DHA YURT BÜLTENİ - 17

04.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:54

Umreden dönen çift, koronavirüs şüphesiyle gözlem altında

KARABÜK'te, umreden dönen çift öksürük şikayetleri üzerine koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

Umre dönüşü öksürük şikayetiyle aile hekimine başvuran E.O ve İ.O. koronavirüs şüphesiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alındı. Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı yaptığı açıklamada, "Umreden dönen E.O ve İ.O çifti öksürük şikayetiyle başvurdu. Tedbir amacıyla Bayır Mahalle'deki ek prefabrik binada gözlem altına alındılar. Numune sonuçları çıkana kadar takipleri sürecek. Genel durumları gayet iyi. Sadece öksürük şikayetleri var. Yurt dışından dönen vatandaşlarımıza özellikle koronavirüs görülen yerlerden gelenlere dikkat edildiği için onları da o amaçla yatırdık. Numuneler Ankara'ya gönderildi. Sonuçları gelene kadar kontrol altında tutulacaklar" dedi.

Karabük Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama ise şöyle:

"28 Şubat tarihinde umre ziyaretinden dönen ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün bugünkü kontrolleri esnasında öksürük şikayeti olduğu tespit edilerek KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat etmeleri sağlanan iki vatandaşımız, KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Bayır Mahallede bulunan ek binada kontrol altına alınmışlardır. Hastalarımızdan alınan numuneler Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Referans Laboratuvarı'na gönderilmiştir. Hastalarımızın genel durumları son derece iyi olup, kendilerinden alınan numune sonuçları temiz çıkana kadar takipleri sürecektir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Hastaneden görüntüler-Ambulans detayları

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/KARABÜK, ===============================

Yabancı plakalı cipte ceset bulundu, ekipler hastalık şüphesiyle önlem aldı İZMİT'te, Seka Devlet Hastanesi otoparkında Hollanda plakalı bir cip içerisinde ceset bulundu. İtfaiye ekipleri hastalık şüphesine karşı özel kıyafetlerini giyerek, aracın çevresini güvenlik şeridi ile çevirdi.

Öğleden sonra, İzmit Seka Devlet Hastanesi'nin yan tarafında bulunan otoparkta Hollanda plakalı KS-037-P plakalı bir cipte bir erkeği baygın şekilde gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri özel kıyafetler giyerek cipin sağ arka camını indirip kapıyı açtı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde bu kişinin öldüğünü tespit etti. Vücudunda herhangi bir darp ya da yara izi olmayan kişinin ölümünün şüpheli bulunması üzerine ekipler hemen önlem amaçlı kapıyı kapatarak aracın camını bantladı. Hastalık şüphesine karşı özel kıyafetlerini giyen itfaiyeciler, aracın çevresine güvenlik bandı çekerek, vatandaşların yaklaşmasını önledi. Olay yerinde incelemeler devam devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Cipten görüntüler-Olay yerinde alınan önlemler-Ekiplerin görüntüsü

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), =================================

Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen zırhlı araçların taşındığı TIR'lar, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen zırhlı araçların taşındığı TIR'lar, güvenlik önlemleri arasında İslahiye-Hassa karayolundan Hatay yönüne hareket etti. Zırhlı araçların Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------İslahiye Çevre yolu-Zırhlı yüklü tırların geçişi-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)===============================

ATM'den çektiği kayınvalidesinin maaşını kapkaççıya kaptırdı BURDUR'da bir ATM'den kayınvalidesinin emekli maaşını çeken Osman Zorlu'nun (65) elindeki parayı alıp kaçmaya çalışan M.D. (15), 10 dakika sonra yakalandı. Gözaltına alınan M.D., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Burdur'da Bozkurt Mahallesi'ndeki bir bankaya ait otomatik para çekme makinesinden dün saat 16.30 sıralarında yatalak hasta olan kayınvalidesine ait 1740 TL olan emekli maaşını çeken Osman Zorlu'nun yanına gelen M.D., elindeki parayı alarak kaçtı. Osman Zorlu'nun haber vermesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin eşkalini belirlediği şüpheli 10 dakika sonra Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir trafik polisinin dikkati sayesinde yakalandı.

Gözaltına alınan M.D., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheliyle birlikte çaldığı 1740 TL de ele geçirildi. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan M.D., adliyeye sevk edildi. M.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Para ise Osman Zorlu'ya teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------Adliye dış görünüşŞüphelinin polisler arasında getirilişi

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ================================

Polis memuru, meslektaşı sevgilisini öldürüp, annesini yaraladı AYDIN'ın Efeler ilçesinde, polis memuru Suat T., kız arkadaşı olan polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya (28) ile annesi Güngör Çetinkaya'nın bulunduğu otomobili, yolunu kesip, kurşun yağmuruna tuttu. 8 kurşun isabet eden Hatice Büşra Çetinkaya

kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, ağır yaralı olan annesi tedaviye alındı.

