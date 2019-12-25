DHA YURT BÜLTENİ - 17

25.12.2019 15:19 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:19

Şehit polis, son yolculuğuna uğurlandı

AĞRI'da, görev dönüşü bakımını yaptığı uzun namlulu silahın kazara ateş alması sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Coşkun Elber (27) memleketi Ankara'nın Elmadağ ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Özel Harekat Polisi Coşkun Elber, geçici görevle bulunduğu Ağrı'da dün akşam görev dönüşü bakımını yaptığı uzun namlulu silahın kazara ateş alması sonucu şehit oldu. Gece saatlerinde Ağrı'da düzenlenen törenin ardından şehit Elber'in cenazesi memleketi Ankara'nın Elmadağ ilçesine getirildi. Şehit Elber için Sungur Camii'nde tören düzenlendi. Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Levent Gök, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler, Orhan Yeğin, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Aşkın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehidin babası Adem, annesi Cemile ve kız kardeşleri, tabut başında gözyaşı döktü. Şehit polisin yaklaşık 2 yıl önce evlendiği eşi Kübra Elber ise törene, eşinin özel harekat polis parkasını giyerek katıldı. Törende gözyaşlarına boğulan Elber'i, kadın özel harekat polisleri teskin etmeye çalıştı. Şehidin cenazesi, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenaze namazından görüntü-Şehit eşinden görüntü-Cenazeye katılanlardan görüntü-Detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/ELMADAĞ (Ankara),

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112 yaşında yaşamını yitiren Ayşe Nine toprağa verildi Türkiye'nin en yaşlı insanlarından biri olan, 4 çocuk ve 9 torun sahibi Ayşe Uçar, 112 yaşında yaşamını yitirdi.Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Gülağzı Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Uçar, 3 padişah, 13 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gördü. Uçar, kızları Kadriye Daş (87), Meliha Bozkurt (89) ile Adile Demirtaş (92) ile yaşamını sürdürüyordu. 76 yaşında bir de gelini bulunan Uçar, ilerleyen yaşına rağmen hayata olan bağlılığı ile biliniyordu. 2 yıl önce yaşlılar gününde kendisini ziyaret eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'e hatıralarını anlatıp, "Çocukken okumak istiyordum ama okuyamadım. 4 çocuğumu, tütün tarlalarında büyüttüm. Şimdiki nesil çok rahat. Az yiyeceksin, öz yiyeceksin, hareket edeceksin. Yoğurttan, peynirden, ottan vazgeçmem. Tavuk gibi yatıp horoz gibi ilk ışıkta gözümü açarım. Eşeğimi kaybederim, neşemi kaybetmem" diyerek, uzun yaşamının sırrını söyleyen Uçar'dan bugün saat 05.00 sıralarında acı haber geldi. Uçar, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi.Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Türkiye'nin en yaşlı insanlarından biri olan Ayşe Uçar yaşamını yitirmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirip, "Ayşe Uçar ninemize Allah rahmet eylesin. Sağlığı ile ilgili sık sık bilgi alıyordum. Muğla önemli bir yaşayan hafızasını kaybetti" dedi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIAsırlık çınar Ayşe Nine'nin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'ndan yakınları tarafından alınan cenazesi bugün öğlen Gülağzı Mezarlığı'na getirildi. Burada düzenlenen törene CHP Muğla eski milletvekillerinden Nurettin Demir, AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Tamer Topal, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ünsal Paşalı, Menteşe Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Metin Karacaoğlan, ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Uçar, kılınan namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü-------------Ayşe Uçar'ın fotoğrafıCenaze aracından indirilen Ayşe Uçar'ın tabutunun omuzlarda taşınmasından görüntüCenaze namazının ılınmasından görüntü Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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İntihar eden aile hekimi son yolculuğuna uğurlandı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, bir sağlık ocağında aile hekimi olan ve oturduğu apartmanın kömürlüğünde kendini iple asarak intihar eden 48 yaşındaki Musa A., gözyaşları içinde toprağa verildi.Alaşehir 5 Nolu Sağlık Ocağı Aile Hekimi Doktor Musa A., dün saat 19.00 sıralarında evlerinin çatı katındaki kömürlükte eşi Fatma A. tarafından iple tavandaki kalasa asılı olarak bulundu. Eşinin ihbarı üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 2 çocuk babası Musa A.'nın yaşamsal fonksiyonlarının devam ettiğini belirledi. Asılı olduğu yerden indirilip, ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan Musa A., burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Musa A.'nın ölümü yakınları ve meslektaşlarını yasa boğdu.Musa A. için bugün öğlen Alaşehir Özmen Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Musa A.'nın oğlu 13 yaşındaki Talha A., babası Mehmet A., Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, CHP'li Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, MHP'li Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ve sevenleri katıldı. Musa A.'nın, snir krizi geçiren eşi Fatma A. ve kızı Feride A., ayakta durmakta güçlük çektikleri için cenaze törenine getirilmedi. Kılınan namazın ardından Musa A.'nın cenazesi, annesini de mezarının bulunduğu Sarıgöl ilçesi, Çavuşlar Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Alaşehir 5 Nolu Sağlık Ocağı Aile Hekimi Doktor Musa A.'nın fotoğrafıCenaze namazının kılınmasından görüntüTalha A.'nın babasının cenazesinde saf tutmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),

