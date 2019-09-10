Dha yurt bülteni - 17

10.09.2019 16:08

Öğrenci taşıma kavgasında dövüldü (GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, iddialara göre, okulun servis için anlaştığı firma çalışanları, ailenin tercih ettiği servisin şoförü Faruk Uca'ya saldırdı. Aldığı darbelerle yaralanan Faruk Uca, tedaviye alındı.

Olay, dün öğleden sonra, Deniz Yıldızları Ortaokulu'nun önünde meydana geldi. Okul idaresi servis için bir firma ile anlaşırken, veliler ise geçen yıllarda çocuklarını okula götüren servisi tercih etti. Bunun üzerine firmanın çalışanları, çocukları okula getirip götüren servisin şoförü Faruk Uca'ya saldırdı. Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası 2. Başkanı da olan Faruk Uca, aldığı darbelerle yaralandı. Faruk Uca okul yanında bulunan bir dükkana sığındı. Dükkana giren kişiler, Faruk Uca'ya burada da sopalarla vurdu. Saldırganlar kaçarken, kavgaya müdahale etmeye çalışanlar yardım istedi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Faruk Uca, hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan Faruk Uca, "Ben 10 yıldır bu okula servis çekiyorum. Veliler bana çok güveniyorlar, çocuklar beni çok seviyor. Okul müdürüne, 'Velilerin ekonomik durumu iyi değil, bu sene zam istemiyorum' dedim. Ama okul yönetimi daha çok para kazanmak için yeni bir firma ile anlaştı. Ben zaten kendi öğrencilerimi taşıyordum. 3-4 kişi beni öldüresiye dövdü. Ben bir dükkana sığındım. Dükkan sahibini bile tehdit ettiler. Beni dövenlerden davacıyım" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Okuldan görüntü

-Faruk Uca ile ropörtaj

-Faruk Uca'dan görüntü

HABER: Erol POLAT - DARICA (Kocaeli),

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Plaj, sit alanında olduğu için kapatıldı, habersiz olanlar kapıdan döndü

İzmir'in Seferihisar ilçesinde doğa ile iç içe olan ve cenneti andıran Ekmeksiz Plajı, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından arkeolojik sit alanı olduğu gerekçesiyle geçen yıl kapatıldı. Aynı zamanda tabiat parkı olan bölgeye giriş çıkışlar da yasaklandı. Tatilcilerin plaja ve tabiat parkına girmemesi için, koya giden yol, demir bariyerin yanı sıra kum dökülerek kapatıldı. Plajın kapatıldığından habersiz olan tatilciler, kapıdan döndü.

Seferihisar ilçesinde bulunan ve tertemiz suyu, eşsiz doğası ile cenneti andıran Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne ait Ekmeksiz Plajı ile tabiat parkı, 2018 yılında Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından arkeolojik sit alanı olduğu gerekçesiyle kapatıldı. Bunun üzerine İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, karara itiraz ederek dava açtı ancak davayı kaybetti. Bir firma tarafından işletilen plaj, tahliye edildikten sonra atıl kaldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü de plaj ile parkın yeniden açılması için 'Gelişme Planı' hazırlayarak kurula sundu. Betonarme olmayan yapıların kurularak alanın yeniden açılmasını öngören proje, kabul edilmedi. Kurul, milli parkların alandan tamamen çıkmasını istedi. Bunun üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü plajı ve parkı kapattı. Plajın kapatılmasına rağmen tatilciler koya girmeyi sürdürdü. Müdürlük de can ve mal güvenliği gerekçesiyle, giriş ve çıkışları engellemek için alanın çevresini tel örgülerle kapattı.

PLAJA GİDEN YOL, DEMİR BARİYERLERLE KAPATILDI

Plaja giden yol da demir bariyerlerin yanı sıra kum dökülerek kapatıldı. Kapının üzerine de 'Giriş yasaktır. Bu alan Milli Parklar Kanunu'na tabi korunan alan olup, izinsiz girişlerde yasal işlem uygulanacaktır' yazılı uyarı levhaları asıldı. Tüm bu önlemlere rağmen, tatilcilerin plaja girmek için tel örgüleri kestikleri ve girişi için alternatif bir kapı açtıkları görüldü. Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, plajın ve parkın açılması için hazırladığı projeyi genel müdürlüğe gönderdi. Gelişme Planı'nın kabul edilmesi halinde, bölgenin yeniden açılması sağlanacak.

