DHA YURT BÜLTENİ - 17 Suriye'de savaş mağdurları briket evlere yerleşti SURİYE'de rejimin saldırıları sonucu yaşadıkları köy ve şehirleri terk etmek zorunda kalan savaş mağduru aileler, İdlib kırsalında yapımı tamamlanan briket evlere yerleşmeye başladı.

Suriye'de savaş mağdurları briket evlere yerleşti

SURİYE'de rejimin saldırıları sonucu yaşadıkları köy ve şehirleri terk etmek zorunda kalan savaş mağduru aileler, İdlib kırsalında yapımı tamamlanan briket evlere yerleşmeye başladı.

Suriye'deki savaş mağduru siviller için, Sadakataşı Derneği tarafından İdlib kenti kırsalında 9 farklı bölgede 1+1 konseptinde, 24 metrekare genişliğinde bin 500 briket evin inşasına başlandı. Proje kapsamında Akrabat kasabasında inşası tamamlanan 100 briket ev, savaş mağduru ailelere teslim edildi. Mağdur ailelerin yerleştirilmesi sonrası 'briket ev projesi'ni anlatan Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, özellikle Aralık ayından bu yana büyük bir insani krizin meydana geldiği İdlib'de yoğun insani yardım çalışmaları yürüttüklerini belirtti. Özdal, ev içi gereç yardımı da yaptıklarını kaydetti.

Kemal Özdal şunları söyledi:

"Briket evlerin sayısını artırarak daha fazla savaş mağduru sivilin ihtiyacını karşılamayı amaçlıyoruz. Proje kısa sürede yoğun ilgi gördü. Aralık 2019 itibariyle İdlib'de meydana gelen insani krizi Suriye içerisinde kontrol etmek üzere yoğun insani yardım çalışması yürüttük. Bu sürede 43 milyon TL karşılığı yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık."

Görüntü Dökümü----------------------------Evlerden genel görüntüler-Suriyelilerden görüntü-Türk bayrakları-Açıklama yapılırken-Evlere yerleşenlere malzeme verilirken

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

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Mardin'de koronavirüse karşı dezenfektasyon

MARDİN'de, koronavirüse karşı önlemler kapsamında vatandaşların kullandığı ortak alanlar dezenfekte edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, dünya genelinde yayılan koronavirüs salgınına karşı dezenfeksiyon çalışması başlattı. Ekipler, kent genelindeki 13 hastane, 42 toplum sağlığı merkezi, 1200 okul, 1000 cami, 50 kilise, 400 toplu taşıma aracı, 600 öğrenci servisi ve 250 özel halk otobüsünü arındırdı. Çalışmalar kapsamında otogar, alışveriş merkezleri, kamu kurum binaları, havalimanı ve tarihi mekanlarda da dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Mardin'den detayDezenfektasyon çalışmalarıCami ve kiliselerGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,

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Şırnak'ta koronavirüse karşı dezenfekte çalışması

ŞIRNAK'ta vatandaşların ortak kullandığı alanlar koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

Şırnak Belediyesi ekipleri, koronavirüse karşı toplu taşıma araçları, yolcu durakları, hastane, okul, cami, resmi kurumlar, parklar ve bankamatiklerde dezenfekte uygulaması yaptı. Belediye Başkanvekili İhsan Gören, insanların temasta bulunduğu bütün ortak alanların dezenfekte edildiğini söyledi. Alınan önlemlerle virüsün bulaşmasını önlemeye çalıştıklarını kaydeden Gören, şunları söyledi: "Dünya gündemini işgal eden koronavirüse karşı tüm Türkiye'de olduğu gibi biz de Şırnak'ta önlemler almaya çalıştık. İlk olarak ilgili birimlerimiz ile ne yapacağımızı tartıştık. Bu çerçevede özellikle toplu taşım araçları, öğrenci servisleri, şehir içi minibüsler, il içi çalışan diğer toplu taşım araçlarının dezenfeksiyonunu yaptık. Şehir içi durakların dezenfeksiyonunu yaptık. Bunların dışında insanların toplu olarak bulunduğu bütün alanlarda, kıraathanelerde, kafelerde, lokantalar ve restoranlarda sıkı denetimler yapıp hijyen kurallarına uyup uyulmadığı konusuna baktık. Hayvan barınakları, ahırlar, ağıllar ve kümeslerin dezenfeksiyonunu yaptık. Parklarda, bahçelerde bulunan banklarda hijyenin sağlanması için dezenfeksiyon çalışmalarımızı yaptık. İbadethaneler, okullar, okul bahçeleri bizim çalışma alanlarımızın içinde bulunan dezenfeksiyon çalışmalarının yapılacağı alanlar içerisinde. Çocuk parkları ve oyun alanları çalışma alanlarımız içerisinde bulunuyor. Şehir merkezinde daha önce caddeleri 2 defa suluyorduk. Bundan sonra yağmurun olmadığı zamanlarda her gün sulama çalışmalarımızı yapacağız. Hızlı bir çalışmaya girdik. Bütün ekiplerimiz teyakkuz içerisindeler. Aynı zamanda dezenfeksiyon çalışması yapan firmalarla birlikte çalışıyoruz. Aldığımız tedbirler inşallah koronavirüsü bizden uzak tutacaktır."