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Turizmciden 'yılbaşı süsü yetersiz' eleştirisi

TURİZMCİLER, Antalya'da yılbaşı için yeterli süsleme yapılmamasından şikayet etti. Turizmciler, yılbaşı süslemesinin aylar öncesinden planlanması gerektiğini kaydetti.Yılbaşına sayılı gün kala, turizmin başkenti Antalya'da sokaklar, yaya üst geçitleri ve kent merkezindeki alışveriş merkezleri ile oteller yeni yıl hazırlıklarını tamamladı. Alışveriş merkezleri dış cephelerini ışıklandırırken, turizmciler, kentin ağırladığı turist sayısına ve hedeflerine karşın yılbaşı süslemesinde sınıfta kaldığını söylediler. Vatandaşların da süslemelere özen göstermemesinden yakınan turizmciler, aylar öncesinden yılbaşı süslemesiyle ilgili adım atılması gerektiğini belirttiler.Antalya'nın Türkiye'nin vitrini olduğunu, özellikle yılbaşında gelen turist açısından ülke ve kent tanıtımı açısından bir fırsat yakalandığını anlatan turizmciler, ancak bu yıl da süslemeye yeteri kadar önem verilmediği için yine bir fırsatın kaçırıldığını savundular. Turizmciler, kendi üzerlerine düşeni yaptıklarını, otellerini süsleyip ışıklandırdıklarını ifade etti.'SÜSLEME VAR AMA YETERLİ DEĞİL'Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı ve Innvista Hotel Genel Müdürü Ülkay Atmaca, oteller ve AVM'lerin kentte yılbaşı havası estirdiğini belirterek, "Yılbaşına sadece oteller ve AVM'ler hazır. Bir tek onlar ışıl ışıl. Kentin genelinde de vardı ama bir Hamburg, Moskova, Kiev, Newyork gibi değil maalesef. Daha farklı olabilirdi. Erkenden planlanabilirdi. Şu verdiğimiz emeğin karşılığını daha fazla turist çekerek alabilirdik. Süslendi ama daha iyi olabilirdi" dedi.Calista Luxury Resort Genel Müdürü Ali Kızıldağ, kent genelinde süslemeyle ilgili birtakım girişimlerde bulunulduğunu belirterek, ışıklandırmalar ve hazırlıkların az da olsa yapıldığını söyledi. Noel marketleri de gördüğünü belirten Kızıldağ, "15 milyon turist ağırlayan kent için yeterli değil. Ancak bir yeni yıl havası esiyor. Oteller bölgesindeki otellerimiz hazırlıklarını yapıyor. Sonuçta turistin geldiği ve konaklayacağı yerde gerekli olan bir şey. Eğlenceler, özel menüler, konserler, partiler gibi. 4 aydır bunların hazırlıklarını yapıyoruz" diye konuştu.SÜS SEKTÖRÜNDE YÜZDE 30 DÜŞÜŞ5 yıldır parti süsleri sektöründe işletmesi bulunan Olga Eser, geçen yılki yılbaşı alışveriş yoğunluğunun bu yıl olmadığını söyledi. Geçen yıl yılbaşı süslemesi için alışveriş yoğunluğunun kasım ayı sonunda başladığını belirten Eser, "Bu yıl sektörde yüzde 30 düşüş var. Geçen yıl çok hareketliydik, sürekli siparişlerle ilgileniyorduk. Bu yıl neredeyse yılbaşına gireceğiz ama hala bir hareketlilik yok. Gelenler 'şöyle bir göz gezdiriyorum' diyor" dedi.Ekim ayında kutlanan cadılar bayramında ise geçen yıla oranla büyük satış rakamları elde edildiğini ifade eden Olga Eser, "Cadılar bayramında maskeler, kıyafetler, küçük dekorasyon ürünleri gibi çok sayıda ürünü sattık. Geçen yıla göre yüzde 200 oranında satışlarımız arttı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Yılbaşı süslerinden görüntüSüslemelerden görüntüOteldeki süslemelerNoel süsleriKent merkezindeki süslemelerRÖP: Olga EserRöp: Ali kızldağRöp. Ülkay Atmaca

