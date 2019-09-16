Dha yurt bülteni - 17

16.09.2019 16:57

Zonguldak'ta darp edilen gazi taburcu oldu

ZONGULDAK'ta aracıyla yeni dökülen asfalta girdiği gerekçesiyle işçiler tarafından darp edilen terör gazisi Hasan Özdemir, 6 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili konuşan Vali Erdoğan Bektaş, "Zonguldak'a yakışmayan bir hareket oldu ve inşallah bir daha tekrarlanmaz" dedi.

Nevşehir Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda vatani görevini yaparken 15 Nisan 1992'de Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi Suçatı köyü yakınlarında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada başına isabet eden kurşunla sol kulağı duyma yetisini kaybederken, sol gözünde de yüzde 90 görme kaybı oluşan Hasan Özdemir, geçen hafta salı günü asfalt işçilerinin saldırısına uğradı. Gazi Özdemir, Karaelmas Mahallesi'nde ağabeyinin engelli oğlunu Karaelmas Sağır ve Dilsizler Lisesi'ne götürdüğü sırada aracıyla yeni dökülen asfalta girdiği iddiasıyla Zonguldak Belediyesi'nin asfalt ihalesini alan firmanın işçileri tarafından darp edildi. Sağlam olan sağ gözü ve kulağından darbe alan gazi Özdemir'in dudağına da dikiş atıldı. Olayın ardından serbest bırakılan ancak çıkan haberler üzerine tekrar gözaltına alınan işçiler F.A. ve T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hasan Özdemir, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gördüğü tedavinin ardından bugün taburcu edildi. Evinde istirahat eden gazi Özdemir, işçilerin barışmak için yanlarına geleceği söylendiğini, ancak kabul etmediğini söyledi. Şikayetinin devam ettiğini ifade eden Özdemir, şöyle dedi:

"Bugün taburcu oldum. Yine de kontrollere gideceğim. Yarın yine gideceğim. İşçilerle barıştırma durumu olmuş. Ben barışmak istemiyorum. Ben onlara kendimi tanıttım. Yine beni anlamadılar bu şey yaptılar. Benim sol tarafım ne görüyor ne duyuyor. Sağ taraf görüyordu. Sağ gözümde de görme azaldı. Çene ve elmacık kemiğinde hasar var. Beyin cerrahi doktoru da baktı. Onlarda hasar gördü. Raporlarını hazırlıyorlar. Sağ olsun tüm kurumlar ilgilendi. Belediye başkanımız, müdürler, askerlik şube başkanımız geldi. Zonguldak esnafı da geldi. Bir günde 500 kişi saydım gelen. Gerçekten teşekkür ediyorum. Ben artık bundan sonra kanun ne uygularsa saygı göstereceğiz. Ben kanunun bu olayı cezasız bırakmayacağını düşünüyorum. Şüpheliler bırakıldılar. Şu anda serbest geziyorlar. Ben artık onlara hiçbir şey demiyorum. Onlar artık kendileri utansın."

VALİ BEKTAŞ: 'İNŞALLAH BİR DAHA YAŞANMAZ'

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş da gazi Özdemir'in darp edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sadece gazinin değil hiçbir vatandaşın darp edilmesini tasvip etmediğini ifade eden Vali Bektaş, "Hiç kimsenin arzu etmediği bir olay oldu. Olay adliyeye intikal etti ve yargı gereğini yaptı. Bizi üzen gazimizin böyle bir olaya maruz kalmasıdır. Gazi olmasa da böyle bir olayın olmaması lazım. Gazimize geçmiş olsun diliyor ve böyle bir olayın bir daha yaşanmamasını istiyorum. Zonguldak'a yakışmayan bir hareket oldu ve inşallah bir daha tekrarlanmaz. Gazimizin tedavisini takip ediyoruz. Ben kendisini bir ara evinde ziyaret edeceğim." dedi.

Görüntü Dökümü

-Hasan Özdemir'in evdeki görüntüsü

-Taktığı boyunluk

-Hasan Özdemir ile röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

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Serik'te hurda depolama alanında yangın (1)

ANTALYA - Serik D-400 karayolunun Kadriye kavşağı Kayaburnu Mahallesi yakınlarındaki hurda malzemelerin depolandığı alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Plastik malzemelerin de bulunduğu depodaki yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Deponun yanındaki plastik seranın da bir kısmı alevlerden zarar gördü. Yangının söndürülmesi için ekipler yoğun şekilde çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yanan malzemelerden detay

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), -

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde mazot vurgununa soruşturma

