DHA YURT BÜLTENİ-17

19.08.2019 00:03

Turhal'da 3 kişinin yaralandığı kavganın ardından ilçede gerginlik yaşandı (2)



KAYMAKAM ÜÇER: DURUM KONTROL ALTINDA

Tokat'ın Turhal ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı kavganın ardından yakınlarının ilçe merkezinde taşkınlık yapması ile ilgili Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer açıklama yaptı. Kaymakam Üçer, iki grup arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucunda tarafların yakınlarını ve köylülerini çağırması nedeniyle bir toplumsal olay yaşandığını belirterek, "Bu toplumsal olayda ilk anda 3 vatandaş yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır. İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve il merkezinden gelen özel harekat ve çevik kuvvetin de müdahalesi ile olaylar yatıştırılmış, gruplar ayrılmıştır. Şu anda durum ilçemizde kontrol altındadır. Yaralanan 3 şahsın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. İlçemizde olaylar sırasında 7 adet işyerinin camları kırılmak sureti ile maddi hasar meydana geldi. 3 adet aracın da yine tahrip edilmesi söz konusu olmuştur. Durum ilçemizde kontrol altındadır. Vatandaşların da artık evlerine gitmelerinde kendi güvenlikleri açısından ve toplumun huzuru açısından fayda görülmektedir" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-Kaymakamın açıklaması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Milas'ta orman yangını (3)



BAŞKANLARDAN BODRUM YANGININA YAKIN TAKİP

Bodrum ilçesinin Mumcular Mahallesi'nde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için müdahaleler sürüyor. Helikopterle havanın kararmasıyla pistle geri dönerken, karadan ise çok sayıda arazöz ve orman işçileri çalışmalarını sürdürüyor.

Milas'ın Cehennem Deresi mevkiindeki söndürme çalışmalarına 21 arazöz, 10 su tankeri, 2 dozer ve 150 orman işçisi, Bodrum'un Mumcular mevkiindeki çalışmalara ise 40 arazöz, 10 su tankeri, 8 dozer, 200 orman işçisi ile müdahale sürüyor.

'ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALMAMIZ GEREKİYOR'

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Mumcular bölgesine gelerek, söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Başkan Gürün, "Yangınların çıkış alanının farklı olması insanın aklına her türlü spekülatif düşünceyi getiriyor. Bu konuda uzman değiliz. Yangınların yüzde 80'ininden fazlası insan kusurundan çıkıyor. Bununla ilgili geniş çalışmalar yapılması gerekiyor. Yangınların neden çıktığını ve nasıl önlenebileceğini konusunda bilimsel toplantılar yapılması gerekiyor. Tamamen olmasada, büyük ölçüde önleyici tedbirler almamız gerekiyor. Birilerini suçlamakla bu varlıklarımız geri gelmiyorö dedi.

'YAZ BAŞINDAN BERİ İKİNCİ YANGIN'

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, "Bodrum bölgesinde en fazla orman varlığına sahip alan Mumcular'da bulunuyor. Korunmaya en muhtaç bir bölge. Yaz başından beri bu ikinci yangın. Ege Bölgesi'nin diğer illerinden de takviye ekipler bölgemize konvoylar halinde giriş yaptı. Mazı Mahallesi sınırlarına yangının sıçramaması için dua ediyoruzö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yanan ormanlık alandan görüntü

-Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman -Gürün'ün açıklaması

-Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın açıklaması

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/MUĞLA,

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Karabağlar'da orman yangını (7)



MENDERES'TE BİR MAHALLE BOŞALTILDI

İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangını rüzgarın etkisiyle yön değiştirerek devam ederken, alevlerin tehdit ettiği Bahçecik Mahallesi, tedbir amaçlı boşaltıldı. Yetkililer, rüzgar ve alevlerin seyrine göre Bahçecik'in yakınında bulunan Yeniköy Mahallesi'nin de boşaltılabileceği uyarısında bulundu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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Kahramanmaraş'ta kaçak sigaraya 2 gözaltı



Kahramanmaraş'ta konteyner yüklü 2 TIR'da arama yapan polis, gizli bölmelere saklanmış 5 bin 800 paket kaçak sigara ve 8 kaçak lastik ele geçirdi, 2 sürücü gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerden temin edilen yüklü miktarda kaçak sigaranın Kahramanmaraş'a getirileceği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonunda sigaraların 2 farklı TIR ile getirileceğini belirleyen polis, plakaları tespit edilen araçları Gaziantep-Kahramanmaraş karayolunda durdurdu. TIR'ların üzerindeki konteyneleri vinç yardımıyla kaldıran polis, altındaki boşluklara saklanmış sigaraları tespit etti. Polis, konteynerlerin altı dışında TIR'larda yaptığı detaylı aramada da dorselerde 'Zula' diye tabir edilen gizli bölmelerde kaçak sigara ele geçirdi. Toplam 5 bin 800 paket kaçak sigara ele geçiren polis, 2 sürücüyü de gözaltına aldı. Ayrıca TIR'larda bulunan ve piyasa değeri 18 bin lira olan 8 TIR lastiğinin de yurda kaçak yollarla sokulduğu tespit edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Konteynerin vinç ile kaldırılması

- Konteynerin altındaki sigaralar

- Dorselerde arama yapılması

- Gizli bölmelerden çıkan sigaralar

- Gene ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)





Kaynak: DHA