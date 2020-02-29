DHA YURT BÜLTENİ - 17

29.02.2020 17:57 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:57

EDİRNELİ VATANDAŞLAR, SINIR KAPISINDA GÖÇMENLERİN KÜÇÜK ÇOCUKLARI İÇİN ÇORAP DAĞITTI

Edirneli vatandaşlar, Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki bekleyişi süren küçük çocuklar için çorap dağıttı. 8 yaşındaki Parmis ise, onu sıcak tutacak çoraplara sahip olmanın sevincini yaşadı.

Edirne'den Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlerin, Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki bekleyişleri iki gündür devam ediyor. Edirneli bazı vatandaşlar ise, gittikçe soğuyan havada üşüyen çocuklar için göçmenlere çorap dağıttı. Annesi ile İran'dan gelen ve 2 yıldır ailesiyle Türkiye'de yaşayan 8 yaşındaki Parmis, yeni ve sıcak tutacak çoraplarını giymenin sevincini yaşadı. Parmis, "Çorapları birisi getirmişti, sadece mutluyum çoraplarımı giyindiğim için" dedi.

'İRAN'DA PSİKOLOJİ OKUMUŞTUM'

Annesi ise, "Parmis mutlu oldu, ben de çok mutlu oldum. Çok teşekkürler" dedi. İran'dan İstanbul'a gelerek 2 yıl burada yaşadıktan sonra, Yunanistan'a gitmek için Edirne'ye geldiğini söyleyen anne, "İran'da Üniversite'nde psikoloji okudum. Bittikten sonra ülkemde eziyet gördüm. Biz de Türkiye'ye geldik" dedi.

Görüntü Dökümü: ---------------------------------- -Çorap dağıtanlar-Çorap alan çocuklar ve aileler-Parmis ile röp.-Annesi ile röp. -Çorabını giyinen Parmis'in görüntüleri-Genel ve detay

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Feridun AÇIKGÖZ/EDİRNE,

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Bolu'daki göçmenler Edirne'ye doğru yola çıktı

BOLU'da yaşayan ve Edirne üzerinden Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenler, gece saatlerinden itibaren otogara akın etti. Otobüslere binen yaklaşık 500 göçmen, Edirne'ye doğru yola çıktı.Sınır kapılarının açılmasının ardından, Bolu'da yaşayan göçmenler, Edirne'ye gitmek için gece saatlerinden itibaren otogara akın etti. Çoğunluğunu Afgan uyruklu göçmenlerin oluşturduğu yaklaşık 500 kişi, otobüslerle Yunanistan sınırına doğru yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Otobüse binmeleri-Otobüsün içinden görüntüler-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU

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Anonsçu, şehitlerin isimlerini okurken gözyaşlarına hakim olamadı

Süper Lig'in 24'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Maç öncesi Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerlerin isimleri stad hoperlörlerinden okunurken, taraftarlarda 'burada' diye yanıt verdi. Şehitlerin isimlerini okuyan anonsçu Mustafa Durmuş isimleri okuduğu sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Bir süre duraksayan Durmuş, daha sonra isimleri okumaya devam etti. Bu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Mustafa Durmuş'un anons etmesiAnonsçu Mustafa Durmuş'un ağlaması

Haber-Kamera: KONYA

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Nikahları kıyılan çiftler buruk mutluluk yaşadı

TÜM Türkiye'de İdlib'ten gelen acı haberle yürekler dağlanırken evlenmek için önceden 29 Şubat tarihini alan çiftler de buruk bir mutluluk yaşadı. İzmir'de bugün dünya evine girecek olan bazı çiftler ise şehit haberleri üzerine nikahlarını iptal ettirdi.Takvim yılının mevsimlerle ve dünyanın güneş çevresinde dönme süresiyle uyumlu olması için uygulanan ve 4 yılda bir gerçekleşen artık yıllardan birisi bu yıl yaşanıyor. Artık yıllarda şubat ayı 29 çekerken, bugün hayatlarını birleştirerek evliliklerini ölümsüzleştirmek isteyenler de oldu. 29 Şubat nedeniyle yoğunluklarının diğer günlere göre daha az olduğunu ifade eden İzmir'deki nikah memuru Funda Gültekin, İdlib şehitleri nedeniyle nikahını iptal edenlerin de olduğunu belirtti. Bugün 7 çiftin nikahını kıydığını söyleyen Gültekin, "Bugün 4 yılda bir olan özel bir gün ve artık yılımız. Evlenmek için bugünü özellikle tercih eden çiftlerimiz de var. 4 yılda bir evliliklerinin kutlanması onlara ilişkilerinin tazeliğiyle ilgili çağrışımlar yapıyor olabilir. Ancak şehitlerimiz nedeniyle hepimiz çok üzgünüz. Bütün annelerin canı yandı. Bu durum çiftlerimizi de etkiledi. Daha önceden gün alan çiftlerimizden birkaçı nikahını iptal etti. Uzaktan da yakınları gelecek olanlar tarihi değiştiremedi" dedi. Yılın diğer günlerinde nikah dairelerinde daha fazla yoğunluğun yaşandığını dile getiren Gültekin, şöyle konuştu: "Bugün toplam 7 çiftin nikahını kıydım. 3 çift ise şehitler nedeniyle nikahını iptal etti. Diğer günler özellikle hafta sonları yoğun oluyor. 15 dakikada bir nikah kıyıyoruz. Cumartesi ve pazar günleri yaklaşık 40 nikah kıyıyoruz. Yazın daha da fazla oluyor." 4 YILDA BİR KUTLAYACAKLAR29 Şubat'ta dünya evine girdiği için kendisini mutlu hissettiğini söyleyen gelin Alev Kuş ise, "Mutluyuz böyle bir günü seçtik. 4 yılda bir evlilik yıldönümü kutlayacağız ama yeniden bir düğün gibi olacak acısını böyle çıkaracağım" dedi. Evlenmek için ben özellikle 29 Şubat'ı seçtiğini söyleyen damat Erol Yıldırım ise şunları söyledi: "4 yılda bir şubat ayı 29 çektiği için yıldönümümüz daha anlamlı olacak. Anılması, hatırlanması daha kolay olsun istedim. Sevinçliyiz ama maalesef şehitlerimizden dolayı da üzgünüz. Hepsinden Allah rahmet eylesin. Dilerdim ki bugün daha mutlu bir gün olsun. Ama bugünü de kaçıramazdık. Bu nedenle iptal etmek istemedik. 4 yılda bir biriktirerek kutlayacağız."Alev Kuş ve Erol Yıldırım çifti daha sonra Türk bayrağı ile objektiflere poz vererek şehitleri andı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Nikah memuru Funda Gültekin ile röp,Gelin ve damat görüntüsü,Türk Bayrağı ile gelin damat görüntüsü,Alev Kuş ve Erol Yıldırım ile röp.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Kaynak: DHA