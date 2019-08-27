Dha yurt bülteni -17

27.08.2019 17:44

Değirmendere'de mermer ocağı eylemi

İzmir'in içme suyunu sağlayan Tahtalı Barajı havzasının yakınındaki Değirmendere Mahallesi sınırları içine kurulmak istenen mermer ocağı için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile firma yetkilileri tarafından düzenlenen halkın katılım toplantısı, mahalle sakinleri tarafından protesto edildi. Eyleme CHP'li vekiller de destek verdi.

Tarım ve hayvancılığın yanı sıra seracılıkta ünlenen Menderes'in kırsal mahallelerinden Değirmendere Karaintepe mevkisinde, bir şirket tarafından kurulmak istenen mermer ocağı için çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldıktan sonra bugün kahvehanede halkın katılım toplantısı düzenlendi. Aynı zamanda İzmir'in içme suyunu sağlayan Tahtalı Barajı havzasına yakın bölgede kurulması planlanan mermer ocağına karşı çıkan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan mahalle halkı, 'Doğa insansız da yaşar, insan doğasız yaşayamaz', 'Mermer tozları ile kanser hastalığı saçmayın, damperli kamyonlarla ölüm saçmayın, bizleri açlığa ve göçe zorlamayın', 'Ekoloji ekonomiye feda edilmez' dövizleri taşıdı. Mahalle sakinlerinden Şerife Ayşe Yenal, "Biz köyümüzün daha güzel olmasını istiyoruz. Doğa harikası, çok güzel bir yer. Burada kazı yapıp, doğamızı mahvedecekler. Ne sera olur ne bahçe. Mahallemiz mahvolur. Tozun içinde kalırız. O nedenle istemiyoruz" dedi.

'AĞAÇ KESMEMEK İÇİN KÖMÜR YAKIYORUZ'

Pakize Candan da "Arazilerimiz önce baraj yapılmak için alındı. Şimdi de ormanımız, yeşilimiz giderse bizim hayatımız da gider. Bir şeyimiz kalmaz" diye konuştu.

Değirmendere'de yaşayanların geçimlerini seracılıkla sağladığını anlatan Meryem Küt de "Biz ormanlarımız yabana gitmesin, diye kömür yakıyoruz. Ormanımız boşa gitmesin, diye dağdan odun getirmiyoruz. Hayvancılık bitti. Çocuklarımızı, torunlarımızı burada büyütmek istiyoruz. Gelip de rant için ormanlarımızı yakmasınlar" dedi.

MİLLETVEKİLLERİ DE DESTEK VERDİ

Eyleme destek veren CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, "Dünyanın cennet köşelerinden biri burası. Burada insanlar ağaçların dallarını kesmemek için kömür yakıyorlar. Tarım yapılıyor, sebzecilik var. Havası, suyu ve koruma altında olan bir Tahtalı Barajı var. Mermer ocakları açıldığında sanıyorum en büyük tehlike, baraja olacak. Gençler mahalleyi terk etti. Ocaklar açıldığında tozdan dolayı vatandaşlar da bölgeyi terk edecek. Mermer ocaklarını durdurmamız gerekiyor" diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ise şunları söyledi:

"İzmir'in birçok bölgesi köstebek yuvasına dönmüş durumda. Maden aramak için verilen ruhsatlar nedeniyle İzmirlinin oksijen alacağı ormanları yok oluyor. Burada da mahallenin her yeri orman. İnsanlar yaşadıkları alanlara sahip çıkmaya çalışıyor. Çok haklı bir tepki."

Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar da proje sahasının Tahtalı Barajı havzasına çok yakın bölgede olduğunu belirterek, "Mermer ocağının kurulacağı bölge ayrıca sit alanında kalıyor. İzmir'in içme suyu da buradan gidiyor. Tarımsal alanlarımız zarar görüyor. Maden ocağının kurulması halinde tarım alanları zarar görecek. Zaten gençler hep göç etti, bu göçlerin daha fazla artmasını istemiyoruz. Burada birçok tarımsal ürün yetiştiriliyor. Açılmak istenen taş ve mermer ocakları Menderes'i çok kötü etkiliyor. O nedenle açılmasını istemiyoruz" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, halk katılmadığı için toplantıyı gerçekleştiremedi. Mahalle sakinleri, protestonun ardından dağıldı.



Görüntü Dökümü

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-Mahallede vatandaşların toplanması

-Taşınan döviz ve atılan sloganlardan görüntü

-Toplantının düzenlendiği kahvehaneden görüntü

-Vatandaşlar ve CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Tacettin Bayır, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Köpek yüzünden tartıştıkları kişinin 600 TL'sini gasp ettiler(2)

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

İzmit'te Ş.G'yi (44) adlı kadının köpeğine tekme attıp sonra dövüp, 600 TL parasını gasp ettikleri iddiasıyla mahkemeye sevk edilen F.Y.(24), S.Ö.(24) ve M.A.(31) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İZMİT -DHA

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Bayramiç Panayırı'nda at ve eşekler satışa çıktı



Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen panayırda, saman ve ot fiyatlarının yükselmesi nedeniyle köylüler at ve eşeklerini satışa çıkardı.

