DHA YURT BÜLTENİ - 17

06.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:02

Uzungöl'de kaçak yapı sahipleri kendi imkanlarıyla yıkıma başladı (2)

YIKIM SIRASINDA FENALAŞTILAR

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de, 'İmar Barışı' düzenlemesine aykırı yapıların yıkım çalışmaları sürerken, bölge sakinleri de, göle uzak noktalarda yapıldığını öne sürdüğü yıkımlara tepki gösterdi. Yıkım ekiplerinin çalışması sırasında fenalaşan bazı yapı sahiplerine sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Bazı yapı sahipleri de yıkımları gözyaşı dökerek izledi.

'YIKIMLAR UZUNGÖL'E UZAK MESAFEDE'Yıkım gerçekleştirilen bina sahibi Mustafa Soylu, "Annem ve 3 kardeşimle beraber evi yaptık. 1 milyon masrafımız oldu ve 600 bin lira da borcumuz var. Kardeşlerimle beraber ne kadar emeğimiz varsa elimizde avucumuzdakini sattık. Başımızı sokacağımız bir evimiz olsun, istedik. Evin içine girdik, 35 gün oturduk sonra gelip 'evi boşaltın' dediler. Çoluk çocuğumu eşimle beraber babasının evine gönderdim. Yuvamız dağıldı. Eşyalarımı bodruma attık. Hepimiz ayrı bir yere sığındık. Bizim bir tek burada yerimiz var, başka bir yerde ev yapabilme imkanımız yok. Madem öyle bize ev yapmak için yer versinler. 'Uzungöl'ün siluetini bozuyor, yıkımlar yapılacak' dediler. Ama bizim evimizin bulunduğu yerin Uzungöl ile bir alakası yok. Çok uzak bir mesafede burası. 'Göl çevresi temizlenecek' dediler ama yıkımların göl ile alakası bile yok" diye konuştu.'BİZDEN YIKIM PARASI BEKLENMESİN'Yapısı yıkılan bina sakini Emine Ergin de, "Burada bulunan ev Uzungöl'den 6 kilometre aşağıda. Cumhurbaşkanımız göl kenarında imar kirliliği olan yapıların yıkılacağını duyurmuştu. Ama burada göl ile alakası olmayan ve üstelik hiçbir ticari faaliyeti olmayan vatandaşın borçla yaptığı evleri yıkıyorlar. Biz yıkım kararlarına saygı duyuyoruz ama bizden yıkım parası beklenmesin. Burada herkesin bankalara borcu var" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Yıkım esnasında görüntüler-Yıkım sırasında fenalaşan ev sahibinden görüntüler-Alınan güvenlik önlemi görüntüleri-Yıkımı izleyen vatandaşlar -Röportajlar -Haber genel ve detay görüntüleri

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR/Aleyna KESKİN TRABZON

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Yağmur altında bırakılan köpeğin sahibine gençlerden tepki

