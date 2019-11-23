DHA YURT BÜLTENİ-17

23.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:50

Bakan Kurum: İkinci bir Dipsiz Göl vakası yaşanmaması için ÇED yönetmenliği değişti

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İkinci bir Dipsiz Göl vakası yaşanmaması için Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği'nde değişikliğe gittik. Bundan sonra Türkiye'nin neresinde olursa olsun define kazısı yapacak firmalar, kişiler bakanlığımızdan ÇED raporu olmak zorundalar" dedi.

Çorum'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Koordinasyon Kurulu Toplantısına katıldı. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret eden Bakan Kurum, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gümüşhane'de yasal izinle yapılan define kazısı ve Dipsiz Göl ile ilgili bir soru üzerine 4 maddelik Eylem Planı hazırladıklarını açıklayan Bakan Kurum, "Bu plan çerçevesinde bakanlığımızın ilgili genel müdürlüğü süreci birebir takip ediyor. Yine olayı yerinde görmek ve çözüm bulmak üzere hem bakan yardımcımızı hem genel müdürümüzü valimizle birlikte ortak çalışma yapmaları üzere Gümüşhane'ye gönderdik. Hemen akabinde 4 maddelik eylem planımızı hayata geçirmek suretiyle gölümüzü o eski haline getirecek o eski doğal güzelliği korunacak şekliyle içindeki o mikroorganizmaların kullanılarak yine gölümüze doğal yollardan su takviyesi yaparak inşallah o Dipsiz Gölü'müzü eski o fotoğraflarda gördüğümüz o doğal haline getirmeye gayret göstereceğiz. Bu çerçevede hem valiliğimiz hem bakanlığımız gerekli tüm çalışmaları yaparak bu dört maddelik eylem planını gerçekleştirecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu yönde talimatları vardırö dedi.

İkinci bir Dipsiz Göl vakası yaşanmaması için çalışma başlattıklarını açıklayan Bakan Kurum, "Çevre Etki Değerlendirme Yönetmeliği'nde değişikliğe gittik. Bundan sonra Türkiye'nin neresinde olursa olsun define kazısı yapacak firmalar, kişiler bakanlığımızdan ÇED raporu almak zorundalar. ÇED raporu almalarına müteakip ancak böyle bir kazı yapabilirler ki doğal bir güzelliğimize zarar vermesi söz konusu olursa böyle bir ÇED raporu da alma ihtimalleri yok. Biz ülkemizin her yerinde olduğu gibi Gümüşhane'mizde de, Çorum'umuzda da Ankara'mızda, İstanbul'umuzda da doğal güzelliklerimizi koruyacağız. Kararlı bir şekilde bu adımları sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam edeceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları-Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY-Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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Tartıştığı eşi ve komşusunu tabancayla vurup, kaçtı

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, İ.D., akaryakıt istasyonunda tartıştığı eşi Y.D. ve komşusu A.G.'yi tabancayla vurarak yaraladı. Ağır yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırılırken, İ.D. kaçtı.Olay, öğlen saatlerinde, Çınar ilçesinde meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda, İ.D., eşi Y.D. ve komşusu A.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine İ.D. tabancayla eşi ve komşusuna ateş etti. Mermilerin isabet etmesiyle yaralanan Y.D. ve A.G. kanlar içinde yere yığıldı, İ.D. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Y.D. ve A.G. ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Y.D. ile A.G.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Polis ekipleri, İ.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü--------Hastaneden görüntüGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 144 MB

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CHP'li Erdoğdu: Benim yaptığım bir cam balkon ve bir depo inşaatıdır (2)EKLENTİYE İLK BALYOZU VURDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, İzmir Çeşme'de bulunan Günkent Sitesi'nde satın aldığı villasının site yönetimine aykırı eklentiler yapıldığı ve tasarıma göre inşa edilmediği gerekçesiyle mühürlenmesinin ardından villasına gelerek incelemelerde bulundu. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın da eşlik ettiği Erdoğdu, villasındaki söz konusu eklentiye ilk balyozu kendisi vurdu. Erdoğdu, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Öte yandan Erdoğdu'nun siteye girmeden önce yaptığı, "Site girişindeki nizamiye, halkın buraya girişine engel oluyor' açıklamasının ardından girişteki bariyerler de ekiplerce yıkıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Erdoğdu'nun sosyal medya hesabında yer alan yıkım görüntüleriSitenin girişindeki bariyerlerin yıkılmasından görüntü

