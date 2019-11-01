DHA YURT BÜLTENİ - 17

01.11.2019 16:44

Suriye'de Türk-Rus ortak kara devriyesi başladı (2)

ORTAK KARA DEVRİYESİ TAMAMLANDI

Rusya askeri polisi ile Türk askerlerince Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ve Kamışlı arasındaki Derbesiye bölgesinde gün ortasında başlayan devriye saat 16.00 sıralarında tamamlandı. İki ülke askerleri, devriyenin başladığı Şeri Köyü'ne yaklaşık 4 saat sonra dönerek devriyeyi tamamladı.

Görüntü Dökümü

-------------Sınır hattıDerbesiye bölgesiDevriyeden dönen araçlarAskeri araçların ayrılması

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Mehmet Mucahit CEYLAN, Mehmet Ali DİNLER/SURİYE,

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Pompalıyla icra görevlilerine direndi, Emniyet Müdürü ikna etti

KAYSERİ'de Savaş Ç. (54) borcu nedeniyle otomobilini haczetmek için gelen icra memurlarına, pompalı tüfeğini çekerek engel olmak istedi. Savaş Ç., emniyet müdürü tarafından teslim olmaya ikna edildi.

Merkez Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'nde oturan emekli Savaş Ç. için bankadan çektiği krediyi ödeyemeyince haciz kararı verildi. İcra memurları, saat 14.30 sıralarında haciz işlemi için Savaş Ç.'nin evine gitti. Savaş Ç., 38 NV 601 plakalı otomobilini haczetmek isteyen icra görevlilerine pompalı tüfeğini çekerek engel olmak istedi. Bunun üzerine polise haber verildi. Gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, Savaş Ç.'yi silahını indirmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Ancak Savaş Ç., icra görevlileri ile aracını almak için gelen çekicinin gitmesini istedi.

Bunun üzerine Kocasinan İlçe Emniyet Müdürü Osman Öztürk gelerek, Savaş Ç.'yi ikna etmeye çalıştı. Öztürk'ün çabasıyla ikna olan Savaş Ç., tüfeğiyle polise teslim oldu. Savaş Ç.'nin emniyete götürülmesi ardından otomobili çekiciye yüklenerek yediemin parkına götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Olay yerinden görüntüPolisin şüpheliyi ikna çalışmalarıŞüphelinin polise teslim olmasıEvden alınan silahın polis aracına alınmasıAdliyeye ait icra için gelen araç görüntüŞüphelinin gözaltına alınmasıİcra edilen otomobilin çekiciye yüklenmesi ve götürülmesiDiğer görüntüler

Süre: 4.17 - Boyut: 479 MBHaber- Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

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Bursa'da havuzda yüzen çocuklar gazdan zehirlendi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzen 25 çocuk ile 5 veli, kazan dairesinde ortaya çıkıp, yayılan gazdan zehirlendi. 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Davut Çalışkan İlköğretim Okulu, Sait Efe İlköğretim Okulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İmam Hatip Ortaokulu'ndan 61 öğrenci, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'na, yüzmeye gitti. Öğrencilerden 25'i ve tribünde çocuklarını izleyen velilerden 5'i olmak üzere 30 kişi, bir süre sonra fenalaştı. Durumu fark eden tesis çalışanları, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Gelen sağlık ekiplerince havuzun dış kesiminde yapılan ilk müdahalenin ardından 30 kişi, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. İhbar üzerine havuza gelen AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede, 30 kişinin, kazan dairesinde kimyasal maddenin üzerine yanlışlıkla klorun dökülmesi sonucu ortaya çıkan gazdan zehirlendiği belirlendi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, özel kıyafetler giyip zehirli gazın ortaya çıktığı kazan dairesine girerek çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü-------------Zehirlenen öğrencilerden detaylar-Sağlık ekiplerinden detaylar-Genel detaylar

Süre 03.24 Boyut 381 MB

Haber-Kamera Gürkan DURALBURSA,

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Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

BOLU'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaza büründü.

Bolu kent merkezinde, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili olurken, Sarıalan Yaylası ve Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan 2 bin rakımlı Kartalkaya'da ise kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Yollarda herhangi bir aksama yaşanmadı. Bölgede bulunan sonbaharın renklerini barındıran ağaçlar da beyaz örtüyle kaplandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Murat Küçük anons-Kar manzaraları-Kar yağışı-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Selçuk'ta ilk zeytin hasadı yapıldı

İZMİR Ticaret Borsası (İTB), her geçen gün yeni faydaları ortaya çıkan zeytin ve zeytinyağının 2019-2020 sezonu açılış törenini Selçuk'ta gerçekleştirdi. İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye'nin 170 milyonluk ağaç varlığı, bir buçuk milyon tonun üzerinde de tane zeytin üretimi ile dünyada en önemli üretici ülkelerden biri olduğuna dikkat çekerek zeytinyağı denilince akla ilk Türk zeytinyağının gelmesi gerektiğini dile getirdi.

