DHA YURT BÜLTENİ-17

21.11.2019 16:45 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:45

Kamyonet kapağının çarpmasıyla yaralandığı anı anlattı, 'dişlerimin kırılmasına üzüldüm' dedi

Çorum'da, yolda yürüdüğü sırada seyir halindeki kamyonetin yana açılan demir kapağının başına çarpması sonucu yaralanan Muhsin Bal (72), yaşadıklarını anlattı. Hastanede tedavisi süren Bal, "Alış veriş yapıp evime dönüyordum. Aracın kapağı açıldı ve hızla bana çarptı. En çok üzüldüğüm dişlerimin kırılması oldu" dedi.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Kale Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Ü., yönetimindeki 19 AZZ 326 plakalı kamyonetin kasasının arka bölümde yer alan ilave demir kapak, aniden yana doğru açıldı. Açılan demir kapak, bu sırada yolda yürümekte olan Almanya'dan emekli 3 çocuk babası Muhsin Bal'ın kafasına hızla çarptı. Bal, çarpmanın etkisiyle yere yığıldı. Başından aldığı darbe sonucu yaralanan Bal, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Bal, daha sonra Elitpark Hastanesi'ne sevk edildi. İfadesi alınan komyonet sürücüsü de serbest bırakıldı.

O ANLARI ANLATTI

Hastanede tedavisi süren Muhsin Bal, kaza anında yaşadıklarını anlattı. Pazar alış verişi sonrası evine dönerken olayın yaşandığını söyleyen Bal, "Pazara gittim ve alış verişimi yaptıktan sonra evime gidiyordum. Karşımdan gelen aracın kapağı açıldı ve kafama hızla çarptı. Sonra gözümü hastanede açtım. Sürücü olay yerinden kaçtığı söylendi. Sonra karakola giderek ifade vermiş sonra hatta beni ziyarete geldi. Beni görmediğini söyledi. En çok üzüldüğüm dişlerimin kırılması oldu" dedi.

Görüntü Dökümü

Muhsin Bal olay anını anlatması

Çarpma anı

Hastane acil

Trafik Polislerinin olay yerinde yaptığı çalışma

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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Ejder meyveli lokum ve tarhana yaptı

Antalya'da son yıllarda üretimi artan ejder meyvesi (pitaya) kullanılarak, lokum ve tarhana yapıldı. Pitayalı lokum ve tarhananın kilosu 40 TL'ye satılıyor.

Antalya'da bu yıl ilki düzenlenen Gastro Antalya'da, ilginç ürünler de sergileniyor. Türkiye'de son yıllarda Akdeniz sahillerinde üretimi artan tropik meyve türlerinden biri olan pitaya, İzmirli bir kadın girişimci tarafından Türk mutfağına uyarlandı. Ejder meyvesi olarak da bilinen, içi beyaz ve kırmızı olmak üzere iki çeşidi bulunan pitayadan hem Türk lokumu hem de tarhana yapıldı.İzmir'in Dikili ilçesinde 'Pitaya Ağacı' adlı firmasında, ejder meyvesinden Türk lokumu ve tarhana üreten Zülfiye Duruoğlu, pitayanın hem beyazı hem kırmızısından lokum ve tarhana ürettiğini söyledi. Duruoğlu, "Pitaya meyvesini ezip lokum yapımında kullanıyoruz. Daha sağlıklı ürünler ve insanlara değerli besinler sunmak için çalışıyoruz. Pitaya bize yurt dışından gelen bir meyveyken son 10 yıldır ülkemizde üretiliyor. Yurt dışındaki insanlar bizi 'Turkish Delight' olarak biliyor. Turkish Delight ve pitayayı birleştirince ülkemizin tanıtımına daha çok katkıda bulunmak amacıyla yapılmış bir ürün. Pitayanın meyve olarak tanesi en uygun 20 lira. Lokumu ise yarım kiloluk paketlerde 20 lira" dedi.Pitayalı tarhana fikrinin ise tarhananın Türk toplumunun en vazgeçilmez tatlarından bir çorba olması nedeniyle ortaya çıktığını anlatan Duruoğlu, "Her kültürde ve yaş kesiminde sevilerek tüketilir. Bu nedenle daha farklı bir tatla, pitaya meyvesini Türk mutfağına katmak adına pitaya tarhana yaptık. İçinde süzme yoğurt, sarımsak, soğan ve ejder meyvesinin püresi var. Bütün işlemleri normal tarhanayla aynı ve yaklaşık 1.5 yıldır çorbanın satışını yapıyoruz. İnsanlar merak ediyor, yeni bir tat ve besin değeri olduğundan denemek istiyorlar. Satışlarımız da gayet güzel. 250 gramı 10 lira" dedi.AVOKADOLU TAHİN HELVADuruoğlu'nun tropik meyveleri kullanarak ortaya çıkardığı bir diğer ürün de avokadolu tahin helva. 'Avokado Türk yemekleri' adlı bir kitap da çıkardığını belirten Duruoğlu, "A'dan Z'ye tatlısından çorbasına, bütün kültür düzeyine hitap edecek tariflerden oluşan bir kitabımız var. Aynı zamanda avokado meyvesinden yaptığımız tahin helvası var. İçinde tahin, sofra şekeri ve avokado var. kesinlikle aroma değil, avokadoyu ezip kullanıyoruz. Farklı ürün üretiminde insanlara rol model olmaya çalışıyoruz. Raf ömrünü uzatmak için katkı maddeleri kullanılmadığından çok sağlık ürünler" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------Meyveden detay görüntüYapılan lokum ve tarhanadan detay görüntüGirişimci kadın ile röpHaber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Bulgar savaş gemisi 'Verni' Çanakkale Boğazı'ndan geçti Çanakkale Boğazı'ndan geçen Bulgaristan Deniz Kuvvetleri'ne ait 42 borda numaralı 'Verni' adlı fırkateyn, Marmara Denizi'ne açıldı.