DENİZLİ'de bir hayvan sahibi, köpeğini direğe bağlayıp bir süreliğine bıraktı. Yağmur altında ıslanan köpeği gören ve şemsiye tutan bir grup lise öğrencisi, köpeği bu durumda bırakan hayvan sahibine tepki gösterip, polise şikayet etti. Tartışmayı yatıştıran polis, köpek sahibine duyarlı olması konusunda uyarıp, tarafları gönderdi.Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki bir mağaza önündeki direğe bağlanmış şekilde yağmur altında ıslanan köpeği bugün saat 14.30 sıralarında gören 4 lise öğrencisi, duruma tepki gösterdi. Köpeğin ıslanmaması için şemsiye tutan gençler, hayvan sahibi kadının gelmesiyle tartışmaya başladı. Gençler, kadını köpeği direğe bağlayıp, ıslanmasına neden olduğu için eleştirdi. Hayvan sahibi ise tepkili gençlere kızdı. Bunun üzerine gençler, bulvarda gördükleri polislere hayvan sahibini şikayet etti. Gruptaki genç kız gözyaşlarını tutamayarak, yaşananları anlattı. Hayvan sahibi ise genç kızın koluna vurarak, tepki gösterdi. Gençler, köpeğin yaklaşık 4 saat boyunca direğe bağlı şekilde kaldığını, soğukta üşüyüp ıslandığını, kendilerinin bir süre şemsiye tutuklarını, sahibinin ise buna aldırış etmediğini iddia ederken, köpeğe el konulmasını istedi. Köpeğin tasmasını tutan hayvan sahibi ise polislerin yanında gençlere bağırarak "O benim kendi çocuğum gibi. Ben bakıyorum ona. Siz sokaklarda gezen köpeklerle ilgilenin" dedi. Polis, tartışmayı yatıştırdıktan sonra, kadını bağırmaması konusunda uyarıp, köpeği ıslatmamasını isteyip, tarafları gönderdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Gençlerin kadını polise şikayet etmesiKadınla gençlerin tartışmasındanPolisin araya girmesindenKöpekten detayBir genç kızın ağlayarak olayı anlatmasındanPolisin tartışmayı yatıştırıp, kadını göndermesindenBir gencin konuşmasından

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Bakan Pakdemirli: 2020 hedefimiz 82 milyon fidan (2) HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNİ SEVİNDİREN AÇIKLAMATarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2020 yılında koyun ve keçi yetiştiriciliği geliştirme projesini 45 ilde uygulamayı planlıyoruz. Sürü yöneticisi istihdam desteğinden daha fazla yetiştiricimizin faydalanması için sürüdeki hayvan sayısını 200 baştan 100 başa düşürdük. Bu sayede işletme sayısını 10 bine çıkararak 50 milyon lira destekleme ödemesi yapacağız" dedi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin Kundu bölgesindeki bir otelde düzenlediği '3'üncü Tarım Orman Şurası Küçükbaş Hayvancılığı Güçlendirme Eylem Planı' toplantısına katıldı. 18 aydır makamdan daha çok sahada olduğunu belirten Pakdemirli, çiftçinin, yetiştiricinin kesesine ne ekleyebilecekleri konusunda gayret gösterdiklerini söyledi. 1,5 yılda 17 ülke, 65 ile gittiğini kaydeden Pakdemirli, "Tarım Orman Şurası'nı gerçekleştirdik. 'Bir fikrim var' diyen vatandaşlarımızda 50 bin fikir ve projeyi tetkik ettik. Yol haritasını paylaşmaya başladık. Tarım sektöründe Avrupa'da ilk sırada, dünyada ilk ondayız. Avrupa'da büyükbaş hayvan varlığında 2, küçükbaş varlığında 1'inci sıradayız. Çiftçimizin neye ihtiyacı varsa bütün imkanları zorladık. Varlık yoklukta anlaşılır. Türkiye'nin edindiği kazanımlar yoklukların ardından gelen varoluşları anlatır. 2019 yılında küçükbaş hayvan varlığında 50 milyon başa çıkardık. Küçükbaş süt üretimimizi artırdık. 867 bin tondan 2 milyon tona ulaştık. Küçükbaş et üretimimizi yüzde 20 artırdık" dedi.5 ÜLKEYE 141 BİN KÜÇÜKBAŞ İHRACATI30 ilde 1835 yetiştiriciye 2 bin 393 baş damızlık koç ve teke dağıttıklarını belirten Pakdemirli, 2019 yılında 67 ilde sürü yöneticisi istihdamı yapan 7 bin 39 işletmeye kredi ve hibe desteği verdiklerini söyledi. Pakdemirli, "En yakın zamanda da Çalışma Bakanlığımız ile bir araya gelerek özellikle küçükbaş hayvancılıkta nasıl destek olacağımızı konuşacağız. Genç Çiftçi Projesi kapsamında 73 bin hayvan hibe ettik. 1 milyon hektar alanda mera ıslah ve amenajman projesi uyguladık. Ülkemizden canlı koyun keçi ve koyun ihracatı kapsamında 5 ülkeye 141 bin küçükbaş ihraç ettik. 2020 yılında damızlık koyun varlığımızı 225 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Bir önceki yılda doğan kuzu ve oğlaklardan ilk defa sürüye katılanlara, hayvan başına 100 lira destek vermeye başlıyoruz" diye konuştu.45 İLDE UYGULANACAKOrman alanlarının yüzde 53'ünde küçük ve büyükbaş hayvanların planlı otlatılmasını sağlayacaklarını belirten Pakdemirli, küçükbaşların ormanda otlatılmasının sağlıklı olduğunu kaydetti. Pakdemirli "2020 yılında koyun ve keçi yetiştiriciliği geliştirme projesini 45 ilde uygulamayı planlıyoruz. Sürü yöneticisi istihdam desteğinden daha fazla yetiştiricimizin faydalanması için sürüyü 200 baştan 100 başa düşürdük. Bu sayede işletme sayısını 10 bine çıkararak 50 milyon lira destekleme ödemesi yapacağız" dedi.EŞEK VE KÖPEK İÇİN DESTEK İSTEDİTürkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik ise hükümetin her konuda kendilerine destek verdiğini söyledi. Çelik, "Çobanın binek otomobili olan eşeğe de destek istiyoruz. Çobanın en sadık dostu köpeğidir. Sürünün sigortasıdır, devletten bu konuda da destek istiyoruz" dedi.BAKANA KUZU HEDİYE ETTİLERKonuşmaların ardından birlik yöneticileri, kepenek giydirdikleri Bakan Pakdemirli'ye bir kuzu hediye etti. Pakdemirli ise çobanlara içinde radyo, çakı, su matarası ürünler bulunan çantalar hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Salondan detay görüntülerBakandan detay görüntüKöylülerden detay görüntüBakanın kepenek giydiği görüntü

