DHA YURT BÜLTENİ - 17

20.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:24

Hatay'a şehit ateşi düştü

Bartın'da eğitim dalışında şehit olan Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı personeli Astsubay Hakan Karataş'ın (34) Hatay'ın Erzin ilçesindeki babaevine ateş düştü.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Amasra Tarlaağzı Limanı Mağaralar mevkiinde meydana geldi. DEGAK-03 Tim Komutanı Astsubay Hakan Karataş, dün 2 uzman erbaş ile birlikte eğitim dalışı için denize daldı. İki uzman erbaş su yüzüne çıkarken Hakan Karataş çıkmadı. Bunun üzerine 36 kişilik dalgıç ekibi ile arama çalışmaları başlatıldı. Hakan Karataş'ın cansız bedeni bu sabah saatlerinde Mağaralar bölgesinde bulundu.

BABAEVİ BAYRAKLARLA DONATILDIEvli ve 1 çocuk babası olan babası Astsubay Hakan Karataş'ın acı haberi Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi'ndeki ailesine bildirildi. 2 kardeşi bulunan şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Sokağa taziye çadırı kuruldu. Şehidin anne ve babasının Bartın'a gittikleri öğrenildi. Şehidin cenazesi, yarın Erzin'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü-------------------------Şehit evine Türk bayrakları asılmasıEvin önündeki kalabalıkJandarma araçlarından görüntüŞehidin sağlık fotoğrafı

SÜRE: 01'30" BOYUT: 167 mb

Haber-Kamera: Sedat İSKENDEROĞLU/ERZİN (Hatay), -

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Güney Koreli, yerleştiği Diyarbakır'da bıçaklanarak öldürüldü

Eşiyle birlikte 4 ay önce Diyarbakır'a yerleşen Güney Koreli Jinwook Kim (41), uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi.Olay, dün gece Bağlar ilçesindeki Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. 4 ay önce eşiyle Diyarbakır'a yerleşen Jinwook Kım, sokakta yürüdüğü sırada kimliği açıklanmayan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralan Kim, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kim, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Saldırının ardından olay yerinden kaçan saldırgan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince bugün düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusu sürerken, cinayetin nedeni açıklanmadı.

Görüntü Dökümü---------***ARŞİV***Hastaneden görüntüMorgtan görüntüGenel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 240 MB

Haber: Nurettin FİDANCAN-Kamera: DİYARBAKIR,

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O görüntülerle ilgili ABD Konsolosluğu'nun Türk çalışanlarına gözaltı

Adana'da Cadılar Bayramı kutlamasında İslami değerlerle dalga geçilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanınca tepki çeken ABD Adana Konsolosluğu'nun Türk çalışanları C.G. ile C.Y., gözaltına alındı. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan hakkında soruşturma başlatılan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.ABD Adana Konsolosluğu'nda çalışan Türk personel C.G. ile C.Y.'nin üzerinde Kabe'nin fotoğrafı ve zemzem suyu şişesini tutarak İslami değerlerle dalga geçtiği görüntüler, sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki çekti. 31 Ekim Cadılar Bayramı'nda çekilen görüntülerde kadın personel C.G., "Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İzlediğiniz üzere sabahtan beri günahlara bulanmış vaziyetteyiz yalnız sanmayın ki günahlarınızdan kurtulacağınız bir yol yok. Bu içecek Mekke'den geliyor. Bunu içtikten sonra tüm günahlarınızdan arınıyorsunuz arkadaşlar. Bunu için, arının, sonra hayatınıza bakın" diyerek zemzem suyu şişesini gösteriyor.Görüntünün devamında, elinde içki şişesi bulunan sakallı, takkeli ve Arapların geleneksel olarak giydiği kıyafetler bulunan C.Y. ise "Bunu da için" diyerek kadehi gösteriyor ve içkiyi içiyor. Kadın personel de takkeli kişinin yemek tabağını ve elindeki içki şişesini göstererek, "Domuz eti görüyorum ben orada, hapur hupur yiyor. Hacım ne yapıyorsun? Elindeki alkol değil mi?" diyerek dalga geçtiği görülüyor.Yayınlanan görüntülerin büyük tepki çekmesi üzerine 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan hakkında soruşturma başlatılan C.G. ile C.Y. gözaltına alındı.Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 2 Türk personel iddialarla ilgili sorguya alındı. İki şüpheli ifadelerinin ardından serbest kaldı.BAŞSAVCILIK: SORUŞTURMA BAŞLATILDIAdana Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyada yayınlanan görüntüleri ihbar kabul ederek soruşturma başlatıldığını bildirdi. Açıklamada şöyle dendi: "Sosyal medyada çıkan İslam dinine hakaret konulu bir kısım haberler Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından ihbar kabul edilerek, 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan resen soruşturmaya başlanılmıştır. Soruşturma kapsamında, suça konu video kaydında görüntüleri bulunan şüphelilerin ABD Adana Konsolosluğu'nda görev yapan C.Y. (38) ve doğumlu Ç.G. (30) isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş olup, şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra işlemleri bitiminde Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile serbest bırakılmıştır."