Ege Denizi'nden bugün saat 13.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Bulgaristan Donanması'na ait 42 borda numaralı savaş gemisi 'Verni', saat 14.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü Dağı'nda bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, manevra yapılması en güc nokta olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne açıldı.

Bulgar savaş gemisinin boğaz geçişine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu da eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Bulgaristan Donanması'na ait 42 borda numaralı 'Verni' adlı savaş gemisinin Çanakkale Boğazı'nı geçerken genel, detay görüntü.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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HDP önündeki eylemde 80'inci gün; aile sayısı 57 oldu (2) AİLELERDEN DESTEK TALEBİDiyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, düzenledikleri basın açıklamasıyla çocuğu kaçırılmış ya da kaybetmiş ailelere çağrıda bulunarak, bir gün boyunca gelip kendileriyle oturmalarını talep etti.

'HDP, PKK'NIN TEHDİTLERİNE BOYUN EĞMEYİN'Anneler adına açıklama, bir yıl önce tek oğulları Mustafa'nın (18) HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürüldüğünü iddia ederek 3 Eylül Salı günü eşi Rauf Biçer ile birlikte oturma eylemi başlatan kanser hastası Ayşegül Biçer tarafından yapıldı. Biçer, 81 ilden büyük bir destek istediklerini belirterek, HDP ve terör örgütü PKK'nın tehditlerine boyun eğilmemesi için çağrıda bulundu. Biçer, "Biz anneler olarak öncelikle tüm devlet yetkililerimize, bizi burada koruyan polis teşkilatına, sivil toplum kuruluşlarımıza ve bizim bu haklı feryadımızı duyuran basın mensuplarına çok teşekkür ediyoruz. 3 Eylül'den bu yana HDP il binası önünde haklı bir mücadele başlattık. Bugün eylemimizin 80'inci günü. Öncelikle Diyarbakır olmak üzere 81 ilden büyük bir destek istiyoruz. Yüreği yanık tüm anaları, ister kaybolmuş olsun, ister kazada kaybetmiş olsun, yahut bizim gibi PKK ya da HDP tarafından kandırılıp dağa götürülmüş olsun, bu anaları Diyarbakır HDP il binasının önüne aynı gün gelip bir gün boyunca kalarak bize destek vermelerini istiyoruz. Burada analar sadece kendi evlatları için değil, 40 yıldır akan gözyaşlarının intikamını ve gidecek olan gençlerin önünü engellemeye geldi. Korkmayın, HDP, PKK, KCK gibi terör örgütlerinin tehditlerine boyun eğmeyin. Gelin burada gözyaşlarıyla değil, şu dalgalanan sancağın altında zafere imza atalım" dedi.

'NE KADAR ÇOK OLURSAK O KADAR SESİMİZ DAHA YÜKSELİR'

Babalar adına açıklamayı ise 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katılan Süleyman Aydın okudu. Aydın, "Türkiye'nin 81 iline buradan sesleniyoruz. Gelsinler buraya bize destek olsunlar. Kaçırılan çocuklarına gelsinler burada sahip çıksınlar. Bütün ailelerden destek istiyoruz. Ne kadar çok olursak o kadar sesimiz daha yükselir. Bütün aileleri buraya istiyoruz. Allah'ın izniyle çocuklarımız bize geri gelecektir. Artık terör örgütü PKK'dan kimse korkmasın. Onlar da burada olsunlar. Bizim gibi cesaretli olsunlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü-------HDP il binasıAilelerin bekleyişiBasın açıklamasıAyşegül Biçer'in açıklamayı okumasıSüleyman Aydın'ın açıklamayı okumasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA