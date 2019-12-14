DHA YURT BÜLTENİ - 17

14.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:26

Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İSDEMİR'in 4'üncü fırınında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı patlamanın olduğu fırında benzer patlamaların zaman zaman meydana geldiği ancak bu kez yaşanan patlamanın biraz daha büyük ölçekte olduğu vurgulandı. Patlamanın ardından çıkan yangın ise İSDEMİR ekipleri ile Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından kontrol altına alındı. Fırında soğutma çalışması yapılıyor.

BU KAÇAĞI SICAK METALE TEMAS ETMESİ SONUCU PATLAMA OLMADI

İSDEMİR'den patlamayla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise yüksek fırında su kaçağının sıcak metale temas etmesi nedeniyle patlama meydana geldiği, hiç kimsenin zarar görmediği bildirildi. Açıklamada, gerekli önlemlerin alındığı, kısa süre içerisinde normal çalışma şartlarına dönülmesinin beklendiği kaydedildi.

HATAY

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Burdur'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Isparta- Burdur Dağyolu kavşağında meydana gelen kazada, Mustafa Kaya yönetimindeki 32 AAS 011 plakalı otomobille Halil İnce yönetimindeki 03 AAJ 636 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobillerden birisi çarpışmanın şiddetiyle refüje çıktıktan sonra durabildi. Kazada Mustafa Kaya ile Halil İnce ve aynı araçta bulunan Mehtap İnce, Mehmet İnce ve Müge İnce yaralandı.Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Kazaya karışan otomobillerDetay

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçiliyorHABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Sağanak sonrası dere taştı, evde mahsur kalan aileyi jandarma kurtardı

Antalya'nın Serik ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu evde mahsur kalan 5 kişilik aileyi jandarma ekipleri kurtardı. Meyve bahçeleri ve tarım arazilerinin su altında kaldığı bölgede kurtarmaya giden bir itfaiye aracı da toprak yolun çökmesi nedeniyle mahsur kaldı.

Serik'e bağlı Alacami Mahallesi Hacıhasanlar mevkisinde sağanak sonrası su seviyesi yükselen Çakallık Deresi taştı. Taşan suların evlerine dolması nedeniyle Ramazan (74), Dudu (57), Ahmet (32), Gülsüm Nur (16) ve Türkan Alice (30) ailesi mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri aileyi tahliye etti. Bölgedeki bazı meyve bahçeleriyle tarım arazileri de su altında kaldı.

GRUP YOLU ULAŞIMA KAPANDIÇandır Mahallesi Üçtepeler mevkiindeki derenin yağmur nedeniyle taşması sonucu da Pınarcık, Karıncalı, Berendi, Büğüş ve Zırlankaya mahallerini bağlayan grup yolu su altında kaldı. Bazı araçların kaldığı yolda, ulaşımda aksamalar meydana geldi.

İTFAİYE ARACI YOLDA MAHSUR KALDIDiğer yandan Alacami Mahallesi'nde mahsur kalan aileyi kurtarmak için bölgeye sevk edilen itfaiye aracı da grup yolundaki su taşkını nedeniyle yolda kaldı. Toprak yolun bir kısmının çökmesi nedeniyle yan yatan itfaiye aracı ekiplerin çalışması sonrası kurtarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Çandır Mahallesi'nden görüntüler Jandarmanın tahliye görüntüleri

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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'SALDIRI YOK: YENİLENMEK İÇİN SÖKÜLMÜŞ'Atatürk Anıtı'na çirkin saldırıya tepki (2)

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'ndaki yazıların sökülmesi üzerine, Silifke Belediyesi açıklama yaptı. Yazının, belediye ekiplerince değiştirilmek amacıyla söküldüğü belirtilen açıklama şöyle denildi:

"Birkaç gün önce ekiplerimiz, büst üzerinde yazan 'Cumhuriyet Erdem ve Namustur' yazısını yenisiyle değiştirmek için söktü. Bölgede etkisini gösteren yağıştan dolayı, plakalar yerine takılamadı. An itibariyle yazılar yeniden yerine takılmıştır. Haberde konu olduğu gibi bir saldırı söz konusu değil, aksine belediyemiz tarafından acilen yenilenmesi için işlem yapılmıştır."