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş. (TEKPARK) Çorlu şehir içi otobüslerinde, mazot yolsuzluğu yapıldığı ortaya çıktı. Yaklaşık 700 tonluk vurgun yapıldığı tespit edilmesi üzerine, sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait TEKPARK A.Ş. tarafından Çorlu'da yolcu taşımacılığı yapılan 155 otobüste kullanılan yakıtlarla ilgili yolsuzluk tespit edildi. Şirket yönetimince olayın tespit edilmesinin ardından inceleme başlatıldı. İnceleme sonucu yakıtların alınmış gibi gösterildiği; ancak alım yapılmadığının belirlendiği öğrenildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Kadir Albayrak, 700 tonluk yakıt vurgunu yapıldığını belirterek, "Konu hakkında şu anda bir şey söylemem doğru değil. Bana genel müdür tarafından iletildiğinde hemen müfettiş görevlendirdim. Müfettiş raporunu tamamladı. 700 tonluk vurgun söz konusu. İlgililerle ilgili şikayetimizi savcılığa yaptık. Bu tür konularda çok hassasım. Gerekeni yaptık. Konu aydınlandığında bunu paylaşacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü şu an olmaz, konu savcılıkta. Bu konu ile ilgili diyeceğim çok şey var ama yargıda olduğu için konuşmamız doğru değil. Kim yaptıysa yargı gereğini yapar" dedi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Park halindeki otobüsler

DHA muhabiri Mehmet Yirun'un anonsu

Yolda giden belediye araçları

Durağa gelen otobüsler

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),-

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Manisa, Alman otomotiv devini bekliyor

OTOMOTİV sektöründe büyük bir ivme yakalayan Manisa kenti, dünyanın önde gelen otomotiv şirketlerine ev sahipliği yapıyor. Manisalı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, Volkswagen'in Manisa'da yatırım yapacağı yönündeki açıklaması da Manisa'da büyük sevince neden oldu. Sanayiciler üretim ve ihracat ile ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı beklerken Manisalılar da istihdamın artmasını istiyor. Volkswagen'in Manisa'da kuracağı tesis, Alman otomobil devinin dünya üzerindeki 123'üncü fabrikası olacak.

Alman devin Volkswagen'in Manisa'daki yatırımının yaklaşık 1 milyar euronun üzerinde olması bekleniyor. Vatandaşlar ve iş dünyası Manisa'nın seçilmesinin doğru bir adım olduğunu söylerken 1.3 milyar euroluk dev yatırım için Türkiye'yi tercih eden Alman otomotiv devinin Manisa'da kurmayı planladığı fabrikada 5 bin kişinin istihdam edileceği öngörülüyor. Bu yatırımın Manisa'ya gelmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa milletvekilleri ve Bilim Sanayi Teknoloji Komisyonu üyelerine teşekkürlerini ileten Ege İhracatçılar Derneği Başkanı Ayberk Aloğlu, yatırımın iş dünyası açısından umut verici olduğunu belirtti. Aloğlu, "Üretim ve dış ticaret açısından kıymetli bir yatırım. Manisa Organize Sanayi Bölgesi, altyapısı ve tüm imkanlarıyla bu yatırıma hazır. İyi bir döviz girdisi ile birlikte böyle bir firmanın burada yatırım yapması hem Türkiye'nin hem de Manisa'nın reklam değerini arttıracaktır" dedi. Manisalıların özverili çalışan ve üretime kıymet veren bir yapıya sahip olduğunu aktaran Aloğlu, kentin limanlara yakın olması nedeniyle her açıdan önemli kriterlere sahip olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Tüm şirketlerin amacı kar gütmektir. Paranın ilk bulunduğu Manisa, ticari olarak kutsal topraklara sahiptir. Volkswagen'in bu yatırımı ihracatı da arttıracaktır. Biz hem ülkemiz hem Ege Bölgesi'nin ihracatına katkı sağlıyoruz. Ne kadar artacağını zaman gösterecek. Ama biz yabancı yatırımcılara ev sahipliği yapmaya hazırız. Manisa coğrafi konumu ve altyapısı olarak yatırıma uygundur."

İMAR SORUNUNA ÇÖZÜM TALEBİ

Fabrikanın üretim kapasitesinin netleşmesinin ardından sağlayacağı istihdam da netlik kazanacak. Mevcut 122 fabrikasında her gün ortalama 44 bin araç üretimi gerçekleştiren Volkswagen'in Manisa'da deneyim ve kalifiye eleman yönünden de sıkıntı yaşamayacağı öngörülüyor. Alman devinin, otomotiv sektöründe yan sanayinin oldukça geliştiği Manisa'da üretime sıcak bakmasının bir başka nedeni ise Türkiye'nin fabrika kuracak olan şirketlere sunduğu teşvikler ve işçi maliyetlerinin Avrupa ülkelerine kıyasla düşük olması. Manisa Esnaf Sanatkarlar Odası ve Manisa Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Bahattin Akyüz de bu yatırımla ilgili olarak şunları ifade etti:

"Manisa, sanayi şehri. Büyük göç alan bir il. 5 bin işçinin çalışacağı bir potansiyelden bahsediyoruz. Manisa'da yöneticilerin buna hazırlıklı olması lazım. Orada çalışan insanları Manisa'da barındırmalıyız. Manisa'daki imar revize uygulaması sorunu yıllardır kanayan yaradır. İki merkez ilçe ve Büyükşehir Belediyesi'nin kısa zamanda bu imar sorununu çözmesi gerekir. Manisa'da kiralık ev sıkıntısı yaşanıyor. Kiralar çok yüksek. Ev fiyatları da yüksek. Çözüm hızlı şekilde bulunmalı. Manisa'nın bu nimeti kaybetmemesi gerekir. İmar açılırsa konut fiyatları fazla etkilenmez. Bina yapılacak arsa sıkıntısı var. Talep arzı çok Manisa'da. Yunusemre'ye TOKİ'ler yapılıyor ama yetersiz."

