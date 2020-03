DHA YURT BÜLTENİ - 17 Şanlıurfa'da yemekten sonra rahatsızlanan 100 öğrenci hastaneye kaldırıldıŞANLIURFA'da, 100 öğrenci okulda yedikleri öğle yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelerde tedaviye alındı.

ŞANLIURFA'da, 100 öğrenci okulda yedikleri öğle yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelerde tedaviye alındı.

Eyyübiye ilçesine bağlı taşımalı eğitim yapılan Ayrancı İlk ve Ortaokulu'nda, öğle yemeğinde verilen kuru fasulye, pilav ve turşuyu yiyen öğrencilerde, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti başladı. Okul idaresinin ihbarı üzerine okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaklaşık 100 öğrenci, Harran Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doktorların gıda zehirlenmesi olduğunu belirlediği öğrencilerden tedavileri tamamlananlar, taburcu edilerek evlerine gönderildi. Yemeklerden alınan numuneler ise incelemeye alındı.

Malatya'da, terör propagandasına 4 gözaltı

MALATYA'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları ve devlet büyüklerine hakaret ettikleri belirlenen 4 şüpheli, gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonunda sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ve devlet büyüklerine hakaret eden 4 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 av tüfeği ve bu tüfeklere ait 121 mermi ile 3 örgütsel kitap ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

8 yıldır kayıp eşini öldürdüğünü itiraf etti, gömdüğü yerde kazı başlatıldı (3)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIFinike Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Antalya'nın Finike ilçesinde, 8 yıl önce kaybolan Hatice Bertan'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Sadrettin Demir ile Münevver Tayeyer, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Bekir Bertan'ın cesedi gömdüğünü söylediği Kumluca ilçesine bağlı Kum Mahallesi'ndeki Turizm Caddesi üzerindeki sazlık alanda ise kazı çalışması halen devam ediyor.

Hrant Dink cinayetince yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü (3)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI Düzce Valiliği, emekli istihbaratçı astsubay Şeref Ateş'in öldürülmesi ile ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklama şöyle: "11 Mart 2020 günü saat 22.00 sıralarında Çamköy Mahallesi Çevre Yolu Çamköy TOKİ Girişi Kalıcı Konutlar istikameti yol üzerinde, emekli astsubay Ş.A. isimli şahsın araç içerisinde ateşli silah ile kasten öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yapılan tahkikatta şüpheliler K.B., E.K. A.G. ve maktul Ş.A.'nın alkol almak için buluştukları, bir süre araç içerisinde alkol aldıktan sonra Ş.A'nın aracı ile şahıslardan ayrılarak Çamköy girişi istikametine gittiği, şüpheliler K.B. ve A.G.'nin araçla şahsı takip ederek maktül Ş.A.'yı yolda durdurarak maktül Ş.A. ile şüpheli K.B. arasında tartışma yaşandığı, tartışma neticesi K.B. isimli şahıs yanında bulunan ruhsatsız silah ile maktül Ş.A.'ya ateş etmesi neticesi olay yerinde Ş.A.'nın ex olduğu, şüpheli K.B. ve A.G'nin olay yerinden kaçması neticesi Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda yapılan çalışmalar ile K.B., A.G ile E.K. isimli şüpheliler, ev ve araç aramaları neticesi yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Suç aleti olan 1 adet ruhsatsız tabanca bulunarak el konulmuştur."

AVM'de pompalı tüfekle ateş açtı, kadın emniyet müdürü ikna etti (3)

