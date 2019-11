DHA YURT BÜLTENİ-17

25.11.2019 16:03 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:03

Öğrenci kazada yaralandı, veliler yolu kapatarak üst geçit istedi

Şanlıurfa'da okula giderken kamyonun çarptığı 9'uncu sınıf öğrencisi Halil Alkan, ağır yaralandı. Bölgede sık sık kaza yaşandığını öne süren öğrenci ve veliler, yolu trafiğe kapatıp üst geçit istediklerini söyleyerek eylem yaptı.

Kaza, öğlen saatlerinde çevre yolunda meydana geldi. Şair Nabi Anadolu Lisesi'ne giden 9'uncu sınıf öğrencisi Halil Alkan'a, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir kamyon çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Alkan'ı, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan Halil Alkan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

LASTİK YAKIP; YOLU KAPATTILAR

Yaşanan kazanın ardından olayı duyan öğrenci ve velileri okul çıkışında toplanarak eylem yaptı. Kaldırım taşlarıyla ve lastik yakarak yolu kapatan öğrenciler, birçok kez okul yoluna üst geçit talep ettiklerini ancak bu taleplerinin sonuçlanmadığını dile getirdi. Sloganlar atarak yolu trafiğe kapatan eylemciler için bölgeye TOMA ve zırhlı araçlı polis ekipleri sevk edildi. Yolu kapatan öğrenci ve velileriyle Güvenlik Şube Müdürü'nün görüşmesinin ardından, üst geçitle ilgili taleplerin ilgili kurumlara bildirileceğinin sözü verilerek eylem sonlandırıldı.

'ÜST GEÇİT İSTİYORUZ'

Eylem yapan öğrenci velilerinden İbrahim Ulusoy, üst geçit istediklerini belirterek, "Ana yolun geçtiği bu yola bir an önce üst geçit yapılmasını istiyoruz. Burada defalarca ölümlü ve yaralamalı kazalar oldu. 2 bin civarında bu okulda öğrenci eğitim görüyor. Bugün bir kaza daha oldu. Çocuk ağır bir şekilde yaralandı. Biz bunu mu hak ediyoruz? Bir üst geçit yapılması için daha kaç öğrencinin yaralanması gerekiyor'ö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,

============================

Şikayetçi olan arkadaşını, üzerine benzin döküp yaktı

Şanlıurfa'da telefonunu gasp ettiği arkadaşı Çiğdem Ç.'nin(16) üzerine benzin dökerek yakan ve polis tarafından gözaltına alınan Ahmet M., (22) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 19 Kasım günü Şanlıurfa Müzesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Antalya'dan Şanlıurfa'ya akrabalarını ziyarete gelen Çiğdem Ç.'nin cep telefonu aynı mahallede yaşayan ve arkadaş olduğu Ahmet M., tarafından gasp edildi. Genç kız, daha sonra emniyete giderek cep telefonunu alan Ahmet M. hakkında şikayette bulundu. Şikayet edildiğini öğrenen Ahmet M., Çiğdem Ç.'den intikam almak için bir süre takip ettiği genç kızın üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kızın, vücudunun çeşitleri yerlerinde ve yüzündü yanıklar oluştu. Tedavisinin ardından taburcu edilen Çiğdem Ç., memleketi Antalya'ya döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise genç kızın üzerine benzin döküp yaralamasına neden olan şüpheliyi yakalamak için kent merkezindeki birçok adrese operasyon düzenledi. Ahmet M., Karaköprü'de saklandığı evde polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet M., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜAdliyeden detay görüntülerAli LEYLAK/ŞANLIURFA,

