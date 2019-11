DHA YURT BÜLTENİ - 17

18.11.2019 17:52 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:52

Kazada ölen uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

KAYSERİ'de trafik kazası sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş Murat Savucu(22), memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Sivas-Kayseri karayolu Sarıoğlan ilçesi yakınlarında meydana geldi. Özbekistan'dan İzmir'e giden Murat Yazıoğlu (52) yönetimindeki 42 ABY 442 plakalı TIR, yol kenarında park halinde bulunan Jandarma Uzman Çavuş Murat Savucu'nun (22) kullandığı 38 BH 943 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Gizem Savucu (17) ile Nazile (41) ve Hayrünnisa Caymaz (12) yaralandı. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Jandarma Uzman Çavuş Murat Savucu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak öldü. Hastanede yapılan otopsinin ardından cenazesi memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesine gönderilen Jandarma Uzman Çavuş Murat Savucu için Şarkışla Muhsin Yazıcıoğlu Camisi'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutan Vekili Albay İlhan Erdoğan, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, ailesi, askerler ve vatandaşlar katıldı. Savucu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Yıldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Uzman çavuşa çarparak şehit eden otomobil sürücüsü tutuklandı

Bilecik Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Mert Kaya'ya (25), Bozüyük karayolunda Asayiş uygulaması yapmak için yol ortasına dubaları yerleştirdiği sırada çarpan otomobilin sürücüsü Yaşar G. (60) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

TUTUKLANDIOlay, akşam saatlerinde Bilecik-Bozüyük yolunda meydana geldi. Bilecik Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Mert Kaya, görevli personelle birlikte asayiş uygulaması yapmak için Soğuksu mevkiine geldi. Araçtan indirdikleri dubaları yol ortasına dizen Kaya'ya ve arkadaşı Uzman Çavuş Salim Kayın'a, Yaşar Gümüş yönetimindeki 11 AAH 447 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan Kaya ve Kayın ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mert Kaya doktorların tüm çabasına rağmen şehit oldu. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Yaşar G., Bilecik Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından ifadesi için Bilecik Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.İşlemleri tamamlanan Yaşar G., bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Yaşar G.,, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kimlikle ilaç yazmayan doktoru darbetti

Kayseri'de, aile hekimi Ali Has (63), kimlikle ilaç yazdırma talebini geri çevirdiği hasta yakını tarafından darbedildiğini iddia ederek, şikayette bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.Olay, Melikgazi ilçesi Seyitgazi Mahallesi Hayri Güldüoğlu Aile Sağlık Merkezi'nde meydana geldi. Fabrikada işçi Mustafa G., sağlık merkezine başvurup, kalp ve şeker hastası annesi Fadime G. için onun kimliğini göstererek ilaç yazdırmak istedi. Doktor Ali Has, hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söyledi. Bunun üzerine Mustafa G., doktora saldırarak, yüzüne vurdu. Sağlık merkezindeki çalışanların araya girmesiyle hasta yakını odadan çıkarıldı. Doktor Ali Has, polisi arayarak şikayette bulundu. Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili inceleme başlattı. Polisler, Doktor Ali Has'ın ifadesine başvururken, olayın ardından kaçan Mustafa G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.'SEN NASIL DOKTORSUN?' DİYEREK SALDIRDI'Doktor Ali Has, saldırganın elindeki ilaçlarını yazmasını istediğini söyleyerek, "Ben de, görmediğim hastaya ilaç yazmamın suç ve yasak olduğunu söyledim. Bana, 'sen nasıl doktorsun?' diyerek saldırdı. Dudağıma ve çeşitli yerlerime vurdu. Saldırgan hasta ve meslektaşlarım tarafından odamdan çıkarıldı. Saldırganın annesi iki saat sonra hastaneye geldi. Muayenesini yapıp, ilacını yazdım" dedi.Sağlık merkezini ziyaret edip Doktor Ali Has'a 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de "Doktorumuza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Konuyla ilgili avukatlarımız çalışmaya başlamıştır" açıklamasını yaptı.

Halk otobüsü şoförü, fenalaşan kadın yolcuyu hastaneye yetiştirdi

BURDUR'da halk otobüsünde fenalaşan kadın yolcu, durumu fark eden otobüs şoförü tarafından hastaneye yetiştirildi. Şoför Öner Arıkan (35), "Vatandaşlık görevimizi yaptık" dedi.Burdur'da cumartesi günü halk plajı- sanayi seferini yapan halk otobüsüne binen kadın yolcu, bir süre sonra göğsünü tutmaya başladı. Elindeki cep telefonuyla yakınlarını arayan kadın, göğsünün sıkıştığını ve iyi olmadığını anlattı. Konuşmalara kulak misafiri olan otobüs şoförü Öner Arıkan, yanındaki arkadaşından kadına bakmasını ve durumunu kontrol etmesini söyledi. Bir yandan dikiz aynasından kadının durumunu kontrol eden şoför, durumun ciddi olduğunu anlayınca tereddüt etmeden diğer yolcuları otobüsten indirerek, güzergahından çıktı ve Burdur Devlet Hastanesi'nin yolunu tuttu. Bir yandan otobüsü kullanan, bir yandan da hastaneye bilgi vermeye çalışan otobüs şoförü, kadını hastaneye yetiştirdi. Acil servisten gelen sağlık çalışanlarının ilk müdahalesiyle kadın sedyeye konularak, tedaviye alındı.