EMNİYET MÜDÜRÜ O ANLARI ANLATTIİzmir'in Bornova ilçesindeki bir alışveriş merkezine pompalı tüfekle giren ve birkaç el ateş eden A.Ö.'yü (17) elindeki tüfeği bırakmasına ve dışarıya çıkmasına ikna eden Bornova İlçe Emniyet Müdürü Gülden Türkal, "Şahsın yaşının ufak olduğunu görünce konuşmanın doğru olacağını düşündüm ve konuştum. Çok şükür kimsenin burnu kanamadan olayı çözdük" dedi.33 yıldır meslekte olan bir çocuk annesi Türkal, saldırıyı gerçekleştiren A.Ö.'nün yaşının küçük olduğunu fark ettikten sonra konuşmaya karar verdiğini söyledi. Türkal, "Sabah saatlerinde bir alışveriş merkezinde silah kullanıldığına dair bir anons aldık. Özellikle vatandaşların yoğun olduğu bir alan olduğu için ekiplerimiz hemen bölgeye intikal etti. Olayın ciddiyetine binaen ben de yardımcılarımla birlikte olay yerine geçtim. Gittiğimizde anonsun doğru olduğunu gördük ve birkaç el de ateş ettiği bilgisi vardı. Şahsı gözlemlediğimde yaşının küçük olduğunu gördüm. Bizler için vatandaşın can ve mal güvenliği her zaman en önemli unsurdur. Bu olayda da ne ona ne oradaki vatandaşlara zarar gelmeden olayı çözmek öncelikli hedefimiz oldu. Bu tarz durumlarda krizi doğru yönetmek önemlidir. Bir polis olmamın yanı sıra bir anne olduğum için onunla konuşmanın doğru olacağını düşündüm ve ikna ettim. Ekiplerimiz de zaten hem içeride hem de dışarıda çok güzel tedbirler almıştı. Doğru ve yerinde bir ekip çalışmasıyla her şey daha kolay oldu. Çok şükür kimsenin burnu kanamadan olayı çözmüş olduk. Tüm ekiplerimiz birbirilerimizle koordineli çalışıp hızlı bir şekilde olayı çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.'İLK GÜNKÜ KADAR HEYECANLIYIM'A.Ö.'ye ile konuşması hakkında da bilgi veren Türkal, "Her ne kadar 'Bizim için olmasa da kendisi için geçerli bir sebebi vardır' diyerek onunla konuştum. Kendisini dinleyebileceğimizi ve yaptığı bu hareketin doğru olmadığını söyledim. Vatandaşların yanı sıra kendi can güvenliğini de tehlikeye soktuğunu anlattım. Sağduyulu hareket etmesini ve sorunu konuşarak çözebileceğimizi ilettim. Konuşmalardan sonra kendisi de ikna oldu" diye konuştu.İlk günkü heyecanla polislik yaptığının altını çizen Bornova İlçe Emniyet Müdürü Türkal, "33 yıldır meslekteyim ve polisi her zaman kadın veya erkek mesleği olarak değil, salt polislik olarak gördüm. Her şeyden evvel bu mesleği sevmek lazım. Polislik çok fedakarlık çok sabır ve çok özveri ister. O yüzden bu mesleği sevmeden yapamazsınız. Bu noktada kadın veya erkek olmanın bir önemi yok. Ben de ilk günkü heyecanla mesleğimi çok severek yapıyorum. Biz güzel bir ekibiz ve başarı da buradan geçiyor" ifadelerini kullandı.EN BÜYÜK HOBİSİ ÇİÇEKLERİTürkal'ın en büyük hobilerinin başında ise çiçekleri geliyor. Hem odasında hem de evinde birçok çiçek bulunan Türkal, çiçeklerine kendi elleriyle bakıyor. Çiçeklerin, hayatında olmazsa olmazlar arasında yer aldığını söyleyen Türkal, "İyi bir polis olmanın yolu tüm canlıları sevmekten geçer" şeklinde konuştu.

Erdemli'de koronavirüse karşı okullar ilaçlandı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbirler arttırıldı. Erdemli Belediyesi 50 kişilik ekiple, okullardaki eğitimlerin tamamlanıp, öğrencilerin evlerine gitmesinin ardından ilçede bulunan bütün okullarda ilaçlama çalışması başlattı. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, öğrencilerin hijyenik ortamda eğitim-öğretimlerine devam edeceklerini belirterek, "Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektan solüsyonlar ile ilaçlama ekiplerince son sistem malzemeler kullanılarak buharlaştırma metodlarıyla okullar ilaçlanacak, geleceğimiz olan öğrencilerimizin hijyenik ortamlarda eğitim öğretime devam etmeleri sağlanacak ve velilerimizin de yüreklerine su serpilmiş olacaktır. Okullarımıza sıvı sabun, peçete gibi temizlik maddeleri de belediyemizce sağlanacaktır" dedi.Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ise dünyada hızla yayılan korona virüsü nedeniyle 127 okulda ilaçlama çalışması başladığını söyleyerek, "Erdemli Belediyemizin desteği ile ilçemizde bulunan 127 okulumuzda ilaçlama çalışması başlatıldı. İlk olarak öğrenci sayısının fazla olduğu Hacı Ömer Serin ilkokulundan ilaçlamaya başladık. İlaçlama süresince Eğitim ve Öğretim hiçbir şekilde aksamayacak. Velilerimizin, resmi açıklamalara riayet etmesi ve Bakanlığımızın açıklamaları haricindeki açıklamaları dikkate almamaları gerekmektedir" dedi.

