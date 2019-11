DHA YURT BÜLTENİ - 17

02.11.2019 17:23

İskenderun'da sağanak sele yol açtı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte gece yarısı başlayan sağanak yağış, sele döndü. İlçe merkezi ve mahallerde su baskınları yaşandı, yollar yağmur suyuyla dolup, göle döndü. Birçok iş yeri de sular altında kaldı.

Pınarbaşı Caddesi'nde iş yerlerini su basan vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla ev ve iş yerlerinde yer yer 1 metreyi bulan yağmur suyunu tahliye etti. İskenderun Belediyesi ekipleri yolları açmak için çalışma başlattı.

Kripto para borsasını kullanarak 20 kişiyi dolandırdı iddiası

Aydın'da 20 kişi, Safiye Gökçe Y.'nin, kripto para borsasında 'Bitcoin' alıp kendilerini para kazandırma vaadiyle dolandırıldığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Safiye Gökçe Y.'nin ise emniyeti telefonla arayıp kimseyi dolandırmadığını söylediği belirtildi.Adana'dan 2 yıl önce Aydın'a gelen evli ve 1 çocuk annesi Safiye Gökçe Y., iddiaya göre kendisini ekonomist- broker olarak tanıtarak güvenini kazandığı kişilere kripto para borsasında 'Bitcoin' alıp para kazandırma vaadinde bulundu. Safiye Gökçe Y., müşterilerine ilk olarak aldığı kripto paradan belli miktarlarda kar payı dağıttı. Aralarında doktor, polis, adliye çalışanları ve akademisyen gibi çeşitli meslek gruplarından 20 kişiden böylelikle para topladı. Safiye Gökçe Y., topladığı yaklaşık 5 milyon lirayla kayıplara karıştı. Bunun üzerine 20 kişi, avukat aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Safiye Gökçe Y.'nin Afyonkarahisar ve Denizli'de de aynı yöntemle vatandaşları dolandırdığı, dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.Polis tarafından aranan Safiye Gökçe Y.'nin emniyeti telefonla arayıp, kimseyi dolandırmadığını, topladığı parayla Bitcoin aldığını ve bu kişilere ödeme yapacağını söylediği öğrenildi.