Otobüs şoförü Öner Arıkan, olayı şöyle anlattı: "Plaj seferinden dönerken, yaşlı bir teyzenin telefon konuşmaları kulağıma takıldı. 'Ben kötüyüm', 'iyi değilim' gibi kelimeler sarf etti. Sonra ben teyzenin fenalaştığını fark edince yanımda olan Mehmet Bal arkadaşımdan yardım isteyerek, teyzenin durumunu sorması için yanına gönderdim. Ben aynadan kontrol ederken, teyzenin benzinin bembeyaz olduğunu fark ettim. Yani durum sıkıntılıydı. Sonra Mehmet'e durumunu sordum teyzenin, o da iyi olmadığını söyledi. Teyze baygınlık geçirince otobüsün güzergahından çıkarak acil servis yoluna girdik. Araçta yolcularımız da vardı, onları yolda indirerek, hızlı bir şekilde acilin önüne gidip ilk yardım ekibinden yardım istedik. Onlar da geldi, teyzeye baktı, durumunun kötü olduğunu görünce hemen aldı. Sonradan öğrendiğimiz kadarıyla teyzede kalp hastalığı varmış. Yani iyi ki de götürmüşüz. Hatta Isparta'ya sevk edilmiş. Durumunu sorduk, sonradan iyiye gitmiş. Biz de vatandaşlık görevimizi yaptık. Sonuçta biz de vicdanen rahatız."

Diyarbakır'da, sönmüş volkanik taşlardan asfalt üretilecek

DİYARBAKIR'ın Bağlar Belediyesi'nce sönmüş volkanik Karacadağ'ın eteklerinden çıkan, kent için tarihi öneme sahip bazalt taşlarının asfalta dönüştürüleceği tesis, hizmete açıldı.

'Diyarbakır taşı' olarak bilinen, volkanik Karacadağ'daki bazalt taşının asfalta dönüştürülmesi için Bağlar Belediyesi'nce kurulan tesis, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi'nin katılımıyla Karacadağ bölgesinde açılışı yapılan tesiste, bazalt taşından yılda 600 bin ton asfalt üretilmesi hedefleniyor. Törende konuşan Güzeloğlu, Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'na teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Emaneti devraldığından beri heyecanla aşkla çalışan belediyeciliği hizmet anlamında anlayan, beldesine hizmet götürmede daha iyi ve daha güzel neler yapabileceğinin gayreti içinde olan bugün de böylesi güzel bir tesisi hizmete kazandıran Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu kardeşimi ve ekibini içtenlikle tebrik ediyorum. Bağlar gibi ismiyle müsemma Diyarbakır'ın bağlarıyla bir dönem anılan bu güzel beldesi ne yazık ki belediye olduğundan bu güne hizmet anlamında belki de en eksik kalan en şansız beldesi oldu. Fiziksel altyapıdan sosyal üst yapıya kadar milletin hizmeti için gönderilen kaynakları Bağlar'da yaşayan aziz ve değerli hemşerilerimize aktarmak yerine, ihanetin düşüncesine sahip olanlara onun destekçilerine ve Kandil'e kadar uzanan bir zincirde aktaran zihniyet Bağlar insanının gelişmesinin kalkınmasının iyiye gitmesinin ve iyiyi yaşamasının hep önünde engel oldu."

Başkan Beyoğlu ise tesisin açılmasıyla belediye olarak büyük tasarruf sağlayacaklarını dile getirerek, "Tüketen değil üreten belediye olacağız. Bu tesisimiz de bunun en güzel örneğidir. Bağlar Belediyesi'nin yıllık asfalt ihtiyacı yaklaşık 50 milyon TL. Bu tesis ile birlikte hem belediyemizi bu giderden kurtaracağız hem de belediyeye gelir kazandıracağız. Yıllık 600 bin ton asfalt üreteceğiz. Kendi belediyemizle beraber 5 belediyenin daha asfalt ihtiyacı karşılanmış olacak. Kaynakları sağlam olan belediye daha rahat hizmet eder. Tüketen değil üreten belediye olacağız. Bu tesisimiz de bunun en güzel örneğidir" dedi.