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Adıyaman'da miras kavgası: 5 yaralı Adıyaman'da, akraba iki aile arasında miras yüzünden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.Olay, öğle saatlerinde Örenli Mahallesi'nde meydana geldi. Birbiriyle miras yüzünden husumetli olan Çatlı ve Karlı ailesi fertleri, bugün yapılan keşif çalışması sonrası tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbarla gelen polisler tarafından sonlandırılan kavgada yaralanan Ayfer Karlı, Veysel Karlı, Sultan Çatlı, Ramazan Şerif Çatlı ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Olay yeriAdıyaman Eğitim ve Araştırma HastanesiAmbulansların gelişiYaralılar ambulanstan indirilmesiYaralılar acil servise götürülmesiYakınların olayı anlatmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA

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Otobüste esrarla yakalandı, adliyeye götürülürken güldü Bolu'da, polisin durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 kilo 894 gram esrar ile yakalanan S.A.E. (26), adliyeye sevk edildi.Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 06.30 sıralarında TEM yolunda yaptığı yol uygulamasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste narkotik köpeği ile arama yapıldı. Otobüste yolcu olarak bulunan S.A.E. isimli kadının çantasının yakınında narkotik köpeği 'Sezar' tepki verdi. Çantada yapılan aramada 3 paket halinde 3 kilo 894 gram esrar ele geçirildi. S.A.E. gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. S.A.E.'nin adliyeye götürülürken gülmesi dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Şüphelinin adliyeye getirilmesi-Adliyeden detaylar

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Konya- Antalya karayolunda kar yağışı etkili oldu

KONYA'da yoğun kar yağışı kenti Antalya'ya bağlayan karayolunda hayatı olumsuz etkiledi. Trafik polisleri, Seydişehir ilçesinden itibaren zincirsiz ve çekici tür araçların geçişişine izin verildi. İlçede öğleden sonra da eğitime ara verildi.