Haber- Kamera: Hande NAYMAN/ İZMİR,

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Hayati Yazıcı: Okumak günlük hayatın bir parçası haline getirilmeli

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, UNESCO'nun değerlendirmelerine göre Türk insanının okuma alışkanlığı ile dünya genelinde 86'ncı sırada yer aldığını belirterek, "Okumak günlük hayatın bir parçası haline getirilmeli" dedi.

Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezinde açılan 2'nci Kitap Fuarı'nı ziyaret eden Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, açıklamalarda bulundu. UNESCO'nun değerlendirmelerine göre Türk insanının okuma alışkanlığı itibariyle dünya genelinde 86'ncı sırada yer aldığını ifade eden Yazıcı, "Yine yapılan bir araştırmaya göre; insanlarımız günlük aktiviteleri içerisinde okumaya ayırdığı zaman 7 dakika olduğu tespit edildi. Bizim milli kütüphanemizde bir milyonu aşkın yayın sayımız var. Külliyede ülke standartlarının üzerinde olacak bir kütüphanenin de yapımı bitmek üzere. Okumayı günlük hayatın bir parçası haline getirmeliyiz. 81 ilde üniversite açarsınız, üniversite sayılarını 70'lerden alıp 220'lere taşırsınız, eğitimin altyapısı ile ilgili bütçe imkanlarını zorlayabilirsiniz ama bunlardan da önemli olan okuma alışkanlığını geliştirmektir. Bu konuda seferberlik yapmalıyız. Rize Merkez Muhtarlar Derneği'ni bu etkinliği düzenlemesinden dolayı kutluyorum. Açılışa davet edilince seve seve geldim. Mesela pepeçura etkinliğine gelemedim. O etkinlik için programımı boşaltmadım ama bu etkinliğe geldim. Çünkü bu etkinlik çok önemli. Etkinliğin ana teması 'önce oku' olarak belirlendi. Eğer biz de okuma alışkanlığımızı geliştirirsek ilişkilerimiz daha fazla gelişecek ve yumuşayacaktır" dedi.

Açılışın ardından fuarı gezen protokol üyeleri satın aldıkları kitapları çocuklara hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKitayp fuarı detaylarıHayati Yazıcı açıklamaları

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı, Van'da bölge toplantısı yaptı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bir ülkenin gelişmişliği, sadece ekonomik gücü ve zenginliğiyle izah edilemez. Gelişmiş bir ülkenin, aynı zamanda müreffeh bir topluma da sahip olması gerekir. Bu nedenle, bir ülkede ekonomik büyüme kadar sosyal devlet anlayışına verilen değer de çok önemlidir. Bizim sosyal politikalar alanına verdiğimiz önem, aynı zamanda inancımızın ve 'İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın' şiarımızın bir gereğidir. Sosyal politikalar merkezinde insan olan bir alandır" dedi.

Van'ın Edremit ilçesindeki bir otelde düzenlenen AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı'nın Doğu Anadolu Bölge Toplantısı'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, İrfan kartal, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ile ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

SESSİZ DEVREM GERÇEKLEŞTİRDİK

Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye olarak son 17 yılda sosyal devlet olma yolunda adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdiklerini söyledi. Kaya, bu süreç içinde anayasal ve yasal düzenlemelere gittiklerini, sosyal hizmetler alanında kurumsal kapasitenin artırıldığını, hizmet modellerinin çeşitlendirildiğini, sosyal yardımlar için mali kaynağı misliyle arttırdıklarını ve yeni programlarla da daha fazla ihtiyaç sahibine ulaştıklarını kaydetti. Bir ülkenin gelişmişliğinin, sadece ekonomik gücü ve zenginliğiyle izah edilemeyeceğini anlatan Kaya şöyle konuştu:

