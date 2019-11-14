DHA YURT BÜLTENİ - 17

14.11.2019 17:08 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:08

Dipsiz Göl'de 15'inci Apollinaris lejyonunun hazinesi aranmış (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Gümüşhane Valiliği'nden merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'deki kazı çalışmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Kazı çalışması için 2 kişinin 23 Mayıs'ta verilen dilekçede, Dumanlı köyü İstovrama mevkisi 137 ada 98 No'lu parselde define araması talebinde bulunduğunun belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu define arama talebi üzerine konu ile ilgili olarak; Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne bahsedilen alanın doğal, tarihsel ve arkeolojik açıdan sakınca olup olmayacağını belirlemek üzere görüş talep edilmiş, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 04.09.2019 tarih ve E.721186 sayılı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 22.10.2019 tarih ve E.7754 sayılı yazılarıyla alınan kurum görüşlerinde, belirtilen alanın doğal ve tarihi sit alanları dışında olduğu ilgili kurumlarca tespit edilmiştir. Söz konusu görüşler çerçevesinde, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında ve buna bağlı olarak çıkarılan Define Arama Yönetmeliği çerçevesinde müracaatçılardan biri adına Gümüşhane Müze Müdürlüğünce 14.10.2019 tarih ve E.843325 sayılı define arama ruhsatı düzenlenmiştir. Hazırlanan ruhsata istinaden 06.11.2019 tarihinde belirtilen alanda İçişleri Bakanlığı temsilcisi, Maliye Bakanlığı temsilcisi ve Müze Müdürlüğü temsilcisi ile jandarma ekipleri gözetiminde define kazısı yaptırılmıştır. 4 gün süren arama çalışması sonrasında, 10.11.2019 tarihi itibarıyla da alanda kapatma işlemi yapılarak alan eski haline getirilmiştir. Define araması yapılan alanda taşınır, taşınmaz herhangi bir kültür varlığına rastlanmamıştır."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

GÜMÜŞHANE

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Cami inşaatında çökme: 1 işçi enkaz altında kaldı (1)

