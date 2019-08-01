DHA YURT BÜLTENİ-17

ZEYTİNYAĞI FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN



BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, zeytinyağı fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiyenin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Sarımsaklı Mahallesi Tellikavak mevkiinde çıktı. Zeytinyağı fabrikasının zeytin deposunda bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark edenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Ayvalık Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Söndürme çalışmalarına Burhaniye ve Gömeç'ten de itfaiye ekipleri destek verdi. Yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın güçlükle kontrol altına alındı. Bölgede ekipler tarafından soğutma çalışması başlatıldı.

Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Kadri KAYA-Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), -

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BAKAN VARANK'TAN GÖKYÜZÜ GÖZLEMİ

Dünyanın en iyi uzay gözlemlerinin yapılabildiği noktalardan biri olan Saklıkent Ulusal Gözlemevi'nde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mutafa Varank, gökyüzü meraklılarıyla birlikte teleskopla uzayda yıldız ve gezegen gözlemi yaptı.

Şenliklerin açılış töreninin ardından Bakan Varank, öğrencilerin bilim ve teknoloji stantlarını ziyaret etti ve incelemelerde bulundu. Bakan Varank, ardından TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi ve gökyüzü meraklılarına ait teleskopların bulunduğu alanda, gezegen ve yıldız gözlemlerine katıldı.

Dört gün sürecek şenliklere katılan çoğu öğrenci gökyüzü meraklısı, Saklıkent'te kurulu çadırlarda konaklıyor. Şenliğe katılan Bakan Mustafa Varank ve Mehmet Kasapoğlu ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu da geceyi çadırda geçiriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çadırlardan görüntü

Katılımcılar görüntü

Bakan Varank teleskobu incelerken

Alandan genel detaylar

Haber: Mehmet ÇINAR- Selen YALAZ- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA, -

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PARASINI ALAMAYAN İŞÇİ, VİNCE ÇIKARAK EYLEM YAPTI



ISPARTA'da, yapımı devam eden inşaatta çalışan ve 2.5 aydır parasını alamadığını ileri süren işçi A.K. (25), 50 metrelik vincin üzerine çıkarak eylem yaptı. Vincin ucuna bağlı halata asılı vaziyette yaklaşık 1 saat duran A.K., parasının yatırılması üzerine eylemini sonlandırdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Süleyman Demirel Üniversitesi'nin (SDÜ) yakınlarında yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, buradaki inşaatta çalışan işçiler bir süredir müteahhit firmadan paralarını alamadı. Girişimleri sonuçsuz kalan ve bayram için memleketlerine gitmeye hazırlanan işçilerden A.K. ise inşaat alanında bulunan 50 metre yüksekliğindeki vincin kulesine çıktı. Kulenin ucuna kadar gelen işçi, daha sonra altta bulunan çelik halat yardımıyla kendisini aşağıya sarkıttı.

1 SAAT HALATTA ASILI KALDI

İnşaat alanında çalışan işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi İtfaiye ekipleri işçinin düşme tehlikesine karşı hava yastığı açarak önlem alırken, polis ekipleri de itfaiyenin anons sisteminden işçiyi ikna etmeye çalıştı. 1 saat boyunca çelik halatta komando gibi, kimi zaman bacaklarını aşağı sarkıtan kimi zaman ipe bacakları ve kolları ile sarılarak ileri-geri giden A.K. yürekleri ağızlara getirdi.

Aynı inşaatta işçi olarak çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir işçi de kendisini ikna için kuleye çıktı. Uzun uğraşlar sonucu firma yetkililerinin paraları hesaba yatırdığının söylenmesi üzerine eyleminden vazgeçen izolasyon ustası A.K. vinçten indi.

GÜÇLÜKLE GÖTÜRÜLDÜ

Aşağı inmesinin ardından polislere bir süre direnen A.K., kendilerine haksızlık yapıldığını savundu. İşçi daha sonra polis tarafından ifadesi alınmak üzere merkeze götürüldü. Geçen aylarda da aynı inşaat firmasından paralarını alamadığını iddia eden işçiler vince çıkarak, 2 kez intihar girişimi eyleminde bulunmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İşçinin vinçte görüntüleri

Halatla aşağı sarkması, itfaiye müdürü ve emniyet yetkilisinin anonsla ikna çabası

İşçinin aşağı inmesi

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA,

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Dumandan etkilenen muhabbet kuşuna suni teneffüs



ADIYAMAN'da, evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Kafeste unutularak dumandan etkilenen muhabbet kuşunu ise bir itfaiyeci kalp masajı ve suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kuş öldü.

Yangın, akşam saatlerinde Kayalık Mahallesi'nde Fetli Ataman'a ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle çıktı. Evden yükselen dumanı görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

İTFAİYE ERİNDEN MUHABBET KUŞUNA SUNİ TENEFFÜS VE KALP MASAJI

İtfaiye erleri evde yaptığı inceleme sırasında kafeste unutulan muhabbet kuşunun dumandan etkilendiğini fark etti. Bir itfaiyeci kuşa dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. İtfaiyecinin tüm çabalarına karşın muhabbet kuşunun öldüğü belirlendi.

Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Polisin çevre güvenliği alması

İtfaiye erlerinin yangına müdahale etmesi ve Dumaları tahliyesi

İtfaiye eri duvardaki kafesi alarak hareketsiz yatan kuşa kalp masajı ve suni teneffüs uygulaması

Yanan eşyalar

Soğutma yapılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Kaynak: DHA