DHA YURT BÜLTENİ - 17 Kütahya'da sokağa çıkma yasağına uymayanlar evlerine gönderildiKÜTAHYA'da 65 yaş ve üstü yaşlıların yanı sıra kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkma yasağına genel olarak uyduğu gözlenirken, yasağa uymayanlar ise polis ekiplerince yapılan denetimlerin ardından evlerine gönderildi.

Kütahya'da sokağa çıkma yasağına uymayanlar evlerine gönderildi

KÜTAHYA'da 65 yaş ve üstü yaşlıların yanı sıra kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkma yasağına genel olarak uyduğu gözlenirken, yasağa uymayanlar ise polis ekiplerince yapılan denetimlerin ardından evlerine gönderildi.

İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarına sınırlama getirildi. Kütahya'da yasağa rağmen dışarı çıkanlar için polis ekipleri sokaklarda denetim yaptı. Yenidoğan Mahallesindeki markette yasağa rağmen 65 yaş ve üstü insanların olduğu ihbarı üzerine polis ekiplerince kontrol edildi. Kimlik kontrolü yapılan kişi polise, "Acil bir şey olmasa çıkar mıyım? Yalnız yaşayan bir yakının evinde musluğu bozulmuş onu tamir etmem lazımö diye cevap verdi. Polis ekipleri uyarıların ardından 65 yaşında olduğu belirlenen vatandaşı evine bıraktı.

POLİS ANONSLARLA UYARDI

Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda dolaşarak vatandaşları korona virüsüne karşı evlerde kalmalarını istedi. Polis araçlarından yapılan anonslarda, "Değerli hemşerilerimiz evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalımö denildi.

VEFA GRUBU EVLERE SERVİS YAPIYOR

Kütahya Valiliği koordinasyonunda kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu da 112 Çağrı Merkezi'ne gelen yardım taleplerinin ardından alışveriş yaparak evlerinde kalan kişilere ulaştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Cadde ve sokaklardan görüntü-Bankta oturan vatandaş görüntüsü-Musluk tamir etmeye giden vatandaş-Polisle konuşması-Vefa Sosyal Destek Grubu-Polisin evlere gıda götürmesi-Polisin sokaklarda evden çıkmasın anonsu-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

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Polisler, 70 yaşındaki kadının alışverişini yaptı

ADIYAMAN'da, sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan ve evinde yalnız yaşayan Zeynep Karaman'ın (70) ihtiyaçları, polis ekipleri tarafından alınarak, kendisine teslim edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunanlara yönelik sokağa çıkma yasağı sonrası, bu kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu. Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi'nde yalnız yaşayan Zeynep Karaman'ın sokağa çıkamadığı için ihtiyaçlarını karşılayamadığını gören komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine mahalleye gelen polisler, alışverişe gitmek isteyen ve maddi durumunun iyi olmadığını öğrendikleri kadının ihtiyaçlarını öğrenip, marketten alarak Karaman'a teslim etti. İhtiyaçları karşılanan Zeynep Karaman, duyarlılığı ve yardımlarından dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.Yaşlı kadının polislere teşekkür eden komşularından Hasan Öter, "Zeynep Karaman, evde yalnız yaşıyor. Durumundan haberdar olunca polislere bilgi verdim. Polisler de gelip kendi imkanlarıyla erzak alıp kendisine getirdi. Allah kendilerinden razı olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Polis ekipleriPolislerin marketten alış veriş yapmasıPolislerin gıda paketlerini yaşlı kadına vermesiZeynep Karaman'ın polislere teşekkürüKomşusu Hasan Öter ile röp.Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Elazığ'da 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor

ELAZIĞ'da, koronavirüse karşı alınan tedbirleri kapsamında, dışarı çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya başlandı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların dışarı çıkmalarını yasakladı. Yayımlanan genelgenin ardından Elazığ'da bu kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri görevlendirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Elazığ Valiliği bünyesinde kurulan Vefa Destek Grubu, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına başladı. Ekipler, başta 24 Ocak'taki 6.8'lik depremden dolayı kurulan konteyner kentler olmak üzere merkez ile ilçe ve köylerde vatandaşların muayenesini, alışverişini ve diğer hizmetlerini evlerinde karşılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Polisin anonslarından görüntüVefa Destek Grubu'nun konteyner kentteki vatandaşları ziyareti Vatandaşın muayene edilmesiVatandaşa gıda kolisi verilmesiGenel ve detay görüntüler

Haber: Ahmet ÇÖTELİ-Kamera: ELAZIĞ,

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Sivas'ta yaşlıların ihtiyaçlarını sosyal destek grupları karşılıyor

SİVAS'ta 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmasının yasaklanması üzerine Valilik tarafından Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturuldu. Evden çıkamayanların yardımına koşan Vefa Sosyal Destek grupları, yaşlıların ihtiyacı olan malzemeleri temin etti.

