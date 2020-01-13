DHA YURT BÜLTENİ-17

13.01.2020 01:12 | Son Güncelleme: 13.01.2020 01:12

Çöp kamyonunda kol ve bacakları kesilmiş ceset çıktı

SAMSUN'da çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı kol ve bacakları kesilmiş erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri cesedin kimliğinin tespit ve cinayet şüphelilerinı yakalamak için çalışma başlattı.

İlkadım ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak'ta akşam saatlerinde, çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı çöp poşetide kanlar içinde ceset olduğunu fark eden belediye temizlik görevlileri, durumu polise bildirdi. Belediye görevlileri kamyonu durdururken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemesinde, kol ve bacaklarının olmadığı erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kimliğinin tespiti için çalışmalar sürerken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de, olayla ilgili şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, bölgede tüm işyeri ve binalara ait güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Olayla, ilgili soruşturma sürüyor.

'AŞAĞIDAKİ KONTEYNIRDA FARK ETTİK'Çöp kamyonunda görevli Şerif İnce, "Büyük ihtimalle bir üstteki konteynırın içindeydi. Biz kamyona çöpü boşaltıp 10 metre aşağıdaki konteynıra gelince fark ettik. 50-55 yaşlarında bir erkek cesediydi" dedi.

CESEDİN KOL VE BACAKLARI BULUNDUSamsun'da çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı halde bulunan cesedin, kesilen kol ve bacakları da çöp konteynırında bulundu. Polis ekiplerince, Çaykara Sokak'ta bir çöp konteynırında, siyah poşet içinde bulunan cesedin parçaları, otopsiye dahil edilmek üzere morga götürüldü. Polis ekipleri, emniyet ve jandarmaya yapılan kayıp müracaatlarından, cesedin kimliğine ulaşmaya çalışırken, cinayet büro ekipleri de, cinayet zanlılarını tespit edip, yakalamak için çok yönlü soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Çöp arabası ve konteynerinden detaylar-Belediye işçisi Şerif İnce röportajı-Cesedin cenaze aracına taşınması

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN, ==================================

7 bin lira alacağı için gittiği evde borçluyu öldürüp intihar etti DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 7 bin lira alacağı olduğunu iddia ettiği kişinin evine giden Hüseyin Arslan (54), yaşanan tartışma sonrası 2 çocuk babası 53 yaşındaki Ramazan Küçük'ü başından tabancayla vurduktan sonra aynı tabancayla kendini başından vurarak intihar etti.

Olay saat 20.00 sıralarında Küçükdere Mahallesinde yaşandı. Hüseyin Arslan, 7 bin lira alacağı olduğu iddia ettiği Ramazan Küçük'ün evine gitti. Burada Küçük ile tartışan Arslan, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında taşıdığı tabancayla Küçük'ü başından vurarak kaçtı. Hüseyin Arslan'ın olayın ardından kaçma anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Ramazan Küçük, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, cinayetin ardından zanlı Hüseyin Arslan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

CİNAYETİN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ Jandarma, cinayet zanlısı Arslan'ı arama çalışmalarına başlarken, Denizli-Pamukkale karayolu Küçükdere kavşağı yanındaki tarlada ceset bulunduğu ihbarı yapıldı. Olay yerine giden jandarma ekipleri, cesedin, cinayet zanlısı Hüseyin Arslan'a olduğunu tespit etti. Arslan'ın cinayetin ardından mahalleden ayrıldıktan sonra yol kenarına otomobilini park edip, tarlada aynı tabancayla kendini başından vurarak intihar ettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Arslan'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Güvenlik kamerasında zanlının kaçması -Olay yeri evden ve jandarma ekiplerinden detay görüntüler -İntihar eden Arslan'ın olay yerinden görüntüleri -Jandarma ekiplerinin görüntüleri -Cesedin kaldırılması ve otomobilde inceleme yapılması

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ====================================

