DHA YURT BÜLTENİ - 17

19.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:43

İznik'te kimyasal atık AFAD'ı harekete geçirdi

Bursa'nın İznik ilçesinde, kimliği belirsiz kişilerce boş araziye kimyasal atık döküldü. AFAD tarafından yapılan incelemenin ardından çevresine 'Tehlikeli girilmez' tabelaları yerleştirilen kimyasal madde, belediye tarafından alınıp, imha edilecek.İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi'ndeki boş araziye kimliği belirsiz kişiler tarafından atık madde döküldü. Koku üzerine mahalleli durumu jandarmaya bildirdi. Gelen jandarma ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede atıkla ilgili tespitte bulunamadı. Bunun üzerine arazi kontrol altına alınarak, çevresine 'Tehlikeli girilmez' tabelaları yerleştirilip, AFAD'a bilgi verildi. Bölgeye gelen AFAD'ın Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer ekibi (KBRN), atıklar üzerinde elektronik dedektörler ile inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonunda da atığın kimyasal madde içerdiği tespit edildi.Solunum yolu hastalıklarına yol açabileceği kaydedilen kimyasal atığın, belediye ekiplerince kaldırılıp, imha edileceği öğrenildi. Jandarma ve savcılık, kimyasal atığı dökenleri belirlemek için soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü--------------Bölgeden detaylar-AFAD ekiplerinin incelemeleri-Vatandaştan açıklama

Haber-Kamera: Hayri ŞEN/İZNİK, (Bursa),

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Arıların verimini artırmak için 1700 lavanta ekti

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 28 yıldır arıcılık yapan Aydın Payar (54), arılardan daha iyi verim alabilmek için 1700 adet lavanta ekti. Payar, arıların lavanta çiçeğinden faydalanarak üreteceği balın kilosunu 150 liradan satacak.

İlçeye bağlı Kılıçlar köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası emekli Aydın Payar, 28 yıl önce komşusundan esinlenerek arı yetiştiriciliğine başladı. Orman Bölge Müdürlüğünün köyde oluşturduğu, 250 hektarlık 'Bal Üretim Ormanı'nda 2 yıldır çalışmaları sürdüren Payar, zamanla kova sayısını 400'e çıkardı. Ürettiği bal ve arıları Türkiye'nin farklı noktalarına satan Payar, geçtiğimiz yıl gittiği Isparta'da arıların lavanta çiçeğinden faydalanarak daha iyi verim verdiğini öğrendi. Payar, bunun üzerine aynı alanda bal üreten 4 kişi ile birlikte Orman Bölge Müdürlüğüne başvurarak, Isparta'dan 1700 adet lavanta getirtti. Payar, lavantaları kovanların konulacağı alanın çevresine ekti. Payar, yeni sezonda lavanta çiçeğinden faydalanarak arıların üreteceği balın kilosunu 150 liradan satacak.

'YENİ DÖNEM DAHA VERİMLİ OLACAK'

Payar, Orman Bölge Müdürlüğünün kendilerine bal üretimi için 250 hektarlık alanı tahsis ettiğini söyleyerek, "Arı kovanlarını bahar ve yaz aylarında bu alana bırakıyoruz. Kış aylarında ise mevsim şartları nedeniyle Antalya'ya götürüyoruz. Arılarımız çok güzel bal yapıyor. Geçen sene Isparta'ya ziyarete gitmiştik. Burada arıların lavanta bahçelerine ilgi göstermesi bizleri şaşırttı. Yaptığımız araştırmalar neticesinde, verimin daha iyi olduğunu tespit ettik. Lavantaların ekimine arkadaşlar ile başladık. Kış nedeniyle Antalya'da olan kovanları bahar ayında getireceğiz. Yeni dönemde inanıyoruz ki arılarımız bu alanda daha kaliteli ve daha verimli bir dönem geçirecek" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, ===============================

Mersin'de balina kusmuğu operasyonu: 2 gözaltı

Mersin'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda kozmetik ve parfüm ürünlerinde etken madde olarak bilinen, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 570 bin TL olan ambergris (balina kusmuğu) ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ambergris isimli maddeyi satmaya çalışan 2 kişinin olduğu istihbaratını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi'nde takibe alınan bir aracı durdurdu. Otomobilde bulunan 2 şüpheli üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramada 5 parça halinde toplamda 44 kilo 320 gram balina kusmuğu ele geçirildi.ANALİZ EDİLDİEle geçirilen malzemeler üzerinde Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan analiz sonucunda literatür verileri ile elde edilen analiz sonuçlarının 'uyumlu olduğu' ve gümrüklenmiş değerinin 2 milyon 570 bin 427 TL olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen malzeme, Mersin Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili yakalanan 2 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------- -Ekiplerin araç kapısını açması-Ekipler, araçtaki valizi indirirken-Ekipler valizi açarken-Valizin içinden çıkanlar -Malzemenin görüntüsü

Haber-Kamera: MERSİN,

==========================Bakan Yardımcısı Erdil: Terör örgütü psikolojik bir dağılma ve çözülme sürecinde

