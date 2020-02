DHA YURT BÜLTENİ - 17

06.02.2020 19:36 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:36

Çığ şehidi Mesut Deniz toprağa verildi

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Deniz (23), memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün meydana gelen çığ felaketinde arama- kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Deniz, yaşanan ikinci çığda şehit oldu. Askeri uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirilen Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Deniz'in cenazesi, daha sonra cenaze nakil aracına alınıp, Türkoğlu'nun Avşarlı Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Burada düzenlenen törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Adana Jandarma Bölge Komutanı Yusuf Ziyaeddin Cavlak, şehit ailesi, yakınları, askeri ve mülki erkan ile halk katıldı.

İl Müftüsü Celal Sürgeç helallik aldıktan sonra cenaze namazını kıldırdı. Daha sonra askerler tarafından omuzlara alınan Deniz'in cenazesi mezara götürülürken, Mehmet Ersoy ve Vahdettin Özkan şehidin babası Ali Deniz'in elinden tutarak tabutun arkasında birlikte yürüdü.

Ali Deniz ve Fatma Deniz çitinin 5 çocuğundan en büyüğü olan ve göreve 3 ay önce giren bekar Mesut Deniz'in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Tabutun omuzlara alınması-Askerler tarafından taşınması-Mualla taşına konulması-Askerlerin tabutun başında selam durması-Helallik alınması-Cenaze namazının kılınması-Tabutun omuzlara alınması-Mehmet Ersoy ve Vahdettin Özkan'ın Ali Deniz'le beraber yürümesi-Cenazenin mezarlığa alınması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ- ===========================

Çığda şehit olan Ümit Deniz, son yolculuğuna uğurlandı VAN'ın Bahçesaray ilçesinde ikinci çığ faciasında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz (23) memleketi Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen cenaze töreni ardından toprağa verildi.

Bahçesaray'da ikinci çığ faciasında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz'in cenazesi, Van'da yapılan törenin ardından askeri uçakla Kastamonu'ya, ardından Tosya'ya getirildi. Şehit Deniz için önce Yunus Emre Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alındı. Bu sırada şehit Deniz'in yakınları gözyaşı döktü. Daha sonra Namazgah Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehit Deniz'in ailesi, yakınları, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ile birlikte diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Deniz'in cenazesi, Asri Mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Cenaze töreni

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ- Emre ÇİLOĞLU/TOSYA(Kastamonu), =====================================

Şehit astsubayın annesi: Sen beyaz karlar altında damat mı oldun annem VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Jandarma Astsubay Çavuş Fatih Karagöz (26), Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde toprağa verildi. Şehit oğlunu asker selamıyla uğurlayan Havva Karagöz, "Sen beyaz karlar altında damat mı oldun annem. Seni al bayraklar içinde damat mı ettim yavrum" diye gözyaşı döktü.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün meydana gelen çığ felaketinde arama- kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma Astsubay Çavuş Fatih Karagöz, yaşanan ikinci çığda şehit oldu. Şehit Fatih Karagöz'ün naaşı, askeri uçakla Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesi askeri törenle karşılanarak Kartepe İbrikdere Mahallesi'ne getirildi. Şehidin babası emekli sigortacı Selahattin Karagöz, eşi Havva Karagöz, kız kardeşi Rabia ve erkek kardeşi Musa Karagöz büyük üzüntü yaşadı. Kartepe Belediyesi Uzuntarla Sosyal Tesisleri'nin bahçesinde kılınan cenaze namazına Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, Mehmet Akif Yılmaz ve Sami Çakır, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, kamu kurum kuruluşlarının il müdürleri ve halk katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi top arabasına konuldu.

'ALLAH YOLUNU AÇIK ETSİN OĞLUM'

Şehit oğlunu asker selamıyla uğurlayan Havva Karagöz, "Oğlum bugün senin bayramın. Senin bugün düğünün çocuğum. Seni al bayraklar altında aldım oğlum. Kınalı kuzum benim, Allah yolunu açık etsin. Peygamberimize komşu eylesin" diye gözyaşı döktü. Havva Karagöz'ü yakınları ve yetkililer sakinleştirdi.