Görüntü dökümü---------------Camilerde dezenfeksiyon çalışmasıToplu Taşıma araçlarında çalışmaBelediye Başkanvekili İhsan Gören' ile röp.Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

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Sokak düğününde Eren'in ölümüne neden olan sanığa müebbet hapis ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde, sokak düğününde çıkan kavgada, rastgele ateş ederek Eren Çinçik'in (11) ölümüne, Mustafa Soyarslan'ın (15) yaralanmasına neden olan Mehmet Sayan Çerçioğlu (19), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstiklal Mahallesi'nde geçen yıl 19 Temmuz günü sokak ortasında düzenlenen düğünde, Mehmet Sayan Çerçioğlu, arkadaşları K.S. ve A.S. ile oynadığı sırada, aralarında alacak verecek meselesinden dolayı husumet bulunan 2 kişinin geldiğini gördü. Çerçioğlu ile ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Mehmet Sayan Çerçioğlu, tabancasını çıkartıp, rastgele ateş etmeye başladı. Kurşunlar, Eren Çinçik ile Mustafa Soyaslan'a isabet etti. Çağrılan ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Eren Çinçik yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Soyaslan ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI

Olaydan sonra kaçan Mehmet Sayan Çerçioğlu ve kavgaya karışan 2 kişi yakalandı. Çerçioğlu tutuklanırken, 2 şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturma sonunda Mehmet Sayan Çerçioğlu hakkında cinayet ve yaralama suçundan açılan davada bugün karar verildi. Yargılamayı yapan Kozan Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu sanığı ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Kavga nedeniyle açılan dava ise ayrıca görülüyor.

Görüntü Dökümü---------------------------*ARŞİV*Adli tıp kurumu önünden genel görüntülerAdli tıp kurumu tabelasıCenaze aracının gelişiMorg tabelasıÖlen Eren Çinçik'in sağlık fotoğrafları

Haber: Ali GÖKDAL-Kamera: ADANA,

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Büyükşehir İrem için seferber oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu'da Serebral Palsi hastası olan İrem Akduman'a tekerlekli sandalye hediye etti. İrem'in okula kolay gidip gelebilmesi için evinin önündeki toprak yol da asfaltla kaplandı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Aksu'nun Atatürk Mahallesi'nde oturan 7. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki engelli birey İrem Akduman, evlerinin bulunduğu sokağın toprak olması nedeniyle okula gidiş gelişlerinde zorlanıyordu. Mahalle Muhtarı Mustafa Şahin, durumu Büyükşehir Belediyesi'ne iletti. Anında harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ilk olarak 80 metrelik sokakta asfalt çalışması gerçekleştirdi. Ardından Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı da engelli raporu bulunan İrem Akduman'a ihtiyacı olan tekerlekli sandalyeyi hediye etti.

İREM ÇOK MUTLU, TEŞEKKÜR EDERİZKızları İrem Akduman'ın Serebral Palsi (beyin felci) hastalığının tedavisi için Artvin'den Antalya'ya taşındıklarını söyleyen anne Elif Akduman "Artvin'de tedavi imkanları kısıtlı olduğu için Antalya'ya geldik. Tedavimize burada devam ediyoruz. Kızım okula devam ediyor. Ben getirip götürüyorum. Ama evimizin yolu bozuktu, muhtarımıza ilettik kendisi de Büyükşehir Belediyesi'ne talebimizi söylemiş. Evimizin önüne kadar tüm sokak asfaltlandı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi kızıma tekerlekli sandalye de hediye etti. İrem çok mutlu oldu. Artık daha kolay dışarı çıkabilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Aksu Atatürk Mahalle Muhtarı Mustafa Şahin de talebinin kısa sürede yerine getirildiğini belirterek, "Engelli vatandaşlarımıza olan duyarlılığından dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Belediye aracının gelmesi ve tekerlekli sandalyenin İrem'in tekerlekli sandalyeye binmesiYolda tekerlekli sandalye ile gezmesi ve yolRÖP: Muhtar Mustafa Şahin ile röpRÖP: İrem ile röportajEl sallaması

HABER -KAMERA: ANTALYA,

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Evinde ölü bulunan genç, toprağa verildi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan ve kalp hastası olduğu öğrenilen Harun Çalışkan (21), toprağa verildi.