Babasının bıçakladığı Behçet, yaşama tutunamadı

Karaman'da eve alkollü gelen babası Mustafa Taner (53) tarafından kalbinden bıçaklanan Behçet Taner (23) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay, geçen perşembe gecesi Çeltek Mahallesi 495 Sokak'ta meydana geldi. Behçet Taner eve alkollü gelen babası Mustafa Taner'e tepki gösterdi. Baba ve oğul arasında çıkan tartışmada baba Mustafa Taner, oğlunu kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Behçet Taner, ihbar üzerine çağrılan ambülansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakımda tedaviye alındı.Gözaltına alınan baba Mustafa Taner ise 2.52 promil alkollü çıktı. Polisteki ifadesinde, "Oğlumla alkolün etkisiyle tartışıp bıçakladım. Pişmanım" diyen Mustafa Taner sevk edildiği adliyede tutuklandı.Behçet Taner, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Özhaseki: Algı operasyonları CHP'li belediyelerin ustalıkları oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'li belediyeleri eleştirerek, "Son dönemlerde bir şeyi daha ustaca yapmaya başladılar. O da algı operasyonları, siyasi davranış biçim değiştirerek, başka türlü bir hal üzerine devam ettiriyorlar. Ustalıkları oldu" dedi.AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından Afyonkarahisar'da bir termal otelde düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın 2'nci gününe AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Özhaseki ve Mahir Ünal konuşmacı olarak katıldı. Toplantıda, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve il teşkilatı üyeleri ile ilçe başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, gençlik ve kadın kolları başkanları yer aldı.CUMHUR İTTİFAKI İLE 519 İLÇEMİZ VARToplantının basına açık bölümünde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, büyükşehir belediyelerinde bazılarında iktidarda olmadıklarını ancak ilçelerinde iktidarda olduklarını söyledi. Özhaseki, "519 tane ilçemiz var, neredeyse 300'ü bize ait. Nüfusun yüzde 56'sı. Cumhur İttifakı'yla beraber baktığımız zaman nüfusun yüzde 70'i. Evet en güzel hizmetler orada olur. Vatandaşa en yakın hizmetler orada olur. Onların gönüllerinin, dualarının alınacağı ortamlar orada olur. O yüzden bizim hiç bir mazeret söylemeden yolumuza revan olmamız gerekiyor. İnşallah bunları yapanlardan oluruz diye düşünüyorum" dedi.ALGI OPERASYONU YAPIYORLARSon dönemde CHP'li belediyelerin algı operasyonu yaptığını söyleyen Özhaseki, şöyle konuştu: "Dışımızda iki tane daha ciddi belediyeciliği olan parti görünüyor, birisi Cumhuriyet Halk Partisi. Emin olun, onları şu üç ana tasniften başka bir yerde göremezsiniz. Gerçekten hizmet etmezler. Dün Çankaya tarafındayız, bir cami açılışına gidiyoruz yıkıntı, harabe o kadar kötü, pasaklı yerler gördük ki, emin olun içim yandı. Cumhurbaşkanımız çok güzel özetliyor, çöp, çukur, çamur bunların belediyeciliği bu kadar. Bir şey daha var bütün yolsuzlukların ana kaynağı bunların belediyelerinde. Tarihe düşülmüş, kayıt edilmiş yolsuzluklar da bunlardadır. İSKİ skandalları başta olmak üzere. Son dönemlerde bir şeyi daha ustaca yapmaya başladılar. O da algı operasyonları, siyasi davranış biçim değiştirerek, başka türlü bir hal üzerine devam ettiriyorlar. Ustalıkları oldu. Yalan birinci işleri, algı operasyonları bunların zaten ustalık alanları ve herkesin dünya tarihinde siyasilerin bildiği meşhur Hintlerin Goebbels, bunların hocaları oldu. Goebbels'in iki-üç tane teorisi var. Birisi diyor ki çok yalan söyleyeceksiniz. Hintlerin propaganda bakanı, çok yalan söyleyeceksiniz diyor. Ben CHP'nin başındaki insanın ve etrafındakilerin ne kadar yalan söylediklerine şahidim. Birebir yaşamış birisiyim. Bir şey söyleyeceğiz diyorlar ve fos çıkıyor. Hep yalan söylüyorlar."AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise konuşmasını basına kapalı olarak gerçekleştirdi.

İzmir'de 'AK Noktalar' hizmete başladı

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından İzmir'in Konak ilçesinde başlatılan ve vatandaşların parti ile iletişimini kolaylaştıran 'AK Noktalar' bugün faaliyete geçti. İzmir'de ilk kez açılan AK Noktaları ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Bu noktalarla, vatandaşlarımızın bize olan isteklerini, taleplerini not edecek ve çözüme kavuşturmaya çalışacağız" dedi.AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından Konak ilçesine bağlı Basmane, Alsancak, Konak Çarşı ve Konak Kızlarağası olmak üzere dört farklı noktada başlatılan ve vatandaşların parti ile iletişimini kolaylaştıran 'AK Noktalar' bugün faaliyete geçti. AK Noktalar, İzmir'in farklı bölgelerinde yaygınlaştırılarak 30 ilçede uygulamaya konulacak. Dört farklı noktayı da ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "AK Noktaları, İzmir'de başlattık ve güzel bir uygulama oldu. Siyaset, insan odaklı yapılması gereken bir iş. Vatandaşlarımızın İzmir'de en yoğun olduğu bölgeler de belli. Kıbrıs Şehitleri, Basmane Meydanı, Kemeraltı çıkışı, Bayraklı'da Sevgi Yolu, Buca'da Şirinyer, Karabağlar'da Eski İzmir gibi İzmir'in 30 ilçesinde en yoğun yerlerde AK Noktalar kurmayı düşündük. AK Parti İzmir İl Başkanımız ile bunu istişare ettik. Bugün Konak'ta bu uygulamaya biz de eşlik ettik. Haftanın birkaç günü ilçe teşkilatlarımız bu noktalarda bulunacak. Vatandaşlarımızın bize olan isteklerini, taleplerini not edeceğiz. Çözemedikleri problemleri çözüme kavuşturmaya çalışacağız. Aynı zamanda buradan bir beslenme durumumuz da ortaya çıkacak. Ülkeyi yönetirken mutlaka toplumdan bir şeyler almamız gerekiyor. Seçim dönemlerinde bunlar her siyasi parti tarafından yapılıyor, ancak önemli olan seçim dönemleri dışında bu tür faaliyetlerde bulunmak. Bu anlamda biz de seçim dışında en kalabalık yerlerde vatandaşımızın talep ve isteklerini almak için böyle bir faaliyeti başlatmış olduk. Üye olmak isteyen vatandaşlarımız da üye olacak. Bir yandan da bir siyasi parti olarak görünürlük sağlamış olacağız. İnşallah İzmir ve ülkemiz için faydalı bir çalışma olur" dedi.