HABER: Alparslan ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Rukiye nine, kapkaççılara çantasını kaptırmadı

ANTALYA'da emekli bankacı Rukiye Çakır (78), çantasını almak isteyen 2 kapkaççıyı, bağırarak ve direnerek kaçırdı. 2 kapkaççının yakalanması için çalışma başlatıldı.Olay, saat 13.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 23. Cadde üzerinde meydana geldi. Hastane dönüşü evine giden Rukiye Çakır'ın omzunda asılı çantasını, iki kapkaççı almak istedi. Rukiye Çakır, bağırdığı kapkaççılara direndi. Kadının tepkisi üzerine korkan 2 kapkaççı kaçmaya başladı. Rukiye Çakır da iki şüphelinin peşinden bir süre koşup yakındaki bir iş yerindekilerden yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen polis, kaçan iki şüphelinin eşkalini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.Olayın şokunu kısa sürede atan Rukiye Çakır, yaşadıklarını soğukkanlılıkla polise anlattı. Caddede yürürken çantasını çekenlerin ilk önce şaka yaptığını sandığını aktaran Rukiye Çakır, "Arkama baktığımda iki kişinin çantama asıldığını gördüm. Ben de vermemek için itekledim. Askısı kopunca çanta düştü. Çantamda kimlik, banka kartı vardı. Çantamı alamadı. Ben de bağırdım. Daha sonra kaçtılar. Nasıl hızlı kaçtılar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Gaspa uğrayan yaşlı kadından detay görüntüler-Olay yerinden ekiplerden detay görüntüler-Yaşlı kadın ile röp.

Haber: Bülent Tatoğulları Kamera : Emrah gül Antalya

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103 yaşında ölen din adamının cenaze törenine 3 bin kişi katıldı