Turanlar Mahallesi 366 Sokak üzerindeki bir apartmanın zemin katında yalnız yaşayan Harun Çalışkan, dün kendisini kontrole gelen yakınlarınca yatak odasında yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Harun Çalışkan'ın öldüğü belirlendi. Vücudunda kesici ve delici herhangi bir yara izine rastlanmayan Harun Çalışkan'ın cansız bedeni, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çalışkan'ın kalp rahatsızlığının bulunduğu öğrenildi.

Otopsi işlemi sonrası Çalışkan'ın cesedi, yakınları teslim edildi. Çalışkan'ın cesedi daha sonra, Turan Mahallesi'nde bulunan Selimiye Camii'ne getirildi. Cuma vakti düzenlenen cenazeye Çalışkan'ın ailesi, Nazilli Belediye Başkanı İYİ Partili Kürşat Engin Özcan, Nazilli Belediyesporlu bazı yöneticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 2011 - 2013 yılları arasında Nazilli Belediyespor'da U 13 ve U 14 takımlarında forma giydiği belirtilen Çalışkan, Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Harun Çalışkanın camide cenaze namazının kılınması-Selimiye Cami imamının vatandaşlardan helallik istemesi.-Vatandaşların haklarını helal etmelerinden görüntüler-Cenaze namazının kılınmasından detay görüntüler. -Cenazenin namaz bitimi sonrasında omuzlar üzerinde götürülüşü.Harun Çalışkan'ın (görüntüye eklenecek 2 fotosu)

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

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Çalıntı motosiklet hastane otoparkında bulundu

İZMİR'in Torbalı ilçesinden 8 ay önce çalınan bir motosiklet, Manisa Şehir Hastanesi'nin otoparkında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus timleri, açık ve kapalı otoparklarda rutin kontrol yaptı. Ekipler, Manisa Şehir Hastanesi kapalı otoparkı içerisinde, park halindeki plakasız bir motosikletten şüphelendi. Motosikletin şase numarasını kontrol eden ekipler, aracın İzmir'in Torbalı ilçesinden 23 Temmuz'da çalındığını tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları parmak izi çalışması sonrasında motosiklet otoparka çekildi. Motosikleti kimin çaldığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Polis ekiplerinin motosiklet üzerinde incelemesiHastane otoparkından genel görüntüBulunan motosikletten görüntüGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Edirne'de borcu olanların suyu 2 ay kesilmeyecek

EDİRNE'de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında belediye, borcu olanların 2 ay süresince sularının kesilmeyeceğini açıkladı. Kentte önlemler kapsamında Tohum Takas Şenliği iptal edilirken, Kırsalın Doğal Pazarı, Kent Müzesi, Belediye binasında bulunan Atatürk Odası ve Hasan Ali Yücel Çocuk Eğitim Yerleşkesi kapatıldı.

'SU KESİNTİSİNE GİDİLMEYECEK'Edirne'de koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında belediye su borcu olan vatandaşların 2 ay boyunca su kesintisine gidilmeyeceği açıklandı. Belediye Başkanı Recep Gürkan, 'hijyen tedbirleri' kapsamında kentte gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, "Bu nedenle hijyen tedbirleri kapsamında Edirne Belediyesi tarafından konut aboneliklerinde su borcu olan vatandaşlarımız için iki ay boyunca su kesintisine gitmeme kararı aldık. Tüm vatandaşlarımızdan kişisel hijyenlerine dikkat etmelerini ve yapılan tüm uyarıları önemle takip etmelerini bir kez daha önemle rica ediyorum" dedi. Kentte, koronavirüs tedbirleri kapsamında Pazar günleri kurulan Kırsalın Doğal Pazarı'nın, Edirne Belediyesi Kent Müzesi'nin, Belediye Binası'nda bulunan Atatürk Odası'nın ve Hasan Ali Yücel Çocuk Eğitim Yerleşkesi'nin ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı, Edirne Belediyesi Yaşam Merkezi'ndeki atölye çalışmalarına da iki hafta boyunca ara verildi.

ÇOCUK PARKLARI DEZENFEKTE EDİLDİ

Tüm dünyaya yayılan koronavirüsün ardından Edirne Belediyesi, çocuk parklarında dezenfekte çalışmalarına başladı. Şehir genelinde bulunan 110 parkta bulunan çocuk oyun aletleri ile Hasan Ali Yücel Çocuk Eğitim Yerleşkesi özel solüsyonlarla dezenfekte edildi. Kentte cuma günleri kurulan ve Bulgaristan'da turistlerin akın ettiği Ulus Pazarı girişinde Türk, İngilizce, Bulgarca uyarıcı broşürler dağıtılıp, dezenfekte makinesi konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Çocuk parklarının dezenfekte edilmesiDezenfekteden detaylarÇocuk Müzesi'nin dezenfektesi

Dezenfekte çalışmalarından detaylar

Haber-Kamera: EDİRNE,

Kaynak: DHA