İTB 2019-2020 sezonu zeytin ve zeytinyağı açılış töreni Selçuk Ticaret Odası'nın katkılarıyla Selçuk'ta gerçekleştirildi. Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci ve Selçuk Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu'nun da katıldığı Zeytin Hasat Şenliği'nde önce zeytin toplandı ve zeytinyağı tadımının ardından zeytinyağı sıkım tesisi ziyaret edildi. Hasat töreninde konuşan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, zeytin ve zeytinyağının sadece bir gıda değil, bir kültür öğesi olduğunu söyleyerek Türkiye, İspanya, İtalya ve Fas gibi ülkelerle birlikte bu alanda önemli üreticilerin olduğunu dile getirdi. İzlenen politikalar sayesinde 15 yılda ağaç varlığının yüzde 65 arttığına dikkat çeken Kestelli, "170 milyonluk ağaç varlığı ve bir buçuk milyon tonun üzerinde tane zeytin üretimi ile dünyada en önemli üretici ülkelerden biriyiz. Potansiyelimiz çok daha fazla. Verim, kalite ve markalaşma anlamında gidecek yolumuz çok" dedi. Borsa olarak zeytinin yolculuğunda, nitelik ve nicelik kayıpların yaşanmasını istemediklerini söyleyen Kestelli, dünya piyasalarında zeytinyağı denilince akla ilk Türk zeytinyağının gelmesi gerektiğini savunan savunarak şöyle konuştu: "Bu ürünlerin ticareti konusunda işletmelere ve üreticilere maliyet avantajı sağlayabilecek politikalar geliştirmek, markalaşma modelleri yaratmak büyük önem taşıyor. Bu bilinçle bir projeye daha imza atıyor, zeytin ve zeytinyağlarımızın Türkiye çapında değer zinciri analizlerini yapacağız. Bu yolla üretimden hasada, paketlemeden dağıtıma, iş sürecinin her aşamasını analiz ederek eksiklerimizi tamamlamayı amaçlıyoruz."

SELÇUK'TA SİNEKSİZ BİR YILHasadın ardından konuşan Selçuk Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu da yeni sezonun bolluk ve bereket getirmesini dilediğini söyledi. Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci ise ilçenin üretiminde zeytinin önemli bir yer tuttuğunu söyleyerek, çalışmalar sonucunda sineksiz bir yıl geçirdiklerini anlattı. Hem zeytin sineği hem de mandalina ve portakala gelen Akdeniz sineği olmadan güzel bir yıl geçirdiklerini aktaran Yolcu, "Umarız gelecekte de böyle mutlu, umutlu, bilgi ve teknoloji tüketen değil üreten bir toplum oluruz" diye konuştu. Sembolik tadım etkinliğinin ardından katılımcılar, zeytinyağı sıkım tesisini ziyaret etti.

SIKIMDA YENİ TEKNOLOJİLERToplanan zeytinlerin yıkanması ve makinelerle sıkım işlemi hakkında bilgi veren borsa üyesi firmanın yönetim kurulu başkanı Hüseyin Atınç, İzmir ve Selçuk bölgesinde hem kendi zeytinlerini hem de müstahsilin ürününü işleyip zeytini zeytinyağına çevirdiklerini kaydetti. Günlük yaklaşık 120 ton kapasite üretim hacmi bulunduğuna dikkat çeken Atınç, natürel sızma zeytinyağı ürettiklerini ve ulusal ile uluslararası pazarda satış yaptıklarını anlattı. Atınç, sıkım yöntemleriyle ilgili şu bilgileri verdi: "2019 yılında artık taş sıkım diye bir şey kalmadı. Günde yaklaşık 120 ton zeytin işliyoruz. Taş sıkımda bunun 10'da birini ancak işleyebilirsiniz. Yeni teknolojiler artık zeytinyağının oksitlenmesini asgari seviyeye indirdiği için yağın kimyasal özellikleri bozulmuyor. Taş sıkım gelenekseldir ama yeni teknolojiler çok daha uluslararası standartlara uygundur."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Zeytin hasadından görüntü,Işınsu Kestelli'nin konuşmasından görüntü,Tadımdan görüntü,Tesise ziyaretten görüntü,

Hüseyin Atınç ile röportaj

Haber- Kamera: Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,

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Kaynak: DHA