65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklanmasının ardından Sivas'ta Valilik tarafından Vefa Sosyal Destek grupları oluşturuldu. Vefa İletişim Merkezinin ise Sivas'ta tüm acil kodlu numaraların tek merkezde toplandığı 112 olması kararlaştırıldı. Gelen çağrılarla Vefa Sosyal Destek Grubu sahada ihtiyaçlara cevap vermeye başladı. Evden çıkamayanların yardımına koşan sosyal destek grupları yaşlıların ihtiyacı olan malzemeleri temin ederek evlerine ulaştırdı.Sivas Valisi Salih Ayhan, "Sokağa çıkma yasağı geldikten sonra vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gidermek için bir sistem kurmak lazımdı. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda sosyal destek ekipleri oluşturuldu. İlimizde 16 ilçe ve bir de merkez olmak üzere 17 ekip oluşturduk. 112'den alınacak çağrılarla özellikle 65 yaş üzeri kronik rahatsızlığı olan tek başına yaşayan veya herhangi bir yakını olmayan vatandaşlarımızın eğer ekonomik yoksunluk içerisinde olan varsa bunlar devlet tarafından, ekonomik durumları iyi olanlarsa bunlar kendi ihtiyaçlarını ücreti mukabilinde ekipler marifetiyle giderilecektir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Grupların görnütüsü-İhtiyaç malzemelerini evden çıkamayanlara iletmeleri-Valinin açıklaması

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Tokat'ta polis ekiplerinden megafonlu uyarı

TOKAT'ta polis ekipleri polis araçlarının megafonundan vatandaşları gerekli kalmadıkça sokağa çıkmamaları için uyardı.

Tokat'ta polis ekipleri araçların megafonlarından vatandaşları uyardı. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 65 yaş üzeri vatandaşların dışarı çıkması için polis ekipleri tarafından megafonla uyarıldı. Ekipler cadde ve mahallelerde "Değerli hemşehrilerimiz evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" şeklinde anonslar yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Ekiplerin görüntüsü-Megafonla yaptıkları uyarı

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Antalya'da 65 yaş üstü denetimleri (2)ZABITADAN PAZARDA 'YAŞLI' DENETİMİ

Antalya'da polis ve zabıta ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşları uyarmak için sokaklara ve semt pazarlarına gitti. Muratpaşa Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, Lara bölgesindeki bir kapalı pazarda hem pazar esnafını hem de vatandaşları denetledi. Pazardan alışveriş yapan tüketicilerden sebze ve meyveye dokunmak isteyenlere ya da alışkanlık gereği dokunanlara 'seç al' uygulamasının yasakladığı hatırlatılarak uyarılırken yaşlılar ise kimlik kontrolünden geçirildi. 65 ve daha büyük yaştaki vatandaşlar ile esnaf, zabıta ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi. Uyarıyı dinlemeyerek zorluk çıkaranlar olursa bu aşamada devreye polis ekipleri giriyor. Polis ekipleri zorluk çıkaran 65 yaş üzerindeki vatandaşlara ilgili yasa gereğince 3 bin 150 liralık para cezası kesiyor. Pazar esnafı içinde eldiven takmayanlara da zabıta ekipleri, ilgili yasa gereğince 392 lira idari para cezası verebiliyor.Pazarda domates almak isterken elinde eldiven olmadan dokunan Ege Uzunerdem, zabıta ekiplerince uyarıldı. İlk defa pazara geldiğini ve yasaktan haberdar olmadığını anlatan Uzunerdem, "Bundan sonra dikkat ederim. Haberim yoktu" dedi. Uygulamanın doğru olduğunu savunan Murat Görüç ise zabıtanın uyarısının çok önemli olduğunu ve ürünlere çıplak elle dokunulmaması gerektiğini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Pazarda alışveriş yapanların görüntüsü-Elleriyle ürün seçenlere zabıtanın uyarıda bulunması-RÖP 1: Murat Görüç-RÖP 2: Ege Uzunerdem-Zabıta ekibinin pazar içinde görüntüsü-Detaylar

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 7 yaralı

DÜZCE'de, hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Elmacık Köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Mehmet Geçtiler idaresindeki 34 BPN 174 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, araç sürücüsü Mehmet Geçtiler, araçta bulunan Dilşah, çocukları Fatih ve Ayşe Geçtiler ile Erdal, Meral ve Sevim Aytekin yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Kaza yapan aracın görüntüsü Yaralıların görüntüsü Yaralılara müdahale edilirken görüntü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

Kaynak: DHA