"AK Parti hükümetleri olarak engelli, yaşlı, aile, kadın, genç, çocuk ve ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere tüm dezavantajlı kesimlere yönelik yaptığımız hizmetleri öncelikle teşkilat mensupları olarak hakkıyla bilmek ve anlatmak, toplumumuzda da 'farkındalık' oluşturmak durumundayız. Bir ülkenin gelişmişliği, sadece ekonomik gücü ve zenginliğiyle izah edilemez. Gelişmiş bir ülkenin, aynı zamanda müreffeh bir topluma da sahip olması gerekir. Bu nedenle, bir ülkede ekonomik büyüme kadar sosyal devlet anlayışına verilen değer de çok önemlidir. Bizim sosyal politikalar alanına verdiğimiz önem, aynı zamanda inancımızın ve 'İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın' şiarımızın bir gereğidir. Sosyal politikalar merkezinde insan olan bir alandır; yaptığımız ve yapacağımız tüm çalışmalar da doğrudan insana ve insanın hayrına yöneliktir. 'İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır' buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bu yönüyle baktığımızda sosyal politika alanında sorumluluk üstlenen bizler, bir yandan önemli bir manevi vebalin yanında manevi bir fırsatla karşı karşıya olduğumuzu görürüz. Dolayısıyla, sosyal politika çalışmaları, sadece bir teşkilat mensubu olmanın gereği değil; aynı zamanda ilahi rızayı kazanmaya talip bir dava adamı şuuruyla da yapmamızı gerektiren bir alandır."

AK Parti hükümetleri döneminde, yoksullukla mücadelede uluslararası camianın da hakkını teslim ettiği bir başarıya imza attıklarını anlatan Kaya, "Ülke olarak ekonomi alanında sağladığımız büyüme ile birlikte sosyal yardımlara daha çok mali kaynak ayırdık. Böylece daha fazla ihtiyaç sahibi haneye ulaştık. Sosyal yardım ve hizmetlere ayrılan mali kaynak 2002 yılında 1.6 milyar lira iken, 2018 yılı itibariyle bu miktarı 32 kat arttırarak 50,8 milyar liraya yükselttik. Sosyal yardım uyguladığımız program sayısı da 2002 yılında sadece 4 iken, günümüzde bu sayıyı 43'e çıkarttık. Böylece, sosyal yardımlar kapsamında devletimizin şefkat elini bugün 3,5 milyon haneye ulaşıyoruz. Bu sayı 2002 yılında 1 milyondu. Bazı kesimler, sosyal yardım alan hane sayısındaki bu çarpıcı artışı işaret ederek, ülkemizde yoksulluğun arttığını iddia etmektedir. Oysa hane sayısındaki bu artış, az önce ifade ettiğim gibi sosyal yardım program sayısını arttırmamızdan kaynaklanmaktadır. Bir anlamda bu artış, devletimizin daha önceden adeta görmezden gelinen, yok sayılan ihtiyaç sahiplerine de şefkat elini uzatmasının bir sonucudur"dedi.

Yoksullaşmanın azaltılmasında, Dünya Bankası'nın kriterlerine göre kaydettikleri iyleşmenin tartışmasız bir biçimde ortada olduğunu ifade eden Kaya, "Zira nüfusumuz içinde kişi başı günlük harcama miktarı 4,3 doların altında yaşayanların oranı 2002'de yüzde 30 iken, biz bu oranı 2015 yılında yüzde 1,5'e düşürdük. Ayrıca o malum kesimlere en çarpıcı cevabı, yine Dünya Bankası'nın 2018 de açıkladığı bir rapordan vermek istiyorum. Raporda diyor ki; 'son 15 yılda dünyada yoksullukla mücadelede en başarılı ülke Türkiye olmuştur.' Dolayısıyla tüm bu gerçeklere rağmen, bazı kesimlerce sanki yoksulluk artıyormuş algısının oluşturulması kasıtlıdır" diye konuştu.

