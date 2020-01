DHA YURT BÜLTENİ - 17

29.01.2020 02:50 | Son Güncelleme: 29.01.2020 02:50

Depremzede çocuklara psikososyal destek veriliyor

ELAZIĞ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Milli Eğitim Bakanlığı, kentte çadırlarda ve okullarda kalan depremzedelere psikososyal destek projesini faaliyete geçirdi. Uzmanlar ve psikolojik danışmanlar tarafından sürdürülen çalışmalarla, hem çocukların hem de ailelerin depremin travmatik etkisinden kurtarılıp, normalleşme çalışmalarının desteklendiği ifade edildi.Elazığ'da yaşanan deprem felaketinin ardından kentte, hayatın normal akışına dönmesi amacıyla yaralar sarılıyor. Evleri hasar gören pek çok aile okullarda kalırken, o okullarda çocuklara psikososyal destek verilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hem çocuk hem de yetişkinler için uygulanan programı Elazığ Depremi Psikososyal Müdahale Ekibi Saha Uygulayıcı Koordinatörü Şenol Demirhan, Demirören Haber Ajansı'na şöyle anlattı:

PSİKOEĞİTSEL OYUNLAR OYNANIYOR "Depremden hemen sonra Sayın Bakanımızın liderliğinde sosyal destek çalışmalarımızı planlamaya başladık. Cumartesi günü Bakanımızın önderliğinde sahaya indik. Tüm Türkiye'de 1999 depreminden beri gittikçe artan sayıda psikososyal destek elemanına sahibiz. Onlar aslında bizim okullarımızda çalışan rehber öğretmenlerimiz. Cumartesi gününden itibaren bütün okullarımızı, vatandaşlarımızın barınmasına açtık. Bu sırada çocuklarımızla çalışmaya başladık. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelmiş, uzmanlarımız, psikolojik danışmanlarımız bu çocuklarda depremin travmatik etkisini azaltacak, normalleşme çalışmalarını hızlandıracak çeşitli psikoeğitsel oyunlar oynuyor. Bu oyunlar duygularını ifade etmelerine yardımcı oluyor."

İHTİYAÇ DUYULDUĞU MÜDDETÇE DEVAM EDECEK Şenol Demirhan, Elazığ'da depremzedelere, ihtiyaç duyudueğu süre içerisinde psikososyal destek verilmeye devam edileceğini söyledi. Demirhan, "Şu an yaklaşık 74 kişiyle çalışıyoruz sahada. Fakat birkaç yüz kişilik rezerv listemiz var. Gönüllü listemiz var. Meslektaşlarımız her gün düzenli olarak bize bilgi formlarını ulaştırarak Elazığ ve civarında etkilenen bütün bölgelerde çocuklarla çalışmaya hazır olduklarını bildiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, depremzede annesinin yanına geldi CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde yaralıları ziyaret ettiği hastanede depremzede Cevriye Can, bir ricada bulunarak, Trabzon'da çalışan oğlunu çok özlediğini söyledi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle izin verilen Ahmet Can, kente gelerek annesi Cevriye Can ve ailesiyle kucaklaştı. Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremde Cevriye Can, sarsıntı ile birlikte evdençıkarken merdivenlerde ayağı kayarak düştü. Yaralanan can, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Depremden sonra bölgede incelemelerde bulunan ve ekiplerin enkaz altında kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından hastanelerdeki yadralıları ziyaret etti. Erdoğan'ın ziyaret sırasında geçmiş olsun dileğinde bulunduğu 4 çocuk annesi Cevriye Can, Trabzon'da çalışan oğlunu çok özlediğini ifade etti. Hastane odasındaki ziyaret sırasında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile telefonda görüşen Erdoğan, Ahmet'e izin verilmesini istedi. Bunun üzerine izinli olarak Elazığ'a gelen Ahmet Can, annesi Cevriye Can ve alesiyle kucaklaştı.

'OĞLUMU GÖRMEK İSTEDİM, O DA BİZİ KIRMADI'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle memleketine dönen oğlu Ahmet Can'ı gören Cevriye Can, oğluna sarılarak hasret giderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme anını anlatan Can, "Başkanımız ziyaretimize geldi. Rica ettim. Oğlumu görmek istedim. O da bizi kırmadı, sağ olsun. Allah razı olsun. Başkanımdan birkaç günlüğüne izin aldım. Sağ olsun gelinimi ve oğlumu gönderdi. Çok sevindim. Onu görmeyi çok istiyordum" dedi.

'ALLAH RAZI OLSUN'Trabzon'dan annesini görmek üzere Elazığ'a gelen Ahmet Can ise, "Benim açımdan çok büyük sürpriz oldu. Başkanımızın annemizi ziyaret etmesi. Allah razı olsun. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu aramış. Başkanım da beni apar topar gönderdi. ütelefonla konuşmuştum, ancak görmek ve ailemle kucaklaşmamı sağladıkları için hem Cumhurbaşkanıma, hem de belediye başkanıma teşekkür ediyorum" deyi konuştu.

