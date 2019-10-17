DHA YURT BÜLTENİ - 17

17.10.2019 16:29

Antalya'da, derin dalış eğitiminde 1 asker şehit oldu (2)

DALIŞ SIRASINDA RAHATSIZLANDILAR

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı sualtı timleri tarafından bugün saat 11.30 sıralarında Kaş ilçesi Yarımada Halk Plajı'nın olduğu bölgede dalış eğitimi yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Jandarma Yüzbaşı Selim Oğul, Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Sinan Durmaz, Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe (37), Jandarma Uzman Çavuş Hacı Aydın'ın dalış sırasında su altında belirlenemeyen bir sebepten dolayı rahatsızlandığı kaydedildi.

MESUT AKMEŞE ŞEHİT OLDU

Olayın öğrenilmesinin ardından su altında bulunan personelin çıkarıldıktan sonra Kaş Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Askeri personel hastanede tedaviye alındı. Burada yapılan ilk müdahale sonucu Selim Oğul, Sinan Durmaz ve Hacı Aydın'ın hayati tehlikeleri bulunmadığı tespit edildi. Ancak bu personel, kontrol, ileri tetkik ve tedavi maksatlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe'nin ise kalbinin durduğu, Kaş Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve saat 13.30 sıralarında şehit düştü. Şehit Akmeşe'nin naaşı otopsi yapılmak üzere hava ambulansıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi."

Görüntü Dökümü------------------------Acil servis önünde bekleyen personelin görüntüsüKaş devlet hastanesi acil servis dış plan görüntüsüCenaze aracının morg önünde görüntüsüCenaze aracına TÜRK bayrağı asılmasıCenaze aracının morgdan çıkışıSelam duran askerlerin görüntüsü

96 MB - 52 Saniye// HD

HABER: Mehmet ÇINAR-İbrahim LALELİ-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Akçakale'de terör mağdurlarına yardım

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda Akçakale İlçesine PKK/YPG'li teröristlerce atılan havan ve roketlere hedef olarak mağdur olan ailelere İyi Kalpler Yardımlaşma ve Kültür Derneği erzak yardımında bulundu.

9 Ekim günü başlatılan Barış Pınarı Harekatı tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı sırasında Telabyad'da bulunan PKK/YPG'li teröristler tarafından Akçakale'ye çok sayıda roket ve havan atıldı. 2 sivilin şehit olduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı saldırılarda, birçok evde de hasar oluştu. Saldırıların ardından mağdur olan ailelere destek vermek isteyen İyi Kalpler Derneği yöneticileri bugün Akçakale'ye geldi. Sınır hattındaki ilçede roket ve havanların isabet etmesiyle hasar gören evlerde yaşayanları ziyaret eden dernek yöneticileri, geçmiş olsun dileğinde bulunup yanlarında getirdikleri erzak yardımlarını bıraktı.Akçakale Belediyesi yetkilileri ile birlikte terör mağduru ailelere yardımda bulunan İyi Kalpler Yardımlaşma ve Kültür harekatın başarıyla tamamlanmasını temenni ederken, terör mağduru ailelere desteklerinin süreceğinin mesajını verdi.

Görüntü Dökümü------------Akçakale BelediyesiBelediye personelleri kolileri taşımasıGenel detay görüntüler

Haber- Hasan KIRMIZITAŞ, Hadi KURT-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA

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Barış Pınarı Harekatı'nda 9'uncu gün (4)BARIŞ PINARI HAREKATI İÇİN 20 KURBAN KESTİLER