Bölgeye yaptığı ziyaretler sırasında yapılan yardımların kaynağı ile ilgili bir bilgi kirliliğinin de olduğunu vurgulayan Kaya, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerimizdeki ziyaretlerim sırasında bana sıkça iletilen bir bilgi kirliliği vardı. Buna göre, 'vatandaşlarımıza yönelik sosyal yardımların finansmanı, güya dış ülkelerden geliyormuş'. Bu yanlış söylemin bölgede yayıldığı, bunun da özellikle terör örgütü uzantılarınca dile getirildiği bilgisini almıştım. Dolayısıyla teşkilat mensupları olarak, bu tür bilgi kirliliğiyle algı yönetimi yapmaya çalışanlara karşı da halkımızı doğru bilgilendirme yapmalıyız" dedi.

Kadına yönelik şiddete de değinen Kaya, bunun asla kabul edilemez bir insanlık suçu olduğunu söyledi. Türkiye'de özellikle kadına yönelik şiddet konusunun 1980'li yıllardan itibaren gündeme gelmeye başladığını, günümüzde de bu konuda toplumsal farkındalık ve hassasiyetin daha da artığını, dünyanın diğer ülkeleri için de önemli bir problem alanı olduğunu belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kadına şiddet, sadece belirli bir kesimin duyarlı olduğu ve mücadele alanı gördüğü bir konu değildir. Bu hepimizin sorunudur. Zira bizim inanç ve kültür değerlerimizde şiddete asla yer yoktur. Bu nedenle, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve medyanın yanı sıra teşkilatlar olarak da 'kadına şiddetle mücadele hepimizin meselesidir' anlayışıyla hep birlikte mücadele etmeliyiz. Hükümetlerimiz döneminde bu mücadele için önemli yasal düzenlemeler yapılmış; Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza bağlı neredeyse her ilde kurulan Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) ile şiddetle mücadele için ciddi bir kurumsal yapı ve kapasite oluşturduk. Ayrıca, ülke olarak kadınımızın güçlenmesinde önemli gelişmeler kaydettik. Bununla ilgili politika genel çerçevesi ve eylem detayları, Mart 2018'de Sayın Cumhurbaşkanımızı tarafından kamuoyuyla paylaşılan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi'nde belirlenmiş bulunmaktadır. 'Güçlü kadın güçlü aile, güçlü aile güçlü toplum, güçlü toplum güçlü Türkiye' demektir. Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımızın bilgi, yetenek ve gücünden faydalanmamak bizim için büyük bir kayıp olacaktır. Ayrıca, hükümetlerimizin kadın istihdamı kapsamında yaptıkları düzenleme ve uygulamalar sonunda 2005 yılında yüzde 22,7 olan kadının işgücüne katılım oranı bugün yüzde 35 civarına yaklaşmıştır. 2023 vizyonumuzda hedefimiz bu oranı yüzde 41'e ulaştırmaktır."

Engellilere yönelik yaptıkları çalışmalara da değinen Kaya, engelliler içinde büyük gelişmeler kaydettiklerini söyledi. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Toplantı salonndan genel-Toplantıya katılanlar-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın konuşması

Gülay KUYUCU/VAN, -

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AK Partili Kaya, Van'da kirve oldu

VAN'ın Edremit İlçesi belediyesi tarafından düzenlenen 'Sünnet Şöleni' etkinliğinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, kirvelik yaptı.

Van'ın merkez Edremit İlçesi Belediyesi tarafından Nur Tatar Kapalı Spor Salonu'nda toplu 'Sünnet Şöleni' programı düzenlendi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve ilçe belediye başkanları STK temsilcileri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