Görüntü Dökümü-----------ABD Konsolosluğu'ndan ARŞİV görüntüler

ADANA, -

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Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Girne Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Kaya'nın kullandığı 02 M 4018 plakalı yolcu minibüsüyle Mehmet Dede yönetimindeki 02 KK 206 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki Zeliha Kaya ve İdris Kızılyılan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü--------------Olay yeri-Kaza yapan araçlar-İtfaiye ekiplerinde-Polis ekipleri-Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 200 MB

Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA)

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Seyyar satıcının evini kundakladılar

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yalnız yaşayan Ahmet Beşmiş'in (64) evi, çıkan yangında küle döndü. Polis, evin kundaklanarak yakıldığı ihtimali üzerinde duruyor.Siverek ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi'nde seyyar satıcılık yapan Ahmet Beşmiş'e ait tek katlı evde yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ancak ev kullanılmaz hale geldi.Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan polis ekipleri, evin kapısının arkadan kilitli olduğunu, pencere camının kırıldığını belirledi. Polis, evin kundaklandığı ihtimali üzerinde durarak, araştırmalarını bu yönde yapıyor.Yangın haberini alır almaz eve koşan Ahmet Beşmiş de "Evde tek başına yaşıyorum. Evime penceremi kırarak girmişler. Demir kapı arkadan sürgülenmiş. Kişi ya da kişiler evi ateşe verip çıkmışlarö dedi.

Görüntü Dökümü--------------Yükselen dumanlar-Toplanan kalabalık-Yangına müdahale eden itfaiye-Ev sahibinin konuşması-İnceleme yapan polis ekipleri-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 425 MB

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

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Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, kabri başında anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22), Öğretmenler Günü öncesinde, Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı.İlk görev yeri olan Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de, müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu şehit oldu. Müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki mezarı başında, yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde anma programı düzenlendi. Programa, Osmancık Kaymakam Vekili Hasan Taş, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Cebeci, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz ile öğrenciler katıldı. Programda, Kuran-ı Kerim okunup, dua edildi, katılımcılar ve öğrenciler, şehit öğretmen Yalçın'ın mezarına çiçek bıraktı. Anma programında duygulu dolu anlar yaşandı.Anma programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, "Öğretmenlerimiz her bir karne gününde kendisini anmaya devam edecek, yeni atanan öğretmenlerimiz 'ben öğretmen oldum' diyerek kendisini anmaya devam edecek. Eğitim camiamız şehit olan öğretmenlerimizin hiç birini asla unutmayacak" dedi.

