DHA YURT BÜLTENİ-17

10.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:24

Antalya için 'sağanak' uyarısı; metrekareye 250 kilo yağış bekleniyor (3)

ANTALYA, 'KIRMIZI UYARI'YA HAZIRLANIYOR

Antalya Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kentte 6 ilçe için verdiği 'kırmızı' uyarıdan sonra kriz masası oluşturdu. İlgili kurumların temsilcileri, bugün başlayan, bu gece yarısından sonra kuvvetli olacak şekilde devam edecek yağış için önlemleri artırdı. Valilik, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.

Antalya Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürü Davut Öztürk, 2019 yılında vatandaşların meteorolojik uyarıları daha iyi ve kolay anlaması için renk kodlu meteorolojik uyarı sistemine geçtiklerini kaydetti. Yerli ve milli imkanlarla bu sistemi oluşturduklarını belirten Öztürk, 4 adet meteorolojik renk uyarısı olduğunu açıkladı. Öztürk, "Bunlardan en tehlikelisi ilk kez bugün Antalya için verilen kırmızı uyarıdır. Kırmızı renk, beklenen meteorolojik hadisenin çok tehlikeli, geniş alanlarda olumsuzluklara, ciddi hasarlara yol açabilecek uyarı anlamına geliyor. Kırmızı uyarı verildiğinde vatandaşların sıklıkla meteorolojiyi takip etmeleri lazım. Çarşamba günü öğle saatlerden perşembe öğle saatlerine kadar Antalya'nın merkez ilçeleri ve Kemer'de metrekareye 200-250 kilogram yağış düşeceğini tahmin ettiğimiz için kırmızı renk uyarısı yaptık. Serik, Kumluca ve Finike ilçesinde de 100 kilogramdan biraz fazla yağış beklediğimiz için o ilçeler için turuncu renkli uyarı verdik" diye konuştu.

'ANTALYA'DA DAHA FAZLA YAĞMURUN OLDUĞU ZAMANLAR OLDU'

Bu uyarının yaratabileceği hadisenin Antalya için hiç görülmemiş bir hadise olmadığına dikkati çeken Öztürk, "Bundan daha fazla yağdığı zamanlar oldu. Geçen sene 17 Aralık'ta Kemer Ovacık'a saatte 491 kilogram yağış düşmüştü. O zaman renk kodu uyarımız yoktu. Resmi kurumların ve vatandaşların, sel ve baskınlarına karşı, rüzgarın yaratabileceği olumsuzluklara karşı, çatı uçması, ağaçların devrilmesi ve trafikte aksamalara karşı tedbirli olması gerekiyor. Meteorolojiyi sık takip etmekte fayda var. Sürekli bir fırtına beklenmiyor ama yer yer fırtına olabilir. Denizde ve kıyıda zayıf da olsa hortum gerçekleşme olasılığı var" diye konuştu.

RENK KODU UYARI SEVİYESİ

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemektedir.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Turuncu: Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikelidir. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------Bölge müdürlüğü dış plan görüntüRÖP: Davut ÖztürkEkran görüntüleriBölgesel tahmin ve uyarı merkezi çalışanlarından görüntüHABER: Hasan DEMİRBAŞ-KALMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DNA)

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Devrilen traktörde 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yağmurdan kayganlaşan zeminde sürücünün kontrolünden çıkarak devrilen traktörde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, Ölüdeniz Mahallesi Ovacık-Ölüdeniz Yolu'nda meydana geldi. Salih Demir'in kullandığı 48 GT 134 plakalı traktör, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen traktör, devrildi. Sürücü Demir savrularak ağır yaralanırken, yolcu Soner Aktay römorktaki kerestelerin altında kaldı. Aktay'ın üzerindeki keresteler, yol kenarındaki inşaatta çalışan işçiler tarafından kaldırılırken; kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, yaralılardan Aktay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı Demir ise ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Demir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Görüntü Dökümü-------------Devrilen traktörün görüntüsüTraktörden yola saçılan kerestelerin görüntüsüKerestelerin arasındaki cesedin görüntüsüKaza yerinden genel detay görüntüler

Haber- Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla),

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Derya, otel odasında ölü bulundu Adana'da Derya Tayşan (24), 2 gündür konakladığı otel odasında ölü bulundu. Merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir otelde kalan Derya Tavşan'ın odasına saat 14.00 sıralarında kat temizlik görevlileri girdi. Tayşan'ı yerde hareketsiz gören görevliler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Derya Tayşan'ın hayatını kaybettiği saptandı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Derya Tayşan'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, Tayşan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü-------------Otelden görüntüOtel önündeki ambulans ve polis aracıPolis ekibiOtele girip çıkanlarKadının sağlık fotoğrafı

Haber: Can ÇELİK-Kamera: ADANA,

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Araç vermeyen kiralama firması çalışanına silahlı saldırı kamerada Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, araç kiralamak isteyen alkollü kişi, talebine olumsuz yanıt veren firma çalışanı A.B.'yi tabancayla bacağından yaraladı. Saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olay, dün gece, Kırkpınar Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde meydana geldi. Araç kiralama firmasına gelen kişi, burada çalışan A.B.'ye, araç kiralamak istediğini söyledi. Bunun üzerine A.B., ismi öğrenilemeyen kişiye, alkollü olduğu gerekçesiyle araç veremeyeceklerini belirtti. Dışarı çıkan kişi ile A.B. arasında tartışma başladı. Bu sırada tabancasını çıkaran kimliği belirsiz kişi, tek el ateş ederek, A.B.'yi bacağından yaraladı. Saldırgan, olay yerinden kaçarken, A.B. de yere yığıldı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, A.B.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü-------------

-Olay anı güvenlik kamerası

HABER: Güven HASBAŞ/SAKARYA,

Kaynak: DHA