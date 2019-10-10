Dha yurt bülteni - 17

10.10.2019 20:28

ŞEHİTLERDEN 3'Ü, ANNE İLE KIZLARIYMIŞ

'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci gün (11)

Suriye'nin Kamışlı kentinden PKK/YPG'li teröristlerce Nusaybin ilçe merkezine düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan 3 kişinin, anne ile 2 kızı olduğu açıklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "9 Ekim 2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin Nusaybin ilçemize isabet etmesi sonucu 12 yaşında Emine Yıldız, 15 yaşında Leyla Yıldız ve 48 yaşında anneleri Fatma Yıldız hedef alınarak şehit olmuştur. Atılan roket ve havan mermileri sonucu 24 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı Vatandaşlarımız Nusaybin Devlet Hastanesi ve Mardin Devlet Hastanemize sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Şehit olan vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

Haber: MARDİN

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Salihli'de şehit acısı

FIRAT'ın doğusuna yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye'nin Tel Abyad kentinden teröristler tarafından atılan havan mermisinin isabet ettiği Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş'in şehit olduğu haberi Manisa'nın Salihli ilçesinde oturan ailesine bildirildi.

Suriye'nin kuzeyinde yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda, Tel Abyad ile Resulayn ilçelerinden teröristlerce Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine çok sayıda roket ve havan mermisi atıldı. Tel Abyad'tan Akçakale ilçesine düşen havan mermisinin şarapnel parçalarının isabet ettiği Salihlili Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş, şehit oldu. Şehit haberi Manisa'nın Salihli ilçesinde üzüntü yarattı. Güneş'in şehadet haberini; Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Adil Oral Vergi Dairesi Müdürü Talip Kara, İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, aileye bildirdi. Güneş ailesi büyük acı yaşarken, yakınları taziyeye geldi. Cihan Güneş'in bekar olduğu öğrenildi.

AİLE TAZİYELERİ KABUL ETTİŞehit Güneş'in evinde hüzün hakim. Güneş'in babası Salihli ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden emekli şef Süleyman Güney, annesi emekli hemşire Zekiye Güneş ve kızkardeşi Cansu Güneş, taziyeleri kabul etti. Şehidin alesinin yaşadığı apartmana ise, dev Türk bayrağı asıldı. Güneş ailesi, acı haber sonrası eve gelen vatandaşların taziyelerini kabul ediyor. Şehit Cihan Güneş'in 2 yıl önce KPSS kazanarak, Şanlıurfa Merkez Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne atandığı, 1 yıl önce ise geçici görevlendirmeyle Akçakele Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne geçtiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Şehidin evinden görüntüŞehidin fotoğrafıŞehidin babası gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmesinden Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),

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Erciş'te otizmli çocuklar için özel sınıf

VAN'ın Erciş ilçesinde, ailelerinin başvurusu üzerine, otizmli çocuklar için 2 öğretmenin görev yapacağı 4 kişilik özel sınıf açıldı.

Tohum Otizm Vakfı'nca Erciş ilçesinin Sahil Kent Mahallesi'nde bulunan Reşit Çelik İlkokulu'nda otizm sınıfı açıldı. Ailelerin Erciş Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurusu üzerine açılan sınıfta öğrencilere görsel hafıza, sportif, fiziksel, beslenme ve akademik eğitimleri veriliyor. Otizmli çocuklar geri kalan zamanlarında ise oyun oynayarak eğlendiriliyor.

Bugüne kadar Türkiye'nin çeşitli kentlerinde otizmli çocuklar için 108 sınıf hizmete açan Tohum Otizm Vakfı, 109'uncu sınıfı da Erciş ilçesinde açtı. Açılışa Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tekve, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, Tohum Otizm Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Betül Selcen Özer, eğitimciler ve otizmli çocukların aileleri katıldı.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, ilçede otizmli çocuklar için özel sınıf açan Tohum Otizm Vakfı yetkililerine teşekkür etti. Mehmetbeyoğlu,"Otizmli çocuklar çok özel çocuklardır. Çok şükür Erciş'te de böyle bir açılışı yapmak beni çok mutlu etti. Erciş'imiz 200 bin nüfuslu, 55 bin öğrencisi olan çok büyük bir şehir. İlçemizin en büyük çıkışı son dönemlerde milli eğitim ile yaptığımız başarılardır. Erciş, başta valimiz, milletvekillerimiz, il milli eğitim müdürümüz, ilçe milli eğitim müdürlüğümüz ve arkadaşların destekleri ile birlikte bölgede yükselen bir yıldız haline geldi" dedi.