============================

Marmaris'te lodos etkili oldu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, öğle saatlerinde saatteki hızı 40 kilometreyi bulan lodos kentte etkili oluyor. Kaptanlar, denize açılmamaları, açıkta olanlar ise güvenli bir yere demir atmaları konusunda uyarıldı. Marmaris'te aralıklı yağan yağmura, saat 13.00 sıralarında lodos da eklendi. Rüzgarın saatteki hızı, 40 kilometreye kadar çıktı. Yat Limanı ve Kordon Caddesi'nde demirli günübirlik gezi tekneleri, boyu 3,5 metreyi bulan dalgaların etkisiyle adeta beşik gibi sallandı. Yürüyüş yolları ve sahil kıyısı, deniz suyuyla doldu. Marmaris- Datça ve İçmeler- Turunç arasındaki karayoluna, yağmurla gevşeyen tepelerden kopan toprak ve kaya parçaları düştü. Ayrıca Hatiprimi Mahallesi 136 Sokak üzerindeki bir ağacın kırılan dalları, bir otomobile zarar verdi. Belediye ve karayolları ekipleri, ilçe genelinde teyakkuza geçti. Tıkanan rögarlar açıldı, karayollarına düşen kaya parçaları ve ağaç dalları temizlendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise telsizle uyarılarda bulundu. Kaptanların denize açılmaması, denizde olanların ise güvenli bir yere demir atmaları istendi. Bazı kırsal mahallelerde aralıklı olarak elektrik kesintileri de yaşandı. Lodosla birlikte Atatürk Caddesi'ndeki Halk Plajı'nda su sporları yapan sporcular bir araya geldi. Bazı sporcular, sörf ve uçurtma sörfü yaptı. Bazı vatandaşlar, yürüyüş yollarına kadar gelen dalgalara aldırış etmeden öz çekimle hatıra fotoğrafı çekti. Yat Limanı'ndaki bir restoranda çalışan garson Ahmet Asken, "Güzel dalgalar var. Kendim için cep telefonuyla çekiyorum. Hatıra olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKordon Caddesi ve Yat Limanı'nda boyu 3,5 metreyi bulan dalgalar görüntüYat Limanı'nda dalgalar nedeniyle yürüyüş yolu su ile kaplanmasıRüzgarda öz çekim yapan ve cep telefonuyla fotoğraf ile video çekenlerAtatürk Caddesi Halk Plajı'ndan genel ayrıntılı görüntüSörf yapan sporcu genel görüntüCep telefonuyla çekim yapan haberde geçen kişi ile röportajHaber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

============================

Datçalı öğrencilerden dikkat çeken bilim projeleri

Muğla'nın Datça ilçesindeki Yılmazlar Ortaokulu öğrencilerinin, TÜBİTAK destekli 4006 Bilim Fuarı için hazırladığı projeler beğeni topladı.

Yılmazlar Ortaokulu öğrencilerinin TÜBİTAK destekli 4006 Bilim Fuarı açılışı, okulda yapıldı. Fen, matematik, sosyal bilgiler, teknoloji ve tasarım alanlarında 200'e yakın öğrenci tarafından hazırlanan 23 projenin yer aldığı sergi, izleyenlerden tam not aldı. Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça Belediye Başkan Yardımcısı İnci Bilgin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferman Akbulut, okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra bilim meraklıları da fuarı gezdi. Bilim fuarının en dikkat çeken çalışmalarının başında, yabancı dil öğretimini teknolojiyi kullanarak eğlenceli şekilde kolaylaştıran proje ile meyve ve sebzelerin birbirleriyle olan etkileşimleri inceleyen ayrıca gıdaların saklama sürelerini uzatılmasını sağlayacak bir diğer proje yer aldı. İngilizce Öğretmeni Halil İbrahim Gül'ün öncülüğündeki yabancı dil projesinde 6'ncı sınıf öğrencilerinden Aynur Akdemir (12), Asya Cırıt (12) ve Poyraz Efe Ertem (12), 5'inci sınıf öğrencileri Ezel Efe Gönen (11) ve Melih Arda İnce (11) ile 8'inci sınıf öğrencisi Yunus Fırat Yavşan'ın (14) görev aldığı belirtildi. Öğretmen Gül, "Öğrencilere, bilgisayar ve cep telefonlarıyla kolaylıkla ulaşabilecekleri uygulama olanakları sağlıyoruz. Derslerde öğrendiğimiz kelimeleri, açık kaynaklı programların üzerine işleyip öğrencilere, oyunlar halinde eğlenceli biçimde öğretmeyi hedefliyoruz" dedi.

