DHA YURT BÜLTENİ-17

13.01.2020 16:27 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:27

Amanoslar'da 'Kapan-2 operasyonu' sürüyor

Hatay'ın Amanos Dağları'nda geçen ay PKK'lı teröristlere ait 9 depo ve 3 sığınak bulunmasının ardından başlatılan 'Kapan-2 operasyonu' zorlu coğrafya ve iklim şartlarına karşın aralıksız sürdürülüyor.

Bölgede kanlı ve sansasyonel eylemlerle 30'u aşkın sivil, asker, polis ve korucuyu şehit eden PKK'lılara yönelik geçen yıl yapılan operasyonlarda 29 terörist öldürüldü, bu sayı ile Amanoslar'da 1992'den buna yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 250'ye ulaştı. Bölgede arama tarama faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hatay İl Jandarma Komutanlığı timleri,18 Aralık'tan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz-69' operasyonu başlattı. Amanoslar'da 2017'nin ağustos ayında şehit olan Abdullah Akdeniz'in adı verilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen 9 depo ve 3 adet sığınak saptandı. Sığınaklarının birinin 6 odalı ve 6 katlı olduğu ortaya çıktı.

YENİ OPERASYON

İçişleri Bakanlığı, bu gelişmelerin ardından geçen günlerde Amanoslar'da 585 personelin katılımıyla 'Kapan-2 operasyonu' başlattı. Bölücü terör örgütüne büyük darbe vurarak eylem yapamaz hale getiren 'Kıran' operasyonlarının devamında kalan teröristleri etkisiz hale getirmek, teröristlerin barınma alanları arasında geçişlerini engelleyerek takviye edilmelerini önlemek amacıyla başlatılan operasyona Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma komando, jandarma özel harekat timlerinin yanı sıra polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 585 personel görev aldı. Bölücü terör örgütünün kullandığı 3 odalı bir sığınak ile gıda ve yaşam malzemelerinin saklandığı 3 deponun saptandığı operasyon Amanoslar'da koordineli olarak sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------ -Makineli tüfekle ateş edilirken, iki asker yan yana-Farklı bir askerin makineli tüfekle ateş etmesi-Ateş edilen noktada dumanlar yükselirken-Askeri zırhlı aracın arazide ilerlemesi-Zırhlı araç üstündeki makineli tüfek -Arazide ilerleyen askerlerden detaylar-Arazide ilerleyen askeri araç-kamufle olmuş keskin nişancı -Arazide yürüyen askerHaber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Yüzüne demir saplanan Emre, yoğun bakımdan çıktı (2)

İTFAİYECİLER: EN RAHAT ÇALIŞMA ORTAMIYDIAntalya'da geçirdiği trafik kazasında yüzüne bariyer demiri saplanan Emre Gündoğan'ın ameliyatına doktorlarla giren 3 itfaiye eri, ilk kez bu kadar rahat bir ortamda çalıştıklarını söyledi. Emre Gündağan'ın ameliyatına giren itfaiye erleri Aytaç Topaç (30), Hasan Gökmen (26) ve Mehmet Toka (30), önlük, maske, bone ve eldiven giyerek operasyona katıldıklarını söyledi. İtfaiye erleri, hastanın titreşim ve basınçtan zarar görmemesi için küçük bir kesici kullandıklarını, 20 dakikada demiri kestikmlerini, yaralının yüz bölgesine zarar vermeden işlemlerini tamamlayarak ameliyathaneden çıktıklarını kaydetti.

İTFAİYECİLER İLK KEZ AMELİYATHANEDEİlk kez ameliyathanede bir operasyona dahil olduklarını belirten itfaiyeci Aytaç Topaç, önce hastanede doktorlardan bilgi aldıklarını söyledi. Yapacakları işleme göre malzemeyi yanlarına aldıklarını dile getiren Topaç, "İhbar komutadan geldi. Kurtarma aracıyla hastaneye çıkış yapılmamız söylendi, doğal olarak şaşırdık. Ameliyathaneye girdiğimizde doktorlarla demirin nereden kesilmesini istediklerine yönelik bilgi alışverişinde bulunduk. Yüzdeki demiri ameliyat için küçültmemiz istendi. Demir kesmede hassas olan cihazımızla işlemimizi tamamladık" dedi.