TATİLCİLER KAPIDAN DÖNDÜ

25 yıldır Seferihisar'da yaşadığını söyleyen Mehmet Baki Özalp (72), "Burası milli parktı. Bir sürü hayvan yaşıyordu. Vahşi bir tabiatı vardı. Domuzlar, tilkiler, hatta ceylanlar bile vardı. Ekmeksiz Plajı da eşsiz bir yer. Kumu çok güzel. Buraları kapattılar, barikatı koydular. İzmir ve çevre halkı bu plajı çok iyi bildikleri için sürekli buraya gelirler. Fakat böyle bir barikatla karşılaşınca sorunlar çıkmaya başladı. Biz buranın yeniden açılmasını istiyoruz" dedi. Özalp, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buraların tamamen tatil sitesi olacağı konuşuluyor. Bu plajı iki tatil sitesi kullanacak, vatandaşlar faydalanamayacak. İnsanlar böyle mağdur edilir mi, yazık günah. Zaten girdiğimiz bir tane belediyenin plajı var. Onun dışında başka plaj yok. Akkum Plajı paralı. Diğerleri yıllardır tatil sitelerinin. Ne olacak bunun sonu, buradaki vatandaşlar ne yapacak? Yine de vatandaşlar yasak dinlemiyor. Tel örgülerin üzerinden atlayıp giriyordu. Bir ara polis geldi. İnsanlar korktu ve gelmemeye başladı. Bir an evvel düzeltilmesi lazım."

Ailesi ile birlikte İzmir'e tatile gelen ve plajın kapısından dönen Gevork Özkaragöz de, "Plajın doğal ve bakir bir bölge olduğunu duymuştum. Kendi alanı içerisinde kıymetli bir yer. Ailemizle birlikte tatile geldik. Bu güzel koyu da görmek, denemek istedik ama ne yazık ki kapalı. Giremiyoruz. Artık alternatiflere bakacağız. Bölgedeki diğer plajlara gideceğiz ama buraya kadar gelmişken bunu görmekte fayda vardı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Plajdan ve parktan görüntü

-Denizden, sahilden görüntü

-Anonslar

-Vatandaşlarla röp.

-Drone görüntüsü

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ Drone: Mehmet CANDAN/ İZMİR,

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Eski koca, Özgecan ve çocuklarını koruma talep ettiği gün rehin almış

Samsun'da eski eşi Özgecan Y. (27) ile 2 çocuğunu silahla rehin aldığı evde kapıyı kırıp içeri giren polisler tarafından bacağından vurularak, etkisiz hale getirilen Şahin Ö.'nün (46), genç kadını boşanma aşamasındayken bıçakladığı, bir süre cezaevinde tutulduktan sonra tahliye edildiği ve halen tutuksuz yargılandığı ortaya çıktı. Devlet memurluğu görevinden uzaklaştırılan eski eşine karşı, Özgecan Y.'nin, olay günü karakola giderek, korunma talep ettiği öğrenilirken, zanlıyı etkisiz hale getiren polis memurlarının ise ödüllendirileceği belirtildi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Ayrıldığı eşi Özgecan Y.'nin evine giden Şahin Ö., dışarıda bulunan 7 yaşındaki erkek çocuğunun başına silah dayayıp, kapıyı çaldı. Korku ve paniğe kapılan anne, kapıyı açmak zorunda kaldı. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından iddiaya göre Şahin Ö., tabanca ile çocukları ve eski eşi Özgecan Y.'yi rehin aldı. Tartışma ve kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine adrese İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sevk edildi.

POLİSLER KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİ

Polisler, çevre güvenliğini sağlarken, rehin alınma olayının yaşandığı daireden bir el silah sesi duyuldu. Bunun üzerine polisler, kilitli kapıyı kırarak içeri girdi. Elindeki silahı bırakıp, teslim olması istenilen Şahin Ö. ikna olmadı ve polislere, "Sizi de öldürürüm. Sakın yaklaşmayın, öldürürüm" dedi. Şahin Ö., sağ bacağından vurularak, etkisiz hale getirildi.

OLASI FACİA ÖNLENDİ

Anne ile 2 ve 7 yaşındaki çocuklar evden çıkarılırken, tabancası elinden alınan yaralı Şahin Ö.'nün üzerinde bir kutu mermi ele geçirildi. Şahin Ö., olay yerinde hazır tutulan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede polis nezaretinde tedaviye alınan Şahin Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

2 YIL ÖNCE EŞİNİ BIÇAKLAMIŞ

Dehşet dolu anların yaşandığı olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Şahin Ö.'nün Tapu Kadastro Müdürlüğü'nde memur olarak görev yaparken, 2 yıl önce görülen boşanma davası öncesi Özgecan Y.'yi bıçaklayarak yaraladığı, bir süre tutuklu kaldıktan sonta tahliye edildiği ve halen tutuksuz yargılandığı öğrenildi. Şahin Ö.'nün bu suçtan dolayı devlet memurluğu görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

OLAY GÜNÜ KORUMA TALEP ETMİŞ

Özgecan Y.'nin de son günlerde davranışlarından rahatsızlık duyduğu eski eşi Şahin Ö.'den korunmak için olay günü karakola giderek, korunma tedbiri uygulanmasını talep ettiği ortaya çıktı.

