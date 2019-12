DHA YURT BÜLTENİ - 17

17.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:26

Trabzon'da TIR, yolcu minibüsüne çarptı: 2 ölü, 21 yaralı (3) - Yeniden

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, yabancı plakalı TIR, yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Kazada minibüsteki yolculardan Halim Kurt (54) ve üniversite öğrencisi Zehranur Tütüncü (19) yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, ilçeye bağlı Yıldızlı Mahallesi'ndeki Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Trabzon'dan Giresun yönüne giden M.S. yönetimindeki Gürcistan plakalı TIR, aynı yöne giden Şaban Akyüz'ün kullandığı 61 M 1152 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Kazada, minibüsteki 22 yolcu ve TIR sürücüsü M.S. yaralandı. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Sağlık görevlileri ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından 23 yaralıyı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper de kaza yerine gelerek, incelemelerde bulundu, yaralıların sağlık durumu hakkında ekiplerden bilgi aldı.

2 YOLCU KURTARILAMADIKazada yaralanan ve hayati tehlikesi olan yolculardan Halim Kurt ile Zehranur Tütüncü, tedaviye alındığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kentteki çeşitli hastanelerde 21 yaralının tedavilerinin sürdürüldüğü belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

VALİ USTAOĞLU'NDAN YARALILARA ZİYARETVali İsmail Ustaoğlu, kaza yerindeki incelemelerinin ardından yaralıları, tedavi gördüğü hastanelerde ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Kazaya ilişkin gazetecinin "TIR sürücüsünün alkollü olduğu iddiası var, doğru mu?" diye sorduğu Ustaoğlu, "Şu an için bir şey diyemeyiz. Zaten o da şu an tedavi altında. Onların hepsi varsa yoksa tespit edilecek. Arkadaşlarımız şu an incelemeyi yapıyorlar" dedi.

AİLELER HASTANELERE KOŞTUÖte yandan kaza haberini alan minibüsteki yolcuların aileleri de hemen hastanelere geldi. Aileler, hastanelerin acil servisleri önünde sağlık görevlilerinden bilgi almaya çalıştı. Acı haberi alarak, hastaneye gelen Halim Kurt ve Zehranur Tütüncü'nün yakınları ise uzun süre gözyaşı döktü.

Kadın akademisyene 'darp' davasında karşılıklı suçlamalar

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Sezgin Kondal'ın aynı fakültede araştırma görevlisi olan Jale Aylin Çelik'i darbettiği suçlamasıyla açılan davada, taraflar birbirlerini suçladı. Çelik, "Bu olaydan sonra dövüş sporu eğitimi almaya başladım. Aksi taktirde kadına şiddetin önüne geçeceğimize inanmıyorum" dedi.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 13 Haziran günü yaşanan olayda, iddiaya göre yemekhanede öğrencileriyle birlikte oturan Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olan Jale Aylin Çelik'in yanına, Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Sezgin Kondal geldi. Kondal, "Burada ne oluyor? Olay ne?" diyerek, Çelik'in üzerine yürüdü. Çelik de "Yürü git, işine bak" dedi. İkili arasında çıkan tartışmada Kondal, Çelik'i itti. Yaşanan karmaşa sırasında da tekme ve tokat attı. Araya girenler, Kondal'ı dışarı çıkardı. Olay yemekhanedeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Önce Jale Aylin Çelik, ardından da Sezgin Kondal, şikayetçi oldu.Edirne 8'inci Asilye Ceza Mahkemesi'nde Sezgin Kondal hakkında, 'basit yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, Jale Aylin Çelik hakkında da 'basit yaralama ve hakaret' suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Davanın ilk duruşmasında, müşteki-şüpheliler Çelik ve Kondal, avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Savunması alınan Sezgin Kondal, suçlamaları kabul etmeyerek Jale Aylin Çelik'in kendisini tırmalayarak, darbettiğini söyledi. Kendisi gibi akademisyen olan eşi Filiz Kondal'ın da olay sırasında yanında bulunduğu anlatan Kondal, "Eşim kesinlikle Jale Aylin Çelik'e vurmadı. Bana hakaret etti, eşime saldırdı" dedi.