GENÇLERE YENİ İŞ KAPISI

Manisa'da yaşayanlar da yeni fabrikanın özellikle istihdama büyük katkı sağlayacağına inanıyor. Bu yatırım haberine çok sevdiklerini söyleyen Haseniye Doğdu da "Ben Kayapınar köyünde oturuyorum. Bize çok yakın bir yere yapılacak bu fabrika. Gençlerimiz dışarda işsiz. Onlara bir iş kapısı açılırsa çok sevinirim" dedi. 3 çocuk annesi Dudu Çineli de "Etrafımızda çok işsiz var. Çalışıp da hakkını alamayanlar var. En azından gençlerimize bir yol açılır. Çocuklarımız kahvekahe önlerinde beklemez" diye konuştu. Manisa'da taksicilik yapan Ali Çırak (37) ise "Manisa'ya güzel bir yatırım olacak. Ev satışları etkilenir, şehrimiz göç alır. Ben sivil taksi kullanıyorum. Özellikle fabrikalara amirleri memurları taşıyorum. Bizim işlerimiz de artar. Hem fabrika kazanır hem biz kazanırız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nden drone görüntüsü,

-Vatandaşlarla röp,

-Manisa Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Bahattin Akyüz ile röp,

-Ege İhracatçılar Derneği Başkanı Ayberk Aloğlu ile röp,

-Anons.

Haber: Nevra UÇKAÇ- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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HATAY'da Ahilik Haftası etkinlikleri başladı

HATAY'da Ahilik Haftası etkinlikleri, Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin(HESOB) Atatürk Anıtına çelen sunması ile başladı. Törenlerde daha sonra esnaf odaları temsilcileri, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti. Burada konuşan Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Esnaflıktaki en büyük husus alın teridir. Helalinden kazanıp, helalinden çocuklarını rızıklandırmaktır. Bizde bu inançla esnaflarımıza hayırlı işler diliyoruzö dedi. Gerçekleştirilen ziyaretin sonunda HESOB Başkanı Abdulkadir Teksöz Vali Rahmi Doğan'a Ahilik kaftanı hediye etti. Valilik ziyaretinin ardından Antakya Uzun Çarşı'da tarihi Kurşunlu Han'da devam etkinliklerde protokol konuşmaları gerçekleştirilerek yılın ahisi, yılın kalfası ve yılın çırağı olanlara plaket takdim edildi.

AHİLİK KARDEŞLİKTİR

Ahilik haftası kutlama programlarına ev sahipliği yapan HESOB Başkanı Abdulkadir Teksöz ise "Ahilik kardeşlik, dostluk, düzgün ahlak; Ahilik mesleğin terbiyesinde kurallara uymak yani özü kardeşlik, birlik beraberlik ve düzgün insan demektirö dedi.

Gerçekleştirilen konuşmaların ardından yılın ahisi olarak seçilen otomobil tamircisi İmadettin Hayzaran'a ahilik kaftanı giydirilerek çeyrek altın, yılın kalfası Mustafa Onur İşlek ve yılın çırağı Mehmet Mıdık'a plaket verildi.

Görüntü Dökümü

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-Çelenk sunma töreninden genel ve detay görüntüler

-Valilik ziyaretinden genel ve detay görüntüler

-Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın konuşması

-Vali Rahmi Doğan'a ahilik kaftanının hediye edilmesi

-Kurşunlu Han'daki etkinliklerden genel ve detay görüntüler

-Hatay Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu'nun konuşması

-HESOB Başkanı Abdulkadir Teksöz'ün konuşması

-Yılın ahisine ahilik kaftanının giydirilmesi

-Yılın kalfası ve yılın çırağına plaket verilmesi

Süre: 03'20ö Boyut: 369 MB

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY,

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Ceyhan Cemevi'nde aşure etkinliği yapıldı

ADANA'da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Ceyhan Şubesi, aşure etkinliği düzenledi.

Ceyhan Cemevi'nde düzenlenen etkinliğe; Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, Ceyhan İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ersin Ağçe, İlçe Emniyet Müdürü Alpertunga Berberoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Geleneksel aşure gününde semah dönüldü. Dualardan sonra aşure ikram edildi.

Görüntü Dökümü

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Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın konuşması

Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz'ın konuşması

Dua edilmesi

Semah gösterisi

SÜRE: 01'28" BOYUT: 162 MB

Haber: Ceyhun ÖZER-Kamera: CEYHAN,(Adana),

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Kaynak: DHA