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı' için Ceylanpınar'ın kırsal Aşağı Doruklu Mahallesi sakinleri bir araya gelerek 20 kurban kesti. Dualar eşliğinde kesilen kurbanların daha sonra kazanlarda yemek yapılarak çatışmaların devam ettiği Resulayn'daki birliklere gönderileceği belirtildi.Cephede savaşan TSK ile SMO askerlerine destek vermek amacıyla mahalle sakinleri olarak yemek yapma kararı aldıklarını belirten Aşağı Doruklu Mahalle Muhtarı Ali Çin, "Bizler Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla imece usulüyle her aile bir kurban bağışlayarak toplam 20 kurbanımızı tekbirler eşliğinde kesip, onları yemek yaparak, askerlerimize göndereceğiz. Onlar bizim güvenliğimiz için vatanı savunurken, bizler de bu şekilde destek vermenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------TSK ve SMO için kesilen kurbanlarAçıklamada bulunan Ali Çin açıklamada bulunması Kazanlarda yemek pişirilmesiMahalle halkın etleri kesmesi Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 732MB

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Bakan Soylu: Kimsenin hamalı değiliz (2)ALANYA'DA TOPLANTIYA KATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya programı kapsamında Alanya ilçesinde gerçekleştirilen Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı 2019 Yılı İnceleme Araştırma Toplantısı'na katıldı. Mülkiye Teftiş Kurulu müfettişlerinin yanı sıra protokolün de hazır bulunduğu toplantının açılış konuşmasını yapan Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Alparslan Işık, Bakan Soylu'nun talimatıyla geliştirilen teftiş kurulu çalışmalarından söz etti. Ardından kürsüye davet edilen Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise Mülkiye Teftiş Kurulu'nun önemine değindi.