Bursa'da kasiyere silah çeken soyguncu 3 bin TL'yi alıp, kaçtı BURSA'da, markete giren kimliği belirsiz kişi, kasiyere tabanca doğrultup, kasadaki 3 bin TL'yi ve cep telefonunu alıp, kaçtı. Soyguncuyu yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde meydana geldi. Kazağıyla yüzünü saklayan kimliği belirsiz kişi, elinde tabancayla Darmstad Caddesi'ndeki markete girdi. Kasiyer M.A.A.'nın yanına giden kişi tabancasını doğrultarak, kasadaki paraları vermesini istedi. Kasadaki 3 bin TL'yi ve kasiyerin cep telefonunu alan soyguncu, marketten çıkıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine başvurarak güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Olay yerinden detaylar-Polis ekiplerinden detaylar-Polis ekiplerinin görgü tanıklarının ifadelerini almasından detaylar-Genel detaylar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, ========================

İzmir'de çalınan 80 küçükbaş hayvan Bursa'da ele geçirildi İZMİR'den çalınan 80 küçükbaş hayvanın bulunduğu TIR, Bursa'da ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, çalınan hayvanların sahiplerine teslim edilmesi için çalışma başlatdı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den çalınan 80 küçükbaş hayvanın, bir TIR ile Bursa istikametine geldiği istihbaratını aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, marka ve modeli belirlenen TIR'ın İnegöl'e giriş yaptığını tespit etti. yoldan önlem alıp TIR'ı durdurarak arama yapan polis ekipleri, dorsesinde 80 adet küçükbaş hayvan buldu. TIR sürücüsü Tamer D. ile yanında bulunan Umut C., hırsızlık şüphelisi olarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, çalınan hayvanların sahiplerine teslim edilmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------TIR'daki koyunlardan detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ======================================

Futbolcu oğlunun alacağını istedi, gerginlik yaşandı TFF 2'nci Lig takımı Kardemir Karabükspor'un eski futbolcusu Arif Bostancı'nın babası Nizamettin Bostancı, kulübün başkanı Mehmet Yüksel'e oğlunun alacağı olarak verdiğini söylediği 20 bin TL'lik çeki ne zaman ödeyeceğini sordu. Tartışmaya başka bir yönetici de katılınca yaşanan gerginliği polis önledi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup maçında Kardemir Karabükspor sahasında Sivas Belediyespor ile golsüz berabere kaldı. Kardemir Karabükspor'un eski futbolcusu Arif Bostancı'nın babası Nizamettin Bostancı, kulüp başkanı Mehmet Yüksel'in yanına gelerek oğlunun alacaklarına karşılık verdiğini söylediği 20 bin TL'lik çeki ne zaman ödeyeceğini, defalarca cep telefonuyla aramasına rağmen niçin açmadığını sordu. Başkan Yüksel, "Açmıyorsam, mesaj at. Para yok, olunca öderiz" diye cevap verince tartışma yaşandı. Kulübün yönetim kurulu üyesi Recep Özdemir de tartışmaya dahil olarak Bostancı'ya, "Senin oğlunu kahve köşelerinden alıp futbolcu yaptık" diye konuşunca gerginlik yaşandı. Stadın önünde yaşanan gerginlik polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. Başka yönetim kurulu üyeleri ise başkana olağanüstü kongre kararı almasını istedi.

Nizamettin Bostancı, "Benim çocuğum burada 15 sene futbol oynadı. Ayrılırken de çek yazdı. Bu çeki ne zaman ödeyecek, bilelim. Ödemeyecekse yırtıp atayım" dedi.

Başkan Yüksel, kulüp binasında yönetim kurulu üyeleriyle yaptığı toplantı sonrası yaptığı olağanüstü kongre kararı aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Yaşanan gerginliği polisin sonlandırması-Nizamettin Bostancı'nın konuşması

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/ KARABÜK

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Kaynak: DHA