BOLU'nun Gerede ilçesinde, 103 yaşında yaşamını yitiren, Osmanlı Devleti'nin son ulemalarından olarak bilinen emekli imam Yusuf Şengönül, son yolculuğuna uğurlandı. Şengönül yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından, Cumhurbaşkanlığı kararıyla daha önce ölmesi halinde defnedilmesine karar verilen Aşağı Tekke Camii içinde bulunan türbe haziresinde toprağa verildi.Bolu Gerede'de yaşayan, Osmanlı dönemi son ulemalarından olarak bilinen emekli imam Yusuf Şengönül dün evinde yaşamını yitirdi. 103 yaşında hayata gözlerini yuman Şengönül için Gerede merkezinde bulunan Yeni Camii'de cenaze töreni düzenlendi. İlçede yaptığı 35 yıllık imamlık görevinin ardından hayatının geri kalanını dini hizmetlere adayan Şengönül'ün cenaze törenine yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şengönül'ün tabutu defnedileceği yere kadar omuzlarda taşındı. Cenaze törenine katılanlar tabutu taşımak için birbiriyle yarıştı. Zaman zaman tabut taşındığı sırada izdiham yaşandı.TÜRBEYE DEFNEDİLDİYusuf Şengönül cenazesi, Aşağı Tekke Cami'nin içinde bulunan türbenin haziresine dualar eşliğinde defnedildi.CUMHURBAŞKANLIĞI ONAYLAMIŞTIYusuf Şengönül, yaşadığı dönemde ilçede bulunan Aşağı Tekke Şeyh Hacı Halil Efendi Türbesi'nde defnedilme talebinde bulunmuştu. Şengönül'ün talebi Cumhurbaşkanlığı tarafından 3 ay önce onaylanmıştı. Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen bin 907 sayılı karar yazısında, "Yusuf Şengönül'ün vefatı halinde Bolu ili Gerede ilçesi Seviller Mahallesinde bulunan Aşağı Tekke Camii haziresine defnedilmesine izin verilmiştir." ifadelerine yer verilmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Cenaze namazından görüntüler-Tabutun taşınması-İzdiham-Defnedileceği türbe-Türbe etrafındaki kalabalık-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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İdlib'in güneyinden göç edenlere 150 çadır

SURİYE'de Esad karşıtı siviller ve muhalif askerlerin son kalesi konumundaki İdlib kentinin güney kırsalına yapılan bombardımanlardan kaçanlar için 150 çadır kuruldu. Kurulumu tamamlanan çadırlara, sığınacak yer bulamayan aileler yerleştirildi.

Suriye'nin İdlib kentinin güney kırsalından saldırı ve çatışmalar nedeniyle kuzeye doğru göç eden aileler için İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından şehir merkezine 15 kilometre mesafede bulunan Harbenuş bölgesinde 150 adet çadır kuruldu. İHH ekipleri, kurulumu tamamlanan 150 çadıra sığınacak bir yer bulamayıp açıkta kalan aileleri yerleştirdi.

Mağdur olan aileleri yerleştirmek amacıyla İHH tarafından çadır kurulumlarının devam edeceği bilgisi alındı. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, İdlib'e bağlı Maaret el Numan bölgesine yönelik saldırılar nedeniyle sivillerin Türkiye-Suriye sınır hattına doğru göç ettiğini söyledi. Tosun, aileler için 150 adet çadır kurulduğunu belirterek, "İdlib şehir merkezine 15 kilometrede bulunan Harbenuş bölgesine 150 adet çadır kurduk. Kurmuş olduğumuz çadırlara açıkta kalan yerleştirdik. Göç eden ailelere yönelik çadır kurulumlarımız devam edecektir" dedi.

İHH, İdlib'in güneyinden göç eden aileler için yardım çağrısında bulundu.

