DHA YURT BÜLTENİ-17

10.02.2020 18:02 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:02

İdlib'de yaralanan askerler, Hatay'a getirildi

SURİYE'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu yaranan 5 asker, Hatay Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Türkiye, İdlib bölgesine göç ve krizi önlemek için yoğun askeri sevkiyat gerçekleştirirken, Esad rejimi bölgedeki TSK unsurlarına topçu atışı düzenledi. Saldırıda 5 asker şehit oldu, 5 asker ise yaralandı. Yaralı askerler, askeri helikopterlerle Hatay Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Hüseyin BOZOK/ HATAY,

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Suriye sınırında askeri hareketlilik

ŞANLIURFA'daki sınır birliklerinden hareket eden zırhlı personel taşıyıcılarından oluşan askeri konvoy, kent merkezindeki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na girdi.

Suriye sınırındaki Ceylanpınar ve Akçakale'de konuşlu zırhlı personel taşıyıcıların yer aldığı askeri konvoy, geniş güvenlik önemleri altında hareket etti. Konvoydaki araçlar kent merkezindeki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na giriş yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------İlçeye giriş yapan askeri konvoy-Konvoyun geçişi

Haber-Kamera: Hadi KURT -ŞANLIURFA -DHA)===========================

Tarsus'ta çöp ev, belediye ekipleri tarafından temizlendi

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki Atalar Mahallesi'nde çevreye yayılan kötü kokular üzerine çöp biriktirilen bir evde temizlik çalışması yapıldı.

Vatandaşların kötü koku üzerine ihbarda bulunduğu Atalar Mahallesi'ndeki bir ev, çevreyi rahatsız ettiği ve pis kokulara neden olduğu gerekçesiyle ekipler tarafından temizlendi. Ekipler, evdeki çöpleri boşalttı. 1 kamyon dolusu çöp çıkaran ekipler, evden çıkanları temizlik işleri müdürlüğü aktarma istasyonuna götürerek imha etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Çöplerin görüntüsü-Çöplerin ekipler tarafından toplanması-Kamyona yüklenmesi

Haber: Okan ÇALIŞKAN-Kamera: TARSUS,(Mersin),==================================

Diyarbakır'daki konut dolandırıcılığı iddiasında firma yetkilisi emlakçıyı suçladı DİYARBAKIR'da, inşası devam eden siteden daire alan yaklaşık 100 kişinin firma tarafından dolandırıldıkları iddiası üzerine inşaat firması yetkilisi Menekşe İnci, açıklama yaptı. 40 kişinin mağdur olduğunu; ancak bunun kendilerinden kaynaklanmadığını öne süren İnci, "Mağdurlar gerçekten haklı ama mesele emlakçıdan kaynaklanıyor. Çünkü paralarını ona teslim etmişler. O insanların parası bize gelmediği için o daireler boşa çıktı. Ben buradayım, kaçmadım" dedi.

Merkez Kayapınar ilçesi Diclekent semtinde bir inşaat firması, 2016 yılında 330 daireden oluşan sitenin inşaatına başladı. Sitenin yapımı sırasında firma, fiyatları ortalama 250 bin lira olan dairelerin satışını yaptı. Daire alan yaklaşık 100 kişi, yapımı devam eden siteye evlerinin son halini görmek için gittiklerinde, büyük şok yaşadı. Satışı yapılan konutlarda isimlerini göremeyen bu kişiler, firmanın yetkilisi Menekşe İnci'ye da ulaşamayınca dolandırıldıklarını düşündü.

Mağdurlar, önceki gün sitenin önünde bir araya gelerek, sorunlarının çözülmediği takdirde hukuki mücadele başlatacaklarını söyledi. Tamamlanmamış binalarla dolandırıldıklarını anlatan grup, yetkililerin soruna çözüm bulmasını istedi. İnşaat firması sahibine de ulaşamayan mağdurlar, suç duyurusunda bulundu.

'EMLAKÇI DOLANDIRDI'

Mağdurların iddialarının ardından açıklamada bulunan inşaat firması sahibi Menekşe İnci, yaşanan mağduriyetin kendilerinden kaynaklanmadığını öne sürdü. Kaçtığına dair iddiaları da reddeden İnci, usulsüzlükten emlakçıyı sorumlu tuttu. İnci, "Benim için 'kaçtı' demişler. Ben buradayım. Savcılığa şikayette bulundum. Beni karalamak için ismimi lekelediler. Biz kimsenin hakkını yemedik. 10 bloğu tek başıma yapıyorum. Emlakçı B.Y. beni dolandırdı. Paramın bir kısmını vermeyince inşaatım yarıda kaldı. 1 yıl inşaat yarıda kalınca arsa sahipleri çağırdılar. Anlaştık, karar verdik. Ortak karar verdik. Ben ayrılmadım. İnşaatımın içindeyim. Kim bana banka yoluyla para göndermişse ispat etsinler. Mesela 40 kişinin burada daire parası verilmedi. O daireler iptal oldu. O yüzden kaynaklanıyor. 40 mağdur var. O insanların paraları bize gelmediği için o daireler boşa düştü. Mağdurlar gerçekten haklıdır ama benden kaynaklı bir şey yok. Emlakçı B.Y.'den kaynaklanıyor. Çünkü paralarını da ona teslim etmişler. Bizi de dolandırdığından dolayı şikayetçi oldum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Yapımı devam eden siteden detayŞikayet dilekçesini göstermesiMenekşe İnci'nin konuşmasıGenel ve detay