'NE GÜLÜYORSUN, YARAN MI VAR?'Jale Aylin Çelik ise, Filiz Kondal'ın gülerek yanından geçtiğini iddia ederek, "Ne gülüyorsun" diye sorduğunda "Yaran mı var?" diye sataştığını, ardından da eşi olan Sezgin Kondal'ın gelip, kendisini darbettiğini söyledi. Çelik, "Ben öğrencilerimle birlikte sınav öncesi oturuyordum. Bu sırada Filiz Kondal, yanımdan gülerek, geçti. Bir süre sonra yüzüme imalı bakıp gülerek, tekrar geçti. Kendisine 'Neden gülüyorsun' diye sorduğumda, 'Yaran mı var?' dedi ve gitti. Bir süre sonra eşi Sezgin gelerek bana saldırdı. Beni darbetti. Şikayetçiyim" diye konuştu.Çelik'in tanıklarının dinlendiği duruşma ertelendi.

'SÜREKLİ SALDIRDI'Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Jale Aylin Çelik, şunları söyledi: "Tanıklar dinlendi. Umarım karşı taraf hak ettiği cezayı alacaktır. Bugünkü süreçte durum lehimize gibi duruyor. En azından tanıklar dinlendi. Ben de yaşadığım olayı tekrardan anlattım. Yaşadıklarım konusunda fazla bir şey anlatmak istemiyorum ama bana şiddet uygulandı. Yüzüme tokat attı. Kendisini terslediğim için bana tokat attı. Ondan sonra bana saldırmaya devam etti. Sonrası zaten kameraya yansıyan şeyler. Sürekli saldırmaya devam etti, kendimi zar zor kurtardım. ve sonunda kurtuldum. Bu olaydan sonra dövüş sporu eğitimi almaya başladım. Aksi taktirde kadına şiddetin önüne geçeceğimize inanmıyorum."

Domuz avında kazayla vuruldu

Zonguldak'ta arkadaşlarıyla domuz avına giden Onur Altunay (28), kazayla göğsünden vurularak, ağır yaralandı.

Olay, Köroğlu Köyü'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Arkadaşlarıyla domuz avına çıkan Onur Altunay, iddialara göre O.A.'nın tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu göğsünden vuruldu. Ağır yaralanan Altunay, arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Altunay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Jandarma ekipleri, Altunay'ın arkadaşı O.A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Gaziantep'te yüzlerce polisle uyuşturucu operasyonu Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik yüzlerce polisle uyuşturucu operasyonu başlatıldı. Operasyonda baskın yapılan bir evin teras duvarında briketin kırılarak içine kamera yerleştirildiği ve şüphelilerin bu kamera ile sokağı gözlediği belirlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Kaşıyaka ve Aydıntepe mahallelerinde bulunan adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

SOKAKLAR ABLUKAYA ALINDIYüzlerce polisin katıldığı operasyonda belirlenen adreslerin bulunduğu cadde ve sokaklar ablukaya alındı. Cadde ve sokak girişleri zırhlı araçlar ve özel harekat polisleri tarafından tutulurken, mahalle ve cadde içerisinde de geniş güvenlik tedbirleri alındı. Ekipler belirlenen adreslerin kapılarını koçbaşı ile açarak arama yaptı.

HELİKOPTER VE DEDEKTÖR KÖPEK DESTEĞİOperasyon sırasında polis helikopteri sürekli uçuş yaparak yerdeki hareketliliği gözlemlendi. Drone ve dedektör köpek 'Max'ın da kullanıldığı operasyon kapsamında, bir evin teras kısmında briketlerin içerisinde saklanan güvenlik kameraları ile şüphelilerin sokağı gözetlediği belirlendi.Uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair ipuçlarına ulaşılan adreslerde bazı şüpheliler gözaltına alınırken, ekiplerin operasyonu 24 saat sürdüreceği bildirildi.

Aşk engel tanımadı Iğdır'da cüce sendromlu Mine Gül ile Şenol Bat'ın aşkına, aralarındaki boy farkı engel olamadı.

Iğdır Ağız ve Diş Hastanesinde memur olarak çalışan Mine Gül ile Iğdır Devlet Hastanesinde aşçı olarak çalışan Şenol Bat, birbirlerine aşık oldu. Aralarındaki boy farkına aldırmayan çift, evlenme kararı alarak, düğünle evlendi.

Iğdır İl Sağlık Müdürü Nevruz Erez, Ağız ve Diş Hastanesi Müdürü Hasan Çakır ve gelinin ağabeyi eski Baro Başkanı Kurban Gül'ün nikah şahidi olduğu düğünde çift, davetlilerle doyasıya eğlendi.

