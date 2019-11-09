DHA YURT BÜLTENİ - 17

09.11.2019 18:37 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:37

Fuat Oktay, Yozgat'ta il değerlendirme toplantısına katıldı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta 'İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte Yozgat Belediyesi'nde 'İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Çevre ve şehircilik konularını kapsayan toplantının ardından açıklama yapan Fuat Oktay, toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgi alanı içindeki bütün sorunların detaylı bir şekilde ele alındığını söyledi. Oktay, "Bakanımızın, vekillerimizin, valimizin, belediye başkanlarımızın her birinin sorun alanlarıyla alakalı veya ihtiyaçlarıyla, ya da geleceğe dönük hem şehirleriyle ilgili hayallerinin gerçekleştirilmesine dönük çalışmaları tek tek inceledik, çalıştık, gerekli kararları aldık" dedi.

Oktay, bu çalışmaların Türkiye'nin 81 ilinde aralıksız yapıldığını aktaran Oktay, "Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın yerel yönetimlerle alakalı ilan ettiği manifestomuz vardı, şehirlerimizin güzelleştirilmesi ve geliştirilmesi için. Bu çerçevede de Yozgat'ın nasıl geliştirileceği, güzelleştirileceği ile çalışmalarımız ve projelerimizi görüştük" diye konuştu.

BAKAN KURUM: MARKA ŞEHİRLER

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise Yozgat'ın alt yapısından içme suyu ve güneş enerjisi kullanımına kadar birçok konuda yatırımların başladığını, bunların devam edeceğini söyledi. Kurum, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına 'ne yapabilirizin istişare toplantısını yaptık. Bu çerçevede tüm belediyelerimizi dinlemek, tüm belediyelerimizin taleplerini istişare etmek suretiyle belli kararlar aldık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte Sayın, Cumhurbaşkanımızın belirlemiş olduğu manifesto çerçevesinde, 11 maddelik manifesto ki bunun 8 tanesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı ilgilendiren, kentin alt yapısı, kentsel dönüşümü, bu anlamda şehirle alakalı birçok kararı içeren görüşmeyi de burada bu manifesto çerçevesinde yaptık ve aynı masa etrafında da karar almak suretiyle vatandaşlarımıza 2023'e giden yolda şehirlerimiz için marka şehirler için atılması gereken adımların da kararını almış olduk" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmaları-detay

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEKOĞLU/YOZGAT,

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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığı Türkiye'de (3)BUNLARI HAZMEDEMEDİLER

ABD Temsilciler Meclisi'nde alınan sözde 'soykırım' kararını da değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, çifte standart ve ikiyüzlülüğün örneklerini gördüklerini söyledi. Bu kararı almalarının nedenini açıklayan Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Harekatı ile büyük bir oyunu bozduk. İsrail'in başını çektiği bir grup ülke, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör devleti kuracaklardı. Biz Barış Pınarı Harekatı ile bu oyunu bozduk. Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığımız zaman da aynı tepkiler geldi, ama Barış Pınarı Harekatı'na geldiği kadar tepki gelmedi. Sahada ve masada kararlı duruşumuzla gerekli adımları attık. Hem sahada, hem masada. Bunları hazmedemediler. Bu kararlarla bizi cezalandırmak istiyorlar" dedi.

'MADEM BU KONULARDA HASSASSINIZ'

Yaptırımların Türkiye'yi etkilemeyeceğini defalarca söylediklerini belirten Çavuşoğlu, "Onların yüzüne söyledik. Yaptırım diliyle konuştuğunuz zaman bir yere varamazsınız. Oturup konuştuğumuzda anlaşırız, nitekim anlaştık. Yaptırım kararlarından çekinmeyiz. Peki sözde soykırım ile karar aldınız, madem bu kadar samimisiniz, gözünüzün önünde YPG-PKK Suriye'de etnik ve ideolojik temizlik yaptı. Suriye'den 750 bin Kürdü YPG sürgüne gönderdi. Madem bu konularda hassassınız, niye bunları görmezden geliyorsunuz?" diye konuştu.