Görüntü Dökümü------------------------Atatürk anıtına yeni yazı tabelasının takılmasıYazıdan genel ve detaylar

Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE,(Mersin),

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İranlı yolcuların valizinden 3 kilo eroin çıktı

Antalya Havalimanı'na gelen İranlı yolcular A.A.S. ve B.D.'nin valizlerinde 3 kilo 92 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan 2 yolcu, tutuklandı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Büro Amirliği görevlileri, Van ve Hakkari üzerinden Türkiye'ye giriş yapan İranlı A.A.S. ve B.D.'nin valizlerle uyuşturucu taşıdığı bilgisini aldı. Takibe alınan şüpheliler, havayoluyla geldikleri Antalya Havalimanı İç Hatlar Gelen Yolcu Salonu'nda durduruldu. Yolcuların yanındaki 3 valizde, gizli bölmelere zulalanmış poşetler içinde 3 kilo 92 gram eroin ele geçirildi.Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan İranlı A.A.S. ve B.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İkili, sulh ceza hakimliğince 'uyuşturucu-uyarıcı madde nakletmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Valizin açılmasıEroinin bulunması

Haber: Mithat ABAKAN- Kamera: ANTALYA,

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Aşırı yükü taşıyamayan elektrik iletim kablosu yandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kayıt dışı tüketim kaynaklı aşırı yüklenme, iletim kablosunun yanmasına neden oldu.Dicle Elektrik tarafından dağıtım hizmeti verilen illerde havaların soğumaya başlaması ile birlikte ısıtmada yoğun şekilde elektrik enerjisi kullanılınca peş peşe arıza yaşanmaya başladı. Bir ay içinde 56 trafonun yanmasına neden olan kayıt dışı tüketim kaynaklı aşırı yüklenme, bu kez Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iletim kablosunun yanarak kopmasına neden oldu. Yere düşen kablo, aşırı derecede ısındığından temas ettiği bölgede kısa süreli yangına yol açtı. Bu sırada olay yerinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, ihbar üzerine Dicle Elektrik ekipleri hemen mahallenin enerjisini kesti. Ardından olay yerine gelen itfaiye, müdahalede bulunarak çıkan yangını söndürdü. Dicle Elektrik ekipleri ise kopan kabloyu kısa sürede yenileyerek mahalleye yeniden enerji verdi.Yaşananlar üzerine Dicle Elektrik yetkilileri arızalara yol açarak enerji kalitesini düşüren kayıt dışı tüketimden kaynaklanan israf düzeyindeki tüketimden vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kopan iletim hattı-Kablonun yanması-Genel ve detay

Haber: Rihan ALP-Kamera: VİRANŞEHİR (Şanlıurfa),

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Köy okullarındaki çocuklar için sahaya pelüş oyuncak attılar

İzmit'te, basketbol karşılaşması öncesi köy okullarında okuyan çocuklara hediye edilmek üzere sahaya pelüş oyuncaklar atıldı. Basketbol sahası taraftarların attığı oyuncaklarla doldu.Herbalife Nutrinition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 9'uncu haftasında İzmit Belediyespor kendi evinde Fenerbahçe Öznur Kablo'yu konuk etti. İzmit Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma öncesinde, İzmit Belediyesi ve Hayallere Köprü Kuruyoruz Derneği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği 'Hayalsiz Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında, taraftarlar pelüş oyuncaklar getirdi. Karşılaşma öncesinde ısınmaya çıkan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımı oyuncuları sahaya ellerinde pelüş oyuncaklarla çıktı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de sahaya inmesiyle, tribündeki taraftarlar beraberinde getirdikleri pelüş oyuncakları sahaya attı. Oyuncaklar, Kocaeli'nin 41 köy okulunda okuyan ve oyuncak almaya imkanı olmayan çocuklara hediye edilecek.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, çocuklar için yapılan her projenin kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Hayallere Köprü Kuruyoruz Derneği ile birlikte bir projeye imza attık. Dernek başkanı Doktor Mehmet Salıcı ile birlikte bugün 41 köy okulu öğrencilerine oyuncak armağan edelim dedik ve bu projeye bütün İzmit'i katalım dedik. Bütün İzmitliler katılsın dedik ve bütün seyirciler oyuncuklarıyla birlikte buraya geldi. İzmit Belediyespor ve Fenerbahçe'nin maçında bugün herkes bu işe katkı sundu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün kazanan çocuklar oldu. Çocuklarımıza armağanımız olsunö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Tribünden görüntüler-İzmit Belediyespor takımının sahaya pelüş oyuncaklarla çıkması-Tribünlerden sahaya atılan peluş oyuncaklar-İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Kaynak: DHA