DHA YURT BÜLTENİ-17

Soma'da 'veto' sevinci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesine ilişkin yasa teklifini veto etmesi, Manisa'nın Soma ilçesinde sevinçle karşılanırken, destek buldu. Çevreciler, yöre halkı ve tarım sektörünün temsilcileri 6 ünitesi bulunan Soma Termik Santrali'nin bacalarına filtre takılmasıyla temiz hava solunağı, tarım alanlarından daha fazla verim alınacağı görüşünde birleşti.

Türkiye'nin çeşitli illerine dağılmış durumdaki yaklaşık 15 termik santrale baca filtresi takılmasını 2.5 yıl daha erteleyen kanun teklifi AK Parti ve MHP'lilerin oylarıyla kabul edildi. Ancak CHP'nin 'namus meselesi' dediği, çevrecilerin de büyük tepki gösterdiği kanun teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 'sürpriz' şekilde veto edildi. Manisa'nın 108 bin 838 nüfuslu ilçesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kanun teklifini veto etmesi sevinçle karşılandı. İçinde, herbirinde 1 buhar türbini jeneratörü, 1 kazan, 1 kondeser, 1 soğutma kulesi olan, her biri 165 mw gücünde 6 ünitesi bulunan Soma Termik Santrali'nin hava kirliliğine neden olup, zehir saçtığını ileri süren yöre halkı ve çevreciler, kararın veto edilmesinin yüreklerine su serptiğini söyledi. Her 2 ünitesi 1 bacaya bağlı olan santralin bacalarına filtre takılması halinde ilçede sağlık sorunlarının da azalacağı savunuldu.

'TOPRAĞIMIZDAN DAHA İYİ VERİM ALACAĞIZ, TEMİZ HAVA SOLUYACAĞIZ'

Termik santral bacalarına kesinlikle filtre takılması gerektiğini belirten Soma Ziraat Odası Başkanı Emin Benli, "Cumhurbaşkanımızın termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesine ilişkin yasa teklifini veto etmesini, tarımla uğraşan kesim olarak olumlu karşılıyoruz. Termik santrallerden çıkan atıklar, toprağa ve ürünlerimize de zarar veriyor. Filtre takıldığında Soma'da her şey daha sağlıklı olacaktır. Toprağımızdan daha iyi verim alacağız, temiz hava soluyacağız" dedi. Soma'da yaşayan, evli, 2 çocuk babası, 55 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Zeki Uğurtan (55) da "Cumhurbaşkanımız, her zaman ifade ettiği 'Önce milletim ve devletimin menfaatleri gelir' ifadesini şu an yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesine ilişkin yasa teklifini veto ederek açık bir şekilde gösterdi" dedi. Uğurtan, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a bu duyarlılığından ve milletine sahip çıkmasından dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah 2020 yılı sonuna kadar Türkiye'deki bütün termik santrallerimizin bacalarına filtre takılmasını en büyük arzumuz. Temiz bir hava solumanın mutluluğunu yaşamak istiyoruz" dedi.

VETO KARARI SEVİNÇLE KARŞILANDI

Evli, 1 çocuk babası, 39 yaşındaki öğretmen Sinan Özer de "Cumhurbaşkanımızın yasa tasarısını veto etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Biz bu termik santrali yıllardır bir kader olarak gördük. Yıllardır filtre takılacağı söyleniyordu. Ancak, biz bir türlü filtre takıldığını göremedik. Ancak, en azından çocuklarımız bu filtrelerin takıldığını görsün ve temiz hava solusun istiyoruz. Santralin bacalarından çıkan partiküller ve zehirli gazlar hem toprağa hem havaya zarar veriyor. İnşallah filtre takılır, temiz havaya kavuşuruz" diye konuştu. "Cumhurbaşkanımız sine-i millete indi" diyen Evli, 1 çocuk babası öğretmen 29 yaşındaki Eyüp Süleyman Anlı ise şöyle devam etti:

"Yani, 'Bu halkımın bir isteğidir' dedi. 'Halkım bir sıkıntı çekiyorsa ben de buna çözüm bulacağım' dedi. Türkiye'ye baktığımız da zaten bacasında filtre olmayan 15 termik santral var. Bu termik santraller nedeniyle en fazla kirliliği yaşayan iller arasında Kahramanmaraş, Muğla ve Manisa geliyor. Baktığımızda termik santral nedeniyle Manisa'da havada kükürt ve oksit fazla oranda. Havadaki bu kirlilik nedeniyle de doğal olarak bu bölgede bronşit gibi hastalıklar da çok fazla görülüyor. Termik santrallerin bacalarına filitre takılırsa en azından gelecek nesiller temiz havaya kavuşacaktır. İnşallah en kısa zamanda söz konusu filtreler takılır."