Görüntü Dökümü-----------------------Zeytin ağaçları altında oturanlar-Bölgeden detaylar-Isınmaya çalışanlar-Araçları ile yerleşim alanına gelenler-Araçlardaki insanlar-İHH yardım aracı-İHH çadır kurulumu

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/ REYHANLI (Hatay),

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80 milyon lira büyük ikramiye ile 160 ev alınabiliyor

MİLLİ Piyango Genel Müdürlüğü, Yılbaşı Özel Çekilişi'nde verilecek 80 milyon liralık büyük ikramiyeyi hazırladı. 200 liralık banknotlardan oluşturulduğunda ağırlığı 500 kilo olan ikramiye ile 500 bin lira değerinde 160 ev alınabiliyor.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Yılbaşı Özel Çekilişi'nde verilecek 80 milyon liralık büyük ikramiyeyi kamuoyuyla paylaştı. Çekilişte kazanacak talihliye ya da talihlilere ödenecek 80 milyon lira tutarındaki banknot desteleri, idarenin anlaşmalı olduğu VakıfBank şubesinde sergilendi.320 OTOMOBİL YA DA 160 EV ALINABİLİYORMilli Piyango yetkililerinin yaptığı hesaplamaya göre, 80 milyon liralık büyük ikramiyenin ağırlığı 200 liralık banknotlardan oluşturulduğunda 500 kiloyu buluyor. İkramiye, bin adet 200 liralık banknotun bir araya getirilmesiyle oluşturulan balya ile hesaplandığında 400 adet balyaya, yüz adet banknottan oluşturulan desteye göre hesaplandığında ise 4 bin adet desteye denk geliyor. Eğer büyük ikramiye 100 liralık banknotlardan oluşturulursa ağırlığı tam 800 kiloya ulaşıyor. İkramiyenin tamamını sayma, desteleme ve balyalama işini 3 kişi 8 günde 8 saat çalışarak ancak tamamlayabiliyor. 80 milyon lira ile 250 bin lira değerinde 320 adet otomobil, 500 bin lira değerinde 160 ev ya da 42 bin 550 adet Cumhuriyet altını alınabiliyor.'SATIŞLAR DEVAM EDİYOR'Milli Piyango İdaresi'nde 1974 yılından bu yana çalışan Daire Başkanı Murtaza Çakır, bilet satışlarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Biletlere geçen sene olduğu gibi yoğun bir talep var. Şu an Ankara'daki depolarımızda hiç bilet kalmadı. Şubelerimizde ve bayilerimizde satışlar devam etmekte, ayrıca sayısal loto terminallerinde de biletler satılmakta. 7 adet sanal bayimiz var, onlarda da internet üzerinden satışlar devam etmekte" dedi.'EN ÇOK BİLET İSTANBUL'DA SATILIYOR'Yılbaşı özel çekilişinde 500 bin tam, 700 bin yarım, 8 milyon 800 bin çeyrek bilete numara tahsis edildiğini aktaran Çakır, "Yani 37 milyon 100 bin adet bilet satışa sunuldu. Bunun 31 milyon kusuru basılan biletler, 5 milyon kusuru de sayısal loto terminallerine tahsis edilen numaralardan oluşuyor. Bunlar satıldığı zaman 2 milyon 905 bin kişi yaklaşık olarak ikramiye kazanacak" diye konuştu. Satışların ekonominin geliştiği büyükşehirlerde yoğunlaştığını söyleyen Çakır, "En çok biletin satıldığı il İstanbul. İstanbul'da yaklaşık toplam biletin üçte birine yakını satılıyor, hatta belki daha fazlası. Matematiksel olarak büyük ikramiyenin İstanbul'a çıkma şansı fazla; ama yıllardır en ufak ilçelerimize bile çıkabiliyor. Yani bu tamamen tesadüf" ifadelerini kullandı.'BU SENE İLK DEFA ORTAK BİLET UYGULAMASINA GEÇİLDİ'Bu sene ilk defa sanal bayiler üzerinden ortak bilet uygulamasının başlatıldığını dile getiren Çakır, "Bir bilete, 20 bilete, 100 bilete hisse satın alıp ortak olabiliyorsunuz. Ortak bilet sadece internet üzerinden satılıyor. Ama asıl satışımızı bayilerimizin büyük çoğunluğu olan seyyar bayilerimiz yapıyor" dedi. Çakır, geçen yılbaşı özel çekilişinde tam bilete çıkan 70 milyon tutarındaki büyük ikramiyenin hala sahibini beklediğini de kaydederek, "Bugünkü tarih itibarıyla 6 günü kaldı, 6 gün içinde gelmezse zaman aşımına uğramış olduğu için idarenin gelirlerine aktarılacak ve idare gelirlerinin tamamı hazineye aktarılmakta" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Paralardan görüntü-Çakır'ın açıklaması-Detay