Program, plaket takdimi ve otizmli çocuklara hediyelerin verilmesiyle son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Açılışa katılan davetliler-Açılış-Açılan sınıf-Kaymakam Mehmetbeyoğlu'nun konuşması-Detaylar

SÜRE: 2 DK 37 SNBOYUT: 138 MB

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), -

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Çanakkale'de 314 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 314 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege'de, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı geçişleri önlemek için devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, 314 kaçak göçmen yakalandı. TCSG 905 ve TCSG 109 Bot Komutanlığı ekipleri, Sivrice Burnu ve Akkaya Burnu açıklarında durdurduğu lastik botlarda Suriye, Afganistan, Sudan ve Somali uyruklu 314 kaçak göçmeni yakaladı.

Küçükkuyu Beldesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKaçaklardan genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale),

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Aziz Vlas'ın mezarı inanç turizmine kazandırılacak

ANADOLU'da Hristiyanlığın ilk piskopos ve şehitlerinden biri olarak 280-316 yıllarında Sivas'ta yaşadığı bilinen Aziz Vlas'ın Gökmedrese Mahallesi'nde bulunduğu ileri sürülen mezarı inanç turizmine kazandırılacak.

Bazı bilimsel makalelere konu olan 280-316 yıllarında Sivas'ta yaşadığı tahmin edilen Anadolu'da Hristiyanlığın ilk piskopos ve şehitlerinden olan Aziz Vlas'ın, Gökmedrese Mahallesi'nde var olduğu ileri sürülen mezarını Vali Salih Ayhan, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca ile birlikte ziyaret etti. Sivas'ın 4 bin yıllık bir tarihe sahip olduğunu bunun da izlerinin görüldüğünü belirten Ayhan, "Hititlerden, Romalılardan, Bizanslılardan, Selçuklulardan, Osmanlılardan ve Cumhuriyetten. Geçmişin özellikle Roma ve Bizans döneminin izlerini çok rahat görebiliyoruz" dedi. Aziz Vlas ile ilgili çok yoğun araştırmalar ve söylemler, halk tarafından bilinen bazı hususların söz konusu olduğunu aktaran Ayhan,"Bunun üzerine ekibimizle beraber bir yerinde tespit yapalım, geçmiş dönemde bu konu gündeme gelmiş, bir çok makale yazılmış, bir çok bilimsel çalışma gerçekleştirilmiş. Biz de bu yapılan çalışmaları derleyip, toparlayıp yeni dönemde ne yapabiliriz diye bir istişare yapalım dedik. Aziz Vlas ismi Hristiyan aleminde çok önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle ismine kiliseler yapılan, Azizlik sıfatı alması hasabiyle Hristiyan aleminde de önemli bir mevki işgal etmektedir. İlimizde yaşamış ve burada öldürülmüş olarak bilinmektedir. Halk arasında farklı mitolojiler verilerek de günümüze kadar gelmiş. Bunu tekrar bilimsel bir araştırma yaparak, hafızayı tekrar yoklayarak, yeni bir yol haritası çizerek bunu inanç turizmine nasıl kazandırabiliriz onunla ilgili bir çalışma başlatıyoruz. İnşallah kısa zaman içerisinde bu bölgede bir hareketlilik olacak" dedi.Sivas'ın derin ve tarihi bir kimliğinin olduğunu vurgulayan Vali Ayhan, bu kimliğiyle de gurur duyduğunu söyledi. Sivas'ın geçmişini gün yüzüne çıkartmanın ve geleceğe aktarmanın görevleri olduğunu anlatan Ayhan, "Sivas'ın uluslararası turizmde de önemli yer tutacağına inanmaktayım. Ama bunu tamamen bilimsellik ve gerçeklik üzerine kurmaktayız. Sivas'ta bu değeri, bu şahsiyeti,Aziz Vlas'ı gün yüzüne çıkartacağız ve dünyaya sunacağız" diye konuştu.

