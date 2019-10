Dha yurt bülteni-17

08.10.2019 17:45

SINIRA SEVK EDİLEN ASKERLERE COŞKULU KARŞILAMA

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonu öncesi Suriye sınır hattına zırhlı araç ve askeri personel sevkiyatı devam ediyor. Öğleden sonra da sınır hattındaki Akçakale'ye sevk edilen zırhlı araçlar ve askeri personeller ilçe girişinde vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyona yönelik hazırlıklarını devam ettiriyor. Aylardır sevkiyatın sürdüğü sınır hattına öğleden sonra da Şanlıurfa'dan çıkan zırhlı araçlar yönlendirildi. Güvenlik önlemleri arasında Akçakale'ye gelen zırhlı araçların bulunduğu askeri konvoy, Akçakale girişinde aralarında yöresel kıyafetlilerin de bulunduğu vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Askerler, kendilerine yönelik tezahüratlarda bulunan ve el sallayarak sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara klakson çalarak karşılık verdi. TSK'ya ait üsse giriş yapan zırhlı araçların sınır hattındaki karakollarda konuşlandırılacağı belirtilirken, konvoyu sevgi gösterisiyle karşılayan vatandaşlar da bir an önce harekatın başlamasını ve sınır hattının teröristlerden temizlenmesini istediklerini ifade etti. Askerlerin her zaman yanında ve duacısı olduklarını söyleyen atandaşlar, bir an önce Akçakale'nin karşısında bulunan Telabyad ve Fırat'ın doğusundaki diğer bölgelerin terör örgütünden temizlenerek güvenli hale getirilmesini istedi.

Haber- Hasan KIRMIZITAŞ, Hadi KURT-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA

HAYRABOLU'DA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkarak, takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tekirdağ-Hayrabolu yolu Karabezirgen mahallesi yakınlarında meydana geldi. F.S. yönetimindeki 59 KA 039 plakalı otomobil, Karabezirgen mahallesi yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, takla attı. Kazada sürücü F.S. ve araçta bulunan İ.Y. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.



Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

BABASININ CESEDİNİ GÖRÜNCE, 'SON KEZ ELİNİ ÖPSEYDİM' DİYE GÖZYAŞI DÖKTÜ



Antalya'da nakliyeci Ali Göçer (55), 700 kiloluk paketleme makinesinin altında kalıp, yaşamını yitirdi. Acı haberi alınca sinir krizi geçiren Alper Göçer, "Son kez elini öpseydim babam" diye gözyaşı döktü.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi 1514 Sokak'ta meydana geldi. Nakliyeci Ali Göçer, bir firmanın sattığı 700 kiloluk paketleme makinesini almak üzere iş yerine gitti. Göçer, taşıma sırasında devrilen makinenin altında kaldı. Firma çalışanlarının İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ali Göçer, sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Bu sırada Ali Göçer'in telefonu çaldı. Telefonu açan polis, oğlu Alper'e "Babanız kaza yaptı" dedi. Olay yerine gelen Alper Göçer, babasının cansız bedenini görünce koşup sarılmak istedi. Arkadaşları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Alper Göçer, "Son kez elini öpseydim babam" diye gözyaşı döktü.

Ali Göçer'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA-DHA

CEP TELEFONU BAYİİNDEN HIRSIZLIĞA 2 TUTUKLAMA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir cep telefonu bayiinden 20 bin lira değerinde cep telefonu ile bilgisayar çalan ve polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Olay, Gazi Osman Paşa Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu bayiinde meydana geldi. İşyerinin kapalı olduğu akşam saatlerinde cep telefonu bayiinin camını kırarak, içeri giren U.S. (23) ve Ö.Ö. (21), 20 bin lira değerinde cep telefonu ve bilgisayarı çalarak, kaçtı.

İhbar üzerine inceleme başlatan Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işyerinin güvenlik kamerası görüntülerinden olayı gerçekleştirenlerin U.S. ve Ö.Ö. olduğunu belirledi. Şüphelilerin İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde olduğunu belirleyen polis, düzenlediği operasyonla U.S. ve Ö.Ö. yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin, çaldıkları cep telefonu ve bilgisayarları sattığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.S. ve Ö.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Haber-Kamera: Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ),



Kaynak: DHA