'TERÖRİST TERÖRİSTTİR'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise konuşmasına, Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendirerek başladı. Yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele edildiğini belirten Bakan Soylu, geçmişin ara ara hatırlanması gerektiğini belirterek, şunları söyledi: "Bugün bir barış harekatı sürdürüyoruz. Bir barış koridoru, güvenlik koridoru oluşturmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 40 yıldır bu ülkede ocaklara ateş düşüren, evlatları babasız ve anasız, anaları evlatsız, eşleri dul bırakan bir terör örgütüne çok önemli bir hamle içerisindeyiz. Yaklaşık 40 yıldır neredeyse her gün sivil, asker, çocuk, genç, yaşlı, 1 şehit, 2 şehit, 3 şehit, sürekli yaralanıyoruz ve yaklaşık 40 yıldır bu ülkenin kardeşliğine, terörle fitne sokulmaya çalışılmaktadır. Bugün birileri 'Türkiye, Kürtlerle çatışıyor' diyor. Bunun dedikodusunu, tezviratını, fitnesini yapmaya çalışıyor. Ben şu salonda, 'Kürt kökenli kardeşlerim elini kaldırsın' desem, herhalde salonun bir bölümü elini kaldıracaktır. Biz iç içeyiz, binlerce yıldır iç içeyiz ve yıllardır bizi birbirimize düşürmeye çalışanlar medeniyetimizin büyüklüğü ve köklülüğü karşısında başarısız olmaktadır. Bizim çatıştığımız PKK'dır. Yani şimdi ne yapalım? Amerika'da veya dünyanın başka bir ülkesinde herhangi bir teröriste müdahale edildiğinde, o ülke için teröriste müdahale edenin rengi, etnik kökeni, inancı ortaya koyularak bunlarla çatışıyor mu deniliyor. İçinde kim olursa olsun terör örgütü, terör örgütüdür. İster etnik temele yaslanmaya çalışsın, ister dini temele yaslanmaya çalışsın, terörist teröristtir. Bunun başka bir tanımı söz konusu değildir."'SPORCUMUZ ASKER SELAMI VERİNCE Mİ ŞİDDET KARŞITLIĞINIZ AKLINIZA GELDİ'Türkiye Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası eleme maçında Fransa'ya attığı golün ardından futbolcuların asker selamıyla gol sevincinin bazı ülkeler tarafından eleştirilmesi ve UEFA tarafından açılan soruşturmayı değerlendiren Süleyman Soylu, "Bugün futbolcularımızın verdiği asker selamını soruşturuyorlar. Çok alınmışlar, çok da paniklemişler. Acaba ne için yaptılar diye soruşturmalar, manşetler ve tartışmalar. Biz 16 Nisan Referandumu sırasında Avrupa'da açılan, kafasına silah dayanmış Erdoğan posterlerini unuttuk mu? Tepkimizi dile getirdik de, soruyorum buradan Avrupa'ya, kime soruşturma açtılar. O pankarttan panik oldular mı, rahatsız oldular mı? Kırmızı bültenle aradığımız teröristleri panellerde konuşturdular. Meydanlarında 'videowall' ile meydan mitingi yapmaya çalıştılar. Hangisine soruşturma açtılar, hangisine tepki gösterdiler. Şimdi sahada 2-3 sporcumuz asker selamı verince mi şiddet karşıtlığınız aklınıza geldi. Biz 40 yıldır batıya bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz, fakat gözler kör, kulaklar sağır. Şimdi kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye çalışıyoruz, maşallah hepsi ayakta. Tehdidin, kınamanın bini bir para" diye konuştu.'SİZ DAHA BU MİLLETİ SAVAŞIRKEN GÖRMEMİŞSİNİZ'Kıbrıs Barış Harekatı'nı hatırlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün de Türkiye'ye benzer yaptırımların yapılmaya çalışıldığını söyledi. Soylu, şöyle devam etti: "Geçmişte dünyada silah yardımı ve mali yardım adı altında bir kölelik düzeni kurulmuştur. Parasını verdiğimiz silahların tetiğini çekmemize izin vermeyen notalar alıyorduk. Bugün de aynı şekilde bizi ekonomik yardımla, silah satmamakla tehdit etmeye kalkanlar var ve burada söylemek isterim hataları şu; dün bugünden 10 kat zayıf Türkiye o tehditlere aldırmamıştı. Bugün kendi silahını yapan bir Türkiye bilinmedir ki o tehditlere asla aldırmaz, hatta duymaz bile. Bugün olanları savaş diye nitelendiren, bizim için savaşıyor diyenlere sesleniyorum, siz daha bu milleti savaşırken görmemişsiniz, inşallah da görmezsiniz. Bizim savaşmamızın yanında bugünkü harekatı savaşmamızı gördüğünüzde ölçersiniz. Bunu bütün dünya, bütün tarih kaydetmiştir ve tecrübe etmiştir."'PAÇAVRA DURUMUNA DÜŞMÜŞLER'Terörle mücadelenin yanı sıra Türk savunma sanayinde de önemli yol kat edildiğini anlatan Soylu, şöyle konuştu: "Bugün yapılan iş, terörün tüm unsurlarıyla PKK, PYD, DEAŞ olsun, bütün terör kimlikleriyle mücadele etmekteyiz. Mücadelemiz birkaç yıllık politika değil, bir süreç olarak görülmüştür. Türkiye'nin ortaya koyduğu altyapı yatırımı da bu adımın bir parçası ve zeminidir. Bugün savunma sanayinde yaşanan gelişmeler ve elde ettiği ihracat rakamları da bu adımın bir parçası ve zeminidir. Kimse kusura bakmasın. Sayın Cumhurbaşkanımız 2002 yılından itibaren savunma sanayine bu desteği vermemiş olsaydı, bugün ne silahlı insansız hava aracımız, ne de akıllı mühimmatımız olurdu. Ben Zeytin Dalı Harekatı'nı biliyorum. Böyle yaptım oldu, resim çizerek bu savunma sanayinin mühimmatları oluşmuyor. Zeytin Dalı Harekatı'nda 'Akıllı mühimmatlarımız bitecek' diye ürktük ve korktuk. Acaba ABD bize verir mi, vermez diye. Şimdi ABD ister versin, ister vermesin. Bizim mühendislerimiz yaptı Allah'ımıza şükürler olsun. Bugün yurt içindeki terörist sayısı 600'lerin altına düşmüşse bu vermiş olduğumuz mücadeleden dolayıdır. Biraz önce gelirken Kandil'de bulunan bir terörist başının son talimatlarını ve son değerlendirmelerini okudum. Paçavra durumuna düşmüşler. Zihinleri kalbur ve altüst olmuş. Bu iyi günleri, daha da olacak, bunu çok net söylüyorum. Bu ülkeye ödettikleri maliyeti Allah'ın izliyle evlatlarımız burunlarından fitil fitil getiriyor ve getirmeye devam ediyorlar."'DECCALLERE TESLİM EDEMEYİZ'Teftiş kurulunun işini yaparken büyük özen göstermesi gerektiğine de dikkati çeken İçişleri Bakanı Soylu, "Özellikle yerel yönetimlerle ilgili yolsuzluğa tahammül edemeyiz. Çocuklarımızın ve fakir fukaranın rızkını birtakım deccallara teslim edemeyiz. Bu ülkenin kaynaklarının heba edilmesine, har vurup harman savrulmasına müsaade edemeyiz. Denetimi yapmazsak ya davulcuya gider, ya da zurnacıya. Denetim yaparsak herkes kendine çekidüzen verir. Kimse kusura bakmasın, biraz dönüp kabahati kendimizde bulalım. Teftişlerimizde hiç acıma yok. Bunu çok net söylüyorum, işimizi yapıp çıkacağız. Bunu yaptığımız andan itibaren Türkiye ekonomisine, büyümesine, zenginleşmesine ve kamu hayatına da yapacağımız en büyük katkıyı ortaya koymuş oluruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------Süleyman Soylu'nun gelişinden görüntü Toplantıdan genel ve detay görüntü Süleyman Soylu konuşması