Gaziantep'te yapılan Türkiye'nin 2'nci en büyük camisinin inşaatında iskele çöktü, 1 işçi enkaz altında kaldı. Olay yerine sevk edilen UMKE ve itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.Öğleden sonra Akkent Mahallesi'nde yapımı devam eden ve Türkiye'nin en büyük 2'nci camisi olması planlanan cami inşaatında kubbeye beton dökmek için kurulan iskele çöktü. Çökme çevrede büyük bir gürültü ve toz bulutuna neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, inşaata çalışan ve çökmeyle enkaz altında kalan 1 işçiyi kurtarma için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü----------------Çöken cami-Görgü tanığı ile röp.-Ambulans, İtfaiye ve Afad ekipleri-Arama Çalışmaları-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 267 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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Varank: Koza Altın, TMSF bünyesinde yüzde 220 kar etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan ve 2016'da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Koza Altın İşletmeleri'nin yüzde 220 kar oranına ulaştığını söyledi. Varank, "Koza Altın, daha önce maalesef ülkemiz aleyhine çalışan terör örgütü mensuplarınca işletilen işletmeydi. Burası TMSF'ye, devletimize geçtikten sonra görüyoruz ki her şey kayıt altına alındı ve yüzde 220 gibi yüksek oranlarda kar etti" dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Eskişehir Sivrihisar'da kurulu olan, 2016 yılında FETÖ mensuplarından TMSF bünyesine geçirilen Koza Altın İşletmeleri'ni ziyaret etti. Bakan Varank'a Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF Başkan Yardımcısı İsmail Güler, Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Altıntaş ve Kaymaz Altın Madeni İşletme Müdürü Kemal Öcal da eşlik etti. Bakan Varank, beraberindekilerle yetkililerden bilgi alarak, madenin döküm tesisinde incelemelerde bulundu. Tesisteki işçilerle sohbet eden Bakan Varank, işçilerle altın dökümü yaptı. Döküm tesisinin ardından cevher çıkarma işleminin gerçekleştirildiği açık ocak sahasını gezen Varank, burada patlatma işlemini yapmak üzere düğmeye bastı.YÜZDE 220'LİK KAR Türkiye'nin, dünyanın altın üreticisi ülkelerinden olduğunu kaydeden Bakan Varank, Koza Altın'ın Türkiye'de önemli altın üretim tesisleri olduğunu, toplam altın imalatının yüzde 30'unu gerçekleştirdiğini söyledi. Eskişehir Kaymaz'daki tesisleri gezdiğini belirten Varank, "Gerçekten etkileyici ve çevre anlamında da bütün hassasiyetler gözetilerek üretim yapılıyor. Bu tesisler ve Koza Altın daha önce maalesef ülkemiz aleyhine çalışan terör örgütü mensuplarınca işletilen işletmelerdi. Burası TMSF'ye, devletimize geçtikten sonra görüyoruz ki her şey kayıt altına alındı ve yüzde 220 gibi yüksek oranlarda kar etti. Hem altın dökümünü izledik hem de madenlerde patlatmalara şahitlik ettik. Madenler ülkemiz açısından çok değerli, bunlardan maksimum seviyede faydalanmamız gerekiyor. Çevresel duyarlılığa önem veriyoruz. Sadece üretimin değil çevreye gösterilecek hassasiyetin de sürdürülebilir kalkınmanın bir parçasıdır. Herkes bu tesisleri gezebilir, buradaki işlemlerin nasıl çevreye duyarlı bir şekilde yapıldığına, azami hassasiyetin gösterildiğine herkes şahitlik edebilir. Türkiye'nin altın üretimindeki değerlerini daha fazla açığa çıkarabileceği fırsatlar var. Yerli üreticilerimizin göstereceği azami ihtimamla Türkiye'yi altın sektöründe de öncü ülkelerden biri yapmak istiyoruz" diye konuştu.HEDEF 10,8 TON ALTIN ÜRETİMİTMSF bünyesindeki Koza Altın İşletmeleri tarafından İzmir, Eskişehir, Kayseri ve Gümüşhane'deki 5 madende üretim gerçekleştirilirken, bu yıl 8,1 ton altın üretimi sağlandı. Bu yılki hedefin ise toplam 10,8 ton altın üretimi olarak belirlendiği kaydedildi. Şirketin TMSF'ye devrinden sonra karının yüzde 219'u geçtiği, öz kaynaklarının ise yüzde 124 artışa ulaştığı belirtiliyor. Koza Altın tarafından devlete ödenen vergilerin de şirketin devrinden itibaren yüzde 127 artarak, geçen yıl 336,6 milyon lira seviyesinde gerçekleştiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü: ------------Bakan Varank'ın gelişi ve karşılanması-Tesisleri gezmesi-Altın üretimine katılması-işçilerle sohbet ve döküm alanı-Bakanın açıklaması-Genel görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,-

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Diyarbakır'da 25 bin kişiye istihdam sağlanacak Diyarbakır'daki iş dünyası temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle istişare toplantısında buluştu. Toplantıya başkanlık eden Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, kentte devam eden yatırımlarla 2 yıl içerisinde en az 25 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi.Diyarbakır'da, 'İş Dünyası Buluşmaları' kapsamında, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı 16 meslek komitesi, küçük sanayi siteleri başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Dicle Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin tüm daire başkanlarının bir araya geldiği istişare toplantısı, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıda, kentin ekonomisinin gelişmesi, kalkınması ve gelecek hedefleleri ele alındı.TÜRKİYE'DE İLK LOJİSTİK İHTİSAS SANAYİ BÖLGESİ DİYARBAKIR'DA KURULUYORİstişare toplantısında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Türkiye'de ilk ve tek olan 'lojistik ihtisas sanayi bölgesi' ve diğer yatırımlar ile kentte 25 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi. Diyarbakır'ın hem tarımda hem tarıma dayalı sanayide hem de hizmetler sektöründe çok önemli bir iddianın adı olduğunu belirten Vali Güzeloğlu şöyle konuştu: "Devam eden yatırımlar, temel başlık itibari ile baktığımız zaman, mevcut organize sanayi bölgesine ek ilave ikinci organize sanayi bölgesi, Şanlıurfa yolunda kurulan yeni Karacadağ organize sanayi bölgesi, şu anda altyapı yatırımlarıyla üstyapı yatırımcıların bir arada sürdürdüğü Türkiye'nin nadir, ilk ve tek örneği tekstil ihtisas organize sanayi bölgesidir. Büyükşehir Belediye Başkanlık görevini devraldıktan sonra arsa sorununu çözdüğümüz 2 bin 300 dönümlük alanda, iddia ediyoruz ki uluslararası alanda işletme, modellemesiyle lojistik ihtisas sanayi bölgesi, Türkiye'de bir ilk olacak. Büyükşehir Belediyesi'nin finansman ve yönetim desteğiyle bir örnek modelleme taşıyacağımız tarıma dayalı besi ihtisas organize sanayi bölgesi, Silvan Projesi'yle, gıda ihtisas olmak üzere Bismil ve Ergani'de iki organize sanayi bölgesi, Diyarbakır'ın Türkiye ekonomisinde ve bu bölge ekonomisinde çok net olarak farkını ortaya koyacak ve şu dönemlerde yatırımı çektiği için iddiasını çok açık gösterecek çok önemli yatırımlardır. Tüm bu başlıklardaki yatırımlar iki yıl içerisinde en az 25 bin kişilik sigortalı doğrudan istihdamı Diyarbakır'la buluşturacaktır."