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, terör örgütünün büyük ölçüde çökertildiğini kaydederek, "Yaklaşık 500 civarında teröristin olduğunu öngörüyoruz. Teröre katılma sayısı da bugün 115 civarı bir rakamda. Geçen 40 yıl içerisinde en alt rakamdır. Artık terör örgütü psikolojik bir dağılma ve çözülme sürecinde" dedi.İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi (İZDES) kapsamında Malatya'ya gelen Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, beraberindeki heyetle birlikte Malatya Valisi Aydın Baruş ve kentteki İçişleri Bakanlığı'na bağlı birim amirleriyle valilik binasında toplantı düzenledi. Ardından Malatya Valisi Aydın Baruş ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Prof. Dr. Erdil, İçişleri Bakanlığı kamu güveni ve düzenini tam anlamıyla tesis etmek, onu sürdürülebilir kılmak, ilgili önlemleri ve düzenlemeleri geliştirmek ile birlikte bir de kamunun ürettiği hizmetlerin vatandaşa erişimini, vatandaşın bu hizmetlere ulaşmasını sağlamak, hizmet kalitesini sağlamanın bakanlığın en önemli görevlerinden birisi olduğunu söyledi. 'RİSKLİ ALANLARDA BİR OPERASYON KAPASİTESİ OLUŞTURULDU'Prof. Dr. Erdil, toplantıda terörle mücadele konusuna değinerek, şunları söyledi: "Türkiye, güvenlik yönetiminde bu coğrafyada uzun süredir terörle mücadelede büyük bir çaba gösteriyor ve bununla ilgili çok büyük bedeller ödedi. Geçtiğimiz 3 yılda özellikle terörle ilgili mücadelede önemli mesafeler kat ettik. Terör örgütlerinin bölgedeki eylem kapasitesi büyük ölçüde etkisiz hale getirildi. Artık PKK, DEAŞ ve diğer terör örgütleri çok şükür eylem yapamaz noktaya geldiler. Burada İçişleri Bakanlığı yüksek bir kapasite ortaya koydu. Bu kapasite daha çok Doğu ve Güneydoğu'daki ilgili riskli alanlarda, terör örgütünün konuşlandığı alanlarda bir operasyon kapasitesi oluşturuldu."'ÜÇ YIL İÇERİSİNDE 7 BİN CİVARINDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'Terörle mücadele kapsamında 3 yıllık süreçte 7 bin kadar teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Prof. Dr. Erdil, "Operasyonlarda, geçtiğimiz üç yıl içerisinde içeride ve dışarıda 7 bin civarında terörist etkisiz hale getirildi. Saha yüksek bir kapasiteyle boşluksuz, bütün alana hakim bugün kolluk kuvvetlerimiz. Yine geçtiğimiz 3 yıl içerisinde malum yapılan çalışmalarda bin 115 terörist, 500'ü ikna edilerek kolluk kuvvetlerine teslim oldu" dedi.'TERÖRLE MÜCADELEDE KRİTİK BİR NOKTADAYIZ'Terörü etkisiz hale getirinceye kadar mücadelenin süreceğini aktaran Prof. Dr. Erdil, şunları kaydetti: "Terör örgütü bugün büyük ölçüde çökertildi. Yaklaşık 500 civarında teröristin olduğunu öngörüyoruz. Teröre katılma sayısı da bugün 115 civarı bir rakamda. Geçen 40 yıl içerisinde en alt rakamdır. Artık terör örgütü psikolojik bir dağılma ve çözülme sürecinde. Terörle mücadelede kritik bir noktadayız, yeni bir evreye geçiyoruz. Ancak bu operasyonlar topyekun terörü etkisiz hale getirinceye kadar devam edecektir. Aynı hız ve kararlılıkla sürdürülecektir. Bunun yanında daha önce de sürdürdüğümüz idari tedbirler, teknik düzenlemeler, teröre müzahir alanları, terörle işbirliği içerisindeki alanları etkisiz hale getirmek ve onları ilgili hukuk çerçevesinde kontrol alma konusundaki çalışmalarımızda hızla devam ediyor. Bu devam edecek, çünkü terörü ve bugüne kadar maalesef yetkinliğini, kapasitesini, eylem gücünü artıran hem finansal kaynaklar, hem de yetkinlik ve erk kazandırma noktasında yerel yönetimler olarak tanzim edilmiş, bunlar arasında bir suç haline getirilmiş, şiddet uygulayarak, korku salarak, siyasal şiddet uygulayarak ele geçirdikleri yerel yönetimleri artık bir suç alanı olarak kullanmalarına devlet müsaade etmeyecek. Bunu da kararlı bir şekilde bu istikametteki çalışmalar da sürdürülecek."Erdil, uyuşturucuyla mücadeleyi de büyük ölçüde kontrol altına aldıklarını anlatarak, Türkiye'nin bir yılda yakaladığı uyuşturucunun Avrupa'nın bütün ülkelerinin iki katı olduğunu da sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Ziyaretten görüntü- İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri ErdilGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA

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Takla atan otomobilden vatandaşlar kurtardı

Adapazarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sazlık alana girerek takla attı. Vatandaşlar ters dönen araçta mahsur kalan Seda Ç.'yi araçtan çıkardı.

Kaza öğle saatlerinde, Adapazarı Poyrazlar Mahallesi Poyrazlar Gölü Mesire alanında meydana geldi. Seda Ç. idaresindeki 64 NC 290 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp sazlık alana düştü. Aracın sazlık alanda suya gömüldüğünü fark eden vatandaşlar, Seda Ç.'yi araçtan çıkardı. Seda Ç. mesire alanında bulunan bir restorana götürüldü. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi Seda Ç.'yi sağlık kontrolünden geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------İtfaiye ve ambulanstan görüntü

-Olay yerinden görüntüler

HABER-KAMERA: Güven HASBAŞ/ADAPAZARI(Sakarya),

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Kaynak: DHA