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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Adıyaman'da trenin çarptığı kadın öldü

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Medine Arkçı (89), yolcu treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Kurugeçit Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Adana-Malatya seferini yapan yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Medine Arkçı'ya çarptı. Ağır yaralanan Arkçı, olay yerine çağrılan ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Olay yeriOlay yerinde polislerin inceleme yapmasıGörgü tanıkları ile röp.Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 170 MB

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Firari dolandırıcı yeni kurduğu çeteyle yakalandı, 'Bunda ne var' dedi

SAMSUN'da kent dışında turistik yerlerde kurduğu çeteyle yabancı turistlere ait milyonlarca kullanıcının kredi kartı bilgilerini kopyalayarak yabancı hackerlere sattığı suçlamasıyla hükümlü bulunduğu cezaevinden firar eden Kenan D. (49), yeniden oluşturduğu çete üyeleriyle birlikte polis ekiplerince yakalandı. 22 farklı suçtan dosyası bulunan şüpheli Kenan D., adliye sevki sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Neyi çekiyorsunuz, bunda ne var?' dedi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya'da kurduğu çeteyle yabancı turistlere ait milyonlarca kullanıcının kredi kartı bilgilerini kopyalayarak yabancı hackerlere sattığı suçlamasıyla hükümlü bulunduğu Antalya Açık Cezaevi'nden kaçan suç örgütü lideri Kenan D.'nin Samsun'a gelerek yeni bir çete kuracağı istihbaratı üzerine harekete geçti, çalışma başlattı.

ÇATI KATINDA YAKALANLDILAR

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda, şüphelinin 2 sahte sürücü belgesi ile Samsun'un Canik ilçesine geldiği ve burada Karşıyaka Mahallesi'nde sevgili A.U'nun evinde saklandığını tespit etti. Teknik ve fiziki takipte de buluna ekipler, bahse konu eve baskın düzenledi. Baskında polis ekipleri, A.U. ve çatı katına saklanan Kenan D. ile beraberindeki Abdurrahim Ö.'yü (43) kıskıvrak yakaladı. Yapılan soruşturmada, cezaevi firarisi Kenan D.'nin yeni bir çete kurduğu ortaya çıktı. Şüpheli Abdurrahim Ö.'nün yeni firari şüphelinin yeni çete oluşumda yer aldığı, hakkında ise siber suçlardan 21 yıl 38 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