'ÖNCE AYNAYA BAKMASI LAZIM'

Bakan Çavuşoğlu, soykırımdan bahsedilecekse yakın tarihte Ermenilerin Hocalı'da Azerbaycanlıları temizlemek istediğini söyledi. Çavuşoğlu, "Kaçan kurtuldu, ama geride kalanlar hunharca katledildi. 613 Azeriden bahsediyoruz. Derilerini yüzecek kadar vahşice öldürüldü. Soykırım buna denir. Niye bunları görmezden geliyorsunuz. ABD her sene terörle mücadele ile ilgili rapor hazırlar. Bu gibi ülkelerin önce aynaya bakması lazım. Terörizmle mücadele edenlere ders vermek için senin terörizme destek vermemen lazım. Çok açık bir şekilde YPG ve PKK'ya destek veriyor, kendisi de saklamıyor. FETÖ elebaşı ABD'de yaşıyor. Tüm taleplere rağmen FETÖ'cülerin iadesini bırakın, huzurlu yaşaması için destek veriyor. Türkiye gibi ülkeler bu konularda sesini yükseltiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuları doğrudan Başkan Trump'a söylüyor. 13 Kasım'da Washington'da buları yeniden gündeme getireceğiz" şeklinde konuştu.

EİT'NİN DÖNEM BAŞKANLIĞI TÜRKİYE'DE

EİT'nin Antalya'daki toplantısını da değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin dönem başkanlığında ticaretin artırılması ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik çaba sarf edeceklerini söyledi. Teşkilatın daha önceden imzaya açılan ticaret anlaşmasını henüz imzalamadığını dile getiren Çavuşoğlu, "Bu anlaşmanın revize edilmesinde fayda var, buna yönelik çalışma grubu oluşturduk. Dünya pazarından daha fazla pay elde etmek istiyoruz. Türkiye her zaman bölgesel ve küresel yapıların reformunu savunmaktadır. Bu örgütlerin etkin ve görünür olması lazım. Bu yapının reformu için de birlikte çalışacağız" dedi.

EİT'NİN TÜRKİYE'DEN BEKLENTİSİ

EİT Genel Sekreteri İranlı Dr. Hadi Soleimanpour ise verimli beyin fırtınası yaptıklarını söyledi. Herkesin bölgesel işbirliğini artırma konusunda istekli olduğunu ortaya koyduğunu kaydeden Soleimanpour, "Türkiye bu teşkilatta lider bir ekonomiye sahip. Daha sonra da İran ve Pakistan geliyor. Ekonomik açıdan Türkiye'nin söyleyeceği çok sözü var. Üye devletlerin Türkiye'den beklentileri, bölgenin ekonomisini yönetmesi, ticaretle ilgili konuları çözmesi. Türkiye'nin dış politikası, komşularıyla çalışmaya yönelik politikadır. Asya'ya da yönelik politikanız var. Bizim EİT olarak umudumuz, öncelikle halkların beklentilerini gerçekleştirmemiz" diye konuştu.

ANTALYA

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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığı Türkiye'de (4)'DÜNYANIN HER YERİNDE SÖZ SAHİBİ OLMAK İSTİYORUZ'

AK Parti İl Dış İlişkiler Başkanları Akdeniz Bölge Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla Antalya'da otelde gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin de yer aldığı bölgenin istikrarı için girişimci ve insani politika yaptıklarını söyledi. Türkiye'nin dış politikasının sadece bölge ile sınırlı olmadığına vurgu yapan Çavuşoğlu, "Biz kabuğunu kırmış devletiz. Dünyanın her yerinde söz sahibi olmak istiyoruz. Afrika'ya gidiyoruz ama sömürgeci anlayış ile değil. Karşılıklı yarar ile dünyaya açılıyoruz" dedi.

'AVRUPA MAALESEF KENDİ HATALARI NEDENİYLE DÜŞÜŞTE'

Geçmişteki statükoların yıkılmaya başlandığını dile getiren Çavuşoğlu, ittifakların çatırdamaya başladığını söyledi. Ekonominin gücünün Asya'ya kaydığını dile getiren Çavuşoğlu, "Avrupa düşüşte, cazibe merkezi olan Avrupa'nın önemi azalmaya başladı. Avrupa'ya karşı değiliz. Avrupa ne kadar güçlü olursa bizim de yararımıza, çünkü biz de onun bir parçasıyız. Ama Avrupa maalesef kendi hataları nedeniyle düşüşte" diye konuştu.

'SURİYELİLERE 40 MİLYAR DOLAR HARCADIK'

Türkiye'nin sadece kendi menfaatini savunmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Küresel sistemin zayıf olduğu sistemde girişimci olmamız lazım. Yaşadığımız sorunların insani boyutu var. Türkiye 4 milyon Suriyeliye kucak açtı. Bu insanlara bugüne kadar 40 milyar dolar harcadık. Dünyanın her yerinde masada ve sahada varız. Hamasetten öte somut adımlar atıyoruz. Barış Pınarı Harekatı ile her ikisinde başarılı olduğumuzu tüm dünya gördü ve dengeler değişti. Şimdi herkes bizimle görüşmek için sıraya girdi. Büyük bir oyunu bozduk. Güya biz Kürtlere saldırdık diye propaganda yapmaya çalıştılar. Bölgeyi teröristlerden temizledik. ABD ve Rusya bunu kabul etti" dedi.

