Dha yurt bülteni-17

01.09.2019 19:13

Erdoğan: Gidebilecekleri tek yer, bir sonraki seçimde sandığın en dibi olacaktır

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemize ve ülkemiz nezdinde bize diş geçiremeyenler, şimdi tüm güçleriyle birliğimize, beraberliğimize saldırıyorlar. 'AK Parti'den ne koparsak kardır' anlayışlı ile birileri sürekli şişiriliyor, pohpohlanıyor. Biz bunları çok gördük. Hamd olsun bu siyaset mühendisliği oyunlarının hiçbiri tutmadı. Gidebilecekleri tek yer, bir sonraki seçimde sandığın en dibi olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte 31 Mart'ta yapılan Mahalli Genel Seçimleri'nde büyükşehirler arasında yüzde 70,53 oy oranıyla Cumhur İttifakı olarak en fazla oy alan Konya'ya teşekkür için geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra geldiği Mevlana Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katılarak, halka seslendi. Erdoğan, 31 Mart'taki seçimlerde Konya'nın rekor oyla kendilerine destek olduğunu belirterek, "31 Mart'ta büyükşehirde yüzde 70,5 oranında rekor destek için şükranlarımı sunuyorum. Bu neticeyle Konya, büyükşehirler arasında Türkiye'de birinci sıraya yerleşmiştir. Yine bu oran AK Parti'nin 15 yıldır mahalli seçimlerde Konya'da elde ettiği en yüksek oy oranıdır" dedi.

KONYA'YA MÜJDELER

Konya'ya yapılan yatırımları anlatan Erdoğan, "Konya'ya son 17 yılda eski parayla 51 katrilyon yatırım yaptık" dedi. Konyalılara iki de müjde vereceğini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Asıl yeni eserlerin, yeni yatırımların müjdesini vermek istiyorum. İlk müjdemi veriyorum. İnşallah Konya metrosunun yapımına başlıyoruz. Bu hattın ilk etabının ihalesini Eylül'de yapıyoruz. Metro hattı, Konya'nın geleceğine yapılan bir yatırımdır. Bugün Konya şehircilik bakımından ülkemizin örnek yerlerinden biriyse bunu ayrım yapmadan yarım asır önce şehrin geleceğine yapılan yatırımlara borçluyuz. Geliyorum bir başka müjdeye. Bu müjde de çiftçilere. Bu yılın sonunda nişasta bazlı şeker oranını yüzde 2,5'a kadar indiriyoruz. Böylelikle 1,5 milyon ton ilave pancar kotası sağlanacak. Pancar fiyatını da ton başına 235 liradan 300 liraya yükseltiyoruz. Bir müjdemiz daha var; 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nın 5'incisinin ev sahibi olarak Konya'yı belirledik. Ülkemiz adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay, ev sahibi şehir sözleşmesini imzalayacaktır. Konya'nın da daha çok üreterek bu yatırımların karşılığını vereceğine inanıyorum."

CHP'Yİ ELEŞTİRDİ

Erdoğan, konuşmasının devamında, CHP'nin yerel seçimlerde verdiği vaatleri yerine getirmediğini belirterek, eleştirilerini sıraladı. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bizler, 25 yıldır bu ülkede yepyeni bir belediyecilik modeli, belediyecilik anlayışı inşa ediyoruz. Şehirlerimizi, gecemizi, gündüzümüze katarak, sadece mesaimizin tamamını değil, aynı zamanda gönlümüzü de adayarak dönüştürüyoruz. Her şey gibi de hizmet de nasip işidir. Aynı zamanda niyet işidir. Nasibimizde bulunmuyorsa, hele hele niyetiminiz de yoksa, seçimde kazansanız, makam mevki sahibi de olsanız hizmet yapamazsınız. Belediyeleri kazanmayı sadece bir siyasi proje olarak görenlerin, seçimlerin ardından ne hale düştüklerini hep birlikte izliyoruz, değil mi? Gördünüz. Son seçim kampanyası boyunca CHP'li belediye başkan adayları ve başlarındaki genel başkanları, her konuda attılar, tuttular. Ulaşımdan süte, servisten internete, her şeyi bedava yapmaktan, belediyelerden ve iştiraklerinden hiçbir işçi çıkarmayacağına kadar, vermedik söz bırakmadılar. Bay Kemal öyle demiyor muydu? 'Kazandığımız belediyelerden kimseyi işten çıkarmayacağız, demiyor muydu? Ne oldu ? Şu anda çıkarıyorlar. Tabi ki bütün bu olaylar karşısında bizim de yapacaklarımız var.

