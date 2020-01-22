DHA YURT BÜLTENİ - 17

22.01.2020 21:31 | Son Güncelleme: 22.01.2020 21:31

Göç İdaresi İletişim Dairesi Başkanı Dr. Kadıoğlu, kürsüde kalp krizi geçirdi

YALOVA'da katıldığı bir programda kürsüde konuşma yaparken kalp krizi geçiren İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, hastaneye kaldırıldı.

Yalova Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından 'Uyum Biz Bize Sohbetler' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşma yapmak için kürsüye çıkan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, konuşması sırasında rahatsızlandı. Kalbinin sıkıştığını söyleyen Kadıoğlu, hemen kürsüden indirildi. Salonda bulunanların yardımıyla dışarı çıkarılan Kadıoğlu, özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirildiği belirlenen Kadıoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kalp krizi geçiren Kadıoğlu'nun sahneden inmesinden görüntü

Haber-Kamera: Cem Mete OKUR/YALOVA,================================

Tamir etmeye çalıştığı telefonun bataryası patladı İZMİT'te, Ömer Karabıyık'ın iş yerinde tamir etmeye çalıştığı cep telefonunun bataryası patladı. Ömer Karabıyık bataryanın yüzüne doğru patlamasının şokunu yaşarken, o anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Ömerağa Mahallesi'nde bulunan Vezir Ekin'e ait cep telefonu satışı ve tamirinin yapıldığı iş yerinde meydana geldi. Telefonunun bataryası arızalanan bir kişi, değiştirilmesini istedi. İş yeri çalışanlarından Ömer Karabıyık, tezgahın üzerine koyduğu cep telefonunu tamir etmeye çalıştığı sırada, cep telefonunun bataryası bir anda patlayarak alev aldı. Karabıyık, bir anlık refleksle alev alan telefonu yere attı. Cep telefonundan çıkan alevlerin sönmemesi üzerine Karabıyık, daha sonra telefonun üzerine basarak söndürmeye çalıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

TELEFON YÜZÜNE PATLADIOlayın ardından yaşadığı şoku dile getiren Ömer Karabıyık, "Öncelikle ucuz atlattığımı düşünüyorum, şükürler olsun ki daha kötü de sonuçlanabilirdi. Sabah saatlerinde bir arkadaşımız elinde bir cep telefonuyla geldi. Bataryası baya şişmişti zaten dışarıdan belli oluyordu. Bataryanın değiştirilmesi gerektiğini söyledik, müşterimiz de kabul etti. Daha sonra telefonun vidalarını açtım, bataryanın bağlantısını kestim. Bataryayı telefondan ayırmak üzereyken yaptığım ilk müdahalede telefon yüzümde patladıö dedi.

'PANİK YAPTIM, İLK DEFA BAŞIMA GELİYORDU'Yaşanan patlama anını güvenlik kameralarından izlediğinde çok şaşırdığını ifade eden Ömer Karabıyık, şöyle konuştu:

"O an panik de yaptım, ilk defa başıma böyle bir şey geliyordu. Hemen can havliyle ayağa kalktım, cihazı da yere attım masa yanmasın ve diğer aletlere de bir şey olmasın diye. Patlamanın etkisiyle saçım, kaşım ve sakallarım yandı ama onun dışında bir sıkıntı yokö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Yaşanan patlama anının güvenlik kamerası görüntüsü-Ömer Karabıyık'ın tamirhanede çalışırken görüntüsü-Patlayan cep telefonunun görüntüsü-Ömer Karabıyık ile röportaj-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),=================================

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı ADIYAMAN'da, otomobil, motosiklet ile çarpıştı 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi.

Kara Musa Caddesi üzerinde Osman Sönmez idaresindeki 02 AAU 243 plakalı otomobil ile Suriye uyruklu Abdullah El Ahmet yönetimindeki 02 MA 0155 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Sönmez ile motosiklet sürücüsü Abdullah El Ahmet, yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Olay yeriKazaya karışan araçlarToplanan vatandaşlarAmbulanslar yaralıları götürmesiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)==============================

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Diyarbakır'da (2)

'DİYARAKIR TERÖRLE DEĞİL, İSTİHDAMLA ANILSIN'Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır'da katıldığı 'İl Danışma Toplantısı'nın ardından bakanlığı bünyesinde kentte yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenlendi.