Fatih Karagöz'ün cenazesi top arabasıyla götürülürken Havva Karagöz, "Sen beyaz karlar altında damat mı oldun annem. Seni Albayraklar içinde damat mı ettim yavrum" diye gözyaşlarına boğuldu. Şehit Fateh Karagöz, İbrikdere Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta askeri törenle toprağa verildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), =============================

4'üncü kattan düşen koltuğun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, yolda yürüyen bir kadın, asansörlü araçla eşya taşındığı sırada 4'üncü kattan düşen koltuğun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Nergiz Ali Alp Böke Caddesi'ndeki zücaciye dükkanının önünde meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katına asansörlü araçla eşya taşındığı sırada henüz bilinmeyen nedenle tekli koltuk düştü. Bu sırada, kaldırımda yürüyen bir kadın, saniyelerle koltuğun altında kalmaktan kurtuldu. Büyük bir şaşkınlık ve korku yaşayan kadın, apartmanın altındaki zücaciyeci dükkanına sığınırken, çevre esnafı da gerekli güvenlik önlemleri alınmadığı için taşımacılara tepki gösterdi. Kadının şikayetçi olmadığı bildirildi.

Ayrıca, olay anı anbean zücaciyenin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde kadın geçtikten çok kısa bir süre sonra koltuğun yere düştüğü, kadının ise büyük bir korkuyla dükkana sığındığı görülüyor.

Zücaciye dükkanı çalışanı Ayberk Koçak (20), olay anını şöyle anlattı:

"Biz amcayla dükkandayken dördüncü kata eşya taşınırken koltuk aşağıya düştü. Olaydan kısa bir süre önce amcam içeriye girerken, kadın da saniyelerle kurtuluyor. Artık sorumsuzluk mu diyelim yoksa rüzgardan mı oldu diyelim bilmiyorum. Kadının verilmiş sadakası varmış. Dükkanımızın önünde oldu. Biz de o koltuğun altında kalabilirdik. Kadın can havliyle içeriye girdikten sonra biz de taşımacılara tepkimizi gösterdik. Kadın şikayetçi olmayacağını söyleyerek hemen buradan uzaklaştı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Güvenlik kamera görüntüsü-Olay yerinden genel görüntü-Esnaf röportaj görüntüsü

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Tekin GÜRBULAK/İZMİR, ===========================

Alanya'da denizde hortum çıktı ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, denizde çıkan hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu.

Alanya'ya bağlı Oba Mahallesi Keykubat Plajı açıklarında akşam saatlerinde denizde hortum çıktı. Yaklaşık 200 metre açıkta çıkan hortum 5-6 dakika su yüzeyinde ilerledi. Hortum kıyıya ulaşamadan kayboldu. Kıyıda bulunanlar, ilgiyle izledikleri hortumu cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ============================

Selde sürüklenen kütükleri yakmak için topladılar (2)TOLLU: TÜM EKİPLERİMİZLE TEYAKKUZDAYIZ

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle debisi yükselen Alata Deresi çevresinde güvenlik önlemi alınırken, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, teyakkuzda olduklarını söyledi.

Debisi yükselen derenin üzerindeki Şehit Hasan Furkan Özmen Köprüsü de kontrollü trafiğe açıldı. Belediye Başkanı Tollu da, çalışmaları yerinde inceledi. İlçede şu ana kadar herhangi can ve mal kaybının yaşanmadığını belirten Başkan Tollu, tüm ekipleriyle hazır olduklarını kaydetti.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),==========================

HDP önündeki eylemde 157'nci gün (2)TESLİM OLAN PKK'LI KADIN, AİLELERİ ZİYARET ETTİ

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eyleminde 157'nci gün geride kalırken, ilginç bir ziyaret gerçekleşti. 9 ay önce terör örgütü PKK'dan kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olan F.T. (22), ailelere destek ziyaretinde bulundu. Hakkari Şehit Aileleri Dernek Başkanı İbrahim Adıyaman ile birlikte, HDP önünde oturma eylemini yapan aileleri ziyaret eden F.T., terör örgütünde kaldığı sırada büyük acılar yaşadığını söyledi. Terör örgütündekilerin hiç birinin dayanacak gücünün kalmadığını anlatan F.T., "Benim şu an kendi annem ne kadar çok büyük bir acı çekmişse buradaki anneler de aynı şekilde acı çekiyor. Dağdakilere sesleniyorum, buradaki annelerin her ağlayışında tek bir gözyaşı bile onlara karşı bir umut versin. Dağdakiler de bu silahı bıraksın. Artık herkesin annesinin ve babasının yanında olmasını istiyorum. Anneler bundan sonra bir daha gözyaşı dökmesin. Artık annenize ve babanıza kavuşmanızı istiyorum. Ben şu an nasıl anneme ve babama kavuştuysam şu an nasıl ailemle mutluysam bu annelerin de mutlu olmasını istiyorum" dedi.

