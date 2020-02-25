DHA YURT BÜLTENİ - 17

25.02.2020 18:32 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:32

Eski milletvekili İrfan Keleş, son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 21'inci dönem MHP Milletvekili İrfan Keleş (73), memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

Ankara'da yaşlılığa bağlı olarak bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası İrfan Keleş'in cenazesi, TBMM'de yapılan törenin ardından memleketi Çankırı'ya getirildi. Çankırı Merkez Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde düzenlenen törene, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, eski milletvekilleri, bürokratlar, Keleş Ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenazesi namazı sonrası Keleş, Sarıbaba Mezarlığ'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Cenaze namazından görüntü-Detay

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI, ========================

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın öldü

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Sevim Madenci(38), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazaya neden olun sürücü Mikail Okan, kendisini yerlere atarak sinir krizleri geçirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Çerkezköy-Kapaklı karayolu üzerinde meydana geldi. Sevim Madenci, karayolunda karşıya geçmeye çalışırken Mikail Okan'ın kullandığı 06 DTN 91 plakalı otomobil çarptı. Şiddetli çarpma ile metrelerce sürüklenen Madenci, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, otomobil sürücüsü Mikail Okan, çarptığı madencinin hayatın kaybettiğini görünce sinir krizleri geçirdi. Kazadan yara almadan kurtulan ve kendisine yerlere atan Okan'ı sağlık ekipleri güçlükle sakinleştirdi.

Ölen Madenci'nin cansız bedeni Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mikail Okan ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------------------Kaza yerinden detaylar-Kazaya karışan araç -Olay yerinden detaylar-Sürücünün sinir krizi geçirmesi -Emniyet ekiplerinin çalışması -Ölen kadının cesedinin kaldırılması-Detaylar

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),============================

Kamyonetin ezdiği Emir ağır yaralandı BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bahçede oyun oynarken bir anda sokağa fırladığı öne sürülen 3 yaşındaki Emir Osmanoğlu, kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, öğlenden sonra, İnegöl'e bağlı Akhisar Mahallesi, Pekcan Sokak'ta meydana geldi. Ahmet Şen (55) yönetimindeki 35 AJ 3515 plakalı kamyonet, evinin bahçesinde oynarken iddiaya göre bin anda sokağa fırlayan Emir Osmanoğlu'na çarptı. Kamyonet daha sonra Emir'in üstünden geçerek durabildi. Kazada Emir ağır yaralanırken, küçük çocuğun çığlığını duyan yakınları yanına koştu. Emir ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Emir'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kazanın ardından fenalaşan kamyonet sürücüsü Ahmet Şen de olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Genel görüntü-Olay yerinden detaylar-Yaralı çocuktan detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),============================

Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan oğlağı AKUT kurtardı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde sarp kayalıkta mahsur kalan oğlak, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından 2 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Faralya Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'nin 350 metre yüksekliğindeki sarp yamacında Coşkun Aykırı'ya ait oğlak, mahsur kaldı. Durumu fark eden Aykırı'nın yardım istemesi üzerine, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi bölgeye geldi. Halat yardımıyla uçuruma 30 metre sarkan ekipler, mahsur kalan oğlağa ulaştı. AKUT gönüllüsü, yakalayıp sırtına bağladığı oğlağı uçurumdan çıkardı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda kurtarılan oğlak, sahibi Aykırı'ya teslim edildi. Bol bol su içen oğlağın yaklaşık 10 gündür kayalıkta mahsur olduğunu anlatan Aykırı, AKUT ekibine teşekkür etti. Oğlağı kendi imkanlarıyla kurtarmasının imkansız olduğunu vurgulayan Aykırı, "Oğlak günlerdir hem aç, hem susuz. Kurtarılmasaydı yakında ölürdü" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------AKUT ekibinin bölgeye yürümesi-Ekiplerin iniş istasyonu kurması-Oğlağın uçurumdan çıkarılması-Coşkun Aykırı ile röportaj

Haber - Kamera Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla), ===========================