Haber Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR, ================================

Otomobillerden orijinal parça hırsızlığı kamerada AKSARAY'da, 5 araçtan orijinal parçalarını çaldıkları belirlenen Bayram Y. (31) ile kaportacı arkadaşı Mehmet A. (44) yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık olayını gerçekleştirmeleri güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde farklı zamanlarda aynı marka ve renkte araçlardan çalınan ayna, ön ve arka kaput, kapı, vites topuzu, radyatör, akü, jant, lastik ile teyp çalınması üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, yaptıkları inceleme ve takiplerin sonucunda hırsızlık olaylarını Bayram Y. ile arkadaşı Mehmet A.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelilerin Sanayi Mahallesi'ndeki belirlene adreslerine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, çaldıkları parçalar da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bayram Y. ile Mehmet A. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin bir otomobilin yanında durması, bagaj kaputu ve aynaları söküp uzaklaşmaları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Park halindeki aracın 2 kişinin bagaj kapısını sökmesi-Aracı iteleyerek götürme anı güvenlik kayıtları-2 kişinin emniyetten çıkışı

HABER-KAMERA: ERKAN ALTUNTAŞ AKSARAY =====================================

Kayıp iş makinesi operatörü 7'nci günde ölü bulundu (2)CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, iş makinesinin Aksu Deresi'ne yuvarlanması sonucu akıntıya kapılarak kaybolan Muhammet Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri, Tütünlük mevkisinde, dere yatağında bulunan Yılmaz'ın cesedini kıyıya çıkardı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE =======================================

Diyarbakır'da, üniversiteye hazırlık öğrencilerine seminer DİYARBAKIR Valiliği'nce üniversite sınavına hazırlanan 12'nci sınıf öğrencileri ve rehber öğretmenlere yönelik 'Sınav Kaygısı ve Psikolojik Dayanıklılık Semineri' düzenlendi.

Diyarbakır'da, valilik tarafından kentteki 12'nci sınıf öğrencileri ve rehber öğretmenlere yönelik Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Dinç'in sunumuyla 'Sınav Kaygısı ve Psikolojik Dayanıklılık Semineri' verildi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen seminere katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, sınavların, eğitimin başarısında önemli belirleyen olduğnu söyledi. Güzeloğlu, "Şüphesiz ki sınava girerken bilgi temelli bir sorumluluğun yanı sıra psikolojik olarak da sınava hazır olmak işin bir başka gereğidir. Eğiticimizin paylaşacağı, çok değerli olduğuna inandığım bilgiler, özellikle rehber öğretmenlerimize dönüp aktarılacak veriler, Diyarbakır'ın ve her bir öğrencimizin gelecek sınavlar başarısını çok önemli etkileyecektir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Valinin gelişiİstiklal Marşı'nın okunması Vali'nin konuşmasıGenel ve detay

HABER- KAMERA: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR, =====================================

Antalya'da belediye önündeki grevde 200'üncü gün; açlık grevine de başladılar ANTALYA Büyükşehir Belediyesi önünde işçilerin başlattığı grev, 200 gündür devam ediyor. Kendilerini belediye önündeki aydınlatma direğine zincirle bağlayan 7 işçi, açlık grevine başladıklarını duyurdu.

HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası üyelerinin, toplu iş sözleşmesinin zamanında imzalanmadığı gerekçesiyle başlattığı grev, 200 gündür devam ediyor. 7 işçi bugün aldıkları kararla, belediye önündeki aydınlatma direğine kendilerini zincirle bağladı. Slogan atan işçiler, artık grevlerini böyle sürdüreceklerini, aynı zamanda açlık grevi başlattıklarını kaydetti.

Konuyla ilgili açıklma yapan Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, grevlerini açlık grevlerine dönüştürdüklerini belirterek, "Toplu iş sözleşme hakkımız verilene kadar, işten çıkarılan işçi arkadaşlarımız işlerine dönene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Bu bir hak mücadelesidir. İşten atılan bin arkadaşımızı da bu haklı mücadelemize destek vermeye devam ediyoruz. Belediye yönetimi artık işçileri sürgüne göndermesin. İnsanların ekmeğiyle oynamasın. Arkadaşlarımız aç ve evlerine ekmek götüremiyor. Bu eylemimiz toplu iş sözleşmesi imzalanana kadar devam edecek. Bu bir ölüm grevi değildir" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Zincirlerden detayGrevcilerin kendilerini direğe zincirlemesiBelediyeden dış plan detayEylemcilerden açıklamaZincirlerdeki asma kilitlerden detay

Haber: Hasan DEMİRBAŞ - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ==============================

Kaynak: DHA