Çöp kutusu için yer kavgası: 4 yaralı DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde komşular arasında çöp kutusunun yeri konusunda çıkan ve bıçak ile beyzbol sopasının kullandığı kavgada 4 kişi yaralandı, 3 kişi de gözaltına alındı.Olay, bugün saat 20.00 sıralarında, Değirmenönü Mahallesi 1377 Sokakta meydana geldi. Sokakta yan yana olan iki apartmanda oturan Hakan Duyar ile Sedat Oymak arasında, apartmanın önüne bulunan çöp kutusunun yeri nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı gören Oymak'ın eşi Ayşe Tuğçe Oymak ile apartman sakinleri, Akın Kocabaş, Bahar Kömür, Mahmut Kömür Meral Hancer de dahil oldu. Sedat Oymak yanındaki bıçakla komşuları Bahar Kömür, Mahmut Kömür ve Hakan Duyar'ı bacaklarından yaraladı, Ayşe Tuğçe Oymak ise evinden getirdiği beyzbol sopasıyla Meral Hancer'e başına vurarak yaraladı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Akın Kocabaş ile Sedat Oymak ve eşi Ayşe Tuğçe Oymak'ı gözaltına aldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanan 4 kişi, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kalorifer kazanından sızan gazdan etkilenen 12 kişi hastaneye başvurdu BURDUR'un Bucak ilçesinde umreden dönen çifti ziyarete giden farklı ailelerden 12 kişi, kalorifer kazanından sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye başvurdu.Çeltikçi'ye bağlı Bağsaray köyünde umreden gelen Halil Özel ve Keziban Özel çiftini ziyarete gelen farklı ailelerden 12 kişi mide bulantısı, baş dönmesi gibi rahatsızlıklardan dolayı Bucak Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan muayene sonucu hastaneye başvuranların karbonmonoksit zehirlenmesi yaşadıkları tespit edildi.Çiftin evindeki kalorifer kazanından sızan karbonmonoksit gazının zehirlenmeye neden olduğu belirlendi. Hastaneye başvuranların sağlık durumunu iyi olduğu, müşahede amaçlı acil servis polikliniklerinde tutulduğu kaydedildi.

Ölü domuzu otomobiliyle metrelerce sürükledi KIRŞEHİR-Kırıkkale karayolunun 20'nci kilometresinde bir sürücünün ölü domuzu aracının arkasına bağlayarak metrelerce sürüklemesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sürücüye tepki gösterildi.Kırşehir-Kırıkkale karayolunun 20'nci kilometresinde 2 gün önce yaşanan olayda, iddiaya göre seyir halinde olan bir otomobilin çarptığı domuz telef oldu. Olay sırasında yoldan geçen başka bir otomobilin sürücüsü ölü domuzu aracının arkasına bağladı. 06 HUY 22 plakalı otomobil sürücüsü ölü domuzu otomobiliyle metrelerce sürükledi. Bu anlar ise bir vatandaşın çektiği cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşanan olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine görüntüleri izleyen vatandaşlar sürücüye tepki gösterdi. Olayı cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşın, "Görüyorsunuz bakın. Uyardık kendisini. Güya köpeğine götürüyormuş. Nereye koyayım diyorö dediği duyuldu.Görüntüleri inceleyen Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bodrum katta çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 3 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı.Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dicle Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın bodrum katında çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası yükselen dumanı görenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yoğun duman nedeniyle merdivenlerden inemeyen bazı apartman sakinleri çatıya çıktı. Çatıya çıkanlar olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılırken, dumandan etkilenen 2'si çocuk 9 kişi ise Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken, hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Ayvacık'ta, 9 kişilik panelvandan 22 kaçak göçmen çıktı ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yol kenarında park halinde bulunan 9 kişilik panelvan aracın içerisinde Afgan uyruklu 22 kaçak göçmen yakalandı.Ayvacık Bölge Trafik ekipleri, Orman Deposu mevkiinde yol kenarında park halinde bulunan 17 EC 234 plakalı panelvan araç gördü. Ekipler 9 kişilik araçta yaptığı aramada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 22 kaçak göçmen yakalandı. Araca el konulurken, 22 kaçak göçmen ise Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.Kaçak göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

Manisa'da süleymanlı mahallesi'ne 20 çadır kuruldu

Merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen AFAD'a göre 4.8, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından birçok vatandaş için AFAD tarafından çadır kuruldu. Süleymanlı Mahallesi'ndeki futbol sahasına kurulan 20 çadırda yaklaşık 150 kişi kalıyor. CHP'nin Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, kurulan çadırları yerinde inceledi. Ayrıca, milletvekilleri vatandaşlara ziyarette bulundu. Öte yandan, Akhisar Belediyesi tarafından çadırlarda kalanlara çorba ikram edildi.

Kırkağaç'ta vatandaşlar çadırlarda ve İzcilik tesislerinde sabahlıyor

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen AFAD'a göre 4.8, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokaklarda, parklarda çadır kurarak ve ateş yakarak geceyi geçirirken, birçok kişi de İzcilik tesislerinde konaklıyor.Kırkağaç'taki depremin ardından vatandaşlar sokaklarda, parklarda çadır kurarak ve ateş yakarak geceyi geçirirken, 213 kişi de İzcilik tesislerinde konaklıyor. Bazı kişiler de gençlik merkezinde oyun salonlarında vakit geçiriyorlar.