ULUSLARARASI ÜNE SAHİPSağlığında bir hekim olan Aziz Vlas, halka yakınlığı ve öldürülmesi sırasında gerçekleştiğine inanılan mucizelerinin, onu bir aziz haline getirdiği kaydediliyor. Fransa, İtalya ve Belçika'da tarımda iyi ürün alabilmek için, Malta'da doğumları kolaylaştırmak, Rusya'da hasta hayvanları iyileştirmek, İspanya'da anjine, Belçika'da kuduza, Fransa'da difteri, diş ağrısı, gut hastalığı, raşitizm ve romatizmaya karşı, birçok ülkede solunum yolları problemleri ve boğaz hastalıkları için onun yardımına başvurulduğu ifade ediliyor. Adı Rumca ile Latince'ye Blasios, Fransızca'ya Blaise, Almanca'ya Blasien olarak geçen ve Azizlik sıfatını Vatikan'ın 1527 yılında resmen onayladığı belirtilen Aziz Vlas, cerrahların, bağcıların, balıkçıların, mimarların hamisi olarak Hristiyan mitolojisinde yer alıyor.Önceleri mezarını boğazından rahatsız olan Hristiyan ve Müslümanların ziyaret ettiği Aziz Vlas'a, Sivaslılar'ın lahit kapağındaki oyuk nedeniyle "Göz Baba Türbesi" adını taktığı belirtiliyor. Fransa'da her 5 bin çocuktan birinin adını taşıdığı Aziz Vlas'ı, 3 bin ailenin soyadı olarak tercih ettiği, Avrupa'da bin 200 kilise ve manastırın adına ithaf edildiği biliniyor.

Görüntü Dökümü: -Mezar olduğu ileri sürülen alan-Vali ve beraberindekilerin ziyareti-Valinin açıklaması

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

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'Mavi Medrese' müzeye dönüştürülecek

SİVAS'ta, Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271'de yaptırılan ve uzun süreli bir restorasyon süreci geçiren Gök Medrese, müzeye dönüştürülecek.

Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali'nin 1271'de mimar Konyalı Kaluyan'a yaptırdığı, Selçuklu mimarisinin en seçkin eserleri arasında yer alan Gök Medrese'de, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan 8 kişilik heyet, Ağustos 1997'de fotogramik çekimler, rölöve ve tespit çalışmalarıyla restorasyona başladı. Adını üzerindeki gök mavisi çinilerden alan, "Mavi Medrese" olarak da bilinen Gök Medrese, yıllar süren çalışmaların ardından restorasyonun büyük kısmı tamamlanarak 22 yıl sonra ziyarete açıldı. Vakıflarlar Genel Müdürlüğü tarafından devam eden çalışmanın ardından Gök Medrese müzeye dönüştürülecek. 2020 yılının Nisan ayında tamamlanması plananan çalışmanın ardından müzeye dönüştürülecek olan Gök Medrese'de öğretim odaları, dershaneler ve mescit yer alacak. Sivas Valisi Salih Ayhan, Gökmedrese'yi ziyaret ederek çalışmalar hakkında Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca'dan bilgi aldı. Vali Salih Ayhan, Gök Medrese'yi ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Gök Medrese'nin restorasyonun ufak tefek rötuşlar halinde tamamlandığını söyledi. Gök Medrese'nin 'Vakıflar Müzesi' olması noktasında Vakıflar Genel Müdürlüğünün çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ayhan, "İhaleleri yapıldı, süreç olumlu olarak devam ediyor. İnşallah 2020 yılının Mart-Nisan aylarında Vakıflar Müzesi olarak görevlileriyle beraber Sivasımıza ve ülkemize hizmet edecek" dedi. Gök Medrese'nin Sivas'ın simgesi ve göz bebeği olduğunu dile getiren Vali Ayhan, "Ecdat yadigarı bu güzel eserin uzun soluklu bir restorasyondan sonra ortada olması, insanın bakınca keyif alması, müthiş bir şaheser olarak insanlığa sunulması bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Uzun ve meşakkatli bir süreç oldu. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah burası yakınındaki Kale Evleri projesi yapıldıktan sonra, alan biraz tanzim edildikten sonra bir yoğunluk yaşayacak. Burası Sivas için bir markadır, simgesidir. İnsanların gördüğü zaman keyif aldığı, estetiğiyle, mimarisiyle adeta Sivas'ın mührüdür. Bu mührü gözümüz ve elimiz gibi koruyacağız, insanlığın hizmetine sunacağız. İnşallah seneye buradaki yoğunluk ve hareketlilik devam edecek" diye konuştu.

Görüntü Dökümü: -Gök Medresenin görnütüleri-Valinin ziyareti

-Yaptığı açıklamalar

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

Kaynak: DHA