'360 DERECE DIŞ POLİTİKA İZLEMELİYİZ'

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin kabuğunda durup bekleyen bir ülke olmadığını söyledi. Ülkenin çıkarları için dünyanın her tarafına gitmek zorunda olduklarını anlatan Çavuşoğlu, "360 derece dış politika izlememiz lazım. Bütün ülkelere gitmemiz lazım. Dünyanın her yerinde bayrağımız dalgalanacak. Gereğini yapacağız, ticaretimiz artacak. Gittiğimiz bölgelere kalkınma yardımı yapmamız gerekiyor. Herkes bize kolay ulaşacak" dedi.

YILMAZ: KENDİ OYUNUNU KURAN BİR ÜLKE HALİNE GELDİK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da AK Parti'nin Türkiye'nin en büyük partisi olduğunu ve Türkiye'yi dünyada marka haline geldiğini aktardı. 10 milyondan fazla üyesi olan bir parti konumunda olduklarını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Partimiz, Türkiye'yi dış dünyada etkili bir konuma getirdi. Dünyada farklı bir yerdeyiz. Sadece ülke gündemi ile değil küresel gündem ile de ilgiliyiz. Güçlendikçe engellemeler de güçleniyor. Bunlar bizi yolumuzdan ayıramayacak. Türkiye daha riskler ortaya çıkmadan müdahale eden bir ülke olduğunu gösterdi. Zaman içinde büyük riskler ortaya çıkabilecek bir oyunu Barış Pınarı Harekatı ile bozduk. Bozulan oyunun büyüklüğünü çıkan seslere bakarsanız tahmin edebilirsiniz. Kendi oyununu kuran bir ülke haline geldik."

ANTALYA

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Destici: Güvenlik güçlerine 'işgalci' diyen haindir

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "PKK/YPG terör örgütüne karşı kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerimize 'işgalci' diyen içerdeki herkese hain dedim, haindirler, demeye de devam edeceğim" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen BBP Eğitim ve İstişare Toplantısı'na katıldı. Konaklı Mahallesi'nde otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Mustafa Destici, 2018 yılı itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletine bölücü terörün maliyetinin 1.5 trilyon dolar olduğunu söyledi. Bu rakamın Türkiye'nin brüt dış borcunun neredeyse 3 katı olduğunu kaydeden Destici, "2018 yılı itibarıyla kaybettiğimiz insan sayısı 40 bin. Terörün, soğuk savaş döneminden itibaren emperyalist devletler için bir küresel mücadele enstrümanı olduğunu, 50 yıldır Türkiye'yi belirlenen alanda tutmak için yoğun olarak kullanıldığını göz önünden ayırırsak, analizde ve çözümde tüm gerçekliği kaybederiz. PKK terörü, batılı devletler tarafından himaye ediliyor, destek görüyor. Avrupa ülkeleri terörü himaye ediyor. Çeşitli isim ve biçimlerle terör örgütünün yan kuruluşlarına izin veriyor" dedi.

'DÜŞMANLIK OLARAK GÖRÜYORUM'

Suriye'de dünyanın büyük ülkelerinin askerleri bulunduğunu belirten Mustafa Destici, "Hiçbirinin varlığı, varlık sebepleri, faaliyetleri sorgulanmazken, sınıra yakın şehirlerimizde, evlerin, okulların, hastanelerin, çocuk parklarının, ibadethanelerin üzerine her gün bombalar düşerken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırın her iki yakasında yaşayanların güvenliği sağlamak için, 'terör örgütlerine' karşı yaptığı harekatın sorgulanmasını düşmanlık olarak görüyorum" diye konuştu.

'HAİNDİRLER'

Kara propaganda dışında hiçbir argüman bulamayan dost görünümlü düşmanların yanı sıra içerde de hainler, katiller, Taşnak ve Hınçak artıklarıyla mücadele ettiklerini, edeceklerini belirten Mustafa Destici şunları söyledi:

"Şu anda, Suriye'nin kuzeydoğusunda teröristlere karşı, PKK/YPG terör örgütüne karşı kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerimize 'işgalci' diyen içerdeki herkese 'hain' dedim, haindirler, demeye de devam edeceğim. Bu yeni bir tehcirdir diyenlere Hınçak-Taşnak artıkları dedim, yine diyeceğim. Bu harekat Kürtlere karşı yapılıyor diyenlere 'En büyük Kürt düşmanı sizsiniz' dedim, yine demeye devam edeceğim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Toplantıdan genel görüntü -Destici konuşması

Engin ANAK/ALANYA,

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Kaynak: DHA