Bugün düzenlenen toplantıyla Diyarbakır adına birçok projeyi istişare ettiklerini, kent adına önemli kararlar aldıklarını söyleyen Bakan Kurum, Diyarbakır'ın terörle değil, kültür faaliyetlerle, istihdamla anılmasını istediklerini aktardı. TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesinde Diyarbakır'da yapılacak 2 bin konuta 22 bin başvurunun olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, Sanayi ve Peyas mahallelerinde kentsel dönüşüme kapsamına alınması gereken ve deprem riski taşıyan 2 bin 500 bağımsız bölüm için kentsel dönüşüm projesini başlattıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Sanayi ve Peyas mahallelerinde yaşayanlar ister kendi yerlerinde isterse Kayapınar ilçesindeki Talaytepe mevkisine yapacağımız konutlardan faydalanabilirler. Talaytepe'de çok önemli proje yürüteceğiz. İçerisinde millet bahçesinin, yürüyüş yollarının olduğu, kültürümüzü yansıtacak bir master plan çerçevesinde Diyarbakır'ın yeni uydu kenti diyebileceğimiz Talaytepe mevkisine kent tasarım projesi hazırlıyoruz. Bu proje kapsamında bin konut inşa edeceğiz. Bu proje bölgeye örnek olacak bir proje olacak."

6 MİLYON METREKARELİK ALANDA SANAYİ SİTESİ KURULACAKBakan Kurum, şehir içindeki küçük sanayi sitelerin taşınması için Bağlar ilçesindeki Oğlaklı mahallesinde 6 milyon metrekarelik alanda yeni bir sanayi sitesi inşa edileceğini belirterek, "Şehir içerisindeki küçük sanayi sitelerin taşınması amacıyla rezerv ve sanayi alanı ilanı yapıyoruz. Bu ilan çerçevesinde küçük sanayi sitelerin dönüşümünü sağlamak, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verilmesi amacıyla modern sanayi sitesi yapımı için küçük sanayi sitelerine bu alanın tahsisini gerçekleştireceğiz" dedi.

DAĞKAPI MEYDANI YENİLENECEKDiyarbakır'da istihdamın artırılması adına lojistik organize sanayi bölgesi yapımı için 2 milyon metrekarelik alanı valiliğe tahsisinin yapacaklarını anlatan Bakan Kurum, Diyarbakır için en önemli projelerden bir olan Dağkapı Meydanı'nı yenileme çalışmalarına başlayacaklarını söyledi. Bakan Kurum, "Karacadağ'daki Kesiştepe mevkisinde Diyarbakır'ımıza yakışmayan vahşi depolama sahası var. Bu vahşi depolama sahası sebebiyle vatandaşlarımız oldukça rahatsızlar. Diyarbakır'a yakışacak modern depolama sahası yapımı için bir çalışma yürüteceğiz. Vahşi depolamaya son verecek, buradaki çöpten enerji üretip, ekonomisine katkı sağlayacak projeyi yürüteceğiz. Daha önce iyileştirme çalışması yaptığımız Melik Ahmet Caddesi'nde bozulan yol ve altyapının yenilenmesi için Büyükşehir Belediyesi'ne kaynak aktardık. Diyarbakır'ın için önemli olan bir diğer projemiz ise Dağkapı Meydanı'nda kentsel yenileme projesini gerçekleştireceğiz. Bu proje kapsamında Dilan Sineması binasını kültür merkezi yapacağız. Diyarbakır'a yapılması gereken projeleri gece gündüz hizmet etmek suretiyle yapmaya gayret göstereceğiz. Amacımız Diyarbakır'ı bulunduğu noktadan daha iyi bir seviyeye çekmektir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Bakan Kurum'un basın toplantası-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN-Selim KAYA/DİYARBAKIR,===================================

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Diyarbakır'da (3)BAKAN KURUM, SUR'DA YAPIMI SÜREN KONUTLARI İNCELEDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından beraberindeki Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat ile birlikte, terör örgütü PKK'nın Sur ilçesinde hendek olaylarının ardından inşa edilen konutları inceledi.

İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Bakan Kurum, terör örgütü PKK'nın hendek olaylarında 7 bin 200 konuta zarar verdiğini söyledi. Mağdur olanların yüzde 85'i ile anlaşma sağladıklarını anlatan Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Hain terör örgütü PKK'nın Sur ilçemizde verdiği zararları tüm Türkiye'miz biliyor. 160 hektarlık alanda 7 bin 200 hak sahibimizin bulunduğu evlerine terör örgütü zarar verdi. O gün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları çerçevesinde vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek, Sur'u yeniden ihya ve inşa etmek için terör örgütüne net bir şekilde cevap vermek, evlat nöbeti tutan anneleri için Diyarbakır'ın birliği, beraberliği için hızlı bir şekilde burada inşa çalışmalarına başlandı. 7 bin 200 hak sahibimizin yüzde 85'i ile anlaşma sağladık. Bir kısmına kamulaştırma ücreti, bir kısmına da TOKİ tarafından yapılan konutlardan verdik. Kalan hak sahipleriyle görüşmelerimizi tamamlayarak, Sur bölgesindeki terör olayları sebebiyle hiçbir vatandaşımızın mağduriyetini müsaade etmeyecek şekilde bu projeyi yürütüyoruz. Bölgedeki tüm tescilli kültür varlıkları, medreseler, camilerimiz, kiliselerimiz korunak, terör örgütünün verdiği o zararlar inşa edilerek yeniden vatandaşlarımızın hizmetine açılıyor. Sur'da 504'ü konut, 147'isi iş yeri, 9 butik otelin inşa çalışmaları sürüyor. Bu inşa çalışmalarını 2020 yılında tamamlayarak, 2021 yılına geldiğimizde yeni bir Sur, tarihi güzellikleriyle bize emanet edilen terör örgütünün zarar verdiği kültür varlıkların yeniden inşa edilmiş haliyle, evlat nöbeti tutan aileler, şehit aileleri için Sur'u en iyi şekilde ihya edeceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Bakan Murat Kurum'un Suriçinde inceleme yapmasıBakanın yeni yapılan yapıları dolaşmasıBakanın yapılarla ilgili bilgi almasıMurat Kurum'un açıklamasıBakanın ve beraberindekilerin Kurşunlu Cami'yi gezmesi Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Selim KAYA/DİYARBAKIR,=============================