Öne çıkan 'Birbirini strese sokan bitkiler' projesinde ise 13 yaşındaki 7'nci sınıf öğrencileri Damla Kabadayı, Emine Ural, Göksu Yılmaz, Eyşan Ergin Damla Nur Işık, Naz Öneren, Kamile Naz Kırkık ve Beril Özkan'ın görev aldığı belirtildi. Projeyle, bitkilerin kimyasal farklılıkları nedeniyle birbirleriyle olan etkileşimlerinden yola çıkarak, hangi sebze ve meyvelerin mutfakta birbirleriyle yan yana saklanmamaları gerektiği konusunun araştırıldığı kaydedildi. Projenin sözcüsü öğrenci Damla Karadayı, meyve ve sebzelerin birbirlerine olan etkilerini 7 gün süreyle izlediklerini belirterek, "İnsanlığın kaderi gelecekte tükettiği kaynaklara bağlı olacaktır. Çünkü gelecekte insan nüfusu arttığında, kaynaklarımız yetersiz kalacaktır. Bu nedenle kaynaklarımıza sahip çıkmak ve besinlerimizin çöpe gitmesini önlemek zorundayız. Yaptığımız çalışmalar, soğan ve patatesin, muz ile hiçbir meyvenin ve elma ile avokadonun yan yana saklanması gerektiğini ortaya koydu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yabancı dil projesiyle ilgili görüntüİngilizce Öğretmeni Halil İbrahim Gül açıklamaBirbirini strese sokan bitkiler' çalışmasından görüntüÖğrenci Damla Kabadayı ile röp.Haber- Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

=============================

Öğrenci kazada yaralandı, veliler yolu kapatarak üst geçit istedi

Şanlıurfa'da okula giderken kamyonun çarptığı 9'uncu sınıf öğrencisi Halil Alkan, ağır yaralandı. Bölgede sık sık kaza yaşandığını öne süren öğrenci ve veliler, yolu trafiğe kapatıp üst geçit istediklerini söyleyerek eylem yaptı.Kaza, öğlen saatlerinde çevre yolunda meydana geldi. Şair Nabi Anadolu Lisesi'ne giden 9'uncu sınıf öğrencisi Halil Alkan'a, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir kamyon çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Alkan'ı, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan Halil Alkan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. LASTİK YAKIP; YOLU KAPATTILAR Yaşanan kazanın ardından olayı duyan öğrenci ve velileri okul çıkışında toplanarak eylem yaptı. Kaldırım taşlarıyla ve lastik yakarak yolu kapatan öğrenciler, birçok kez okul yoluna üst geçit talep ettiklerini ancak bu taleplerinin sonuçlanmadığını dile getirdi. Sloganlar atarak yolu trafiğe kapatan eylemciler için bölgeye TOMA ve zırhlı araçlı polis ekipleri sevk edildi. Yolu kapatan öğrenci ve velileriyle Güvenlik Şube Müdürü'nün görüşmesinin ardından, üst geçitle ilgili taleplerin ilgili kurumlara bildirileceğinin sözü verilerek eylem sonlandırıldı.'ÜST GEÇİT İSTİYORUZ'Eylem yapan öğrenci velilerinden İbrahim Ulusoy, üst geçit istediklerini belirterek, "Ana yolun geçtiği bu yola bir an önce üst geçit yapılmasını istiyoruz. Burada defalarca ölümlü ve yaralamalı kazalar oldu. 2 bin civarında bu okulda öğrenci eğitim görüyor. Bugün bir kaza daha oldu. Çocuk ağır bir şekilde yaralandı. Biz bunu mu hak ediyoruz? Bir üst geçit yapılması için daha kaç öğrencinin yaralanması gerekiyor'ö diye konuştu.

Görüntü Dökümü-------------Yolda toplanan öğrencilerOlay yerinde önlem alan polisKazayı anlatan velilerTOMA yolda yakılan lastikleri temizlemesiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAJ-ŞANLIURFA - DHA

==========================

'Bu tür haberler intihar yollarını öğretir' Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Vahit İlhan, siyanür ölümleriyle ilgili, "Bu tür haberleri hiç görmeyen biri, bu yolla intihar gerçekleştirebileceğini bile bilmezken, yöntemi görmüş olabilir. Bu tür haberler insanlara intihar yollarını öğretir" dedi

Doç. Dr. Vahit İlhan, siyanür ölümleriyle ilgili haberlerde intihar yöntemlerinin öğretildiğini bildirdi. Haberlerde kullanılan dilin, arka arkaya gelen benzer olaylara zemin hazırladığını kaydeden İlhan, "'Siyanür nasıl elde edilir?' haberleri bile vardı. Haber yapıldı diye bu tip olaylar meşruluk kazanmaz; ama sonrakilere zemin hazırlayabilir. Bu tür haberleri hiç görmeyen biri, bu yolla intihar gerçekleştirebileceğini bile bilmezken, yöntemi görmüş olabilir. Bu tür haberler insanlara intihar yollarını öğretir" dedi.

