DHA YURT BÜLTENİ - 17

26.12.2019 15:47 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:47

Telefon dolandırıcıları, temizlik işçisini 8 bin 200 lira dolandırdı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde temizlik işçisi Salih Çaldar, telefon dolandırıcılarına 8 bin 200 lirasını kaptırdı. Dolandırıcıların kredi çekmesini de istediği Çaldar'a polis ekipleri son anda engel oldu.

İskenderun Belediyesi'nde temizli işçisi olan Salih Çaldar'ı telefonla arayan kişiler, kendilerini 'komiser' olarak tanıtıp, kendi üzerine kayıtlı 3 cep telefonunun FETÖ/PDY üyeleri tarafından kullanıldığını öne sürüp, verdikleri hesap numarasına para göndermesini istedi. Çaldar, bunun üzerine yıllarca biriktirdiği 8 bin 200 lira parasını verilen hesap numarasına yatırdı. Dolandırıcıların kredi çekmesini de istediği Çaldar'a bankada işlem yaparken ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri son anda engel oldu.

'GERÇEK POLİSLER ORTAYA ÇIKARDI'Yıllardır biriktirdiği tüm parasını telefon dolandırıcılarına kaptırdığını anlatan Çaldar, "Geçimimi sokakları süpürerek sağlıyorum. Şefimizin görev alanı taksimi yaptığı sırada telefonum çaldı. Kendisini emniyet müdürlüğünden komiser olarak tanıtan dolandırıcılar üzerimde 3 adet telefon olduğunu ve FETÖ olaylarına karıştığımı, hesabında olan paraları verecekleri hesaba aktarılması gerektiğini söyledi. Benimle telefonda konuşan ve eşimi de arayan dolandırıcılar, evin etrafında da polislerin olduğunu dile getirdi. Ben de söylediklerini yerine getirdim. Kredi çekmemi istediler. Bankaya giderek işlem yaptığım sırada gerçek polisler gelip benim dolandırıldığımı söylediler. Hayatımın şokunu yaşadım. Benim sokaklarda temizlik yaparak kazandığım bu para onlara kefen parası olsun" dedi.Polis, dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü-------------Temizlik işçisi yolları süpürürken-Temizlik işçisi ile röp

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay),

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13 bin yatak kapasiteli Uludağ'da, yılbaşı öncesi gıda ve alkol denetimi

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezinden olan Uludağ'da, yılbaşına sayılı günler kala gıda denetimleri yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 13 bin 440 yatak kapasitesi bulunan otelleri, restoranları, işletme ve büfeleri denetledi. Ayrıca kaçak ve sahte içkiye karşı da bandrol kontrelleri yapıldı.Yılbaşına sayılı günler kala, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 13 bin 440 yatak kapasitesi bulunan Uludağ'da gıda hijyeni denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, 20 otel, 35 büfe ve restorana gelerek burada incelemelerde bulundu. Pişirme, saklama, sunum ve hijyen kontrolü gerçekleştiren ekipler, sahte ve kaçak alkole karşı da bandrol kontrolü ve ölçüm yaptı. Konuya ilişkin konuşan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, "Uludağ, Türkiye ve Bursa'nın büyük bir markası. Sezonun başlaması ve yılbaşının yaklaşamsıyla denetimlerimize yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Burası 14 bine yakın misafir ağırlama kapasitesi olan bir bölge. Gıdaların, lezzeti ve kalitesi kadar gıda güvenliği de bizler için önemli. Uludağ'da otellerı, büfeleri, alkollü içecek satan işletmeleri denetliyoruz. Uludağ'ın marka değerini korumaya çalışacağız. Gıdaların saklama koşulları, hijyeni, pişirilmesi, sunumu gibi durumları inceliyoruz. Yine kaçak ve sahte içkiye karşı ölçümlerimizi yapıyor ve bandrol kontrollerı yapıyoruz. İncelemelerde olumsuzluğa rastladığımız işletmelere cezai işlem uyguluyoruz." diye konuştu.

Görüntü Dökümü: ------------------------------------Denetlemeden görüntüler-Ölçüm yapılırken görüntüler-Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül Açıklama-Detaylar