Mersin'de koronavirüs tedbirleri

MERSİN'de, Toroslar Belediyesi, koronavirüs ve salgın hastalıklara karşı ilçe genelinde ilaçlama çalışması başlattı.Toroslar Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesiyle birlikte tedbirlerini arttırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğünce oluşturulan özel bir ekip, önlem çalışması kapsamında, okullar, camiler, parklar, sosyal tesisler, kültür merkezi ve belediye hizmet binası olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm noktaları titizlikle dezenfekte ediyor.İlçe genelinde Koronavirüs ile ilgili tedbir ve önleyici çalışmalar yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz; "Şu an salgın yok ama hızlı bir şekilde yayılan bu hastalığın önlenmesinde alınacak tedbirler çok önemli. Hemşerilerimizden de isteğimiz kişisel hijyen kurallarına daha çok dikkat etmeleridir" dedi.İlaçlama ve dezenfekte çalışmalarının düzenli bir şekilde devam edeceğini kaydeden Başkan Yılmaz; "Son günlerde gündemde olan koronavirüs salgınıyla ilgili önlemlerimizi arttırdık. Rutin olarak yaptığımız temizlik çalışmalarımıza ilave olarak vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Virüsün ülkemizde de görülmesi ile vatandaşlarımız arasında tedirginliğin arttığını görüyoruz. Halkımızın bu süreci en iyi şekilde atlatması için salgın hastalıklara karşı önlemlerimizi devam ettireceğiz ve hep birlikte mücadele edeceğiz. Halkımızın sağlığı önceliğimiz" diye konuştu.

Tekirdağ'da 2 hastane 'referans hastane' olarak gösterildi

TEKİRDAĞ'da, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında, koronavirüse karşı kentte alınan tedbirlere ilişkin toplantı düzenlendi. Vali Yıldırım, Tekirdağ'daki 2 devlet hastanesinin Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüse karşı 'referans hastane' olarak gösterildiğini bildirdi.Valilik Toplantı Salonu'nda, Vali Aziz Yıldırım'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Sağlık Müdürü Dr. Cengiz Becerir, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hacı Bayram Zengin, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum amirleri katıldı.Vali Aziz Yıldırım, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "Bu da dışarısı ile teması bulunan kişiler aracılığı ile oldu. Onun içinde tedbirler biraz daha artırıldı. Yurt dışına çıkışlarda kısıtlamalar getirildi. Bir takım büyük ve kalabalık toplantılar da ertelendi. Buna bağlı olarak bizimde ertelediğimiz toplantılar var. Koronavirüsle ilgili bilgilendirme toplantısı korona yüzünden iptal edilmemeliydi. Bunu mutlaka yapmalıyız ki sizleri bilgilendirelim. İlimizde şuana kadar herhangi bir vaka tespit edilmedi. İnşallah bundan sonrada olmaz" dedi.Ülke genelindeki önlemler kapsamında Tekirdağ'da 2 devlet hastanesinin Sağlık Bakanlığı'nca 'referans hastane' olarak gösterildiğini ifade eden Vali Yıldırım, "Tekirdağ'da 2 hastane Sağlık Bakanlığımız tarafından referans hastane olarak belirlendi. Bir tanesi Süleymanpaşa'da bulunan Tekirdağ Devlet Hastanesi, bir tanesi de Çorlu'da bulunan Çorlu Devlet Hastanesi. Bunlar referans hastane olarak belirlendi" diye konuştu. Toplantıda, şehir genelinde yürütülen çalışmalarda değerlendirildi. Toplantı, İl Sağlık Müdürü Dr. Cengiz Becerir, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hacı Bayram Zengin'in koronavirüs hakkında bilgilendirme sunumunun ardından sona erdi.