34 yaşındaki Esnaf Erol Saygılı da "Yıllardır konuşulan termik santrallere filtre takılması konusunda son sözü Cumhurbaşkanımız söyledi. Meclisten çıkan yasa tasarısını Cumhurbaşkanımızın veto etmesi, kendisinin insan sağlığına verdiği önemi gösterdi. Soma, bu veto kararını bekliyordu. Daha önce filtrelerin takılması noktasında verilen süreler uzundu. Şimdi artık 2020 yılında bu filtreler takılacak ve biz de burada rahat bir nefes alacağız" diye konuştu.

Çevreciler de veto kararını olumlu karşıladıklarını söyledi.

Tarihi camiye metal çatı, tepki çekti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki tarihi Ala Camisi'nin çatısı, restorasyon çalışmaları kapsamında, metal malzemeyle kaplandı. Minarenin görünümünü de etkileyen çatıya, bölge sakinleri tepki gösterdi.

Kadirli'de, Roma döneminde bazilika olarak kullanıldığı belirtilen yapıya, Bizans döneminde kilise eklendi. 15. yüzyılda bölgeye hakim olan Dulkadiroğulları Beyliği hükümdarı Alaüddevle Bozkurt Bey'in oğlu Kasım Bey, tarihi yapıyı babası adına mihrap ve minare eklettirerek, camiye dönüştürdü. 1800 yıllık Ala Camisi'nde 2014'te başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Ocak ayında tamamlanacak çalışmalar kapsamında, ihaleyi alan özel firma tarafından çatıya kaplanan metal malzeme tepkiye neden oldu.

'MOZAİKLERE YANARKEN, ÇATI İYİCE BOZDU'

Çalışmaların mimari yapıya uygun olmadığını savunan yazar ve Kadirli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muzaffer Yüksel Kaya, yapının Roma, Bizans ve Türk medeniyetlerinin bölgedeki en önemli temsilcisi olduğunu söyledi. Çatının, minarenin görünümünü de etkilediğini belirten Kaya, "Ala Camisi'nin son mimari restorasyonda içler acısı halini birlikte izliyoruz. İlk ihaleye verildiğinde ferforje çalışması yapıldığında drenaj boruları yerleştirilirken, avlu içindeki taban mozaiklerinin birçoğunu yok ettiler. Sadece içerideki mozaikler kaldı. Mozaiklerin yok edilmesine yanarken, bu çatı görüntüyü iyice bozdu" diye konuştu.

Ala Camisi'nin aslına uygun restore edilmesi gerektiğini belirten Kaya, "Proje uygulanırken Avrupa'daki prototip bazikalara bakarak örnek alınması gerekirdi. Yapılan çatı çelik konsültasyon yapıyı berbat hale getirmiş. Büyük üzüntü içindeyiz. Son çalışmayla aslından uzak görüntü ortaya çıkardı. Kadirli halkı bu görüntüye tepki gösteriyor" dedi.

Şanlıurfa'da terör operasyonunda 3 tutuklama

Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütüyle irtibat ve iltisakı bulunan, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaparak devlet büyüklerine hakaret eden 3 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

'O benim son paramdı'

Antalya'da öğle yemeği için restorana gelen Ebru Avaz'ın (21) lavaboya giderken masada bıraktığı çantasındaki 750 lira çalındı. 750 liranın maaşından kalan son para olduğunu belirten Avaz, "Borcumu ödeyecektim. Allah cezasını versin" diyerek gözyaşı döktü. Hırsızın, parayı çalarken güvenlik kamerasına baktığı da görüntülere yansıdı.Antalya'da özel bir firmada satış temsilcisi olarak çalışan Ebru Avaz, öğle yemeği için bir restorana gitti. Çantasını masada bırakıp lavaboya giden Avaz, dönüşte çantadaki 750 liranın çalındığını fark etti. Gözyaşı döken Avaz, polisi arayarak yardım istedi. Restorana gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Masadaki çantanın içinden parayı aldığı görülen hırsızın, bu sırada güvenlik kamerasına baktığı da görüntülere yansıdı.'SON PARAMDI'Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin parayı çaldıktan sonra cüzdanı yerine koyduğunu ve oldukça rahat tavırlar sergilediğini gördüğünü söyleyen Avaz, "O benim maaşımdan kalan son paramdı. Geri getirsin. Bir ay nasıl geçineceğimi bilmiyorum. Başka hiç param yok. Çok üzgünüm. Allah onun cezasını versin. Başka hiçbir şey demiyorum" dedi.Polis, eşkalini belirlediği hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

