DHA YURT BÜLTENİ - 17

İdlib'in güneyindeki Eriha'da hastane ve fırın vuruldu: 11 ölü

SURİYE'nin İdlib kenti güneyinde bulunan Eriha bölgesine, rejime ait uçaklar bir fırın ile hastaneyi vurdu. Yapılan hava saldırısında 11 kişi ölürken, 40 kişi de yaralandı. Bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretliler grubu, enkaz altında kalanların olduğunu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini internet sitelerinden yaptıkları açıklamada belirtti.

Erzincan'da makarna yüklü TIR greyderle çarpıştı, karayolu ulaşıma kapandı

ERZİNCAN - Sivas Karayolu Sakaltutan Mevki'nde makarna yüklü TIR kar ve tipi nedeniyle yol açma çalışması yapan iş makinesine çarparak şarampole uçtu. İki kişinin yaralandığı kazada makarna kolileri yola savruldu. Karayolu uzun süre ulaşıma kapanınca kilometrelerce araç konvoyu oluştuErzincan-Sivas karayolunun 40'ncı kilometresinde Sakaltutan geçidinde etkili olan kar ve tipi sürücülere zorlu anlar yaşatıyor. Akşam saatlerinde etkili olan yağışlı hava nedeniyle çok sayıda kaza meydana gelirken akşam saat: 18: 00 sıralarında sürücüsü belirlenemeyen makarna yüklü TIR kayganlaşan yolda, karşıdan gelen ve yol açma çalışması yapan karayollarına ait iş makinesi ile çarpışarak şarampole uçtu. Devrilen TIR'daki tonlarca makarna yola savruldu. Kazada iş makinesi içerisindeki iki kişi yaralandı. Karayolu uzun süre ulaşıma kapanırken, uzun araç konvoyları oluştu. Vatandaşlar yaklaşık iki saat yolun açılmasını bekledi.

Gece bekçisi intihar etti

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, gece bekçisi Tamer Y. (28), tabancasını başına ateşleyerek, yaşamına son verdi.Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gece bekçisi olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası Tamer Y., dün saat 22.00 sıralarında, İstiklal Mahallesi'ndeki evinde beylik tabancasını başına dayayıp ateşledi. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, Tamer Y.'nin cansız bedenini buldu. Evde kimsenin olmadığı sırada intihar ettiği öğrenilen Tamer Y.'nin cesedi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cip refüje çıktı: 3 yaralı BURDUR'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, önce aydınlatma direğine, sonra ağaca çarptı. Kazada 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Antalya kavşağında meydana geldi. Antalya'dan Burdur yönüne giden Elvan Aktürk'ün (41) kullandığı 07 GG 606 plakalı cip, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, refüje çıktı. Önce aydınlatma direğine, daha sonra da refüjdeki ağaca çarpan cip, karşı şeride geçmek üzereyken durabildi. Çarpmanın şiddetiyle aydınlatma direğindeki ampul yere düşerken, ağaç da kökünden söküldü.Kazada sürücü Elvan Aktürk ile aynı araçtaki Yiğit Alp Aktürk (12) ve Ali Kerem Can (12) hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kuraklık tehlikesi yaşayan Trakya'da yağış bereketi

SON yılların en kurak kışını geçiren, ayçiçeği ve buğday deposu Trakya'da çiftçinin yüzü yağmurla güldü. Düşen yağışın çok kritik bir dönemde geldiğini söyleyen Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Edirne'ye merkez ilçeleriyle birlikte metrekareye 9 ile 25 kilogram arasında yağış düştü. Bu şu an için çok yüksek seviyede bir yağış değil ama bizim attığımız gübreyi eritecek, mahsule can suyu oldu diyebileceğimiz kadar güzel bir yağıştı" dedi.

Türkiye'nin önemli tarım bölgesi olan Trakya'da yaşanan kuraklık, çiftçileri kaygılandırırken, sulamada kullanılan Edirne'deki Meriç ve Tunca nehirleri kuruma noktasına geldi. Meriç Nehri'nde kuraklık nedeniyle kum adacıkları oluşurken, su çekilmesi nedeniyle Tunca Nehri'nin yatağının genişlediği görüldü. Edirne başta olmak üzere son iki günde bölgede yağan yağmur ise can suyu olurken, çiftçilere rahat bir nefes aldırdı.