Haber-Kamera: Aslıhan ALTAY KARATAŞ- Muhammet BAYRAM- Celal ATALAY/ANKARA, -

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Bulgaristan'da direnişin sembolü Türkan bebek, dualarla anıldı

BULGARİSTAN'ın Kırcaali kentinde 17 aylıkken annesinin kucağında öldürülentotaliter rejim döneminde direnişin sembolü haline gelen Türkan Feyzullah, 35'inci ölüm yıl dönümünde Edirne'deki anıtı önünde törenle anıldı.Dönemin komünist rejiminin kurduğu Belene Kampı'nda kalan Fahri Yaşaroğlu, "Biz orada milletimizin dini, dili ve kültürünü korumak için mücadeleler vermiştik" dedi.

Bulgaristan'da 1984'te uygulanan zorunlu asimilasyon girişimine karşı Kırcaali'nin Kırkova ilçesine Mogilyane köyünde düzenlenen protesto yürüyüşü sırasına annesinin kucağında 17 aylıkken Bulgar askerleri tarafından vurularak öldürülen Türkan Feyzullah, Edirne'de adını taşıyan parkta anıldı. Asimilasyonun 35'inci yıldönümü dolayısıyla Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile Edirne Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen tören Eski Göçmen Evleri olarak adlandırılan bölgede Türkan Bebek'in adını taşıyan parkta düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Ali Uysal, Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Balkan Türkleri Federasyonu Başkanı Erhan Pekkan, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabri Mutlu, Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Cevat Güneş başta olmak üzere federasyon ve dernek başkanlarıyla, Bulgaristan ve Edirne'den vatandaşlar katıldı.

'VİCDAN MAHKEMESİNDE EN BÜYÜK CEZAYI ALDILAR'Törende konuşan Vali Yardımcısı Ali Uysal, soydaşlara vahşeti yaşatanların vicdan mahkemelerinde en büyük cezayı aldığını söyledi. Uysal, "Bu vahşeti yapanlar vicdan mahkemelerinde en büyük cezayı almışlardır ve mahşerde Türkan Bebeğin ve soydaşlarımızın ahı bunu yapanları rahat bırakmayacaktır. Sadece dinimizde değil bütün semavi dinlerde öldürmek, zulmetmek en büyük günahlardan birisidir. Ateş düştüğü yeri yaksa da Türkan'ın acısını hepimiz hissediyoruz. İnşallah yakın çevremizde bir daha hiçbir soydaşımız böyle bir muameleye maruz kalmaz ki artık bu mümkün de değil" şeklinde konuştu.

'DİLİMİZİ, DİNİMİZİ VE KÜLTÜRÜMÜZÜ KORUMAK İÇİN MÜCADELE VERDİK'Bulgaristan'da komünist rejim sırasında asimilasyon uygulanan soydaşların gönderildiği Belene Kampı'nda 6 tutulan Fahri Yaşaroğlu ise o günleri hüzünle anlattı. Yaşaroğlu, "Belene Kampı'nda o baskıları görenlerden birisiyim. Biz orada milletimizin dini, dili ve kültürünü korumak için mücadeleler vermiştik. O mücadelelerde etkili olmaya çalıştık ve bugünlere geldik. Kampta kaldığımız süreçte çok ağır rejimin baskısına uğradık, çok baskılar yapıldı. Bizleri günlerce sorguya çektiler. Bu sorgular bize işkenceden bile ağır geliyordu. Sonrasında da sınır dışı işlemleri başladı. Türkiye'ye ilk gelenler arasında biz vardık. 12 kişilik kafile olarak bizi Türkiye'ye gönderdiler" dedi.