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN/BURSA,

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MHP'li Bülbül: Türkiye'nin ihtiyacı olan tanklar Sakarya'da üretilecek MHP Grup Başkan Vekili Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Türkiye'nin ihtiyacı olan tankların Sakarya'da üretileceğini belirterek, "Türkiye, Katar sermayesinden destek alarak Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla bu işi gerçekleştiriyorsa sermaye yönünden Katar'dan faydalanmanın ne mahsuru olabilir ki?" dedi.MHP Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili Bülbül, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan 1. Ana Bakım Merkez Komutanlığı'nın işletme hakkının devriyle ilgili açıklama yaptı. Bülbül, Tank Palet Fabrikası'nın siyasi argüman olarak muhalefet tarafından uzun süredir kullanıldığını belirterek, şunları kaydetti: "Bu yeni nesil tankların çok kısa bir süre içerisinde üretime geçmesi, üretilerek çok kısa bir süre içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesi gibi bir durum var. Özelikle Türkiye'nin güneyinde yaşananlara bakıldığında Suriye, Irak özelinde yaşananlara bakıldığında özellikle şehirlerde bir yakın muharebe aracı olarak modern anlamda üretilmiş tanklara ordumuzun ihtiyacı var. Bu ihtiyacın gerçekleşmesi, karşılanabilmesi içinde yeniden bir fabrika kurulmasını bekleyecek bir durum olmadığından Tank palet fabrikası çatısı altında bu üretimin gerçekleştirilmesi planlanmış ve bu çerçevede işletme hakkının Altay tankları özelinde işletme hakkının 25 yıllığına devri söz konusu oldu. Başından itibaren 'Tank Palet Fabrikası satıldı', 'Katar ordusuna satıldı' gibi ifadelerle bu süreç ne yazık ki yıpratılmaya çalışılıyor."'SANAYİDE YÜZDE 70 YERLİLİK ORANINA ULAŞILDI'Türkiye'nin milli savunma sanayii anlamında yüzde 70 yerlilik oranına eriştiğini belirten Bülbül, "Tabi biz tüm bu süreçlerde özellikle çalışanlarımızın haklarının zayi olmaması, Tank Palet Fabrikas'ının mülkiyeti konusunda değişiklik olmaması konusunda gerekli hassasiyeti biz de gösterdik; fakat burada ortaklıklardan birin de Katar ortaklığı olduğu ifade ediliyor. Türkiye, Katar sermayesinden destek alarak Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla bu işi gerçekleştiriyorsa sermaye yönünden Katar'dan faydalanmanın ne mahsuru olabilir ki? Genel başkanımızın dediği gibi 'Amerika, İsrail, İngiltere ortaklığı varken hiçbir problem çıkmıyor da Katar ortaklığında niye problem çıksın?'. Orta Doğu'da bize geçmiş olsun diyen bir tek Katar oldu ve şu an Türkiye'nin Katar'da askeri üsleri dahil olmak üzere birçok savunma iş birliği anlaşmaları ve ekonomik iş birliği anlaşmaları mevcut. Türkiye'de savunma sanayi yüzde 70 yerlilik oranına erişmiş durumda, bu çok önemli" diye konuştu.'ALTAY TANKLARININ BURADA ÜRETİLMESİ ÖNEMLİ'Türkiye'nin en kısa sürede Altay tankının üretimine ihtiyacı olduğunu kaydeden Bülbül, "Türkiye'nin ihtiyacı olan 250 tanktan 40 tanesinin bu çatı altında yapılacak olmasından biz rahatsız değiliz. Bu milli imkanlarla Sakarya'da, Tank Palet Fabrikası'nda üretilmelidir. Mülkiyet bizde kalmak şartıyla ve işçilerin Savunma Bakanlığı'nın yüzde 100 sahibi olduğu ASFAT A.Ş.'ye ait olmak şartıyla bu süreç içinde Altay tanklarının burada üretilmesi bizce önemli. Bu noktada biz bu tankların ivedilikle üretebilecek şartların oluşmasını bekliyor ve arzuluyoruz. Nihayetinde güney sınırlarımızda Suriye'de şu an aktif koruma sistemine sahip olmayan mevcut tanklarla muharebe alanına gidecek olan yine bizim evlatlarımız. O aktif sistem olmadığı için bu tankların gecikmesinden dolayı oluşabilecek kayıplarımızın hesabını kim verecek?" dedi.

Görüntü Dökümü--------------Levent Bülbül röp.

HABER-KAMERA-Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI(Sakarya),

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Kadının düşmesinin ardından halk otobüsleri denetlendi