Görüntü Dökümü---------Kabri başında dualarla anıldı-Mezara çiçek bırakılması-Detaylar

SÜRE 2 DK (BOYUT 109 MB)

Haber-Kamera: Mustafa ULUSOY/ÇORUM,

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Kırıkkale'de yoğun sis

Kırıkkale'de etkili olan sis nedeniyle karayollarında görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.Sabah saatlerinde etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. 43 ilin geçiş noktasında bulunan kentte karayolunda sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Araçlar, yollarda güçlükle ilerledi. Trafik ekipleri, ulaşımda aksamaya neden olan sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, -

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Hatay'da maydanoz hasadı başladı

Türkiye'nin maydanoz üretiminin yaklaşık yüzde 55'ini karşılayan Hatay'ın Arsuz ilçesinde, hasat başladı. 30 bin dönüme ekilen maydanozlar, Bulgaristan, Moldova, Romanya, Gürcistan, Ukrayna'nın yanı sıra Körfez Arap ülkelerine de ihraç ediliyor.Arsuz ilçesi Karahüseyinli Mahallesi'nde üreticiler, Rami Köklü ve Riyad Köklü'nün tarlasında maydanoz hasat dönemine başladı. Etkinliğe Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Belediye Başkanı Asaf Güven, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Yılmaz ile çok sayıda davetli katıldı. İlçenin maydanoz üretiminde söz sahibi olduğunu anlatan Kaymakam Sarı, "Maydanoz üretimi ciddi bir yer tutuyor ve insanlarımız için de ciddi oranda geçim kaynağı. Hem üretici hem çalışanlara baktığımızda yaklaşık 4 bin aileye istihdam sağlıyor. Bizim için çok sevindirici. Sadece maydanoz da değil zirai çeşitlilik bakımdan ilçemiz zengin. Sadece turizm ve balıkçılığı ile değil tarımda da söz sahibiyiz. Muz, narenciye, zeytin, maydanoz üretiminde önemli bir yerimiz var" dedi.'36 BİN TON MAYDANOZ ÜRETİYORUZ'Kentte 275 bin 578 hektar tarımsal arazide yüzde 50 tarla tarımı yapıldığını anlatan İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu ise, "Maydanoz tarla tarımı yaptığımız ürünler arasında önemli bir yere sahip. Narenciye, mandalina, pazı ve dereotunda da Türkiye'de üretimde birinci sıradayız. Kentte 35 bin 500 dekarlık alanda 36 bin tonluk maydanoz üretimimiz var. Bu alanın 30 bin dekarı Arsuz ilçemizde bulunuyor. Bu, Türkiye üretiminin yüzde 55'ine tekabül ediyor. Maydanozun büyük bir kısmı yurt içinde tüketildiği gibi ihracat da yapılıyor. Özellikle Bulgaristan, Moldova, Romanya, Gürcistan, Ukrayna'nın yanı sıra maydanozlar, Körfez ve Arap ülkelerine ihraç ediliyor" diye konuştu.

Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven de, belediye olarak maydanoz üreticisi ve diğer çiftçilerin kooperatifleşmelerini istediklerini belirterek, buna öncülük yaptıklarını kaydetti.

Görüntü Dökümü-------------------------Arsuz Kaymakamı Musa Sarı'nın konuşmasıHatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu'nun konuşmasıArsuz Belediye Başkanı Asaf Güven'in konuşmasıProtokolün tarlada maydanoz keserek hasadı başlatmasıTarlada maydanoz kesenlerKesilen yerlerin sulama yapılma görüntüleri ile sandıkların taşınmasıSandıkların suda bekletilmesi için havuzlara atılması

SÜRE: 5,49 sn BOYUT: 265 mb

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

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Rekor uyuşturucu sanıkları birbirine düştü (2)

DURUŞMA ŞUBAT'A ERTELENDİ

Erzurum'da ele geçirilen rekor uyuşturucu davasında mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Zeki Fidan, Ali Yıldırım, Mahmut Mısır, Saruhan Özçelik, Hacı Karahan, Ahmet Özdemir ve Erdal Ergi'nin tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. Duruşma, 12 Şubat'a ertelendi.

ERZURUM,

Kaynak: DHA