Seydişehir ilçesinde gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle Konya- Antalya karayolunu kullanan sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik polisleri, ilçenin marangozlar kavşağından itibaren zincirsiz ve çekici tür araçların geçişine izin vermedi. Özellikle 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde kar kalınlığı bir metreyi bulurken, karayolu ekipleri ise yolu trafiğe açık tutabilmek için aralıksız temizleme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------Polisin arac sürücülerini uyarması Yoldan detay

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA

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CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi Tunceli'nin Pertek ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Ruhan Alan, belediye kadrosunda işe aldığı 35 kişinin zengin ve tanıdığı olduğu iddialarına ilişkin basın açıklaması yapmak istediği sırada toplanan kalabalığın tepkisi nedeniyle konuşmakta güçlük çekti. Alan'a tepki gösterenler arasında CHP Pertek İlçe Başkanı da yer aldı. Pertek Belediye Başkanı CHP'li Ruhan Alan, geçen hafta 35 kişiyi belediye kadrosunda işe aldı. İşe alınan kişilerin zengin ve akrabası olduğu iddia edilince, halk duruma tepki gösterdi. Tepkiler ve iddialara ilişkin Alan, bu sabah belediye binası önünde basın açıklaması yapmak istedi. Alan'ın açıklama yapacağını duyan tepkili bir grup, belediye binası önünde toplandı. Alan, işe alınan 35 kişinin ihtiyaç sahibi olduğunu ifade ederek, işe alımlarda şeffaf ve tarafsız davrandığını söyledi. Alan, "Bizler, herhangi bir siyasi partinin adayı olmuş, seçilmiş olabiliriz. Ancak Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi, seçildikten sonra siyasi kimliğimizi bir yana bırakarak bize oy versin ya da vermesin herkese eşit hizmet vermekle mükellef olduğumuzun bilincindeyiz. Bu anlamda şahsıma yapılan eleştirilerden biri de farklı siyasi görüşlerdeki şahısları işe almış olmamdan kaynaklıdır. Bahsi geçen şahıslar bu ilçede yaşayan ve işe ihtiyacı olan insanlardır. Bu da aslında bizim alımlarda ne kadar şeffaf ve tarafsız davrandığımızın en bariz göstergesidir. Bizler, ilçemizde yaşayan yurttaşlarımızın yaşadıkları sıkıntıları gidermek için yoğun bir çaba harcıyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da işe ve aşa ihtiyacı olan yurttaşlarımızın istihdam edilmeleri hususunda üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hareket edeceğimizin herkesçe bilinmesini istiyoruz"Toplanan kalabalık, CHP'li Alan'ın açıklaması sırasında sürekli ıslıklayarak, yuhalayıp ve 'Başkan istifa' diyerek tepkilerini dile getirdi. Bu sırada tepkisi dile getirme çalışan bir kadın baygınlık geçirmesi üzerine sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. CHP İLÇE BAŞKANI DA TEPKİ GÖSTERDİ Alan'ın işe alımlarına yönelik bir tepki de CHP Pertek İlçe Başkanı Abidin Erdoğan oldu. Pertek Belediyesi önünde açıklamada bulunan Erdoğan, belediyeye yapılan işçi alımı kamu vicdanını yaraladığını ve durumdan rahatsız olduğunu söyledi. Erdoğan, "İşçi alımı kamu vicdanını yaralamış olabilir. Ancak bir orta yol bulunacaktır. Genel merkez düzeyinde görüşmelerimiz devam ediyor devam edecektir. Ben de ilçe başkanı olarak bu durumdan rahatsızım. Bu işçi alımlarını daha sağlıklı bir şekilde yapabilirdik, yürütebilirdik. Ama böyle olmadı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Pertek Belediyesi önünde toplanan kalabalık-Başkan Alan'ın açıklaması-Açıklama sırasında verilen tepkiler-Tepkileri dile getiren vatandaşlar-CHP İlçe Başkanı Erdoğan'ın açıklaması-Fenalaşan kadının ambulansa götürülmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

Kaynak: DHA