Denizli ve Uşak'tan en çok ihracat yapan 40 firmaya plaket

DENİZLİ'de, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) düzenlediği 2018 İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde, Denizli ve Uşak'tan en çok ihracat yapan 40 firmanın temsilcisine plaket verildi. Denizli İhracatçılar Birliğinin (DENİB) ev sahipliğinde, Pamukkale ilçesindeki bir otelde düzenlenen 2018 İhracatın Yıldızları Ödül Törenine, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Nilgün Ök, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, ihracat yapan firmaların temsilcileri ve davetliler katıldı.

Ödül töreni öncesi konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracatçıların zor koşullarda güzel işler başardığını belirterek, "Sahada olan birisi olarak ihracatın nasıl ve ne zorluklarla yapıldığını biliyorum. Sizin duruşunuz ve mücadeleniz bu memleket için çok önemlidir. Çok önemli kırılacak noktalarda bazı duruşlar vardır ki bir memleketin tarihi ve kaderiyle özdeşleşir. O açından geçen sene kur üzerinden yapılan manipülasyona karşı duruşunuzla her ay ihracat rekorları kırarak, bizlerin başını dik tuttunuz. Bugünde özellikle son 1 yıldaki düzelmeyi görüyoruz. Bugün daha ortada bir şey yokken, kredi notumuzu düşüren kuruluşun da bu yalan notları düzeltme yoluna gittiğini görüyoruz. Demek ki artık bundan sonraki süreç daha iyi ve başarılı olacak. Sizi temsil etmekten, başarılarınızı anlatmaktan asla yorulmayacağız ve bıkmayacağız" dedi. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ise hükümetin ihracat konusunda çok hassas davrandığını ifade ederek, "2018'de Türkiye çok büyük bir atak ile karşı karşıya kaldı. Ekonomi büyük bir atakla çöküntü içerisine sokulmak istendi. Ne yaptık, Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz ve tüm bakanlıklarımız dik durdu. Geçen sene yüzde 25'lere çıkan enflasyon bu sene tek haneli rakamlara inecek. Ekonomik güven endeksi her gün artmaya devam ediyor. Türkiye ekonomisi dengeleniyor. Yeni ekonomik programla birlikte önemli adımlar atıldı. Son çeyrekten itibaren artı büyüme oranları da görülmeye başlanacak. İnşallah bu yılı artı büyüme oranıyla kapatacağız. Türkiye ekonomik anlamda daha da güçlenmeli. Ekonomik güçlülük siyasi anlamda da gücü beraberinde getiriyor. Görüyorsunuz, her gün tehditler geliyor. Ne oldu kurlarda oynama var mı? Yok. Faiz oranları aşağıya iniyor. Demek ki sağlam durduğumuz ve dik durduğumuz zaman Türkiye'yi tehdit edebilecek hiç bir kuvvet yok. İhracatçılarımız olarak sizlere güveniyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından Denizli ve Uşak'tan en çok ihracat yapan toplam 40 firmaya plaketleri verildi. Tören daha sonra toplu fotoğraf çekeminin ardından sona erdi.