'ÇALIŞMAK İÇİN ÇOK RAHAT BİR ORTAMDI'Topaç, ilk defa ameliyat ortamında operasyon yaptıklarını vurguladı. Acil servislerde bu tür müdahalelerin olduğunu aktaran Topaç, "Buradaki operasyon bizim için daha avantajlı oldu. Çünkü bu tür vakalarda yaralı hareketli olduğu zamanlarda çalışmamızı engelliyor. Çevredekilerin de etkisi varsa işimiz daha da zorlaşıyordu. Ameliyathanedeki çalışma ortamı çok rahattı. Yaralı, anestezi etkisindeydi. Doktorlar da uzman ekipten oluşuyordu. Hiçbir panik ortamı olmadığı için çok rahat çalıştık" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜİtfaiyecilerden detay görüntü-RöP. İtfaiyeciler -İfaiyeciler göreve giderken görüntülerHaber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA ============================

Kavgayı ayırırken öldürülen liseli Ahmet'in sınıfında hüzün TOKAT'ta, kavga eden arkadaşlarını ayırmaya çalışırken H.Ö.'nün (16) bıçak darbesi ile hayatını kaybeden Ahmet Yasin Karaçam'ın (16) arkadaşları, sırasına karanfiller koydu.

Olay, geçen Cuma günü Atatürk Anadolu Lisesi alt tarafındaki sokakta meydana geldi. Kavga eden arkadaşlarını ayırmak isteyen Ahmet Yasin Karaçam, aldığı bıçak darbesi sonucu hayatını kaybetti. Karaçam, ertesi gün toprağa verildi. Ahmet Yasin Karaçam'ın Atatürk Anadolu Lisesi 12/C sınıfındaki sırasına arkadaşları tarafından karanfiller bırakıldı. Arkadaşları, sıranın üzerine Ahmet Yasin Karaçam'ın fotoğrafını ve sınavları için hazırlandığı Milli Savunma Bakanlığı'nın afişini astı. Karaçam'ın en çok komiser olmayı isteği öğrenildi.

3 TUTUKLAMAOlay sonrası kaçan H.Ö., görgü tanıklarının verdiği eşkal doğrultusunda yakalandı. H.Ö. ile birlikte kavgaya karışan arkadaşları A.M. (18) ve D.T. (16) de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen H.Ö., A.M. ve D.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü: -Okuldan görüntü-Ahmet'in sırasının görüntüsü-Üzerine bırakılan karanfiller ve fotoğrafı-DetaylarHaber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT, -

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Fatma Şahin: Gaziantep'te 2020'nin her ayında uluslararası etkinlik yapılacak GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2019 yılında yapılan ve 2020 yılında yapılacak projeleri kente görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları ile paylaştı.

Şahin, bir restoranda düzenlenen değerlendirme toplantısında, 2020 yılında her ay uluslararası bir etkinlik olacağını ifade etti.Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentteki bir restoranda basın mensupları ile bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi.Düzenlenen basın toplantısına Şahin'in yanı sıra AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer, Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer, ilçe belediye başkanları, daire başkanları, ve çok sayıda basın mensubu katıldı.Programda konuşan Fatma Şahin, projelerin ekip işi olduğunu ifade ederek 2020 yılı çok önemli olduğunu söyledi.Şahin, "Akıllı şehirler konusunda çok önemli çalışmalar başlattık. Sorunlara teknolojik alt yapı oluşturmak ve strateji üreterek teknolojiyi kullanarak vatandaş odaklı insanlarımızın yaşam standartlarını iyileştirecek çalışmalar yapıyoruz" şeklinde konuştu.Şahin,2020 yılı içerisinde her ay uluslararası bir etkinlik olacağını söyleyerek, " TEKNOFEST buraya geliyor. Bu tesadüf değil. İstanbul'da 1 milyon 5 bin insanın ziyaret ettiği, 50 bin kişinin, en akıllarının, en iyilerin yarıştığı çok önemli bir organizasyon. TEKNOFEST Gaziantep'e geldiyse bu şehre olan güvendir. Bunu bir festivalden çok daha farklı görüyorum" dedi.