'HERKES GELMEK İSTİYOR"

Terör örgütünden herkesin kaçmak istediğini ifade eden F.T., "Bu dağdaki herkese çağrım olsun, bizim orada yaşadığımız acılar büyüktü. Hiç kimse dayanamıyor. Bunu açıkça söyleyeyim. Dağdakilere sesleniyorum, bunu annenize yaşatmayın. Anneniz bu gözyaşlarını hak etmiyor. Herkes gelip annesiyle bir olsun istiyorum. Ben şu an annemle babamla ne kadar mutluysam bu annelerin aynı sevinci yaşamasını istiyorum. Şu an burada yapılan eylem dağda da aynı şekilde izleniyor. Bu sesinizi bu ağlayışınızı herkes duyuyor. Tek isteğim bu eylemi sürdürmenizdir. İnşallah bütün çocuklarınıza kavuşursunuz" diye konuştu.

Hakkari Şehit Aileleri Dernek Başkanı İbrahim Adıyaman da annelere destek vermek için geldiklerini dile getirerek, ziyarette şunları söyledi:

"Yaklaşık 9 ay önce bir kardeşimiz kararını vererek dağdan inip devletin adaletine teslim oldu. Devletimiz hiçbir eyleme katılmadığından dolayı serbest bıraktı. Televizyonda anneleri görünce de ziyaret etmeye karar verdik. Dağdaki kardeşlerine seslenerek devletin adaletine teslim olabilmeleri için çağrıda bulunmak amacıyla buradayız."

AİLE SAYISI 82 OLDU

HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, 8 yıl önce terör örgütü tarafından kaçırılan oğulları Hüseyin (28) için Erzurum'un Tekman ilçesinden Aslıhan ve Nizamettin Eşrefoğlu ile birlikte 82 oldu. 8 yıldır oğlunun kayıp olduğunu anlatan Aslıhan Eşrefoğlu, "Oğlum için geldim buraya. Oğlum gelmeyene kadar buradan kalkmayacağım. Oğlumdan hiç haber alamadım. İstanbul'da lokantada çalışıyordu. Oradan kayboldu" dedi.

Nizamettin Eşrefoğlu, oğlu Hüseyin'in Suriye'de olduğunu belirterek, "İstanbul'da çalışırken kandırdılar götürdüler. Çocuğumu almaya geldim buraya. Herkes çocuğuna kavuşsun. Suriye'de olduğunu biliyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------HDP İl binası önüAilelerin oturma eyleminden görüntüF.T.'nin aileleri ziyaret etmesiAilelerle sohbetiİbrahim Adıyaman'ın konuşmasıOturma eylemine katılan yeni aileNizamettin Eşrefoğlu'nun konuşmasıAslıhan Eşrefoğlu'nun konuşmasıGenel ve detay

Haber Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR, =========================

Evde çıkan yangında 4 yaşındaki Hira öldü, ağabeyi yaralandı HATAY'da, 3 katlı apartmanın 2'inci katındaki dairede çıkan yangında, evde yalnız olan kardeşlerden 4 yaşındaki Hira Sayman öldü, ağabeyi 6 yaşındaki Erdem Sayman ağır yaralandı.

Olay, Antakya ilçesi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. 3 katlı apartmanın 2'inci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye, dairede tek başına olan Hira Sayman ve ağabeyi Erdem Sayman yaralı olarak kurtardı. Sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürülen kardeşlerden Hira, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Erdem, ise Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Çocuklarının alevler arasında kaldığı gören anne ise sinir krizi geçirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Evden yükselen dumanlar-Ekiplerin yangına müdaha etmesi-Annenin fenalık geçirmesi-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: HATAY,

