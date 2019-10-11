Dha yurt bülteni - 17

11.10.2019 17:42

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü gün (8)

Şanlıurfa Valiliği'nce Suriye'nin Ayn el Arab bölgesinden Suruç ilçesine düzenlenen havanlı saldırıda 2 kişinin şehit olduğu, 3 kişinin de yaralandığı açıklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "9 Ekim'de başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden 'Barış Pınarı' harekatı sırasında 11.10.2019 tarihinde PKK-PYD terör örgütü mensuplarınca ilimiz Suruç ilçesine atılan mühimmatın patlaması sonucu Çaykara Mahalle Muhtarı Halil Yağmur ve Şıh Güzel şehit oldu, 3 vatandaşımız da yaralandı. Yaralı vatandaşlarımız Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış olup, tedavilerine devam edilmektedir. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

SİVİL ŞEHİT SAYISI 9'A YÜKSELDİ

'Barış Pınarı Harekatı' sürdürülürken, dünden bu yana teröristlerce havan ve roketler ile düzenlenen saldırılarda şehit olan sivil sayısı toplamda 9'a yükseldi.

ŞANLIURFA

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Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek'in (44) Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Tunceli'de görev yaparken katıldığı Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen Hacı Bebek'in Yeni Mahalle'de yaşayan ailesine acı haberi, askeri yetkililer sağlık ekibi eşliğinde verdi. Acı haberle gözyaşlarına boğulan aileyi yetkililer teskin etmeye çalıştı.

19 yıl önce TSK'ya katılan evli ve 2 çocuk babası Hacı Bebek'in baba ocağına Türk bayrakları asılırken, acı haberi duyan yakınları ve komşuları da eve akın etti. Hacı Bebek, yarın düzenlenecek törenin ardından Göksun'da toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Evin önündeki kalabalık

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Gazi ve ailesi, maganda dehşeti yaşadı (2)'ASIL DARBEDİLEN BENİM'

Afyonkarahisar'da, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'ya saldırdığı iddia edilen Erhan Kaya (51), asıl darbedilen kişinin kendisi olduğunu savundu. Dernek binası içinde en az 6 kişinin kendisine saldırdığını iddia eden Erhan Kaya, İsmail Kumartaşlı ve diğer kişiler hakkında şikayetçi olduğunu belirtti. Afyonkarahisar Belediyesi su birimine su kartına dolum yapmak için gittiğini, olayın da bu sırada yaşandığını belirten Erhan Kaya, "Otomobilimi belediyenin önündeki caddeye park ettim. Herkesin park ettiği yerdi. Önümde bir otomobil vardı. Bir kadın indi ve 'Burası şehit ve gazi otoparkı. Buraya park edemezsiniz' dedi. Ben de 'O zaman siz niye park ediyorsunuz?' diyerek belediye binasına girdim. İşimi bitirip aracıma bindiğim sırada daha önceden tanımadığım İsmail Kumartaşlı, beni uyaran kadınla tartışıyordu. Sonra gelip aracımı tekmeledi. Araçtan inmeye çalıştığım sırada bana vurmaya başladı. Araçtan indiğimde de birisi arkadan beni tuttu. 'Gel, ben tuttum' diye bağırdı. İsmail Kumartaşlı, kafama, gözüme ve çeşitli yerlerime vurdu. Ben de yerden aldığım 'çimlere basmayınız' levhasıyla kendimi korumaya çalıştım. Ancak birileri sürekli bana vurmaya devam etti" dedi.

BANA 6 KİŞİ SALDIRDI

Gazi ve şehitlere küfür etmediğini belirten Erhan Kaya, "Gazilerimize, askerlerimize, polislerimize canımız kurban bizim" dedi. Dernek binasında da İsmail Kumartaşlı haricinde başkalarının da kendisini dövdüğünü iddia eden Erhan Kaya, "En az 6 kişiydi. Birisi sandalye ile başıma vurdu. İsmail Kumartaşlı göğsüme oturup boğazımı sıktı. Beni boğmaya çalıştı. Odadaki bir kişi bizi ayırmaya çalışıyordu. Aynı kişi beni kurtardı. Hastanede ise yaşlı bir gazi önümü kesip bana hakaret etti. Ben onlara hakaret etmedim. Rapor aldım. Boynumdaki kemiklerde hasar var. Şikayetçi oldum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Erkan Kaya'dan detayVücudundaki darp izlerinden detayGenel detaylarRöp: Erhan Kaya

HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

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Kuran kursunun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü SİİRT'in Tillo ilçesindeki Memduhiye Kuran Kursu binasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tillo ilçesindeki Memduhiye Kuran Kursu binasının çatısında öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Yangının ardından olay yerine gelen Siirt Valisi Ali Fuat Atik, yetkilerden bilgi aldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,

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Güney Afrikalı turist, otel odasında ölü bulundu

AKSARAY'a tatil için gelen Güney Afrika uyruklu Kamedıen Rıdduwaan (65) otel odasında ölü bulundu. Rıdduwaan cenazesi, ailesinin istediği üzerine Aksaray'a defnedildi.