2020 yılında göç temalı uluslararası film festivalinde Gaziantep'te düzenleneceğini söyleyen Şahin, Her ay uluslararası etkinliklerimiz var. Dünyanın en iyi göç filmlerini Gaziantep'e getirmek istiyoruz dediler. Her ay böyle etkinlikler var. 2020 yılını bu yüzden çok önemli buluyorum. Yerelden evrensele bu şehri hazırlamamız lazım" şeklinde konuştu.

'DÜNYANIN 10'UNCU EKONOMİSİ OLMAK İSTİYORUZ'Fatma Şahin, Gaziantep'i ekonomik olarak geliştirmek istediklerini söyleyerek, "Dünyanın 10'uncu ekonomisi olmak istiyoruz. Rakamlara baktığınızda buna en yakın olan şehir biziz" ifadelerine yer verdi.Program sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, bir sunum yaparak, kentteki projeleri anlattı.15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yapılması planlanan cami ile ilgili söz konusu meydana da yine Millet Bahçesi ile yeterli ölçekte bir cami yapılacağını ifade etti.Cihan, 2020 yılında konuttan ulaşıma, sağlıktan spora ve çevreciliğe kadar birçok projenin yapılacağının bilgisini verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Toplantıya katılanlarFatma Şahin'in konuşması Sunum yapılmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

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Çerkezköy'deki Afgan cinayeti şüphelileri adliyede

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde çiftlikte çalışan, 29 Aralık'ta kaybolan ve soyadı bilinmeyen Afganistan uyruklu Norulla'nın (27) öldürüldükten sonra araziye gömülmesiyle ilgili gözaltına alınan vatandaşları H.B. ile H.K., adliyeye sevk edildi.

Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'ndeki çiftlikte çalışan, Afganistan uyruklu olan ve soyadı henüz öğrenilemeyen Norulla'dan, 29 Aralık'tan itibaren haber alınamadı. Çiftlik yetkililerinin İlçe Jandarma Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulunmasının ardından jandarma ekipleri, geniş kapsamlı çalışma başlattı. Kayıp Afgan'ın izine rastlanılmayınca jandarma, çiftlik çalışanlarının ifadesine başvurdu. Çiftlikte çalışan Afganistan uyruklu H.K., şüpheli ifadeler verince çapraz sorguya alındı. H.K., kayıp Norulla'yı kendisinin bıçaklayarak, öldürdüğünü itiraf etti.

H.K., Afganistan'dan yasa dışı yollarla birlikte geldikleri Norulla ve H.N. ile çiftlikte çalışmaya başladıklarını anlattı. H.K., çiftlikte Norulla ile H.N.'nin, kendisine bir gece içki içirip, uyuttuktan sonra cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Daha sonra Norulla'nın yine kendisine cinsel istismarda bulunmak istediğini söyleyen H.K.'nin, "Ben karşı çıkınca aramızda kavga çıktı. Kavga sırasında onu öldürdüm ve cesedini götürüp, araziye gömdüm" dediği öğrenildi.

H.K.'nin ifadesi üzerine jandarma ekipleri, dün Kızılpınar Mahallesi'nin Yanıklık mevkisindeki arazide yaptığı aramada, öldürülen Norulla'nın toprağa gömülü cesedini buldu. H.K.'nin öldürdüğünü söylediği Norulla'nın gömüldüğü yerin belli olması için de üzerinin araç lastiği ile kapatıldığı görüldü. Norulla'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Afganistan uyruklu H.B. ile H.K., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Zanlıların adliyeye getirilişi -Jandarmanın güvenlik önlemi alması -Zanlılardan detaylar-Adliyeden detaylarHaber-Kamera: Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), -

Kaynak: DHA