Bakan Turhan: Bu yıl, Sivas'a kadar Ankara'yı yüksek hızlı trenle bağlayacağız ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "İnşallah bu yıl içerisinde eğer bir kaza bela olmazsa Sivas'a kadar Ankara'yı hızlı tren ile bağlayacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, sabah saatlerinde geldiği Kırıkkale'de, 'Ankara-Sivas' hızlı tren şantiyesinde incelemelerde bulunduktan sonra AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Turhan, "Bugün Kırıkkale'de, ülkemizin önemli projelerinden biri olan 'Ankara-Sivas' hızlı tren şantiyesinden biri olan Kırıkkale ayağını yerinde inceledik. AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizde hizmet siyasetini gerçekleştirmiştir. Hizmet siyasetinden maksadımız, ülkemizin kalkınması, gelişmesi, büyümesi, hak ettiği yere ulaşmasıdır. İşte Yüksek Hızlı Tren konforuyla seyahat yapılıyor. Bugün ülkemizde Ankara, İstanbul, Konya üçgeninde 40 milyona yakın nüfus bu hizmetten yararlanıyor. İnşallah bu yıl içerisinde eğer bir kaza bela olmazsa Sivas'a kadar Ankara'yı hızlı tren ile bağlayacağız. Bu bölgede yaşayan, bu güzergahın etrafında yaşayan, Orta Anadolu Bölgesindeki sadece bu güzergahın geçtiği iller değil, onun etrafındaki komşu iller de inşallah bu hizmetten faydalanacak" ifadelerini kullandı. Bakan Turhan, konuşmasında şunları kaydetti:

"2002 yılından bugüne kadar ülkemizde yaşanan değişim, dönüşüm ve gelişim belli. Bunları burada konuşmak çok zaman alır, buna gerek yok. Bunu halkımız, insanımız biliyor ve bildiği içinde AK Parti'yi 18 yıldır tek başına iktidara getiriyor. Yerel yönetimlerde, ekseriyetle merkezi yönetimlerde kesintisiz tek başına iktidara getiriyor. Milletimiz, özellikle 1950'li yıllarından sonraki siyasi dönemleri yakından tanımış ve Türk siyasi hayatında yaşanan badirelerin, inişlerin çıkışların bu ülkeye neler kaybettirdiğini çok iyi biliyor."

'KANAL İSTANBUL'U İNŞALLAH YAPACAĞIZ'Ulaşımla ilgili ülkeyi, doğu-batı, kuzey-güney hattında, Avrasya'nın kalbinde bir kavşak noktası yapacaklarını vurgulayan Bakan Turhan, "Bunun için de Kanal İstanbul'u inşallah yapacağız. Ana muhalefet partisi, Kanal İstanbul'la ilgili, her önemli projemizde olduğu gibi, bu ülkede bugüne kadar yapılmış olan büyük projelere karşı çıkığı gibi buna da karşı çıkıyor. Kanal İstanbul, İstanbul'un kaderini değiştirecek olan, bu ülkeninin kaderini değiştirecek olan bir projedir. Bir deniz yolu projesidir. Bu projenin yapımıyla ilgili olarak dünyanın her tarafından ilgi ve alaka vardır. Bu projenin içinde bulunma arzusu vardır. Bu proje önemli bir projedir. Deniz ulaşımı projesidir. İstanbul'un yakınında olması dolayısıyla bir şehircilik projesidir. Dünyanın başkentinin sınırları içinde olması dolayısıyla Asya'yı Afrika'ya, Avrupa'ya bağlayan deniz yollarının geçtiği bir noktada olması dolayısıyla da bir medeniyet projesidir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Bakan Turhan'ın karşılanması-Bakan Turhan'a hediye takdimi

-Bakan Turhan'ın konuşmaları

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

Kaynak: DHA