Görüntü Dökümü-------ToplantıKatılımcılarHasan Basri Güzeloğlu'nun açıklamasıGenel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 294 MB

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

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Kardeş şehirler sürdürülebilir turizm iş birliği konusunda anlaştı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bir araya gelen kardeş kentler, sürdürülebilir turizm iş birliği konusunda fikir birliğine vararak, mutabakat anlaşması imzalandı.Kuşadası- Sinaia Kardeş Şehir İlişkilerinin Sürdürülebilir Turizm Alanı'nda Katılımcı Yaklaşımla Güçlendirilmesi Projesi'nin 'Şehir Eşleştirme ve Uluslararası Eğitim Programı'nın final konferansı, Kuşadası'nda yapıldı. Kuşadası Belediyesi ve Sinaia Belediyesi, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) ve Aydın Turist Rehberleri Odası (ATRO) işbirliğinde; Kuşadası'ndeki bir otelde gerçekleştirilen konferansın açılışına; AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kardeş kentler Romanya'nın Sinaia Belediye Başkanı Vland Gheorghe Oprea, Kosava'nın Prizren Belediye Başkanı Mytaher Haskuka ve Ukrayna'nın Cherkasy Belediye Başkan Yardımcısı Igor Voloshyn, Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Üyesi Hakan Alpay, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Üyesi Murat Yaman, ATRO Başkanı Ozan Sayın ve KODER Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Özden ile çok sayıda davetli katıldı. Konferansın açılışında konuşan Başkan Günel, "Kuşadası Belediyesi olarak sahip olduğumuz değerleri tahrip ederek, turizmden kısa vadeli kazanç elde etmek yerine; doğal, tarihsel, kültürel ve sosyal değerlerin korunmasını ön planda tutarak turistik faaliyetlerin uzun vadede kalıcı olmasını hedefleyen sürdürülebilir turizm anlayışını benimsiyoruz" dedi. Sinaia Belediye Başkanı Vland Gheorghe Oprea, Kuşadası ile kurdukları kardeş şehir ilişkilerini çok önemsediklerini belirterek, yapılan ikili çalışmaların iki kenti de geliştireceğini söyledi.'BU PROJE TÜRKİYE İLE AB ARASINDA BİR KÖPRÜ'AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ise "Kuşadası-Sinaia Kardeş Şehir İlişkilerinin Sürdürülebilir Turizm Alanında Katılımcı Yaklaşımla Güçlendirilmesi Projesi, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiyi güçlendirecek bir köprü görevi görüyor. Ben global sorunların yerelden çözüleceğine inanırım. Bugün yerelde oluşumuz, sorunları bitirmek için ciddi bir adım. Önümüzdeki süreçte özellikle küresel ısınmanın ilerlemesini engelleyecek projelere hibe vermeyi düşünüyoruz. Yerel yönetimlerin bu yönde projeler üretmelerini istiyoruz" dedi. Kaymakam Sadettin Yücel ise kardeş şehir ilişkilerinin toplumlar arası huzur ve barışı koruyacağını vurguladı. Konuşmaların ardından belediyeler arasında 'Sürdürülebilir Turizm İş Birliği' konusunda mutabakat anlaşması imzalandı. Öte yandan konferansın 'Sürdürülebilir Turizm Deneyimleri" oturumunda Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Prizren Belediye Başkanı Mytaher Haskuka, Cherkasy Belediye Başkan Yardımcısı Igor Voloshyn, Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Üyesi Hakan Alpay, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Üyesi Murat Yaman, ATRO Başkanı Ozan Sayın ve KODER Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Özden sunumlarını yaptı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------İmza töreninden görüntüKonferans konuşmacılarından görüntüPlaket töreninden görüntü Haber- Kamera: Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın),

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Kaynak: DHA