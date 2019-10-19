DHA YURT BÜLTENİ - 17

19.10.2019 21:38

Teybini çalamadıkları araç sahibine, 'intikam' notu bıraktılar

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde hırsızlık için girilen otomobilin teybini yerinden sökemeyince aracın evrakları alınıp sahibine 'İntikam yeni başladı' yazılı not bırakıldı.

Olay, Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi üzerinde meydana geldi. Gökhan Urtekin (25), otomobilin cadde üzerine park ederek eve gitti. İşe gitmek üzere evden çıkan Urtekin, otomobilin kapısını açık ve kapının yanına kaldırım üzerine sprey boya ile yazılmış, 'İntikam yeni başladı' notunu görünce, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Polisin yaptığı incelemede, otomobilin evraklarının çalındığı, teybin yerinden sökülmek istendiği ve başaramadıkları ve kaldırım üzerine sprey boyayla yazı yazıldığını belirledi.

Kimseyle husumeti olmadığını belirten Gökhan Urtekin, "Bir yere gidecektim aracımın başına geldim. Kapıyı açmışlar, aracımın içindeki güneşliği koparmışlar. İçerisini talan etmişler, aracıma ait evraklarımı almışlar. Müzik tesisatımı ve teybi koparmışlar. Teybi alamamışlar onu özel vidalı yaptırmıştım. En kötüsü ise birde aracımın kapısının önündeki kaldırıma, 'İntikam yeni başladı?' yazıp soru işareti koymuşlar. Yazıyı da aracımda bulunan sprey boyayı alıp yazmışlar. Kapı kilitlerini kırmışlar. Zorla kapılarını açıp bırakmışlar. Bu olayı kim yaptıysa yetkililerden bulunmasını istiyorum. Cezalandırılmasını istiyorum. Şikayetçiyim. Benim kimseyle husumetim yok. Kimseye kötü bir söz söylemedim. Kötülük yapmadım. Neden bana bunu yaptılar anlam veremiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaldırıma yazılan yazıdan detay

Gökhan Urtekin in konuşmasıOtomobil içinden detayOlay yerinden detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),

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Bursa'da futbol takımının otobüsünde yangın çıktı

BURSA'da Süper Amatör Küme ekiplerinden Gençler Gücü Spor'u taşıyan otobüs birden alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Sporcular ise yara almadı.

Bursa Süper Amatör Küme A Grubu maçında Gençler Gücü Spor, 4-1 yenildiği Görükle İpekspor karşılaşması sonrası İnegöl ilçesine doğru hareket etti. Teknik heyet ve futbolcularını taşıyan otobüste Gençler Gücü Spor kafilesi, Bursa-İnegöl arası çevre yolunda seyir halinde olduğu esnada bilinmeyen bir nedenden ötürü otobüste yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından otomobilin sağa çekilip durdurulmasıyla teknik heyet ve futbolcular acilen otobüsten indirildi. Daha sonra olay yerine hareket eden itfaiye ekipleri yangını yarım saatlik çalışma sonucu söndürdü. Yaşanan olayda sporcuların hiçbiri yara almadı. Otobüs ise kullanılamaz hale geldi.

Görüntü dökümü;-Yanan otobüsten detaylar-Alevli görüntüler

Süre: 52 saniye, Boyut: 115 MBHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Sinop'ta ev, ahır ve ambar yandı

SİNOP'un Gerze ilçesinde, 2 katlı boş evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülürken, ev, ahır ve ambar kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Çakıldak köyü, Göller Mahallesi'nde akşam saatlerinde Cemil Dingil'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler, yangın çıkan evin yanındaki ahır ve ambara sıçradı. İhbar üzerine köye gelen itfaiye ekipleri ile Sinop Orman İşletme arazözleri alevlere müdahale etti. Güçlükle söndürülen yangında ev, ahır ve ambar kullanılamaz hale geldi. Evin yangın sırasında boş olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Yangın cep tel. görüntüleri