MARKETİN POS CİHAZLARINI KULLANMIŞLAR

Polis ekiplerince baskın yapılan evde yapılan aramada; 35 tabanca fişeği, 7 cep telefonu, 4 laptop, 3 wi-fi, 3 harici bellek, 35 adaptör, 100 pos cihazı slipi, başkasına ait 2 kimlik fotokopisi ve sahte ehliyet ele geçirildi. Siber polisi, aramalarda ele geçirilen sliplerin, Atakum ilçesinde bir markete ait pos cihazından yazdırıldığını belirledi. Bunun üzerine ekipler, pos cihazlarının tanımlı olduğu market işletmecisi Umut Ö.'yü (37) de gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyette alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 22 farklı suçtan dosyası bulunan şüpheli Kenan D., adliye sevki sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Neyi çekiyorsunuz, bunda ne var?' dedi.

Görüntü Dökümü: -----------------------Şüphelilerin adliyeye getirilişiEle geçirilen materyallerden detayEmniyetin dışından detaylarAdliyeden detaylar

(SURE: 01.33 DK) (BOYUT: 174 MB)

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

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Tartıştığı motosikletlilerin üzerine cipini sürüp kaçtı (2) MOTOSİKLETLİ GENÇLER, YAŞANANLARI ANLATTI

Konya'da trafikte tartıştıkları sürücünün cipiyle, üzerinden geçtiği motosikletin sürücüsü Yunus Uğuz (19) ile arkada oturan aynı yaştaki arkadaşı İsmail Cantürk yaşadıklarını anlattı. Cip sürücüsünün, aracını seyir halinde iken kendi üstlerine doğru sürdüğünü öne süren Uğuz, "Arkadaşımla birlikte evden çıkıp, işe gidiyorduk. Sürücü aracını üzerimize sürkeye kalktı. Kenara çekip küfür etti; ama biz ona aldırış etmeden yolumuza devam ettik. Sonra ters şeritten döndü geri geldi. Bizi kovalamaya başladı. Biz kaçamayınca yolun kenarına çekildik. Arabasıyla yanımızda durdu. Sopayla arkada oturan arkadaşımın boynuna vurdu. Sonra aracıyla motosikletin üzerinden geçti. Ben kendimi zor attım."diye konuştu.

Arkadasında oturan arkadaşı İsmail Cantürk de, olayı anlatıp, sürücü hakkında şikayetçi olduklarını belirtti.

Görüntü Dökümü ----------------------Yunus Uğuz'un olayı anlatması İsmail Cantürk'ün olayı anlatması

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

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Siirt'te 1300 öğrenci, Barış Pınarı'nı çizdi

SİİRT'teki Mehmetçik İlkokulu'nda eğitim gören 1300 öğrenci, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklere resim çizerek destek verdi.Mehmetçik İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, öğretmenler ve öğrenci ile veliler katıldı.

Vali Ali Fuat Atik, yaptığı konuşmada 1300 öğrencinin aynı anda resim çizerek, Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere desteklerini bildirdiğini ifade ederek, "1300 öğrencimiz aynı anda Suriye Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerimize destek olmak maksadıyla bir etkinlik düzenlediler. Hepsi aynı anda duygularını anlatan resimler çizdiler. Biz de çocuklarımızın bu duyguları yaşarken yanlarında olmak istedik. Çok güzel manzaralar ile karşılaştık kendilerini kutluyorum" dedi.

Görüntü Dökümü-----------Öğrencilerden görüntüÖğrencilerim resim çizerken görüntüsüValinin öğrenciler ile beraber görüntüsüValinin açıklamasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 256 MB

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DKK Başkanı Arıncı: 16 yılda üniversitesi sayısı 207'e ulaştı

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi'nin akademik yıl açılışına katılan Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, son 16 yılda Türkiye'deki üniversite sayısının 53'ten 207'e ulaştığını ifade ederek, "Türk yükseköğretim sistemi 8 milyona dayanan öğrenci sayısı ve 207 yükseköğretim kurumuyla sayısal büyüme açısından belli bir düzeye ulaşmıştır. Çeşitlenen, farklılaşan ve sayıları artan yükseköğretim kurumları için artık nitelik üzerine odaklanma vaktidirö dedi.

