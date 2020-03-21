DHA YURT BÜLTENİ-17
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› DHA YURT BÜLTENİ-17 - Haberler
fahrettin koca, Gaziantep, İtfaiye, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ-17

İslahiye'de 65 yaş ve kronik hastalara hoparlörlerle uyarı GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklandığı hoparlörlerle duyuruldu.

21.03.2020 21:58 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:58
DHA YURT BÜLTENİ-17

İslahiye'de 65 yaş ve kronik hastalara hoparlörlerle uyarı

 

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklandığı hoparlörlerle duyuruldu.İçişleri Bakanlığı, saat 24.00 itibarıyla 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarıya çıkmaları, park ve bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarını yasakladı. Bakanlığın genelgesi doğrultusunda belediye hoparlörlerinden uyarı anonsu yapıldı. Herkese yönelik yapılan anonsta şöyle denildi: "İçişleri Bakanlığından duyrulur, bu gece saat 24.00 itibarıyla 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Halkımıza ilanen duyrulur."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kent merkeziDemokrasi meydanıYapılan AnonsSokakta genelVatandaş ile röpGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE(Gaziantep),================================

İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su takı ile destek KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, koronavirüs salgınına karşı özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına su takı ile destek verdi.Kocaeli İtfaiyesi'ne bağlı ekipler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısına uyarak saat 21.00'de müfreze önünde araçlarıyla birlikte düzen aldı. Yahyakaptan Müfrezesi'nde görevli itfaiyeciler araç megafonu ile, "Her türlü zor şartlarda görev yapan sağlık personelleri, sizleri destekliyor ve alkışlıyoruz" dedikten sonra sirenler ve yaptıkları su takı ile desteklerini gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------İtfaiyecilerin megafondan anonsuSiren çalarak su takı oluşturmaları

Haber: Selda Hatun TAN/ İZMİT(Kocaeli),=====================================

Umrecilerden sağlık çalışanlarına alkışlı destek UMRE dönüşü koronavirüs tedbirleri kapsamında Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan öğrenci yurdunda gözlem altında tutulan bazı vatandaşlar, pencerelere çıkarak sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.Umre ziyaretinin ardından Türkiye'ye dönen 252 kişilik umre kafilesi, 5 gün önce koronavirüs tedbirleri kapsamında Talas ilçesinde bulunan Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Umre kafilesi yurtta gözlem altında tutuluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesai yapan sağlık çalışanlarını, milletvekillerine alkışlatmasının ardından yurt genelinde başlatılan 'sağlık çalışanlarının alkışlanmasına' umre kafilesi de destek verdi. Saat 21.00'de yurtların penceresine çıkan bazı vatandaşlar sağlık çalışanlarını destek için alkışladı. Vatandaşlar, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yurttan görüntü-Umrecilerin alkışlaması-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,======================================

Ankara'da sağlık çalışanları alkışkandı ANKARA'da, vatandaşlar koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için özverili şekilde çalışan sağlık çalışanlarına destek vermek için evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak alkış tuttu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından yaptığı, "Saat 21.00 alkışı için sağ ol Türkiye. Özverili sağlık çalışanlarımıza güç verdin. En güçlü alkış aynı saatte yarın" açıklamasının ardından, Ankara'da vatandaşlar saat 21.00'de evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıktı. Ankara'nın Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde vatandaşlar, haftalardır koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için özverili şekilde çalışan sağlık çalışanlarını alkışladı. Vatandaşlardan bazıları evlerinin lambalarını yakıp söndürürken, yoldan geçen araç sürücüleri de etkinliğe korna çalarak sağlık çalışanlarına destek oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Apartmanlardan görüntülerGenel detaylar

Haber-Kamera: ANKARA,=========================

İzmir'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek devam ediyor İZMİR'de, saat 21.00'de balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar, koronavirüs salgınıyla mücadelede özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak için bir dakika süreyle alkışladı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüse karşı mücadele ederken yoğun mesai yapan sağlık çalışanlarını, milletvekillerine alkışlatmasının ardından Perşembe günü yurt genelinde başlatılan 'sağlık çalışanlarının alkışlanması' etkinliği bugün de yapıldı. İzmirli vatandaşlar da dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadele ederken yoğun mesai yapan sağlık çalışanlarına destek olmak için, saat 21.00'de pencere ve balkonlara çıkarak, yaklaşık 1 dakika boyunca alkışladı. Kimi vatandaşlar destek tezahüratında bulunurken, bazıları ise ıslık çaldı.Öte yandan, vatandaşların alkışla verdiği destek havadan da görüntülendi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Alkışlayan vatandaşlardan görüntü-Vapurdan görüntü-Drone görüntüsü-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK - Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,===============================================

İtfaiye erleri, sağlık çalışanları için siren çaldı KORONAVİRÜS nedeniyle özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına yönelik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başlattığı 'Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır' çağrısına Diyarbakır'da itfaiye erleri, araçlarıyla siren çalarak destek verdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında sağlık çalışanlarının verdiği mücadeleye destek amacıyla 3 gün önce sosyal medya hesabında başlattığı 'Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır' çağrısına her akşam saat 21.00'i gösterirken Türkiye'de milyonlarca kişi evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak alkışlarıyla destek veriyor. Diyarbakır'da bu akşam yapılan destek çağrısına itfaiye erleri de katıldı. İtfaiye erleri, araçlarıyla siren çalarak, koronavirüs nedeniyle özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına destek verdi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------İtfaiye araçlarının siren çalmasıPencere ve bolkondaki alkış anlarıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/ DİYARBAKIR,

=====================================


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'de kornaDdan ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi Haberler
Türkiye'de kornaDdan ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi
Ofisindeki bir kişide korona çıkan Pençe harekete geçti Haberler
Ofisindeki bir kişide korona çıkan Pençe harekete geçti
HDP'li vekil: Bakan'la konuştum, KHK'lı doktorlar salgına karşı çalışacak Haberler
HDP'li vekil: Bakan'la konuştum, KHK'lı doktorlar salgına karşı çalışacak
Lokanta ve restoranların oturma alanları kapatılıyor Haberler
Lokanta ve restoranların oturma alanları kapatılıyor
İmamoğlu'nun danışmanı AK Partili belediyeye önce suç attı sonra özür diledi Haberler
İmamoğlu'nun danışmanı AK Partili belediyeye önce suç attı sonra özür diledi
THY ve Pagasus 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek Haberler
THY ve Pagasus 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek
Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak
Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak
İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı
İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi
Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı
Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı
21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı
21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı
Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı
Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı
Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi
Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı
İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var
İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var
İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın
İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın
AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı
AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu
Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Koronavirüsten ölenler ceset torbası ile defnedilecek
Koronavirüsten ölenler ceset torbası ile defnedilecek
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak
Fethiye'deki lüks villada, İngiliz kadın ve Türk erkek bıçaklanmış halde ölü bulundu
Fethiye'deki lüks villada, İngiliz kadın ve Türk erkek bıçaklanmış halde ölü bulundu
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu
Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı
Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı
Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi
Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü
Koronavirüse karşı gün boyu maske takmak daha tehlikeli
Koronavirüse karşı gün boyu maske takmak daha tehlikeli
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Rita Wilson Sinan Akçıl Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Falcao Fatih Terim Metin Oktay Burak Yılmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Wuhan Açıklama Futbolcu
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ-17 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2020 23:14:49. #1.15#
title