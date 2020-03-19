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İzmir'de, doktorlara alkışlı destek İZMİR'de, saat 21.00'de balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar, koronavirüs salgınıyla mücadelede özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak için bir dakika süreyle alkışladı.

19.03.2020 22:12 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:12
DHA YURT BÜLTENİ - 17

İzmir'de, doktorlara alkışlı destek

 

İZMİR'de, saat 21.00'de balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar, koronavirüs salgınıyla mücadelede özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak için bir dakika süreyle alkışladı.

İzmirliler, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadelede baş rol oynayan sağlık çalışanlarına destek olmak için, saat 21.00'de pencerelere ve balkonlara çıkarak, yaklaşık 1 dakika boyunca alkışladı. Kimi vatandaşlar destek tezahüratında bulunurken, bazıları ise ıslık çaldı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İzmir'de, doktorlar için alkışlamalardan görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

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Kocaeli'de sağlık çalışanlarına destek alkışı KOCAELİ'de, saat 21.00'de balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar, koronavirüsle mücadelede özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak için 1 dakika alkışladı.

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin karşısında bulunan binalarda oturan vatandaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı 'Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır' çağrısına uyarak saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıktı. Hastanede çalışan doktorları ve sağlık personelini alkışlayan vatandaşlar, 1 dakikalık alkış sonrasında evlerine girdi.

İzmit'te de vatandaşlar evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak sağlık çalışanlarına alkış ve ıslıklarla destek verdi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Balkonlardan alkışlayan vatandaşların görüntüleriDetay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/DERİNCE(Kocaeli),

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Bursa ve Yalova sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu

BURSA ve Yalova'da vatandaşlar bu akşam saat 21.00'de corona virüs tehdidine karşı 24 saat mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için balkonlarda alkış tuttu.

Yeni tip corona virüs vakası (Covid-19) vakaları artarken, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek amacıyla bu akşamdan itibaren her akşam saat 21'de alkışlama çağrısı yapılmıştı. Bursa ve Yalova'da yaşayan vatandaşlar saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıkıp dakikalarca sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Balkonlarından alkış tutan vatandaşlar-Boş caddelerden detay-Sağlık çalışanlarının hastanede alkış tutması

Haber: İsmail Hakkı SEYMEN - Kamera: Yavuz YILMAZ-Cem Mete OKUR/BURSA,

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Zonguldak'ta sağlık çalışanları alkışlandı

ZONGULDAK'ta evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, sağlık çalışanlarını alkışlayarak teşekkür etti.

Koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için saat 21.00'da tüm Türkiye için yapılan alkışlama çağrısına Zonguldak'ta yaşayan vatandaşlarda uydu. Vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıkıp dakikalarca sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu. Vatandaşlardan Erman Çabri, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

Görüntü Dökümü-------------------------Balkondan alkışlayanlar-Erman Çabri'nin alkışlamaları ve konuşması

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Çanakkale'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek ÇANAKKALE'de evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan çok sayıda vatandaş, koronavirüs salgınıyla özverili şekilde çalışan sağlık personeline alkışlayarak destek verdi. 

Dünya genelinde etkili olan koronvirüs salgını Türkiye'de görülmeye başlandığı andan itibaren etkin bir mücadele veren sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına, vatandaşlar destek verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından bugün yaptığı çağrının ardından, Türkiye genelinde sosyal medyada üzerinden örgütlenen vatandaşlar, Çanakkale'de de saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıktı. Çok sayıda evin balkon ve pencerelerinden yükselen alkış sesleriyle vatandaşlar, sağlık çalışanlarına destek verip, minnetkarlıklarını gösterdi.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Evlerinin balkonuna çıkarak sağlık çalışanlarını alkışlayan vatandaşlardan görüntü.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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Malatya'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek MALATYA'da yaşayan vatandaşlar, koronavirüsle mücadele eden sağlık personeline destek olmak için, saat 21.00'de camlardan ve balkonlardan alkışladı.

Malatya'da, son zamanlarda ülkede yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle gece- gündüz yoğun şekilde çalışan sağlık personeline destek için vatandaşlar saat 21.00'de camlara ve balkonlara çıkıp, alkış ve ıslıklarla moral verdi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Balkonlara çıkanlarAlkış çalan vatandaşlarIslık çalanlarGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

 


Kaynak: DHA

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