POLİS MEMURLARINA PLAKET

Öte yandan, silah sesi üzerine kapıyı kırıp içeri girerek, şüpheliyi etkisiz hale getirmeyi başaran ve olası bir aile katliamını önleyen 2 polis memuruna, Samsun Valisi Osman Kaymak tarafından plaket verileceği, ikilinin 'ayın polisi' seçileceği belirtildi.

HABER: Tayfur KARA/SAMSUN,

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Elektrikli bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanın girişindeki elektrikli bisiklet, kilidi kırılarak çalındı. Hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken polis, yüzlerini sararak gizleyen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Siteler Mahallesi, Ulus Caddesi'ndeki bir apartmanın girişinde bulunan 20 AAC 091 plakalı elektrikli bisiklet, dün saat 05.00 sıralarında, yüzünü sararak gizleyen bir kişi tarafından kilidi kırılarak çalındı. Sabah elektrikli bisikletinin yerinde olmadığını fark eden İlker Kayhan, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde elektrikli bisikletinin çalındığını belirledi. Kayhan, görüntülerden olay anında 1 kişinin de gözcülük yaptığını gördü. Görüntülerle polise giden Kayhan, çalan kişiden şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, 2 şüpheliyi tespit edip yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntüsü

Haber : Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Almanya'dan Zonguldak'a gelip tüp mide ameliyatı oldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi(BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvuran Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı M.K.(28), tüp mide ameliyatıyla bir hafta 10 kilo vererek 130 kilograma düştü. Hastane başhekimi Prof. Dr. Şenay Özdolap, son dönemde yabancı ülkelerdeki hastaların Türkiye'deki hastaneleri tercih etmesinde yaşanan artışın sağlık turizmi açısından önemli olduğunu söyledi.

Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan M.K., 140 kiloya ulaşmasının ardından mide ameliyatıyla zayıflamaya karar verdi. Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Zonguldak'ta bulunan BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvuran M.K., geçen hafta ameliyat edilerek midesi küçültüldü. Ameliyattan bir gün sonra taburcu edilen M.K., bir haftada 10 kilo verdi. M.K., kontrolleri bittikten sonra Almanya'ya döneceğini söyleyerek Türkiye'deki birçok doktorun Almanya'daki doktorlardan çok daha iyi olduğunu söyledi.

BEÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. İlhan Taşdöven, hastaya başarılı bir operasyonla tüp mide ameliyatı yapıldığını söyledi. Hastanın sağlıklı bir şekilde kilo vermeye başladığını anlatan Dr. Taşdöven, "140 kilo erkek hastamız Almanya'nın Hamburg kentinden BEÜ hastanesine başvurdu. Hastamızın hastanemizi tercih etmesi ameliyat ettiğimiz hastalardan öğrenmesiyle telefonla bize ulaştı. Sonra gelip yatışı yapıldı. Daha sonra ameliyat kararı vererek tüp mide ameliyatı yaptık. İkinci gün taburcu oldu. Birinci haftasında 10 kilo verdi. Beslenmesinde herhangi bir sorun yok. Hastamız şifa ile Almanya'ya geri dönüyor. Yurt dışından hastalarımız geliyor. Irak ver Azerbaycan'dan hastalarımız oldu. Bu tür hastalarımızın olması bu bölgenin tanınması ve hastanemiz için sağlık turizmi açısından çok önemli bir şey. Hastane adında gurur verici bir olay." dedi.

"TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİNDE ÖNEMLİ NOKTAYA GELDİ"

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Şenay Özdolap da obezite cerrahisinin son dönemlerde oldukça popüler olduğunu söyledi. Tüp mide ameliyatının obezite hastaları için alternatif tedavi yöntemlerinden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Özdolap, şöyle dedi:

"Bu ameliyatları hastanemizde başarılı şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu hastamız da yurt dışından gelmiş bir hasta. Gayet başarılı bir ameliyat olmuştur. Mutlu ve sağlıklı şekilde taburcu edilmiştir. Sağlık turizmi açısında yurt dışında hastaların hastanemizi tercih etmesi çok önemli. Yurt dışından birçok hasta hastanemizi tercih ediyor. Bu hem ülkemizi hem hastanemizi tanıtma açısından oldukça önemli. Son yıllarda sağlık turizmi Türkiye'de önemli noktalara gelmiş durumdadır."

Görüntü Dökümü

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-Dr. İlhan Taşdöven'in hastayı muayene etmesi

Dr. İlhan Taşdöven ile röp.

-Beü başhekimi Prof.Dr. Şenay Özdolap ile röp.

-Hastane dışından detay

Süre: (4: 06) Boyut: (460 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

Kaynak: DHA