAKARYA Üniversitesi koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim programı kapsamında öğrencilerin de aktif katılım sağlayabileceği 'canlı sanal dersler' verilmeye başlandı.

Sakarya Üniversitesi'nin, öğretim üyelerinin canlı derslerde öğrencilerle etkileşimli bir yol izleme kararı almasının ardından bugün ilk dersler canlı olarak başlatıldı. 83 ders akademisyenler tarafından öğrencilerin de aktif katılım sağlayabileceği şekilde verilecek. Uzaktan eğitimin ilk günü açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, projede desteği olan herkese teşekkür etti. Prof. Dr. Savaşan, sanal sınıf ortamında uzaktan eğitimin verilmesi dolayısıyla SAÜ Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezine teşekkür ederek, "Ülke olarak hep beraber pandemi ile mücadele içindeyiz. Tek yol kurumların tedbir uyarılarına harfiyen uymak, yanlış ve kasıtlı bilgilere prim vermemek, bu bilgilerin yayılmasına hizmet etmemek. An itibariyle 83 dersimiz canlı olarak verilmektedir. Bu derslerin tamamını eşzamanlı olarak veren çok az sayıda üniversiteden biriyiz.ö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Rektör Savaşan'ın açılış konuşması

HABER: Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya),

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Afyonkarahisar trafiğine koronavirüs etkisi

Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların evden çıkmaması nedeniyle Türkiye karayollarının en önemli kavşak noktalarından Afyonkarahisar trafiğinde azalma gözlendi.

Karayollarının kesişme noktasında bulunan ve günde 90 bin aracın geçiş yaptığı Afyonkarahisar'daki trafik yoğunluğu, koronavirüs önlemlerinin ardından ciddi oranda azaldı. Normal günlerdeki günlük araç yoğunluğu bayramlarda 4 katına kadar çıkaran Afyonkarahisar'da Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların evlerinden çıkmamaları, termal ve SPA merkezlerinin kapanması, restoran ve dinlenme tesislerinde paket servis uygulamaları, seyahat eden vatandaş sayısında azalmaya neden oldu. Ramazan ve Kurban bayramlarında 5 kilometre uzunluğundaki araç kuyruklarının oluştuğu Afyonkarahisar- İzmir karayolundan 300 bin araç geçişi yaşanırken koronavirüs salgını sonrasında alınan tedbirlerin ardından gün boyunca geçen araç sayısı 21 bine kadar düştü. Geçiş yapan araçların çoğunluğunu şehirlerarası otobüsler oluştururken, en çok geçiş yapan araçlar ise yük kamyonları. Otomobil sayısının ise oldukça düşük olduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------Afyonkarahisar-İzmir-İstanbul yol ayrımı havadan detayAfyonkarahisar'a geliş ve Afyonkarahisar'dan ayrılış yollarından detaylar

Termal oteller ve tesislerden detaylar

HABER -KAMERA: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR, -

Kaynak: DHA