Kandıra'da tefeci operasyonunda 4 tutuklama

KOCAELİ'de, tefecilik yaptıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, 4 kişi tutuklandı.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kandıra'da tefecilik yaptığı belirlenen 7 kişiyi yakalamak için operasyon düzenledi. 7 kişi, ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda senet, tapu, araç satış sözleşmeleri, 2 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 7 kişi bugün adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden M.A., A.D., C.O. ve T.O., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Zanlıların emniyet müdürlüğünden çıkışı ve adliyeye sevk edilmesi

Haber: Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), =============================

Para cezası ödenince intihardan vazgeçti AKSARAY'da 7 katlı binanın çatısına çıkıp, borçları nedeniyle intihar edeceğini söyledikten sonra namaz kılan Hasan İnan'ın (25), borcunun ödenmesi için bir vatandaş polis ekiplerine 3 bin lira verdi. Bir polis memuru da para cezası olduğu öğrenilen borcu ödeyip, dekontu İnan'a getirdi. Çatıdan inen İnan'ın farklı illerde de çok sayıda intihar teşebbüsünde bulunduğu ortaya çıktı.

Taşpazar Mahallesi'ndeki 7 katlı bir binanın çatısına saat 12.00 sıralarında çıkan Hasan İnan, intihar edeceğini söyledi. Çevredekiler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, İnan'ın atlama ihtimaline karşı hava yatağı açtı. Yaklaşık 3 saat çatıda gezinen Hasan İnan, bir ara namaz kıldı. Daha sonra da elindeki demirle kendine zarar vermeye çalıştı. İnan, borcu olduğunu, ödendiği takdirde ineceğini söyledi. Bunun üzerine çevredekilerden biri, polise, 3 bin lira verip borcun ödenmesini sağladı. Para cezası olduğu öğrenilen borcun ödendiğine dair banka dekontunu gören İnan, intihar teşebbüsünden vazgeçti. Farklı illerde de çok sayıda intihar teşebbüsünde bulunduğu ortaya çıkan İnan, gazetecilere, "Para cezamı ödeyen ağabeye teşekkür ederim. Ben Ankara Açık Cezaevi'nden çıkmıştım. Birçok para cezam vardı. Allah ondan razı olsunö dedi. 'İnan, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------------------Çatıda namaz kılması -Çatıdan ve İnan'dan detay -İnan'ın aşağı indirilmesi -Röportajlar -Genel ve detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY ================================

Kamu Başdenetçisi Malkoç: Darbeler siyasi, sosyal ve ekonomik yapıyı sarstı

AMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Deprem gibi darbeler de Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik yapısını sarsmış ve zarar vermiştir. Türkiye, ekonomisi, sosyal dokusu, eğitimi ve sağlık hizmetleri ile güçlü ülkedir" dedi.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'nın daveti üzerine Nevşehir'e geldi. Kentte '28 Şubat'tan 2023 Türkiye'sine' konulu konferansa katılan Malkoç, konferans öncesi Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Rasim Arı'yı makamında ziyaret etti. Belediye ziyaretinde açıklama yapan Malkoç, Türkiye'yi her alanda tahrip eden iki hattın bulunduğunu belirterek, "Birincisi deprem oluşturan fay hatları diğeri de sosyal yapıyı mahveden darbe hattıdır. Tıpkı deprem gibi darbeler de Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik yapısını sarsmış ve zarar vermiştir. Türkiye artık geçmişine göre ekonomisi, sosyal dokusu, eğitimi ve sağlık hizmetleri ile güçlü bir ülkedir. Bunda en önemli pay bunların öncülüğünü yapan Sayın Cumhurbaşkanı'mızdır. Valilerimiz, belediye başkanlarımız, rektörümüz, sanayicilerimiz cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü olan 2023 için bu anlamda hazırlıklarını sürdürmektedir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kamu Başdenetcisi Şeref Malkoç'un açıklaması-Genel detay

Haber: Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR

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Kaynak: DHA