Karabük'te, hareket halindeki halk otobüsünün açılan kapısından düşen Satiye Yılmaz'ın (44) yaralanması sonrası trafik polisi ekipleri halk otobüslerini denetledi, kapılarını kontrol etti.100. Yıl Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Behçet Ferhat A. idaresindeki 78 DA 958 plakalı halk otobüsünde bulunan Satiye Yılmaz, otobüs virajı döndüğü sırada açılan arka kapıdan elindeki poşetlerle yola savruldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralanan Satiye Yılmaz'a ilk müdahalede bulundu. Satiye Yılmaz yakındaki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Behçet Ferhat A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerinin ilk incelemelerinde otobüsün arka kapısının çürümesi sonucu kapıyı tutan milin koptuğu, menteşeden ayrılıp yatağından çıktığı ve kapının açıldığını tespit etti. Otobüs incelenmek üzere otoparka çekildi. Satiye Yılmaz'ın düşme anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hastanede tedavisi süren Satiye Yılmaz'ın hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kaza sonrası yolcuların otobüsün arka tarafına doğru baktığı, Behçet Ferhat A.'nın otobüsü durdurduğu ve yolcularla indiği görüldü.TRAFİK EKİPLERİ HALK OTOBÜSLERİNİN KAPILARINI KONTROL ETTİİl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşanan olay sonrası bugün sabah saatlerinden itibaren halk otobüslerini denetledi. Ekipler, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde durdurduğu otobüslerin kapılarını, muayenesini, lastiklerini, fazla yolcu olup olmadığını kontrol etti.Karabük Halk Otobüsçüleri Dernek Başkanı Recep Savurat yaptığı açıklamada, "Araçlarımızın genel muayeneleri her sene yapılıyor ve neticesinde olur raporları alınıyor. Araçlarımızın bakımsız olmasıyla ilgili bir durum yok. Şoförlerimizin hepsinin evrakları tam. Kamera kayıtlarına bakıldığında araç hızlı olarak görülebilir. Ama büyük toplu taşıma bir aracın orada en fazla maksimumum çıkabileceğimiz hız 30 kilometreyi geçmemektedir. Tahmini olarak söylüyorum, vatandaşımızın ayakta olduğu, araç sola doğru manevra yaptığında sağ tarafa ivmelenmesi sonucunda kapıya çarpıp, kapının alt tarafının kırılması neticesinde aşağıya düştüğü izlenimi var şu anda" dedi.Savurat vatandaşların araçların eski olduğu yönünde düşünceleri olduğunu belirterek, "Bugün 2019 model bir araçta alsanız kapılarının komple cam olduğu görülmekte. Bunlar bakıldığında gerekli muhafazaları var. Tabii sonuçta bunlarda bir tehlike arz etmekte. Kazanın bizim çerçevemizde aracın eski olmasıyla alakalı bir durum olmadığını düşünüyoruz. Tabii burada bir dikkatsizlik bir ihtimal var mıdır? Bu olayın üzerinde duruyoruz. Ne yapmamız gerekiyorsa üzerinde duracağız. Sonuçta can taşıyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde yolculuk etmeleri bizim için en önemli unsurlardan biri. Gönül isterdi ki böyle bir olay yaşanmamasın. 28 yaşındayım. İnşaat mühendisiyim. 15 senedir bu otobüs camiasının içerisinden geliyorum. Küçüklükten beri yetişmekteyim. Bu süre içerisinde ilk defa başımıza böyle bir olay geliyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü--------------Halk otobüslerinin denetlenmesi, kapılarının kontrol edilmesiKaza öncesi ve sonrası yaşananlar (Otobüs içi güvenlik kamerası)-Recep Savurat'ın açıklaması

Haber-kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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Kalp krizinden ölen emniyet müdürüne hüzünlü veda

HALI sahada futbol oynarken geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Özcan'ın (48) cenazesi kentte düzenlenen törenin ardından memleketi Bilecik'e gönderildi.Zonguldak'ın Devrek ilçesinden 5 yıl önce Sivas'a tayin olan Emniyet Müdür Yardımcısı, evli, bir çocuk babası Ali Özcan, dün akşam saat 22.00 sıralarında arkadaşları ile birlikte halı sahada futbol oynamaya gitti. 10 dakika oynadıktan sonra rahatsızlanan Özcan, dinlenmek için saha kenarına geçti. Ancak durumu ağırlaşan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Özcan, Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Özcan, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 2'nci Sınıf Emniyet Müdür Yardımcısı Özcan için Sivas Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bugün tören düzenlendi. Törene; Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Er ve Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tatoroğlu, Sivas İl Emniyet Müdür Kenan Aydoğan, Sivasspor yönetimi ve futbolcular ile ailesi ve meslektaşları katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Özcan'ın öz geçmişi okundu.Duygusal anların yaşandığı törende konuşan Vali Salih Ayhan, "Dün Sivas çok acı bir gün yaşadı. Numune Hastanesi'nin acili en hüzünlü günlerinden birini yaşadı. En hüzünlü akşamlarından birini yaşadı. Ölüm haktır elbette ancak erken gelen ölüm ve görevi başında gelen ölüm biraz üzüntü verici. Dinimiz, imanımız, itikadımız bizi sabra, dayanmaya vesile kılıyor. Dolayısıyla evet üzüleceğiz, hüzünleneceğiz. Bir insanın sevildiği bazı hallerde belli olur. Emniyet teşkilatının tüm mensuplarının Numune Hastanesi'ne akın akın gelmesi beni çok mutlu etti. Ali müdürümüzün sevgisi, saygısı, vatana olan bağlılığı, emniyet teşkilatının kendi iç dinamiklerindeki aile hukukunun en güzel yansımalarından birisiydi" dedi.'SEN GÖREVİNİ YAPTIN'Konuşmanın ardından İl Müftüsü Yusuf Akkuş tarafından dua edildi. Eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan Emel Özcan, "Sen görevini yaptın. Mekanın cennet olsun" diyerek gözyaşı döktü. Özcan'ın cenazesi daha sonra toprağa verilmek üzere memleketi Bilecik'e uğurlandı.

Görüntü Dökümü-------------Törenden görüntüler-Ailesi ve arkadaşlarının üzüntüsü-Vali Ayhan'ın konuşması-Müftünün dua etmesi

-Eşinin konuşması ve cenazenin uğurlanışı

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Kaynak: DHA