Üstelik ne diyordu Bay Kemal? 'Namus sözü' diyordu. Bir de bunu katmerlediler. Bu adaylardan bazıları seçimi kazandığında da ahali haklı olarak bu vaatlerin yerine getirilmesini bekledi. Peki CHP'liler ne yaptı dersiniz? Önce 'Bizim böyle bir sözümüz yok' diyerek inkar yoluna gittiler. Önlerine verdikleri sözlerin belgeleri konduğunda ise 'Bunları CHP'nin kampanyasını yapan ajansa sorun' dediler. İşleri güçleri yalan. Korkarız bu işin ihalesi sonunda, genel merkezde veya kampanya karargahında ücreti mukabilinde çalışan bir garibanın da üzerinde kalabilir."

'ASIL TİYATROYU SEÇİM MEYDANLARINDA KENDİLERİ SERGİLEMİŞLER'

Eleştirilerini sürdüren Erdoğan, "İstanbul'u sel götürüyor, başkan ortada yok. Ankara'da kimsesiz çocuklar sokağa atılıyor, başkandan ses yok. Antalya'da, Mersin'de, Adana'da yaşanan rezaletleri en iyi orada yaşayan kardeşlerim biliyor. İzmir'de, Aydın'da, Muğla'da ve daha pek çok yerde olup bitenleri anlatmıyorum" dedi. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Demek karşımızda hiçbir konuda verdiği sözün arkasında duramayan, birkaç ay içinde her tarafı liğme liğme dökülen parti ve ekibi bulunuyor. Böylece ne sözün, ne belgenin hatta ne de namus üzerine edilen yeminlerin bunların meşrebinde olmadığını görmüş olduk. Demek ki seçim döneminde bir tiyatro oynamışlar. 15 Temmuz gecesi yaşananlara FETÖ ağzıyla 'Tiyatro' diyenler, asıl tiyatroyu seçim meydanlarında kendileri sergilemişler. Bu tiyatronun senaryosu şu şekilde; Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin ajansı bol keseden vaat edecek, adaylar seçimi kazanınca da 'Bunların bizimle ilgili yok' diyecek. CHP, 31 Mart gecesinden beri bu senaryoyu adım adım hayata geçirdiği tiyatroyu sergiliyor. Bunun adı millet kandırmaktır. Bunun adı alenen sahtekarlıktır, riyakarlıktır düzenbazlıktır. Ha sözlerini tuttukları konular yok mu? Elbette var. Bölücü örgütün güdümündeki partiye verdikleri sözleri ve kamuoyundan gizlemek için kaçırdıkları sözleri harfiyen yerine getiriyorlar."

CHP'li belediye başkanlarının görevden alınan HDP'li belediye başkanlarına destek verdiğini ifade eden Erdoğan, "İşte İstanbul Belediye Başkanı, Diyarbakır'da. Kimlerle neyi konuşuyor? Bakıyorsunuz, teröre bulaşmış olanlarla maalesef el ele, dirsek temasında. ve ne diyor? 'Biz sizlerle beraberiz.' Her fırsatta bir araya geliyorlar. Kazandıkları şehirleri, özellikle İstanbul'u nasıl birlikte yöneteceklerinin hesabını yapıyorlar. Hatta bununla kalmayıp, bölücü terör örgütleriyle ilişkileri yüzünden görevden alınan belediye başkanlarının yanına koşup, onlara destek veriyorlar. Ülkelerinin ve milletinin yanında olacaklarına, terör örgütünün güdümündeki partinin borazanlığına soyunuyorlar. Terör örgütüne tavır koyamayanlarla, 15 Temmuz darbe girişiminin faillerini lanetlemeyenler, her zeminde ve her zaman ülkesinin yanında yer almayandan belediye başkanı olmaz, siyasetçi hiç olmaz. Bunların ikiyüzlülüğü, nobranlığı, küstahlığı sadece millete karşıdır. Onun dışında herkesim, özellikle seçimler için kol kola girdikleri tüm kesimler karşısında gayet mülayimdirler. Bugün oynadıkları rolle, milleti kandırdıklarını sananlar, inşallah en kısa sürede gerçek yüzleri ortaya çıktığında, milletten hak ettikleri cevabı Allah'ın izniyle alacaklar' 'diye konuştu.