Bayramiç ilçesinde her yıl düzenlenen geleneksel panayır bugün başladı. 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek panayırda, yöre halkının büyükbaş ve küçükbaş satışı için hayvan pazarı kuruldu. Yöresel el işlemli kıyafetler, el yapımı ürünler ile et ve süt ürünleri stantlarının yer aldığı panayırda, gün boyu çocuklarının eğlenceli dakikalar geçirmeleri için lunapark ile çocuk oyun parkları kuruldu.

Panayırdaki hayvan pazarında, at ve eşeklerini satışa çıkaran köylüler, atlar 500 ile 800 TL arasında, eşekler ise semeri ile birlikte 100 ile 200 TL arasında satılıyor. Köylülerden birçoğu hayvanlarını satmalarının nedeninin ot ve saman fiyatlarının çok yükselmesi olduğunu söyledi.

Korucak köyünden eşeğini satmak için panayıra gelen Nizamettin Güven (73), "Saman ve at fiyatları yükseldi. Artan maliyet nedeniyle eşeğimi satmaya geldim. Semeri 100 TL olan eşeğimi 200 TL'ye satamadım" dedi.

Daloba köyünden Ahmet Tiryaki (75) ise, "At ve eşek fiyatları ucuz. Ama bir balya ot 20 TL, saman ise 17 TL. Bu nedenle eşeğimi satmak zorunda kaldım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Eşek ve atlardan genel görüntü

-Ahmet Tiryaki ve Nizamettin Güven ile röp.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale),

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KESK'e bağlı sendikalardan memur zamları için iş bırakma eylemi



İzmir'de Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı sendika üyeleri, anlaşmazlıkla sonuçlanan toplu sözleşme görüşmelerindeki zam önerisine tepki gösterdi. 1 günlük iş bırakan memurlar adına açıklama yapan KESK Dönem Sözcüsü Mustafa Güven, "Reel gelirimiz son 10 yıl içerisinde en az yüzde 40 eritilmiştir. Maaşlarımızda yaşadığımız bu erimeyi gidermeyen, temel sorunlarımıza çözüm üretmeyen hiçbir teklifin gerçekte bir karşılığı yoktur" dedi.

Hükümet ile memur sendikaları arasında süren toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. Hükümetin en son verdiği zam teklifi de kabul edilmeyince, anlaşma için hakem heyetine gidilmesi gündeme geldi. Yaşananlara tepki gösteren KESK'e bağlı sendika üyeleri, bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. İş bırakan ve SGK il binası önünde toplanan memurlar adına açıklama KESK Dönem Sözcüsü Mustafa Güven, zam teklif oranına tepki göstererek, şunları söyledi:

"Ödediğimiz vergilerle patronlara, yandaş müteahhitlere, bir avuç mutlu azınlığa kıyak üstüne kıyak yapmakta sınır tanımayanlar bize gelince yine 'kaynak yok, bütçe imkanlarımız kısıtlı' demiştir. Hükümet yetkilileri tarafından sık sık dile getirilen '17 yıldır işçiyi, memuru, emekliyi enflasyona ezdirmedik' söylemlerinin karşılığının olmadığını da anlatmaya çalıştık. Bizi ezenin TÜİK vasıtasıyla açıklanan çarpık enflasyon rakamları değil, bu rakamları perdelemek istenen sokakta, pazarda, mutfakta yaşadığımız gerçek enflasyon olduğunu vurguladık. Reel gelirimiz son 10 yıl içerisinde en az yüzde 40 eritilmiştir. Maaşlarımızda yaşadığımız bu erimeyi gidermeyen, temel sorunlarımıza çözüm üretmeyen hiçbir teklifin gerçekte bir karşılığı yoktur."

Grup basın açıklamasından sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü

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Basın açıklamasından görüntü.

Katılanlardan görüntü

Taylan YILDIRIM/ İZMİR

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Zihinsel engelli kadın, yoldan geçen kadını bıçakladı

Adıyaman'da, zihinsel engelli olduğu iddia edilen G.B. adlı kadın, yoldan geçen G.A. adlı kadını meyve bıçağı ile kolundan bıçaklayarak, yaraladı.

Olay, öğleden sonra Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, zihinsel engelli G.B., elindeki meyve bıçağı ile yoldan geçen G.A.'ya saldırıp, kolundan yaraladı.

İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri G.A.'yı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan G.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan G.B. ise polis tarafından yakalanarak, emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Bıçaklanan bayanın ambulansa bindirilmesi

Engelli kızın yakalanması

Engelli kızın polis otosuna bindirilmesi

Bıçak görüntüsü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



Kaynak: DHA