'İZLEYİCİYE YOL GÖSTERİR'İlhan, 'siyanür intiharı' tanımlamasının yanlış olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Burada bir tane intihar varsa, üç tane de cinayet var. Çocuğunuz da olsa, eşiniz de olsa bir başkasının yaşamına son verme durumu var. Dilde yanlış kullanım, daha haber başlıklarında başlamıştır. İntihara götüren nedenler öyle ajite ederek anlatılıyor ki; izleyiciye ya da okuyucuya, 'adam bu noktaya gelmiş' dedirtiyor. Dolayısıyla haberlerde meydana gelen, fiili gerçekleştiren kişiyi haklı gösterecek ya da yaptığı eylemin altını dolduracak donelere yer verilmemelidir. Ayrıca bu tip vakalarda 'silah' ya da 'zehir nereden elde edilir?' gibi haberler de yapmamak gerekir. Çünkü bunlar okura ya da izleyiciye yol gösterir."

Görüntü Dökümü--------------Doç. Dr. Vahit İlhan açıklama-Diğer detaylar

HABER: Selma KARA, KAYSERİ

==========================

Gaziantep'te et ve et ürünlerine yönelik denetim

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kesimhane, kasap ve restoranlara yönelik bir hafta sürecek gıda denetimi başlatıldı. Denetimlerde uygunsuz iş yerlerine ceza işlemi uygulandı.Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı 80 personel ve İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan'ın katılımı ile kent merkezindeki kesimhane, kasap ve restoranlarda denetim yapıldı. Denetimlerde iş yerlerinin temizliği ve etlerin satışa uygun olup olmadığı kontrol edildi. Denetimlerin bir hafta boyunca devam edeceğini ifade eden, Mehmet Karayılan, "Biz hem tüketicinin hem de üreticinin yanındayız. Dolayısıyla tüketicimizi korurken üreticimizi de koruyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla her geçen gün küçükbaşı özendirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl ekim ayı itibarıyla 22 bin 500 denetimi yakaladık. İnşallah yılsonu itibarıyla 80 gıda denetçimizle 30 binin üzerinde denetim gerçekleştirmiş olacağız. Güzel işletmelere teşekkür ediyoruz, yanlış yapan işletmelerimize de gerekli uyarıları yapıyoruz. Sonra denetimlerimizi sıklaştırarak tutanaklarımızı tutuyoruz ve cezai işlem uyguluyoruz. Cezai işlemde hiçbir şekilde geride durmuyoruz. Çünkü bizim amacımız, vatandaşların gönül rahatlığıyla et tüketmeleri"'HER ŞEYİ TEK TEK İNCELİYORUZ'Denetimlerde öncelikle hayvanların sağlıklı olup olmadığına baktıklarını ve her şeyi tek tek incelediklerini ifade eden Karayılan, "Bir problem varsa bunları imha ediyoruz. Bununla beraber kasaplarda, parçalama ünitesi olan yerlerde mühürleri, faturaları kontrol ediyoruz. Dolap soğukluklarına bakıyoruz. Soğuk hava depolarındaki ısı derecelerine bakıyoruz ve oradaki paketleme şekillerine bakıyoruz. Hijyen durumlarına bakıyoruz, kıyafetlerini kontrol ediyoruz. Saklama koşulları bizim için çok önemli, buralarda kullanılan kaplar çok önemli. Hepsini tek tek inceliyoruz" diye konuştu.Karayılan, vatandaşlara olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde "Alo 174 Gıda Hattı"nı arayarak ihbarda bulunmaları çağrısında bulundu.

Görüntü Dökümü-------------Denetim yapılan iş yerleriEt ve et ürünleriKontrollerin yapılmasıMehmet Karayılan ile Röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: DHA