Olay, Ata Mahallesi 683 Sokak'ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli olan polis memuru Suat T., 09 BİT 820 plakalı otomobiliyle, kız arkadaşı olan polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya'nın kullandığı 03 HB 099 plakalı otomobilin yolunu kesti. Ardından da kız arkadaşı ile annesi Güngör Çetinkaya'nın bulunduğu otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Kurşunlardan 8'i Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Çetinkaya'ya, 3'ü yanındaki annesine isabet etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Hatice Büşra Çetinkaya, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne, annesi Güngör Çetinkaya ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Tedavisi süren anne Çetinkaya'nın da hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi. Olaydan sonra tabancasıyla birlkte yakalanıp, gözaltına alınan polis memuru Suat T., emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Olay yeri fotoğrafları-Emniyet binasından görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN, ============================

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı DENİZLİ'de tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında solunum yetmezliğinden yaşamını yitiren Kore gazisi Hüseyin Yürekten, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Denizli Devlet Hastanesi'nde yaşlılığa bağlı solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gören Kore gazisi Hüseyin Yürekten, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. 5 çocuk 9 torun sahibi Yürekten'in cenazesi için bugün ikindide Ulucamii'nde askeri tören düzenlendi. Törene, 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, AK Partili Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube Başkanı Hamdi Helvacılar, Yürekten'in eşi Fatma Yürekten ve diğer yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan 85 yaşındaki Fatma Yürekten cenaze töreninde gözyaşı döktü. Yakınları, yaşlı kadını teselli etmeye çalıştı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yürekten'in cenazesi Denizli Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Cenaze töreninden görüntü-Cenaze namazının kılınmasından görüntü-Cenazenin askerler tarafından taşınmasından görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ, =================================

Engelli oğlu için ödenen bakım parası geri istenen anneye iyi haber ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde doğuştan engelli oğlu Ahmet Çelik (27) için ödenen evde bakım parası faiziyle geri istenen Rukiye Çelik'e mutlu haber kaymakamlıktan geldi. Kaymakam Mustafa Yiğit'in talimatı üzerine hazırlanan hatalı rapor düzeltildi. Kaymakam Yiğit, "Hazırlanan yeni rapor doğrultusunda ilk etapta ailenin aldığı parayı geri ödemesine gerek olmadığına karar verildi. Ailemiz bu konuda rahat olabilir. Ayrıca aileye yeniden bakım maaşı bağlanması için de hazırlanacak rapor bakanlığa gönderilecek. Ben en kısa sürede bakım maaşının yeniden bağlanacağına inanıyorum" dedi.

Manavgat'ın Odaönü Mahallesi'nde babası 1998 yılında ölen ve annesi Rukiye Çelik ile birlikte yaşayan Ahmet Çelik için annesine Manavgat Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü tarafından Nisan 2017'de evde bakım parası bağlandı. İlk bağlandığında 960,58 lira olan para, son dönemde 1384,59 liraya kadar yükseldi. O tarihten bu yana oğlu için Rukiye Çelik'e evde bakım parası verilirken, eve kontrol için gelen görevliler, annenin aylık gelirinin asgari ücretin 3'te 2'sinden fazla olduğunu tespit etti. Yapılan araştırma sonucunda Rukiye Çelik'in aldığı evde bakım parası geçen yıl ekim ayında kesilirken, bugüne kadar ödenen toplam 33 bin 238 liranın ise geri istenmesine karar verildi. Rukiye Çelik'e gönderilen tebligatta haksız verildiği belirtilen parayı faiziyle ödemesi istendi.

Olayı haber alan Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit inceleme başlattı. İnceleme sonucunda hazırlanan raporun hatalı olduğu tespit edildi. Kaymakam Yiğit'in talimatı üzerine Rukiye Çelik ve Ahmet Çelik'in kaldığı eve gelen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü Sosyal İnceleme Komisyonu, hazırlanan rapordaki hataları giderdi.

Kaymakam Mustafa Yiğit, olayın basına da yansıması sonrası konuyla ilgili bilgi aldığını ve vakit geçirmeden gerekli incelemelerin yapılması talimatını verdiğini söyledi. Daha önce hazırlanan raporda adı geçen traktör ve otomobilin aileye ait olmadığı, kayıtlarda görülen 7 ineğin sayısının ise 1 olduğunun anlaşıldığını kaydeden Kaymakam Yiğit, "Araçların trafikten, ineklerin ise Tarım ve Orman Müdürlüğünden düşümleri yapıldı. Hazırlanan yeni rapor doğrultusunda ilk etapta ailenin aldığı parayı geri ödemesine gerek olmadığına karar verildi. Ailemiz bu konuda rahat olabilir. Ayrıca aileye yeniden bakım maaşı bağlanması için de hazırlanacak rapor bakanlığa gönderilecek. Ben en kısa sürede bakım maaşının yeniden bağlanacağına inanıyorum" dedi.

Karara çok sevinen Rukiye Çelik ise yanlış kararın iptal edilmesine sebep olanlara teşekkür etti. Rukiye Çelik, duruma oğlunun da çok sevindiğini ve yüzünün gülmeye başladığını anlattı. Kendilerine yardım için ulaşan hayırseverlere de teşekkür eden Rukiye Çelik, evde bakım parasının geri ödenmesi durumunda yardıma ihtiyaçları olmadığını söyledi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

Kaynak: DHA