Edirne Meteoroloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Bilhan Dalkılıç, geçen yıla oranla Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de yağışların yüzde 50 azaldığına dikkat çekti. Türkiye'nin yıllık yağış ortalamasının 575 milimetre olduğunu ifade eden Dalkılıç, şunları söyledi:

"Bunun yanında Trakya'da ortalama yağış 600 milimetredir. Yani Türkiye ortalamasının biraz üzerinde. Kuraklık 3'e ayrılır. Meteorolojik kuraklık, hidrolojik kuraklık ve tarımsal kuraklık. Meteorolojik kuraklık, az önce belirttiğim gibi hava sıcaklıklarındaki artış ve yağışlardaki azalıştan meydana gelir. Edirne'de 2019'un son 3 ayına baktığımızda toplam yağışın 98 milimetre civarında olduğunu görüyoruz. Oysa yapılan 90 yıllık ölçümlere göre bu yağışın 200 milimetre olması bekleniyordu. Bu demektir ki; Edirne'deki yağış yüzde 50 oranında azalmıştır. Bu yağışın 1 yıl içerisinde kendini 650 milimetreye tamamlamasını bekliyoruz. Ama yağışlar bu şekilde devam ederse bu rakamı yakalayamayacağımız ihtimali var. Aynı şekilde komşu iller olan Kırklareli ve Tekirdağ'da da aynı ölçümler yapıldı. Yine 2019'un son üç ayında Kırklareli'de bu azalmanın yüzde 35 olduğunu, Tekirdağ'da ise yüzde 61 olduğunu görüyoruz. Bu durum insani ve tarımsal faaliyetleri mutlaka etkileyecektir. İnsanoğlunun ihtiyacı öncelikle içme suyu ardından tarımsal amaçlı sulama suyu ve kullanma suyu gelmektedir. Bu dengeler tabii ki bozulma noktasına gelecektir. Meteorolojik kuraklıktan sonra hidrolojik kuraklık oluşacaktır. Hidrolojik kuraklıkta ise akarsularımızı besleyen derelerin, pınarlarda meydana gelen azalmadır. Bunun sonucunda akarsu su seviyelerinde de düşüşler meydana gelecektir. Bir seviye sonrasında ise bu tarımsal kuraklığa yol açacaktır. Bu nedenle tedbirler almamız gerek."

YAĞMUR, CANSUYU OLDU

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ise il genelinde yer yer metrekareye 9 ile 25 kilogram arasında düşen yağmurun, toprağa can suyu olduğunu söyledi. Uzun yıllardan beri ilk kez bu kadar kurak bir kış geçirdiklerini belirten Arabacı, "Bu kuraklık şu ana kadar mahsule çok sıkıntılı bir süreç yaşatmadı, bu kuraklığın devamı geldiği takdirde ayçiçeği ve kanolada sıkıntı yaşayabiliriz diye düşünüyorduk. Fakat önceki gün yağışı olacağını görünce çiftçilerimiz de gübrelemelerini yaptı. Onun ardından gelen yağış sabaha kadar belli aralıklarla devam etti. Edirne'ye, merkez ilçeleriyle birlikte metrekareye 9 ile 25 kilogram arasında yağış düştü. Bu şu an için çok yüksek seviyede bir yağış değil ama bizim attığımız gübreyi eritecek, mahsule can suyu oldu diyebileceğimiz kadar güzel bir yağıştı. İnşallah bu yağışların devamı da gelecektir. Geldiği takdirde önümüzdeki dönemde yaz sezonu da bereketli geçiririz" dedi.

'UMUTSUZLUK UMUT OLDU'

Edirneli Üretici Erdal Akgün de, yağışın mahsül için çok faydalı olduğunu belirtip, umutsuzluklarının umuda döndüğünü ifade ederek, "Yağış gerçekten mahsul için çok faydalı oldu. Bir anlamda umutsuzluk umuda döndü. Artık umudumuz var diyoruz çünkü gerçek anlamda bir zaman kazandırmış oldu bu yağış bize. İnşallah Şubat ayında da yeterli yağışlar alınarak açık kapatılacak diye düşünüyoruz. Toprağımızın suya doyacağına inanıyoruz çünkü ciddi anlamda uzun süre bitki için yeterli bir yağış aldık ama tabi bu iş toprağın doymasıyla ilgili. Daha fazla yağışları bekliyoruz" diye konuştu.

'YETERLİ YAĞIŞ OLMAZSA MAHSÜL KURUR'

Gelecek süreçte yağışların yeterli düzeyde düşmediği takdirde yaz aylarında özellikle çeltik zamanı sıkıntılar yaşanabileceğini de sözlerine ekleyen Akgün, "Nehirler şu an Ağustos ayındaki derecenin çok altında. Böyle yağışsız ve kurak giderse çeltik ekimi asla olmaz. Ülke ekonomisi de bu bölgede ciddi anlamda zarar görür. Hepimizin bildiği gibi ayçiçeği ve çeltikte büyük söz sahibi olan bir bölgeyiz. Yani yağış olmazsa hiçbir şey olmaz diyoruz. Havalar soğuk olduğundan dolayı ürün şu an kendini buzdolabındaki gibi koruyor. Tabi sıcaklar arttıkça, ilkbahar ve yaz mevsimine doğru çıkmış olan mahsulün tamamı kurumaya döner" dedi.