Düzenlenen programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Burada çok güzel bir gelenek olan kirvelik geleneğine sahip çıkacağız. Çocuklarımızın kirvesi olacağız inşallah. Evladımız bizim için çok kıymetlidir. Doğan evlatlarımız bizim için bir umut, geleceğe dair yeni bir hayat, yeni bir güç demektir. Bize yaşama sevinci, yaşama coşkusu veren 20 milyon evladımız bizim çocuklarımız, öyle görüyoruz. Evlatlarımız evlerimizin bereketi, gözümüzün nuru, gönlünüzün de aslında sürurudur. Biz de AK Parti olarak kurulduğumuz günden bu yana, sosyal devlet anlayışıyla evlatlarımız için çalışıyoruz. Merkeze insanı koyduk ama doğumdan ölüme kadar bir çocuğun aslında ana rahmine düştüğü andan itibaren onun için ne yapılması gerekiyorsa sosyal devlet olarak onu yapıyoruz" dedi. Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz AK Parti'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla da çocuklarımızın yüzündeki tebessümün kaynağı olmak için yola çıkmış bir hareketiz. Bugün Edremit Belediyemiz de bu anlayışla bu sünnet şölenini sosyal belediyecilik anlayışı ile gerçekleştiriyor. İnşallah bütün çalışmalarımız da bu yönde çocuklarımızın yüzünü güldürmek için aslında çocuk gülerse biliyoruz ki dünya güler. Bütün çocuklarımızın yüzünü güldürmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Dünyada susuzluk ve açlıkla kıvranan 152 milyon çocuk var. Bugün dünyanın dört bir tarafında zulümler yaşanıyor. Dünyanın dört bir yanındaki çocuklar eşit şartlara sahip değil. Bugün dünyada yaklaşık 152 milyon çocuğun en büyük hayali oyuncak ya da yeni bir kıyafet değil. Bugün dünyada 152 milyon çocuğun en büyük hayali temiz içecek su ve bir parça kuru ekmeğe ulaşmak. Yani susuzlukla, açlıkla kıvranan 152 milyon çocuk var. Bu çocukların da bizim üzerimizde hakkı var. Onlar için de büyük ve güçlü Türkiye'yi kurmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz."

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise, sosyal belediyeciliğin bir örneği olarak Edremit'te geleneksel hale getirecekleri sünnet şöleni programını gerçekleştirdiklerini söyledi. Ara tatilin final programına denk getirdikleri etkinlik için 173 çocuğun müracat ettiğini belirten Say, "Bugün itibariyle halihazırda 123 çocuğu sünnet ettik. Bugün de onlar için unutulmaz bir hale getirerek kirveleriyle tanıştıracağız. Bundan sonra gelenek ve göreneklerimizde büyük yeri olan kirvelik müessesesini kurmuş olacağız" dedi.

Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından düzenlenen etkinlikte çocuklara kirveleri olan protokol üyeleri hediyelerini verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Etkinliğe katılan protokol üyeleri-Salondan genel-Çocuklardan ve ailelerinden genel-Yüz boyama yapan çocuklar-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın konuşması-Detaylar-Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın konuşması-Halk oyunları ekibinin gösterisi-Çocuklara protokol üyelerinin hediye vermesi

Gülay KUYUCU/VAN,-

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Durdu teyzeye Hülya Avşar'dan davet Mersin'in merkez Toroslar Belediyesi'nin tenis kursunda tenis öğrenip, Hülya Avşar ile maç yapmak isteyen 67 yaşındaki Durdu Lale, 8 Aralık'ta Hülya Avşar Tenis Turnuvası'na katılacak.

Toroslar Belediyesi'nin açtığı tenis kursunda 9 yaşındaki torunu Toprak ile birlikte tenis öğrenen 67 yaşındaki Durdu Lale, "Tek rakibim Hülya Avşar" diyerek, tenis sporuna ilgisiyle bilinen oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar ile tenis maçı yapmak istediğini söylemişti. Önce sosyal medya hesabından ardından da menajeri aracılığıyla Toroslar Belediyesi'ne ulaşan Hülya Avşar, Durdu Lale'yi 8 Aralık'ta yapılacak Hülya Avşar Tenis Turnuvası'nın gösteri maçına davet etti.

"DUYARLILIĞI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZö

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Durdu Lale'nin hayalini gerçekleştirmesine vesile oldukları için çok mutlu olduklarını ifade ederken, ilçede 7'den 70'e spor yapmak isteyen herkesi desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi. Ünlü sanatçı Hülya Avşar'a da teşekkür eden başkan Yılmaz, "Belediyemiz tenis kursiyerlerinden Durdu Lale ve torunu Toprak'ı 8 Aralık'ta yapılacak tenis turnuvasına davet eden Hülya hanıma gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Durdu Lale, torunu ile tenis oynarkenDurdu Lale ile röportajAntrenör ile röportaj

MERSİN -

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Kaynak: DHA