Günün anısına şiirlerin okunduğu törende 35 yıl önceki asimilasyonda hayatını kaybedenler anısına da dua edildi. Tören Türkan Bebek anıtına çiçek bırakılmasıyla sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Tören alanından detaylar-Türkan Bebek anıtına çelenk bırakılması-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı-Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal'ın konuşması-Belene Kampı tanıklarından Fahri Yaşaroğlu röportajı-Duaları okunması-Türkan Bebek anıtına çiçek bırakılması

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Ali Can ZERAY/ EDİRNE,

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Mardin ve Midyat'ta Noel ayini

MARDİN ve Midyat ilçesindeki Süryaniler, Hz. İsa'nın doğuşunu simgeleyen Noel Bayramı'nı düzenledikleri ayinlerle kutladı.Mardin'de yaşayan Süryaniler, Hz. İsa'nın doğuşunu simgeleyen Noel'i 1600 yıllık Kırklar Kilisesi'ne düzenledikleri ayinle kutladı. Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ile Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz'ün yönettiği ve 3 saate yakın süren ayinde kız ve erkek koroları Süryanice ilahiler okudu.Süryanice, Arapça, Kürtçe ve Türkçe ilahi ve duaların okunduğu ayine Mardin'i ziyarete gelen turistler ile bazı Müslümanlar da izleyici olarak katıldı. Ayinde Hz. İsa'nin doğduğu ve çobanlar tarafından bir mağarada bulunuşu, ısıtılması ateş yakılarak canlandırıldı. Erkekler korosu ve ruhani liderler mangalda yakılan ateşin etrafında döndü. Süryani ruhani liderler daha sonra kilisenin karşılama salonunda bayramlaşmaya gelen misafirlerin tebriklerini kabul etti.

BARIŞ İÇİN DUA ETTİLERMardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, ayin sonunda yaptığı açıklamada, dünyaya barışın hakim olması ve yaşanan savaşların sona ermesi için dua ettiklerini söyledi. Noel'de özellikle huzurun ve selametin vuku bulması için dualar ettiklerin anlatan Metropolit Özmen, "Ülkemiz çok kıymetli, kutsal ve çok değerli bir ülke. Etnik dini ve kültürel unsurları ile bir bütün olarak ülkemizin ayakta, zinde, barış içinde olması için bu ruhani mevsimler çok değerlidir. Bu mevsimlerde birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ve karşılıklı anlayışımızı birbirimize karşı uyguluyoruz. Mardin ve çevresinde bulunan bütün inanların bayramını kutlarken, sevincimize iştirak edenlere teşekkür ederim. Orta Doğu ve dünya hepimize, bütün insanlara yetecek, onları barındıracak kadar büyüktür. Bizim bütün dualarımıza özellikle Orta Doğu'da barışın huzurun ve sükünetin hüküm sürmesi için dualarımızda hep o yönde" dedi.

Ayin sonrasında Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ve beraberindeki protokol üyeleri Kırklar Kilisesi'ni ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

MİDYAT'TAKİ KUTLAMALAR MORT İŞMUNİ KİLİSESİ'NDE YAPILDI

Midyat ilçesinde yaşayan Süryaniler ise Noel'i, Mort İşmuni Kilisesi'nde düzenledikleri ayinle kutladı. Mor Gabriel Manastırı ve Turabdin Metropoliti Timotheos Samuel Aktaş yönettiği ayine Papaz İshak Ergün, Midyat Kiliseleri Vakfı Başkanı Anto Nuay ve Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün ile çok sayıda davetli katıldı.

Görüntü Dökümü------------Kiliseden görüntü-Ayinden görüntü-Duaların okunması-İlahi korosu-Bayramlaşma

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ-Mehmet Halis İŞ/MARDİN,

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Kaynak: DHA