Erdoğan, "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak, şahsımın, en büyük partisi olarak AK Parti'nin ve kutlu davamızın çatısı altında toplanmış herkesin öncelikli vazifesi büyük ve güçlü Türkiye davasını hedefine ulaştırmaktır. Bunun için kimin ne yaptığına, ne dediğine değil, kendimizin ne yaptığına, nereye gittiğine bakacağız" dedi.

'SİYASET, KAPALI KAPILAR ARDINDA KRİZ BELEYEREK YAPILACAK İŞ DEĞİLDİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni parti girişimleriyle ilgili de konuşarak, şunları söyledi:

"Bütün bu konularda ülkemize ve ülkemiz nezdinde bize diş geçiremeyenler şimdi tüm güçleriyle birliğimize, beraberliğimize saldırıyorlar. Yaptıkları iş bu. 'AK Parti'den ne kopartırsak kardır' anlayışıyla birileri sürekli şişiriliyor, pohpohlanıyor. Halbuki biz bu oyunları geçmişte çok gördük. Hatırlarsanız, vesayetle mücadelemiz sırasında da benzer teşebbüslere maruz kalmıştık. Aynı şekilde 17- 25 Aralık sürecinin ardından büyük gürültülerle birileri sahaya sürülmeye çalışılmıştı. Hamd olsun bu siyaset mühendisliği oyunlarının hiçbiri tutmadı. Millete söyleyecek sözü olmayanların içerde ve dışarda belli mahfillerin desteğiyle gidebilecekleri tek yer, bir sonraki seçimde sandığın en dibi olacaktır. Siyaset, kapalı kapılar ardında kriz bekleyerek yapacak bir iş değildir. Siyaset, hiçbir somut temeli olmayan imalarla, ithamlarla veya tehditlerle yapılacak bir iş değildir. Eğer siyaset yapacaksanız, çıkacaksınız milletin huzuruna, bu ülkenin ve milletin geleceği için ne düşündüğünüzü, ne hayal ettiğinizi, bunları nasıl yapacağını anlatacaksınız. Millete söyleyecek sözünüz yoksa, sadece kendi nefsiniz için konuşuyor, kendi nefsiniz için koşturuyorsunuz demektir. Kendi kalbinize ve milletin yüreğine değil de başkalarının ağızlarına bakılarak yapılan siyaset değildir, nefsaniyettir. Gurur, kibir bunlarla yol yürüyenler bir yerlere varamazlar. Zira Rabbim, gururla hareket edenlere en büyük tokadı atar. AK Parti milletin iktidara getirdiği bir partidir. Bu partinin millete rağmen siyaset yapması, kadro kurması düşünülemez. Önümüzdeki dönem her işin tıkır tıkır yürüdüğü bir dönem olacaktır. Sizlerin sadece desteğine değil, tespit ve tekliflerine de ihtiyacımız var. Büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edecek ve 2053 ve 2071 vizyonlarını birlikte miras bırakacağız. Cumhur İttifakı'nı asla ihmal etmeyeceğiz. Sayın Bahçeli ile attığımız kararlı adımları devam ettireceğiz."

Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Şahsımızın da AK Parti'nin kimi konularda eksiği, kusuru olabilir. Yanlışlarımız da olabilir. Kusursuzluk, inancımızda sadece alemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur. Biz hiçbir zaman kendi muhasebemizi yapmaktan ve gerekiyorsa bir takım adımlar atmaktan çekinmedik. Hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekiniz. Ferman bu. Bugün de böyle bir ihtiyaç varsa gereken adımları atmayı zül değil, milletimize karşı bir vazifemizin gereği addederiz. Kısa süre içinde 1 yıllık yeni yönetim sisteminde neler yaptığımızı milletimizle paylaşacağız. Partimizin olağan genel kurul sürecini de 7 Ekim'de başlatacağız. Orada bir değişim sürecini başlattık."