2 kardeşiyle birlikte Türkiye'yi gezmeye gelen Kamedıan Rıdduwaan, Ihlara Vadisini gezmek içinde Aksaray'a geldi. Geceyi bir otelde konaklayarak geçiren Rıdduwaan, sabah kahvaltıya gelmedi. Bunun üzerine odasına giden kardeşleri Rıdduwaan'ı hareketsiz halde bulundu. Bunun üzerine sağlık ekibi ve polis haber verildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde Rıdduwaan'ın öldüğünü belirledi. Rıdduwaan'ın cenazesi ailesinin istediği üzerine Aksaray'da Evrah mezarlığında defnedildi.Tur rehberi Semih Yetimoğlu, 1 haftalık Anadolu gezisi kapsamında Ihlara Vadisi için Aksaray'da bulunduklarını belirterek, "Bir misafirimiz otelde ölü bulundu. Misafirlerimiz Müslüman olduğu için burada defnedilmesi istendi. Misafirlerimiz Türkiye'ye Diriliş Ertuğrul dizisinden etkilendikleri için gezmeye gelmişler. İlk gün Söğüt'e gidip ziyaret yaptık. Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret ettik. Yarın turumuz bitecek ve İstanbul'a dönecektik." diye konuştu. Rıdduwaan'ın kardeşi Fatima Rıdduwaan (60),ö Bizim inancımızda, vefat eden insan hemen gömülmesi gerekiyor. Burası da bir Müslüman ülke olduğu için Aksaray'a defnetmeyi uygun gördük." dedi.

Görüntü Dökümü -----------------Morgdan detayRehber ve kız kardeşi röp.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Marmaris'te 52 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 2 ayrı yerde durdurulan 2 ayrı minibüste 52 kaçak göçmenle şoförlük yapan 2 organizatör yakalandı.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bugün saat 15.30 sıralarında, Marmaris-Muğla karayolunun 4.5 kilometresindeki Gökbel mevkiinde şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Araçtakilerin, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeli 18 göçmen olduğu anlaşıldı. Ayrıca organizatör olan araç şoförü gözaltına alındı. Marmaris merkezine 23 kilometre mesafede yol denetimi yapan jandarma ekipleri, bugün saat 16.30 sıralarında, şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Kontrol edilen 17 kişi kapasiteli minibüste, yine kadın ve çocukların oluşturduğu toplam 34 göçmen yakalandı. Bu araçta da yine organizatör olan araç şoförü gözaltına alındı. 2 organizatör, jandarmaya teslim edildi. 52 göçmen ise, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜMarmaris İlçe Jandarma ekiplerinin cep telefonuyla çekti mülteci görüntüleri

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Keşan'da 'Su parkı' hizmete girdi

EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediyesi tarafından hem içme suyu ihtiyacının karşılanması hem de çocuk ve yetişkinlerin vakit geçirmesi amacıyla yapılan ve 'Su parkı' adı verilen parkın açılışı gerçekleştirildi.

Keşan Belediyesi tarafından hayırsever bir iş insanının desteğiyle Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde bulunan su terfi birimi bahçesinde hem içme suyu ihtiyacının karşılanması hem de çocuk ve yetişkinlerin vakit geçirmesi amacıyla inşa edilen ve 'Su parkı' adlı parkın açılışı törenle yapıldı. Açılışa, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Erhan Başaran, İş insanı Hayati Bingöl ve vatandaşlar katıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Bu çeşmeyi 2 ay önce Keşan Belediyesi olarak kapattık. Burada oturma ve park alanı da oluşturarak çeşmemizi hizmete açıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. İş insanı Hayati Bingöl de, parkın Keşanlılara hayırlı olmasını diledi. Helvacıoğlu, daha sonra çeşmeden su almaya gelenlerin bidonunu doldurdu.

Görüntü Dökümü-----------------------Su parkı, çeşme ve oyun grubu-Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu konuşması-Başkanın, vatandaşın bidonunu doldurması-Vatandaşların çeşmeden su doldurması-Su parkı genel gör.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

Kaynak: DHA