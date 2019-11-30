DHA YURT BÜLTENİ-17

30.11.2019 18:14 | Son Güncelleme: 30.11.2019 18:14

Sakarya'da sandalları alabora olan 2 genç kayboldu (2)

GÖLDE KAYBOLAN GENCİN CESEDİ BULUNDUSakarya'nın Ferizli ilçesinde, sandalın alabora olması sonucu Ahmetcan Duman ve Hasan Yıldırım kayboldu. AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Ahmetcan Duman'ın cesedi bulundu. Hasan Yıldırım'ı arama çalışmaları devam ediyor.

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Limak Enerji Uludağ Elektrik, Bursa'ya bin fidan dikti Limak Enerji Uludağ Elektrik firması, Gemlik Belediyesi işbirliği ile İstanbul - İzmir Otobanı Gemlik Gişeleri bölgesinde bin adet fidanı toprakla buluşturdu.

Fidan dikme etkinliğine Gemlik Kaymakamı Yaşar Dönmez, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytaç, 1. Bölge Müdürü Mehmet Kandırmaz ve Bölge Müdür Yardımcısı Tuncer Yalçın katıldı. Fidan dikim töreninde ilk sözü alan Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytaç "Yeşil Dönüşüm Ormanları projemizin ikinci ayağı. Bölgemizde üç milyon civarında müşterimiz var. Bölgemizde faturalardan dolayı kağıt tüketimimizi tekrar doğaya kazandırmak istedik. Bu sene de Bursa ile projemize devam ediyoruz" dedi.

Ardından söz alan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise "Limak Enerji, doğadan ne aldıklarına yönelik proje yapmış. Bütün dünyanın odaklandığı, bize emaneten verilen her türlü kaynağın kullanımına yönelik girişimler başlattı. Ormanlarımızın hızla katlediliyor, dünya yaşanmaz bir yer olarak çocuklarımıza devredilecek. Bu nedenle Limak'in projesine destek veriyoruz" şeklinde konuştu.

Son olarak söz alan Gemlik Kaymakamı Yaşar Dönmez de, "Dünyadaki güzellikleri bizden sonraki kuşaklara aktarmamız gerekiyor. Üzerimize düşen bir yandan mevcudu korumak ve daha güzel olması, güzelliklerin geliştirilmesi için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bin civarında fidan toprakla buluşuyor" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü;-Fidan dikiminden detaylar-AçıklamalarHaber-Kamera: Kazım BULUT/GEMLİK,(Bursa),

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Narkotik Eğitim TIR'ı Osmaniye'de

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, madde kullanımı ve bağımlılıkla ilgili bilgilendirmek ve doğru zannedilen yanlışlara dikkat çekmek amacıyla oluşturulan Narkotik Eğitim TIR'ı Osmaniye'ye geldi.

Alışveriş merkezi önünde konuşlanan ve 3 gün süreli kalacak olan TIR'ın modern eğitim salonundaki dokunmatik ekranlarda, uyuşturucu maddenin insan vücudundaki etkileri ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. TIR'da görevli narkotik uzmanı polisler, uyuşturucuyla mücadele ve korunma yolları gibi konularda bilgi almak için gelen öğrencilere ve vatandaşlara uyuşturucunun zararları hakkında bilgi veriyor. Ayrıca ziyaretçilere, Uyuşturucu ile Mücadele Mobil Uygulama (UYUMA) projesi anlatılıp, akıllı telefonlara kurulacak olan "Uyuma" uygulaması ile sokakta tanık olunan uyuşturucu suçlarının polise kolaylıkla bildirebileceği aktarıldı. Narkotik Eğitim TIR'ını İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş da müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile birlikte ziyaret ederek bilgi aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli eğitmen polis memuru Yücel Salatan, "Narkotik eğitim TIR'ımız 2015 yılından beri faaliyetlerimize devam ediyoruz. Osmaniye bizim 33'üncü durağımız oldu. 3 gün süreyle burada olacağız, iki gün AVM, bir gün de Okullar bölgesinde faaliyetlerimizde bulunacağız. Eğitim TIR'ımızın içerisinde 12 tane dokunmatik ekran ve 9 farklı uygulamamız var. Madde kullanımının zararlarını biyolojik, psikolojik ve sosyal yönden her türlü zararlarını anlatmak için buradayız. Herhangi bir madde ismi vermeden, kişilerin madde kullandığında kalbine, beynine veya piskotik olarak etkilerle nelerle karşılaşacaklarını burada animasyonlarla, dokunmatik ekranlarla kendileri çok rahat bir şekilde görecekler. Önemli olan bir kereden çok şeyin olduğunu, benim çocuğum yapmaz dememenin önüne geçmek gerektiğini ve madde kullanımının bize çok yakın olduğunu, bununla ilgili gerçekleri öğrenmek adına tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Narkotik Eğitim TIR'ından genel detay-Eğitim TIR'ı ziyaretçileri-Ziyaretçilere Narkotik Polislerce bilgi verilmesi-Eğitim TIR'ı içerisi genel detay ve ziyaretçilerden detaylar-Uyuma uygulamasının ziyaretçilere anlatılması-Cep telefonu ekranından uyuma uygulaması görüntüsü-Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş'un ziyareti-Eğitmen polis Memuru Yücel Salatan ile röportajHaber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Şanlıurfa'da PKK/YPG, DEAŞ ile FETÖ operasyonuna 8 tutuklama

Şanlıurfa'da terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilebilmesi amacıyla polisin düzenlediği operasyonlarda PKK/YPG, DEAŞ ile FETÖ adına faaliyet yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilebilmesi amacıyla bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri, yardım yataklık ettikleri veya sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları belirlenen 3 şüpheli ile DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 2 Belçikalı, 1 Fransız, 3 Suriyeli olmak üzere 6 kişi yakalandı. Firari FETÖ/PDY mensuplarının saklandıkları 'gaybubet evi' diye adlandırılan gizli adreslere yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.Emniyette işlemleri tamamlanan terör örğütü PKK/PYD, DEAŞ ile FETÖ adına faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Zırhlı araçlarla operasyona çıkan ekiplerŞubeden çıkarılan şüplelilerAdliyeye götürülen şüphelilerGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: DHA