Anadolu Üniversitesinin 2019-2020 akademik yılı, Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı. Törene Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın yanı sıra Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı ile üniversitenin akademisyen kadrosu katıldı. Üniversitenin ilk hedefinin öğrencileri topluma ve millete faydalı olacak şekilde eğitmek olduğunu ifade eden rektör Çomaklı, "Son bir yılda 18 farklı kurumla protokol imzaladık. Güvenlik bürokrasisinden sosyal politikalara kadar pek çok kurumla iş birliği yaptık. Kentin yerel unsurlarıyla da protokoller yaptık. Yurt dışı programlarında Balkanları ayrı bir yörüngeye oturtarak oradaki ülkeler ve soydaşlarımızla irtibata geçerek onlara ulaştık. Hiç kimseye muhtaç olmadan eğitimi Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli kurumu olan Anadolu Üniversitesi'nin vereceğini anlatınca büyük bir teveccüh ve sevgiyle karşılanıyoruz. Öğrencilerimizi hiçbir siyasi saplantıya bulaştırmadan, yalnızca devletine, milletine bağlı bir şekilde hiçbir kişi ve gruba bırakmadan yeniden ailelerine göndermek bizim asıl amacımızdırö dedi.

16 YILDA ÜNİVERSİTE SAYISI 207'E ULAŞTI

Akademik yıl açılışının ilk dersini ise 'Yüksek Eğitimde Güncel Gelişmeler ve Türkiye' konusunda Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı verdi. Anadolu Üniversitesi'nin ikinci üniversite programı kapsamında Sosyoloji Bölümü'nü bitirdiğini kaydeden Arıncı, Türkiye'nin eğitim alanında her zaman hassasiyet gösterdiğini söyledi. Son 16 yılda üniversite sayısının 207'e ulaştığını kaydeden Arıncı, "Ülkemizde son yıllarda pek çok alanda görülen gelişmeler gibi üniversite eğitimi alanında da çok ciddi gelişmelere şahidiz. 2003 yılından ülkemizde 53 olan devlet üniversitesi sayısı 2018 itibarıyla 129'a ulaştı. 72 de vakıf üniversitesi bulunuyor. Toplamda 207 üniversitemiz var. Dünyadan olduğu gibi 2000'li yıllarda ülkemizde de yükseköğretimin dönüşüm süreci hızla başlamış ve yükseköğretim alanı sürekli genişlemiş, öğrenci yapısı çeşitlenmiş, vakıf üniversitelerinin sayısı artmıştırö şeklinde konuştu.

NİTELİK ÜZERİNE ODAKLANMAK GEREKİYOR

Türk yükseköğretim sisteminde 8 milyon öğrencinin yer aldığını ifade eden Arıncı, artık nitelik üzerine odaklanılması gerektiğini söyleyerek, "207 yükseköğretim kurumuyla sayısal büyüme açısından belli bir düzeye ulaşmıştır. Çeşitlenen, farklılaşan ve sayıları artan yükseköğretim kurumları için artık, nitelik üzerine odaklanma vaktidir. Üniversitenin fiziki kapasitenin çok ötesinde ülkelerin beyinleri olduğunu unutmamak gerekir. Ülke için yapılacak en önemli şey, aklı hür, vicdanlı, vatan derdi olan, donanımlı ve sorgulayan gençler yetiştirmektirö dedi.

Görüntü Dökümü: -Toplantı salonu-Açılışa katılanlar-Programa katılan protokol-DDK Başkanı Arıncı-Arıncı'nın konuşması-Salondan görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

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Kaynak: DHA