Görüntü Dökümü

-------------

Erdoğan'ın miting alanına gelişi

Erdoğan'ın konuşması

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ- Muammer ŞEN KONYA DHA))

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE

AŞAĞIDAKİ FTP ADRESİNDEN GÖRÜNTÜNÜN TAMAMINA, LOGOLU OLARAK ERİŞEBİLİRSİNİZ..

FTP ADRESİ: 178.211.55.226

KULLANICI ADI: dhaabone

ŞİFRE: dha

=============================

Erdoğan: Gidebilecekleri tek yer, bir sonraki seçimde sandığın en dibi olacaktır (2)

CUMHURBAŞKANI, PANORAMA MÜZESİNİ GEZDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Mevlana Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninin ardından, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi içinde bulunan Konya Panorama Müzesi'ni gezdi.

Erdoğan, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Görüntü Dökümü

-----------------

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Panorama Müzesini ziyareti

Genel ve detay

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ- Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

===========================================================

Ayder yolunda heyelan yolu kapattı

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen heyelanda, Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yol kapandı. Uzun araç kuyrukların oluştuğu yol, iş makineleriyle kısa sürede temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda ulaşım sağlanan yolda etkili sağanak yağışın ardından heyelan meydana geldi. İlçesinin 10'uncu kilometresinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan toprak ve ağaç parçaları yolu trafiğe kapattı. İhbar üzerine bölgeye karayolları ve belediye ekipleri sevk edildi. Uzun araç kuyrukların oluştuğu yayla yolu, iş makineleriyle kısa sürede temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kapanan yol görüntüsü

HABERA KAMERA: RİZE, -

=========================

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

AKSARAY 'da otomobil ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Aksaray- Konya karayolu Eğrikuyu kavşağında meydana geldi. Bayram Sarıkaya(55) yönetimindeki 68 HN 088 plakalı otomobil, Mevlit Güç (32) idaresindeki 68 LC 600 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücüler Mevlit Güç, Bayram Sarıkaya, yanındaki Rıza Sarıkaya (59), İsmail Sarıkaya (51) ve Şakır Sarıkaya (30) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Rıza Sarıkaya ve Bayram Sarıkaya'ın ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

-----------------

Yaralıların hastaneye getirilmesi

Kaza yaban araçlardan görüntüler

Kaza yapan ailenin hastanede önünde ağlaması

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

=============

Yasak bitti, Kuşadası'nda balıkçılar 'Vira bismillah' diyerek, denize açıldı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, balık avı yasağının sona ermesiyle balıkçılar denize açıldı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de balıkçılar ile ava katıldı.

Balık avı yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesiyle birlikte Kuşadası'ndaki balıkçılar 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı. Kuşadası Balıkçı Barınağı'ndan saat 06.00'da demir alan 22 metrelik bir balıkçı teknesinde Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de yer alarak sezonun ilk balık avına katıldı. Balıkçı çizmesi ve yağmurluğu giyerek ava katılan Başkan Günel, dümene geçti, balıkçılarla ağ atıp, topladı. 5 saatlik avın sonunda Başkan Günel ve beraberindeki balıkçılar, sardalya, karagöz ve mezgit başta olmak üzere toplam 14 ton balıkla döndü. Başkan Günel, avlanan balıkların kasalanmasına da yardımcı oldu.

Kuşadası'nın sadece bir turizm ilçesi olmadığına dikkat çeken Günel, "Böyle bir mücadeleye çıkacak olan balıkçılarımızı sessiz sedasız, kimseden habersiz denize göndermek doğru değildi. Bu ilçenin belediye başkanı olarak balıkçılarımızı yalnız bırakmak istemedim. 'Vira bismillah' diyerek dualarımızla birlikte denize açıldık. Sezonun ilk gününde çok şükür kasalarımız balık ile doldu. Bundan sonrası balıkçılarda. Vatandaşlarımız da balıkçılarımız da tuttulan balıklarla inşallah bereketli bir sezon geçirirler. Denizlerimizin bize sunduğu bu bereketi vatandaşımıza taşıyan eller dert görmesin. Hepimize, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in balıkçılarla denize açılması

-Başkan Günel'in balıkçı teknesinin dümenine geçmesi

-Başkan Günel'in balık ağını toplaması

-Başkan Günel'in avlanan balıkların kasalara doldurulmasına yardım etmesi

-Başkan Günel'in açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber: KUŞADASI (Aydın),

Kaynak: DHA