HABER: Deniz ÖZEN KAMERA: GERZE (Sinop),-

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Yalova'da 7'inci Kivi Festivali düzenlendi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sponsorluğunda Türkiye'nin en büyük kivi üretim merkezi olan Yalova'da Kivi Festivali düzenlendi. Bu yıl 7'incisi düzenlenen festivalin ardından, önümüzdeki günlerde, kivi hasadına başlanacak. Türkiye'de kivi üretiminin yüzde 60'ının yapıldığı Yalova'da, bu yıl rekoltenin 35 bin ton civarında olması bekleniyor.Subaşı Belediyesi ile Yalova Kivi Üreticileri Birliği'nin düzenlediği 7'inci Kivi Festivali, Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı Belediyesi Mehmet Tunalı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Festivale Yalova Valisi Muammer Erol, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay ve Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Tunalı ile protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı. Festivalin açılış konuşmasını Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Tunalı yaptı. Bu yıl 35 bin ton rekolte beklediklerini söyleyen Tunalı, "Altınova bölgemizde 6 bin 500 dönümlük alanda kivi üretimi gerçekleştiriliyor. Yalova geneline bakıldığında ise 8 bin dönümlük alanda kivi bahçeleri bulunuyor. 750 çiftçi kivi yetiştiriciliği yapıyor. Bu yıl 35 bin ton kivi rekoltesi bekliyoruz. Ülke genelinde ise 60 bin ton kivi rekoltesi bekliyoruz. Türkiye'de yıllık 100 bin ton kivi tüketiliyor. Geri kalan 40 bin tonluk açık ise İran'dan geliyor. Bölgemizde 25 bin tonluk depolama kapasitesine sahibiz" dedi.KİVİ ÜRETİMİNE DESTEK VERİLİYORSubaşı Belediye Başkanı Turan Canbay ise Subaşı kivisinin tanıtımı için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Canbay, "Bugün burada güzel bir atmosferde festival coşkusunu paylaşıyoruz. 4 mevsimi yaşama şansımızın olduğu gölgemizde kivi meyvesi ile bizi tanıştıran çiftçilerimizin nadide beldemize ve bölgemize kazandırdıkları katma değerin haklı gururu ile bu sene 7'nci Kivi Festivali'ni kutluyoruz. Bu sayede Yalova'da üretilen kivinin gerek yurt dışı ve gerekse yurt içinde tanıtılması adına bizde elimizden gelen tüm desteği vermiş oluyoruz" şeklinde konuştu.YÜZDE 60'I YALOVA'DANYalova Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar da festivalde bir konuşma yaptı. Parıldar, "2018 yılında ülkemiz kivi üretimi 30 bin dekar alanda 62 bin ton, Yalova kivi üretimi ise 5 bin 800 dekar alanda 25 bin ton olarak gerçekleşmiş ve ülkemiz üretiminin yüzde 40'ını karşılamıştır. 2019 yılında üretimin 30 bin tonu aşmasını bekliyoruz. Ayrıca Yalova'daki kivi üreticileri Yalova'daki arazi değerlerinin artması nedeniyle Çanakkale, Bursa Orhangazi, Balıkesir Gönen, illerinde kivi bahçeleri kurmaya başladılar. Bu nedenle Yalova kivi üreticileri marifetiyle Türkiye'de kivi üretiminin yaklaşık yüzde 60'ının burada yapıldığını ifade etmek gerekir" dedi.Yapılan konuşmaların ardından festivale destek verenlere teşekkür plaketleri dağıtıldı. Halk oyunları gösterilerinin de yer aldığı birçok etkinliğin yer aldığı festivalde en iyi kivi üreticileri de ödüllendirildi. Stantları gezen protokol mensupları, üreticilerle de fikir alışverişinde bulundu.

Görüntü Dökümü: ---------------------------------alandan genel görüntü-konuşmalar-halk oyunları

Süre: 02.24 Boyut: 269 MB

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,

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Kaynak: DHA